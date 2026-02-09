Тома Белев за "Петрохан": Властите пускат димки, за да прикрият своето неможене

Има голямо недоверие в обществото за това какво правят институциите. Нека поканят международни следователи, само и само за да се върне доверието. Това заяви пред БНР Тома Белев, съпредседател на "Зелено движение", във връзка със случая "Петрохан".
"Когато институциите не работят професионално, започват да се задават подобни въпроси. Имал съм проблеми с предходни главни прокурори, които си позволяват да правят някакви определения, сравнения - в случая "Туин Пийкс", за да прикрият своето неможене и незнание. Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно. Да приказваш за секта, когато само единия го свързват с някаква религия - също е странно. Това показва по-скоро едни димки, които неможещите и неработещи власти пускат, за да прикрият своето неможене", коментира той.
През 2022 г. Тома Белев е зам.-министър на околната среда с ресор "Биоразнообразие и защитени територии". Именно по това време се подписва споразумението между МОСВ и Националната агенция за контрол на защитените територии - това е неправителствената организация, с която са свързани шестимата загинали в случая "Петрохан".
По думите му няма възлагане нито на охрана, нито на контрол. Той обясни обаче, че по закон е възможно да се възлага охрана и контрол:
"По чл. 169 на ЗОС можеш да възложиш на неправителствена организация да издава актове за установяване на административни нарушения. Същото е в Закона за рибарството, същото е в Закона за лова. В повечето закони има възможността да се възлага от държавата на неправителствени организации някакви функции. В случая обаче нямаме подобно нещо. Имаме подписано рамково споразумение, което касае общи действия за мониторинг, изследване, наблюдение, образование. Това са дейности, които всеки може да прави".
По думите му споразумението не е обществена поръчка и няма финансови взаимоотношения.
Белев уточни, че цялата територия около хижата попада в НАТУРА 2000. Възможно е обаче тя да бъде частна собственост, добави той и уточни:
"1/3 от България попада в НАТУРА 2000. Това са десетки хиляди квадратни километри. Навсякъде има частна собственост. Някъде има населени места. Цели селища има в НАТУРА 2000. Във всяка от зоните си има заповед, в която е описано какво може и какво не може да се прави".
Тома Белев си спомня единия от убитите - Ивайло Иванов. Съвсем нормална среща, в която съм обяснявал какво може и не може да се прави, какво може да се контролира, как да се гледа, как да се подават сигнали, посочи той.
Белев заяви, че не е търсен от органите на реда.
