Тома Белев за "Петрохан": Властите пускат димки, за да прикрият своето неможене

9 Февруари, 2026 13:51 2 750 62

  • тома белев-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Има голямо недоверие в обществото за това какво правят институциите. Нека поканят международни следователи, само и само за да се върне доверието

Тома Белев за "Петрохан": Властите пускат димки, за да прикрият своето неможене - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има голямо недоверие в обществото за това какво правят институциите. Нека поканят международни следователи, само и само за да се върне доверието. Това заяви пред БНР Тома Белев, съпредседател на "Зелено движение", във връзка със случая "Петрохан".

"Когато институциите не работят професионално, започват да се задават подобни въпроси. Имал съм проблеми с предходни главни прокурори, които си позволяват да правят някакви определения, сравнения - в случая "Туин Пийкс", за да прикрият своето неможене и незнание. Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно. Да приказваш за секта, когато само единия го свързват с някаква религия - също е странно. Това показва по-скоро едни димки, които неможещите и неработещи власти пускат, за да прикрият своето неможене", коментира той.

През 2022 г. Тома Белев е зам.-министър на околната среда с ресор "Биоразнообразие и защитени територии". Именно по това време се подписва споразумението между МОСВ и Националната агенция за контрол на защитените територии - това е неправителствената организация, с която са свързани шестимата загинали в случая "Петрохан".

По думите му няма възлагане нито на охрана, нито на контрол. Той обясни обаче, че по закон е възможно да се възлага охрана и контрол:

"По чл. 169 на ЗОС можеш да възложиш на неправителствена организация да издава актове за установяване на административни нарушения. Същото е в Закона за рибарството, същото е в Закона за лова. В повечето закони има възможността да се възлага от държавата на неправителствени организации някакви функции. В случая обаче нямаме подобно нещо. Имаме подписано рамково споразумение, което касае общи действия за мониторинг, изследване, наблюдение, образование. Това са дейности, които всеки може да прави".

По думите му споразумението не е обществена поръчка и няма финансови взаимоотношения.

Белев уточни, че цялата територия около хижата попада в НАТУРА 2000. Възможно е обаче тя да бъде частна собственост, добави той и уточни:

"1/3 от България попада в НАТУРА 2000. Това са десетки хиляди квадратни километри. Навсякъде има частна собственост. Някъде има населени места. Цели селища има в НАТУРА 2000. Във всяка от зоните си има заповед, в която е описано какво може и какво не може да се прави".

Тома Белев си спомня единия от убитите - Ивайло Иванов. Съвсем нормална среща, в която съм обяснявал какво може и не може да се прави, какво може да се контролира, как да се гледа, как да се подават сигнали, посочи той.

Белев заяви, че не е търсен от органите на реда.


България
  • 1 и тоа

    36 3 Отговор
    да лай лама

    Коментиран от #5

    13:53 09.02.2026

  • 2 Майна

    10 5 Отговор
    И ти ни пускаш
    Не е неможене
    Не искаме, защото и те са в това..
    Може и да са извършители

    13:54 09.02.2026

  • 3 хехе

    15 1 Отговор
    неможенето и неискането са две различни неща въпроса е кой им дърпа конците.

    13:54 09.02.2026

  • 4 Майна

    17 2 Отговор
    Всички служби отдавна са съучастващи
    ,,Иванка Шалапатова през 1997 г. започва работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, а година по-късно поема ръководството на два екипа. През 2000 г. след конкурс заема позицията директор на британската организация, а след оттеглянето й, става ръководител на неправителствената организация, която наследява всички ресурси от британските си основатели – Фондация „За Нашите Деца“."

    13:55 09.02.2026

  • 5 Големанов

    42 3 Отговор

    До коментар #1 от "и тоа":

    този на снимката е Лапай Лама , като повечето "зелени"

    13:55 09.02.2026

  • 6 Прикрват

    26 5 Отговор
    и всичко е вятър и мъгла , което съчиняват . А нещата са страшни . Шест екзекутирани , едно дете е между тях .

    13:56 09.02.2026

  • 7 Майна

    25 3 Отговор
    Ами писмата и протестите на децата от Хасково- за списъци на красиви момичета, замесване в проституция?
    Защо се потуши?!
    Къдравата Сю защити полицаите тогава!!!

