Божанов: Гласувайте за демонтиране на завладяната държава

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов упражни правото си на глас във Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.

"Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран. За да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни. Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България", заяви Божанов.

Божанов призова всички български граждани да излязат и да гласуват.

"Да гласуват с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента да носи отговорност към тях", добави той.