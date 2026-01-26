Пламен Димитров за еврото: Липсва ми тежката ръка на държавата като регулатор

Липсват ми санкциите, защото виждаме доста нарушения. Някъде прочетох, че те са само в размер на 200 000 евро.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров, който коментира темата за въвеждането на еврото.

"Преди дни отчетохме, че малката кошница е поскъпнала за последните 7 месеца, но не можем да кажем, че това се дължи на въвеждането на еврото. На мен ми липсва тежката ръка на държавата, не като законодател, а като регулатор. Тук искам да изкажа поздравления за КЗК, които започнаха анализ и разследване на пазара на млечните продукти. Ние отдавна повтаряме, че там нещата са много изкривени. Това показва, че може да се върши работа", добави той.

"Олиото, оризът, брашното са най-скъпи в целия ЕС. Защо - нямам отговор и обяснение. Това трябва да направят регулаторните органи и ако няма мотивирано обяснение за повишението, да се наложат санкции. Чухме, че НАП е издала 67 наказателни постановления за нарушения на Закона на еврото, но не знаем на кого. Ние също трябва да реагираме като потребители, защото потребителят е най-важният регулатор на пазара", категоричен бе Пламен Димитров.