    13:57 09.02.2026

  • 8 БОЙС ТУ МЕН

    39 4 Отговор
    ТОЗ ГОРСКИ
    ДА КАЖЕ ТЕЗИ РЕЙНДЖ ЛОВЪРИ
    КОЛКО ФИДАНКИ ЗАСАДИХА...
    КОЛКО ЕЛЕНЧЕТА СЪРНИЧКИ
    ЗАЙЧЕТА ЛИСИЧКИ МУГЛОНЧЕТА
    СЛОНЧЕТА БИЗОНЧЕТА ЛЪВЧЕТА......
    ЗАСЕЛИХА В ГОРИТЕ ТЕЛИЛЙСКИ....
    КОЛКО ПОЖАРА ИЗГАСИХА.....И т.н.т.

    13:59 09.02.2026

  • 9 Старшина Боташ

    19 4 Отговор
    Погледни се колко си смешен тома.....никой нежрежтърси и пита нещо , но ти да обясниш ...

    Ми ходи разследвай ти тогава като си кадърен

    13:59 09.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    От другата страна на границата в Крушевец на 29 ти януари заловиха група рейнджъри с автоматично оръжие и гранатомет и 5 тома канабис.

    14:00 09.02.2026

  • 11 Майна

    23 7 Отговор
    Канали за наркотици, за проституция, за емигранти..
    Това е глобална мрежа..?
    И какво разкриха..в България?
    Кога?
    Потулват граждански дела?
    Защо..
    Защото управлението е шапката на мафията
    Народа изпросят
    Тичат да протестират за премазано куче..
    А децата им.." кучетата ги яли.."

    14:02 09.02.2026

  • 12 Деций

    9 5 Отговор
    Късно е за истината,но да може да изхарчат едни пари,да поканят "независими" разследващи примерно Колумбия или Мексико които да вземат парите и да потвърдят ,че Калушев ги е убил и се е самоубил с два изстрела в гърба и един контролен в главата.Да видим съдебната медицина

    14:02 09.02.2026

  • 13 Майна

    15 1 Отговор
    Такова масово изпростяване..
    Тотално..

    14:03 09.02.2026

  • 14 Баш Майстора

    22 2 Отговор
    Срам нямат розовите понита.

    14:04 09.02.2026

  • 15 Защо

    24 3 Отговор
    Ей мушморок , ти защо не си в следствения арест да пишеш и бришеш обяснения.?

    14:06 09.02.2026

  • 16 Лама от ПП

    24 2 Отговор
    За този няма проблем че убиха двама младежи

    14:06 09.02.2026

  • 17 Умен по цялата глава

    27 3 Отговор
    И тоя е от сектата

    14:07 09.02.2026

  • 18 Зеле

    27 2 Отговор
    Зелен сектант

    14:08 09.02.2026

  • 19 Леля Гошо

    16 3 Отговор
    Да пуснат най добрия следовател, бай Тошо обчаря дето намери кемпера. Да проследи парите и да открие и кой дърпа конците

    14:08 09.02.2026

  • 20 Никой

    25 7 Отговор
    И на двете местопроизшествия видяхме много хора които си държаха ръцете в джобовете и мръзнеха в студа . Явно това им е работата да си държат ръцете в джобовете и държавата да им плаща от нашите данъци . Но никой не зададе или опит да отговори от къде идват парите на това скъпо " НПО " . 1 година да се плацикаш в Мексико ? ДАНС не се занимава с педофилия , но първа на място .

    Коментиран от #21

    14:08 09.02.2026

  • 21 Терзиев

    18 4 Отговор

    До коментар #20 от "Никой":

    Аз финансирах педофилите

    Коментиран от #27

    14:10 09.02.2026

  • 22 Госあ

    13 17 Отговор
    Евала на Белев за фактите ! Мен ме интересува как този бус една седмица не е засечен от камерите по пътната мрежа, че и със задна дата, при положение че се издирва като движима собственост на издирваното лице още от първия ден на престъплението ? На всичкото отгоре се пускаше информация, че е обикалял цяла България - от Петрохан през с Българи (Странджа) до Врачански Балкан ! Този кемпер не може да се движи по черни пътища извън пътната мрежа и не е стелт !

