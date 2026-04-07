Времето днес, прогноза за сряда, 8 април: Слънчево, нахлува студен въздух от северозапад

7 Април, 2026 12:22, обновена 7 Април, 2026 13:22

Ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

Времето ще е слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони, в София – около 12°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

През следващите дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания и застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък - предимно между 7° и 12°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.


