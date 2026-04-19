Божанов: Гласувайте за демонтиране на завладяната държава

19 Април, 2026 11:16 1 309 71

Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов упражни правото си на глас във Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.

"Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран. За да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни. Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България", заяви Божанов.

Божанов призова всички български граждани да излязат и да гласуват.

"Да гласуват с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента да носи отговорност към тях", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    36 9 Отговор
    Звучи доста анархистично.

    11:17 19.04.2026

  • 2 Абе

    54 9 Отговор
    То вие само това можете, да демонтирате и да унищожавате.

    11:18 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дон балон

    45 8 Отговор
    Гласувайте да може шефа Прокопиев да овладее всичко и прокуратурата и МВР и службите

    11:20 19.04.2026

  • 6 провинциалист

    30 4 Отговор
    Аз гласувах за демонтиране на хрантутниците. На всичките.

    11:20 19.04.2026

  • 7 Анджо

    46 6 Отговор
    Вече гласувах, ама тебе те забравих, защото не можах да те запомня .

    11:21 19.04.2026

  • 8 Обаче

    23 1 Отговор
    Машината отказа разписката при първия опит за гласуване на И.Йотова, и след нагласяване ролката от техник при втория опит тя подаде гласа си за 2 минути.

    11:23 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    28 5 Отговор
    За Сглобката ли пак ве? ХАХАХА

    Коментиран от #17

    11:26 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 може ли, може ли!

    34 6 Отговор
    Може ли да ни обясните малко по-подробно това за завладяната държава? Да не е нещо като безконтролна Национална Агенция НПО от петима души? Да не е? А?

    Коментиран от #48

    11:27 19.04.2026

  • 13 оня с коня

    25 5 Отговор
    И да бъдем точни:Държавата ВИНАГИ ше бъде "завладяна" от някого,щото иначе ще има Безстопанственост и Анархия.Колкото до призива на лицето от снимката за какво да се гласува - това си е ЧИСТ ОПИТ за отнемане на Чужда собственост,т.е. захапване на чужд "Кокал".За подобни случай мъдрият Народ е казал:"Не е виновен този който иска да яде Зелника,а който му го дава"!

    11:30 19.04.2026

  • 14 Госあ

    23 14 Отговор
    Завладяната държава от сините скакалци. Пример са двете правителства на герб-дб

    11:30 19.04.2026

  • 15 гласувайте

    31 2 Отговор
    срещу завладяната държава.......за да я завладеем ние!

    11:31 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 точно

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    този пореден път - с новия играч ....за старите политики и далавери

    11:33 19.04.2026

  • 18 Гласувайте

    35 5 Отговор
    Петроханците никога да не помиришат власт

    11:33 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    31 6 Отговор
    Гласувах, но не за вас!

    11:38 19.04.2026

  • 21 Стига с това гласувайте

    20 5 Отговор
    Има да чакате всички

    11:40 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 С чиста съвест

    20 5 Отговор
    Ние, останалите знаем вие политиците за какво гласувате, без значение, какво говорите пред камерите и микрофоните! Мен не ме питат за какво гласувам, само ме броят, както и останалите овце. Имаш право да блееш. Пак е глас, но никой не го разбира. Гласуването трябва да бъде явно, открито и честно. Гласувам за тази посока на развитие и избирам този водач или гласувам за тези 50 евро, защото не виждам никого за водач, но парите не са ми излишни в момента.

    11:41 19.04.2026

  • 24 Цвете

    10 25 Отговор
    ДАНО НАИСТИНА ВИ ЧУХА. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В СЪЮЗА. ❤️🇧🇬🍀

    Коментиран от #40

    11:41 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Будител

    26 4 Отговор
    Алооууу... Нали агитацията , днес е забранена бе.. Или за някои може?

    11:46 19.04.2026

  • 28 Лост

    27 4 Отговор
    Атанас Атанасов от кои е ,че цял живот от монтираните на държавна хранилка.

    11:46 19.04.2026

  • 29 така така

    24 4 Отговор
    Не ставаш за лидер.

    Коментиран от #31

    11:49 19.04.2026

  • 30 демонтиращ

    28 3 Отговор
    разкарайте се полуфабрикати, и всичко ще бъде наред!

    11:50 19.04.2026

  • 31 Kaк от кои е Гнома,

    30 4 Отговор

    До коментар #29 от "така така":

    от същите тъмночервени комунист-демократи като Ивайлo Mиpчеff и оpъфлякa от статията.

    11:52 19.04.2026

  • 32 Cмърдел некъпан,

    31 5 Отговор
    коя държава, бе?! Нали сте за 0крайна!

    11:54 19.04.2026

  • 33 Тома

    22 4 Отговор
    А също така и за зеле на който му броихме 21 милиона народна пара

    11:57 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хмммм

    3 20 Отговор
    Върнете Денков за лидер на партията и ще гласуват повече за вас

    Коментиран от #39

    12:01 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Старчо сарача

    23 3 Отговор
    Не искаме да гласуваме за гейски секти

    12:03 19.04.2026

  • 38 Анонимен

    23 3 Отговор
    Демонтиране на този и групичката около него вън нищоправещи вън нехигиетичните вън лъжците

    12:04 19.04.2026

  • 39 хахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #35 от "хмммм":

    бъзикаш ли го некупаното мадуровче?