    Коментиран от #23

    14:11 09.02.2026

  • 23 Госあ

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    На всичкото отгоре бил открит от овчар, а не от полицията

    Коментиран от #24

    14:12 09.02.2026

  • 24 Баш Майстора

    21 7 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    На всичко отгоре Терзиев давал пари на сектантите

    14:14 09.02.2026

  • 25 Не е точно неможене !

    19 13 Отговор
    Прикриват руската мафия управляваща в България!

    14:16 09.02.2026

  • 26 Госあ

    13 7 Отговор
    Да повторим специално за калинките: "По чл. 169 на ЗОС можеш да възложиш на неправителствена организация да издава актове за установяване на административни нарушения. Същото е в Закона за рибарството, същото е в Закона за лова. В повечето закони има възможността да се възлага от държавата на неправителствени организации някакви функции. В случая обаче нямаме подобно нещо. Имаме подписано рамково споразумение, което касае общи действия за мониторинг, изследване, наблюдение, образование. Това са дейности, които всеки може да прави".

    Коментиран от #28

    14:16 09.02.2026

  • 27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    11 9 Отговор

    До коментар #21 от "Терзиев":

    АЛОО СТИГА С ТЕЗИ ПЕДОФИЛИ ...5 ТОНА КАНАБИС ПРИБРА СРЪБСКАТА ПОЛИЦИЯ В КРУШЕВАЦ ....НА 30.01 И АРЕСТУВА СРЪБСКИТЕ РЕЙНДЖАРИ.. А ТУКА ПРОСТО ГИ ОЧИСТИХА ЗА ДА НЕ ГОВОРЯТ

    Коментиран от #30

    14:18 09.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Терзиев

    13 4 Отговор

    До коментар #27 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Значи кмета е финансирал наркотрафиканти

    Коментиран от #37, #45

    14:28 09.02.2026

  • 31 Не бе Белев

    5 10 Отговор
    На разследващите им е наредено да заличат всички улики във хижата и да оставят само тия камери на които се виждат шестимата застреляни !!!!! Но кучетата пък са заключени на втория етаж и пак уликите сочат към разследващите !!!!!! Сега ще мислят трета и четвърта версия белким някой им повярва !!!!!!!

    14:29 09.02.2026

  • 32 Събаряй кочината наречена

    2 12 Отговор
    БЪЛГАРИЯ !

    14:31 09.02.2026

  • 33 Ами

    15 3 Отговор
    Сандов и Тома Белев трябва да бъдат арестувани. Тия заман бяха пияни по време на мандата си и не знаят какво са подписали.

    14:31 09.02.2026

  • 34 Макс Планк

    9 5 Отговор
    НЕ СТАВА ДУМА ЗА ДЪРВА ИЛИ ЗА ДР0ГА ! А ЗА ТРАФИК НА Х0РА !! И ЗА СНИМАНЕ НА СТРАХОТИИ И ПРОДАВАНЕ НА КЛИПОВЕТЕ В ТЪМНИЯ ИНТЕРНЕТ !!! ДАЖЕ ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ СЕ НАМЕСИХА ! ЗАТОВА НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ НАПЪЛНИХА ПАМПЕРСИТЕ И СЕ ПАРАЛИЗИРАХА !! БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ !!!

    14:32 09.02.2026

  • 35 Никой

    4 10 Отговор
    Вижте как един и диот може да промени фактите като вмъкне столичния кмет и промени дискусията и хване други като него . Стратегия на троловете

    14:33 09.02.2026

  • 36 Неразбрал

    14 4 Отговор
    Абе някой да ми обясни кои пусна прокурорския син от перник и защо сега цялото мвр го търси под дърво и камък и защо медиите мълчат за това ????

    Коментиран от #38

    14:33 09.02.2026

  • 37 Майна

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Терзиев":

    И Бою незнае нищичко...., ха ха ха
    Тези канали са свързани в глобална мрежа, пари от педофилия, наркотици , и т.н.
    Ми вие обидите Бою, бе, той не знаел.., ха ха..
    Че и другия.., ха ха ха

    14:33 09.02.2026

  • 38 Хи хи хи . Голям майтап !

