Пламен Димитров за еврото: Липсва ми тежката ръка на държавата като регулатор

Липсват ми санкциите, защото виждаме доста нарушения. Някъде прочетох, че те са само в размер на 200 000 евро.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров, който коментира темата за въвеждането на еврото.
"Преди дни отчетохме, че малката кошница е поскъпнала за последните 7 месеца, но не можем да кажем, че това се дължи на въвеждането на еврото. На мен ми липсва тежката ръка на държавата, не като законодател, а като регулатор. Тук искам да изкажа поздравления за КЗК, които започнаха анализ и разследване на пазара на млечните продукти. Ние отдавна повтаряме, че там нещата са много изкривени. Това показва, че може да се върши работа", добави той.
"Олиото, оризът, брашното са най-скъпи в целия ЕС. Защо - нямам отговор и обяснение. Това трябва да направят регулаторните органи и ако няма мотивирано обяснение за повишението, да се наложат санкции. Чухме, че НАП е издала 67 наказателни постановления за нарушения на Закона на еврото, но не знаем на кого. Ние също трябва да реагираме като потребители, защото потребителят е най-важният регулатор на пазара", категоричен бе Пламен Димитров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
18:59 26.01.2026
2 Боко Б.
С пенсии 400 €.честито с една торта гараш или пък с филия с мас
Коментиран от #18
19:00 26.01.2026
3 каква държава бе ???
19:01 26.01.2026
4 Мнение
19:03 26.01.2026
5 ДрайвингПлежър
Дадохме си златния резерв на шайка крадци! Вместо да въведем златен лев - Уникална възможност беше
Коментиран от #10, #16
19:03 26.01.2026
6 Тъпанари
19:04 26.01.2026
7 За да те
19:05 26.01.2026
8 И този смешник такава прах хвърля
19:14 26.01.2026
9 Пак взе
19:14 26.01.2026
10 Мнение
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Когато шорош (и такива като него) спонсорират слабоумните и продажните в България, които от своя страна избират откровените престъпници (с общо наименование "евроатлантици"), тогава полезни политики за България като:
АЕЦ Белене, Южен поток, връщане на златните резерви от Англия, задължаване на концесионерите крадящи златото ни да дават доста по-значителен процент на народа, въвеждането на златният лев и мн др пробългарски политики,
ще си останат абсолютен мираж!!!
Явно народът ни наистина има нужда от ремонт?!
Не може Цънците да разправят публично, че:
"Щом си против еврото, защо имаш сметки в евро"?
И това да се повтаря като нещо нормално, без да се вниква в същността на тая меко казано глупава опорка!!!
Тия нямат представа каква е разликата между методи за спестяване (вършене на бизнес и др нужди) с монетарна държавна политика?!
Крайно време е мнозинството българи (дето не гласуват) ДА СИ ВЪРНАТ КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ИМА КАКВО ДА ВРЪЩАТ!!!
19:20 26.01.2026
11 Феникс
19:27 26.01.2026
12 Ти подлого
19:27 26.01.2026
13 Народен съд
Сега пак от партията на Костадинов предупреждават какъв сатанистки концлагер идва за народа с въвеждането на дигиталнато цифрово евро и ако не се вземем в ръце и оставим на власт пак тая продажна либерална и евроатлантическа продажна пасмина ,то ужаса на цифровия концлагер до година ще е факт.
19:27 26.01.2026
14 Не на €
19:30 26.01.2026
15 Киро
19:32 26.01.2026
16 Дас Хаген
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Точно!!! И този е един който и лобираше интересите, синдикат били, високи заплати давали канадците!😡
19:34 26.01.2026
18 Приятелю,
До коментар #2 от "Боко Б.":А за лукс, може и червен пипер. Ако го има, де.
19:39 26.01.2026
19 Боруна Лом
19:40 26.01.2026
20 факт
19:47 26.01.2026
21 Слугата на мафията Пламен Димитров
20:00 26.01.2026
22 Аман
20:07 26.01.2026
23 ха ха
20:16 26.01.2026