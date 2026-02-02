Каракачанов: Заплашена е енергийната независимост на България

Председателят на ВМРО алармира, че с бързи стъпки България върви към енергиен крах. Данните за м. януари 2026 г. на Енергийния системен оператор са красноречиви. Потреблението на електроенергия в България се увеличава (около 300 000 МВтч за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г.), а производството намалява.

"Производството на базовите централи е намаляло с 12,5% спрямо януари миналата година. Салдото ни износ-внос се е влошило с 462%. Това означава, че България започва да се превръща от нетен износител във вносител на електроенергия. Ставаме все по-зависими от скъп внос на електроенергия. Това се вижда ясно на Българската енергийна борса, където цените на МВтч са двойни и тройни спрямо миналата година", каза Красимир Каракачанов и допълни:

Липсата на достатъчно производство и съответно скъпа електроенергия за българския бизнес води до загуба на енергийния ни суверенитет. От държава износител се превръщаме в държава енергийно джудже на Балканите. Скъпата електроенергия ни прави неконкурентноспособни, удря по българския бизнес, води до увеличение на цените на стоки и услуги. Причината - грешна, безотговорна, дилетантска политика в енергийния сектор. В студените януарски дни е вижда, че ако не са тецовете, сме заминали.

България е заплашена да загуби енергийната си независимост, защото заради глупавата „зелена сделка“ искат да ни закрият и въглищните ТЕЦ. Те дават около 30-35% от микса в енергийната система, освен това са балансиращи мощности. Вместо да произвеждаме ток и да го продаваме, ни докараха до ситуация да внасяме скъпа електроенергия.

Българската енергетика - въглищни и газови ТЕЦ, е жертва на европейската далавера с въглеродните квоти. Това е финансова и счетоводна измама, която обаче се плаща от българските граждани, за да крадат Урсулите в Брюксел. Въглеродните квоти са „въздушни пари“. Час по-скоро трябва да заявим, че като държавата няма да плащаме този кръвен данък на Брюксел.