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Неразбрал":

    Медиите мълчат за прокурорския сн , защото разследват убийствата на шестимата от Петрохан ......нашето МВР било безсилно да се справи със тоя проблем само брояло труповете !!!!!

    14:35 09.02.2026

  • 39 да, ама не

    7 5 Отговор
    Аз не бих го нарекъл неможене. По скоро е нежелание да се разкрият неудобни истини защото са забъркани хора на много високо ниво. Дори анализирайки само от това, което се публикува в медите, става ясно, че всичко вече се знае, но истината по въпроса никога или поне в близко бъдеще няма да е удобно да се разгласява.

    14:41 09.02.2026

  • 40 малко истински факти

    16 3 Отговор
    белев , всички вие от екомафията сте замесени и не ви е чиста работата , така че млък бе непотребнико недин.

    14:47 09.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Про стачка

    9 0 Отговор
    Какво стана с черната пантера ? Откриха ли я ? Хванаха ли я ?

    14:58 09.02.2026

  • 43 Анонимен

    10 3 Отговор
    Този мИшок е забъркан в педофилската секта

    15:00 09.02.2026

  • 44 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Наслада, доказуем закононарушител се жалва от полиция, следствие и прокуратура. Без да си дава сметка, че ако тия елементи на правораздаването работеха както трябва, Тома Белев сега щеше да е в следствения арест, на път за затвора след ефективна присъда.

    😂😂😂

    Коментиран от #60

    15:01 09.02.2026

  • 45 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Терзиев":

    МИ ДАЛИ Е ФИНАНСИРАЛ ??? НЕ Е ЯСНО НО ФАКТИТЕ СА ТАКИВА ...ЦЯЛАТА ДЖУРНАЛИСТИЧЕ4СКА ПОМИЯ В БЪЛГАРИЯ МЪЛЧИ ЗА ТОВА ..

    15:04 09.02.2026

  • 46 бъг бъг ария

    6 1 Отговор
    Паравоенни-педофили-сектанти - я я я Единият спечелил дело на РОСАТОМ срещу България. В какво са вярвали в луканката и сланината

    15:10 09.02.2026

  • 47 Емигрант

    4 4 Отговор
    Вижте се тук какви врачки сте станали бе, многознайковци некадърни, явно интервютата със специализираните врачки / психолози, анализатори и т.н./ добре са ви облъчили от ТВ-то, като с лъчева болест ? Сега нещастните полицейски некадърници ви изслушват и ще си изберат една версия която ще използват за да се покажат, че са "умни експерти" ! Главният ви прокурор е като някой ШАМАН, веднага намеси сериалът на "загатките" "Туин Пийкс" ха ха ! Вместо да се засрамите от тези ваши избранници вие им подражавате тук и им предлагате разни глупави разсъждения уж за да им помогнете ! Срамна държавата сте с още по-срамни поданици, учудващо е, че се мислите за много умни пък не се замисляте защо сте най-бедни в ЕС ? Една държава се познава по пътната мрежа колко е развита и богата ! Вие имате ли пътна мрежа, след като от Драгоман до Варна разстояние от около 450 км се изминава за 11 часа като се спазват пътни знаци и се пази автомобилът от дупки и всякакви неприятни препятствия ? Знаете ли какво означава наименованието "магистрала", виждали ли сте такъв автомобилен път ?

    15:12 09.02.2026

  • 48 И ти ли

    4 1 Отговор
    Тома неверни...

    15:18 09.02.2026

  • 49 информиран

    5 0 Отговор
    Последна лнформация от МВР и ДАНС: Черната пантера ги е убила,първо тези в хижата,после
    се скрила в кемпера и хапнала другите.

