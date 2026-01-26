Новини
Пламен Димитров за еврото: Липсва ми тежката ръка на държавата като регулатор

26 Януари, 2026 18:56 914 23

Олиото, оризът, брашното са най-скъпи в целия ЕС. Защо - нямам отговор и обяснение, припомни синдикалистът

Пламен Димитров за еврото: Липсва ми тежката ръка на държавата като регулатор - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсват ми санкциите, защото виждаме доста нарушения. Някъде прочетох, че те са само в размер на 200 000 евро.

Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров, който коментира темата за въвеждането на еврото.

"Преди дни отчетохме, че малката кошница е поскъпнала за последните 7 месеца, но не можем да кажем, че това се дължи на въвеждането на еврото. На мен ми липсва тежката ръка на държавата, не като законодател, а като регулатор. Тук искам да изкажа поздравления за КЗК, които започнаха анализ и разследване на пазара на млечните продукти. Ние отдавна повтаряме, че там нещата са много изкривени. Това показва, че може да се върши работа", добави той.

"Олиото, оризът, брашното са най-скъпи в целия ЕС. Защо - нямам отговор и обяснение. Това трябва да направят регулаторните органи и ако няма мотивирано обяснение за повишението, да се наложат санкции. Чухме, че НАП е издала 67 наказателни постановления за нарушения на Закона на еврото, но не знаем на кого. Ние също трябва да реагираме като потребители, защото потребителят е най-важният регулатор на пазара", категоричен бе Пламен Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    29 2 Отговор
    Пламен Димитров пийнал ли е нещо, смъркал ли е нещо и се е надрусал с райски газ може би...

    18:59 26.01.2026

  • 2 Боко Б.

    27 8 Отговор
    Важното е, че сте в клуба на богатите.
    С пенсии 400 €.честито с една торта гараш или пък с филия с мас

    Коментиран от #18

    19:00 26.01.2026

  • 3 каква държава бе ???

    25 1 Отговор
    всичко скочи доста без заплатите

    19:01 26.01.2026

  • 4 Мнение

    27 0 Отговор
    На Отреп.ата Димитров му липсва единствено народната пара, която споделя с бг мафията начело на държавата ни, за да лъже и успива работещите бедни!!!

    19:03 26.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    22 5 Отговор
    Златото проби 5000 няма какво повече да говорим!
    Дадохме си златния резерв на шайка крадци! Вместо да въведем златен лев - Уникална възможност беше

    Коментиран от #10, #16

    19:03 26.01.2026

  • 6 Тъпанари

    13 4 Отговор
    Какъв регулатор какви пет евра.Нали искахме капитализъм,кой както може да си печели парите,за какво бълнуваш за соца,е няма го вече .

    19:04 26.01.2026

  • 7 За да те

    20 0 Отговор
    изхвърли , нали ? Двуличник и маша на силните на деня - бизнесмени , мутри , псевдо политици , институции и т.н. !

    19:05 26.01.2026

  • 8 И този смешник такава прах хвърля

    21 0 Отговор
    в очите ни че направо ослепяваме. Но банковата му сметка.........

    19:14 26.01.2026

  • 9 Пак взе

    21 0 Отговор
    да се прави на човек от народа, тоз помияр! И стига вече с тези кошници-малки, големи; стокови борси , тържища и прочее стъкмистики!.Обикновенният човек пазари в магазина по цени на дребно.

    19:14 26.01.2026

  • 10 Мнение

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Когато шорош (и такива като него) спонсорират слабоумните и продажните в България, които от своя страна избират откровените престъпници (с общо наименование "евроатлантици"), тогава полезни политики за България като:

    АЕЦ Белене, Южен поток, връщане на златните резерви от Англия, задължаване на концесионерите крадящи златото ни да дават доста по-значителен процент на народа, въвеждането на златният лев и мн др пробългарски политики,

    ще си останат абсолютен мираж!!!
    Явно народът ни наистина има нужда от ремонт?!

    Не може Цънците да разправят публично, че:
    "Щом си против еврото, защо имаш сметки в евро"?
    И това да се повтаря като нещо нормално, без да се вниква в същността на тая меко казано глупава опорка!!!

    Тия нямат представа каква е разликата между методи за спестяване (вършене на бизнес и др нужди) с монетарна държавна политика?!

    Крайно време е мнозинството българи (дето не гласуват) ДА СИ ВЪРНАТ КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ИМА КАКВО ДА ВРЪЩАТ!!!

    19:20 26.01.2026

  • 11 Феникс

    6 1 Отговор
    По тежка ръка от на бай тошо ли? :)

    19:27 26.01.2026

  • 12 Ти подлого

    11 0 Отговор
    няма да липсваш на никой!

    19:27 26.01.2026

  • 13 Народен съд

    9 3 Отговор
    Това което предупреждаваха от Възраждане какво ще ни докара шиткойна-еврото вече е факт.
    Сега пак от партията на Костадинов предупреждават какъв сатанистки концлагер идва за народа с въвеждането на дигиталнато цифрово евро и ако не се вземем в ръце и оставим на власт пак тая продажна либерална и евроатлантическа продажна пасмина ,то ужаса на цифровия концлагер до година ще е факт.

    19:27 26.01.2026

  • 14 Не на €

    8 3 Отговор
    Сиренето което купувам редовно от доста време след Нова година от 12 ,60 лева вече е 18 лева ...

    19:30 26.01.2026

  • 15 Киро

    7 1 Отговор
    Защо говорите глупости??? Пазарна икономика, Иван Костов я въведе! Всеки може да продава на каквато цена иска стига да върви, когато не той сам ще свали цената! Никой не може да регулира цена на частник, затова е конкуренцията! Но вие се постарахте да я унищожите! Така че ходи в Банско да контролираш цените на депутатските хотели и къщи за гости!

    19:32 26.01.2026

  • 16 Дас Хаген

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Точно!!! И този е един който и лобираше интересите, синдикат били, високи заплати давали канадците!😡

    19:34 26.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Приятелю,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боко Б.":

    А за лукс, може и червен пипер. Ако го има, де.

    19:39 26.01.2026

  • 19 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТОЗИ НАМРЪЩЕНИЯТ,ДА НЯМА ХЕМОР....ОИДИ? БАЙНО , ДЪРЖАВА НЯМА ОТ 36 ГОДИНИ!

    19:40 26.01.2026

  • 20 факт

    5 3 Отговор
    Цените бавно и неумолимо растат на фона на непроменящите се доходи. Дори немските вериги вдигат цените, не ми се мисли какво ще стане от февруари, когато няма да показват цените в левове, а само в евро. Същото преживяха в Хърватия, но там поне правителството в един момент се намеси. Тук нещата през февруари ще излязат извън контрол, да му мисли служебното правителство.

    19:47 26.01.2026

  • 21 Слугата на мафията Пламен Димитров

    7 0 Отговор
    Жена му на този е директор в ЦУ на НАП, щерка му и тя в ЦУ на НАП, а този няма да пее в хора на управляващата мафия! Жалък лъжец

    20:00 26.01.2026

  • 22 Аман

    2 1 Отговор
    от туй йевро, бе !

    20:07 26.01.2026

  • 23 ха ха

    1 0 Отговор
    абе пламенчо ,я кажи държавата ще плати ли таксите към банките на хората подали заявления в пощите преди 01 02 ? разбира се че не , ще ги разкарва с пътувания до банки колкото и да са далеч няколко пъти , но от такива тарикатлъци и извиване на ръце живее цялата ви държава на хрантутниците

    20:16 26.01.2026

