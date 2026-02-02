Новини
България »
Каракачанов: Заплашена е енергийната независимост на България

2 Февруари, 2026 10:34 812 20

  • красимир каракачанов-
  • енергийна независимост-
  • вмро

Трябват спешни мерки, за да не изпаднем в енергийна криза, призова той

Каракачанов: Заплашена е енергийната независимост на България - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на ВМРО алармира, че с бързи стъпки България върви към енергиен крах. Данните за м. януари 2026 г. на Енергийния системен оператор са красноречиви. Потреблението на електроенергия в България се увеличава (около 300 000 МВтч за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г.), а производството намалява.

"Производството на базовите централи е намаляло с 12,5% спрямо януари миналата година. Салдото ни износ-внос се е влошило с 462%. Това означава, че България започва да се превръща от нетен износител във вносител на електроенергия. Ставаме все по-зависими от скъп внос на електроенергия. Това се вижда ясно на Българската енергийна борса, където цените на МВтч са двойни и тройни спрямо миналата година", каза Красимир Каракачанов и допълни:

Липсата на достатъчно производство и съответно скъпа електроенергия за българския бизнес води до загуба на енергийния ни суверенитет. От държава износител се превръщаме в държава енергийно джудже на Балканите. Скъпата електроенергия ни прави неконкурентноспособни, удря по българския бизнес, води до увеличение на цените на стоки и услуги. Причината - грешна, безотговорна, дилетантска политика в енергийния сектор. В студените януарски дни е вижда, че ако не са тецовете, сме заминали.

България е заплашена да загуби енергийната си независимост, защото заради глупавата „зелена сделка“ искат да ни закрият и въглищните ТЕЦ. Те дават около 30-35% от микса в енергийната система, освен това са балансиращи мощности. Вместо да произвеждаме ток и да го продаваме, ни докараха до ситуация да внасяме скъпа електроенергия.

Българската енергетика - въглищни и газови ТЕЦ, е жертва на европейската далавера с въглеродните квоти. Това е финансова и счетоводна измама, която обаче се плаща от българските граждани, за да крадат Урсулите в Брюксел. Въглеродните квоти са „въздушни пари“. Час по-скоро трябва да заявим, че като държавата няма да плащаме този кръвен данък на Брюксел.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пъхай газта

    12 6 Отговор
    в торбичка от Била...

    10:36 02.02.2026

  • 2 Нищо

    8 7 Отговор
    казвано от шкембе войвода не се е случвало.

    10:37 02.02.2026

  • 3 Кажи за Радев

    1 3 Отговор
    от енергия не разбираш!

    10:39 02.02.2026

  • 4 ТО НАВСЯКЪДЕ Е СЪЩОТО

    2 0 Отговор
    КАЛИНКИ БЕЗ КАПАЦИТЕТ И КАНДИДАТ ДЕПУТАТИ БЕЗЧЕТ.ЗАЩОТО НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО И ТРЯБВА ДА СТОЯТ ГЛАДНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНАТА СОФРА

    10:41 02.02.2026

  • 5 след скута

    2 0 Отговор
    се отива на сметището

    10:42 02.02.2026

  • 6 Факт

    0 5 Отговор
    Ще караме на батерии!

    10:42 02.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Евреите от Блек Рок купиха Нефтохим Бургас и ще го препродават с печалба или ще го затворят.

    10:42 02.02.2026

  • 8 Как се превежда

    1 1 Отговор
    каракачан ?

    10:45 02.02.2026

  • 9 Краси

    1 2 Отговор
    ше влиза ли в новия проект?

    10:46 02.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Робите не могат да имат енергийна политика! Робите ще плащат!

    Сиренцето е без пари само в капана! Време е да разберете че в клуба на богатите вие не сте дори обслужващия персонал - ВИЕ СТЕ МЕНЮТО!

    10:50 02.02.2026

  • 11 и тоя му

    2 2 Отговор
    спадна шкембето, и се загрижи за държавата...Кой нормален човек е/би гласувал за този разплут дс боклук?

    10:52 02.02.2026

  • 12 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    2 1 Отговор
    Пишман войводата, русенския македонец, защо не каже, че закупената ел енергия от Ковачки-чичко Тревичко , е 650 лв./мW

    10:53 02.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко това

    2 1 Отговор
    е абсолютно вярно! И няма значение кой го казва.

    10:54 02.02.2026

  • 15 Сандо

    0 0 Отговор
    Махнете го тоя кръвопиец Брюксел!Нищо не остана от някогашна България.

    10:55 02.02.2026

  • 16 Удри с лопатата

    2 0 Отговор
    Краси, има маслини на промоция в Била, а и торбичките са на половин цена

    10:56 02.02.2026

  • 17 Каракачанов

    1 0 Отговор
    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    10:56 02.02.2026

  • 18 Респект

    2 0 Отговор
    Този ДС агент съм го признал.
    Само как успя да превърне невзрачната си секретарка Къстадинка Копейкина в елитна npocтиTyтка на олигархията.

    10:57 02.02.2026

  • 19 То това само да беше...

    1 0 Отговор
    Аз обаче сега съм в друга голяма дилема...
    Помогнете колеги? Моля! Бойчовците от ЕНП-ту дето дрънкаха преди два дена че нова ядрена доктрина щели да правят, къде точно смятат Германия да си прави ядрените опити? А?.... У Банкя на ливадите ?

    11:00 02.02.2026

  • 20 Красенце

    0 0 Отговор
    Що не обясниш простичко на хората , а се правиш на експерт ? Да не се окаже накрая ,че и хидроинжинер с хонорари си ? Истината е една - вдигахте цените на ел. енергия за да плащате на вашия политически бизнес и вземате % за това / Виж си колко депутати са в енергийния бизнес /. След вдигане на цената хората изнемогват и са принудени да намалят потреблението . Само за една година около и над 20 % . Който може и както може НЕ потребява . Тоест , прескъпи политиканте Краси , Не може да си продадете стоката . От там и продажбата на вън ,но евтино защото няма какво да е правите. Така е щом дерете само собствения си народ . простичко е - черешите над 6 евро си изгниха в магазините , а банани само на промоция около 1 евро , а не на цена 2 евро. Така е в клуба на богати политици и многото беден народ.

    11:01 02.02.2026