    Коментиран от #55

    15:19 09.02.2026

  • 50 Хмм

    8 1 Отговор
    о, и този участвал като зам. министър, само на другарчетата протестъри може да се има вяра, а табелата "Стреля се без предупреждение" негова идея ли е, ще критикува институциите човек, който точно като държавна институция със заплата народни пари е забъркал тази каша, вместо да се скрие вдън земя заради инцидента, при който загинаха 6 души, всеки друг виновен само не те, дето вкарали във владение хората на Калушев, вече не смеят да му споменат името, а беше толкова добър

    15:26 09.02.2026

  • 51 Електра

    8 2 Отговор
    Зеления мафиот е от обръча шарлатани на другаря Боташ...

    15:34 09.02.2026

  • 52 Коко

    4 0 Отговор
    Въпроса не е дали могат, или не могат. Въпросът е дали искат!

    15:42 09.02.2026

  • 53 Занулен

    4 1 Отговор
    Към теб доверието е нулево, не към институциите.

    15:45 09.02.2026

  • 54 Луда гъба

    6 1 Отговор
    Що за природозащитник си. Безсрамник

    15:47 09.02.2026

  • 55 Психосанаториум Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "информиран":

    Прав си,черната пантера е свършила работата,ама защо не кажеш истината че Пеевски
    я дресира (инструктира) а Бойко Борисов я изпрати в Петрохан.Убитите рейнджари са
    от военни-бивши рейнджъри на бившия президент фатмак Радев.

    16:07 09.02.2026

  • 56 КИРО ЖЪРТЪ

    3 1 Отговор
    БЕЛЕВ. САМО. ГЛУПАЦИТЕ. ОЩЕ. ВЯРВАТ. НА. ИНСТИТУЦИИТЕ. БЕ, АМА. И. ЕДНИ. ИНСТИТУЦИИ,
    ДЪРЖАВНИ. МАФИОТСКИ. БАНДИ.
    КОЗАНОСТРА. И. НДРАГЕТА. РЯПА. ДА. ЯДАТ
    ДА ДОЙДАТ. ДА. СЕ. УЧАТ. ОТ. НАШИТЕ. ДЪРЖАВНИ. ИНСТИТУЦИИ. --ПО. ТОЧНО. МАФИЯ.

    Коментиран от #59

    16:15 09.02.2026

  • 57 ту-туу

    6 1 Отговор
    А бе натура белев заради рейнджърите сигурно лапаш евро милиони с другия и-иот крадливи б-к-уци сте

    16:16 09.02.2026

  • 58 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Тома Фашиста ги е кунсолтирал като експерт в качеството си на министър?
    И се сърди, че не го търсят от ДАНС и БОП-а, както и от Прокракрувата?
    Засега е извадил късмет, за после ще видим.
    Тома, голем си балык, с чфути не се прави фащистка револьуция, толко ти фашизма.
    Фащизма при ламите се бърка с фъщкизъм. Язък ти за родословието. Вие сте неможачи, защото не ги натоварихте.

    17:23 09.02.2026

  • 59 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    Нямаш си на идея за какво става въпрос в случая с Мафията, Ндрангета, Камората и Сакра корона унита. Там нещата са много тежки, а също така това е от много дълго време.

    17:31 09.02.2026

  • 60 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тити на Кака":

    Те сега развиват защитни тези, характерни за пандизчиите:
    1. Това не е така, а съвсем иначе.
    2. Обвинението не знае точно как е било.
    3. Обвиняемият е неграмотен, правно неграмотен, затова е осъден невинен.
    4. Разследващите и собствените адвокати на обвиняемите са некадърни, или подкупни, или работят за мафията.

    17:36 09.02.2026

  • 61 Том

    2 1 Отговор
    На прокурор, съд и в затвора за Тома Белев, бивш министър Сандев ПП ДБ, регистриралите НПО с думи национален контрол агенция в Агенция по вписванията, С.Безуханова дарила супер дронове, ВИП Секюрити и милионер розов кмет Васил дарители ...
    Туризъм от Австрия, Швейцария, Франция плаща на т.н.зелени да спират лифтове в планините ни, за да не сме техни конкуренти.
    Те имат стотици лифтове и печатат пари, макар и в пожари ...

    17:39 09.02.2026

  • 62 6666

    1 1 Отговор
    На тоя противен нещаст@@к като го гледам ми иде да му .......муцуната.Кой ги поддържа още тези зелени мафиоти?

    17:46 09.02.2026