    12:04 19.04.2026

  • 40 Ама

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    забравила си моме , шареното знаменце ...

    12:04 19.04.2026

  • 41 абе, да

    20 2 Отговор
    Божанов, вие вече демонтирахте Паметника на Съветската армия и то така го демонтирахте, че вече не може да се монтира обратно. После демонтирахте Конституцията по начин, по който на практика съсипахте логиката в държавното управление. Ако така ще демонтирате и държавата, по-добре да сте далеч от парламента и да си демонтирате единствено структурите. Демонтажници сладки.

    12:05 19.04.2026

  • 42 Синковеца

    3 10 Отговор
    Има ли вече прогнози от екзитпола?

    Коментиран от #46

    12:07 19.04.2026

  • 43 Кой беше

    19 2 Отговор
    Мистрията на снимката

    12:08 19.04.2026

  • 44 ИЗКАЗВАМ :

    14 10 Отговор
    ОСТРА КРИТИКА КЪМ С Е М !!!! СТИГА ТЕЛЕВИЗИЯТА Е ИЗЛЪЧВАЛА ТЪПУНГЕРА БОЙКО БОРИСОВ !!! ОТ НЕГО НИЩО УМНО И СЕРИОЗНО НЕ ЧУВАМЕ !!! КАКВО ЩЕ НАУЧИШ ОТ ЕДИН ТЪПАНАР !!!

    12:08 19.04.2026

  • 45 Няма да гласувам

    16 2 Отговор
    И да ревете и да плачете от мен глас няма да видите.На мен ми е добре ,почивам си цъкам си в Факти.бг . До сега съм гласувал редовно и то за всички партии различно на всеки избор с надеждата че ще подобри нещо И какво нанай.Така че няма и да се оплаквам за бъдещите управници ,безразлично ми е.Истински български пълководец лидер няма и няма да има.Вече пачките решават.А народа го лъжете че ако всички гласуват нещо ще се промени .

    12:08 19.04.2026

  • 46 Екзитпола е 200% лъжа

    20 1 Отговор

    До коментар #42 от "Синковеца":

    също като предизборната цоциологическа стъкмистика

    12:08 19.04.2026

  • 47 ...

    15 3 Отговор
    Тези проведоха цялата кампания на Радев.

    12:10 19.04.2026

  • 48 Тити на Кака

    20 2 Отговор

    До коментар #12 от "може ли, може ли!":

    По-просто е понятието "завладяна държава" в главиците на тези ерудити, които не се напъват особено с мисленето.
    Дефиницията звучи така: "Завладяна е всяка държава, която не управляваме ние!".
    Кратко и ясно.

    12:11 19.04.2026

  • 49 ИСТИНА:

    8 15 Отговор
    РАДЕВ И БОЙКО - ТЪПУНГЕРИ НА КВАДРАТ !!!

    Коментиран от #50, #51

    12:13 19.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не знам, ама

    17 3 Отговор

    До коментар #49 от "ИСТИНА:":

    и по оценките, и в коментарите хората бая ви се радват на жълтoпaвaжните укp-cелтаци.

    12:18 19.04.2026

  • 52 Томино

    9 3 Отговор
    Смешник!
    Завладяната държава ще ви я демонтират иранците, като избомбят София и Варна, и като гръмне аеца, който ремонтирате с тел!

    Коментиран от #59

    12:22 19.04.2026

  • 53 Копейките обещават

    7 4 Отговор
    Днес да упражнят правото си на предателство към родинат ни

    12:24 19.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Първанов

    8 3 Отговор
    Няма по- голямо унижение президент да слезе от поста си, за да се гласува за чужд президент.

    12:27 19.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Божанов аз вече съм избрал........

    7 1 Отговор
    .......и не сте вие , а дебелия мехур .

    12:29 19.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 малко извън темата

    6 3 Отговор
    Гледам и се ядосвам на нашите сънародници по света. Гласували, за да се оправи България и те да имат перспектива да се върнат тук. Ами върнете се сега. Изчезнахте още щом стана възможно, уредихте си живота - вашия и на децата си, а родолюбците тук , в България, минаха, и все още минават, през ада на прехода, но не избягаха, не предадоха родината си.
    Който милее за България, той живее тук, и достойно понася не само трудностите, но и всички предизвикателства на сложните политически неразбории. Освен това всеки ден, всеки със своя труд, участва в това, България да се изгради като една съвременна, демократична държава.

    Коментиран от #67

    12:48 19.04.2026

  • 63 Да , за демонтиране

    11 2 Отговор
    Гласувам за демонтиране на партия ПеДрохан.

    12:49 19.04.2026

  • 64 Будител

    7 1 Отговор
    Йотова каза , че ще даде по най бързият начин , мандата на Радев като първа сила , за да имало работещ парламент. Само че ще има пак , неработещ , импотентен каращ се парламент

    Коментиран от #66

    12:51 19.04.2026

  • 65 Нехис

    9 1 Отговор
    Пърхуте, кой е завладял държавата, след като от 2021 година, с едно малко изключение, управлявате все служебни мунчовци?
    Съгласен съм, днес гласувах да се освободи държавата от вас!
    Но глупаците ще гласуват за Мунчо и ще сърбат после комунистическата попара.

    Коментиран от #70

    12:58 19.04.2026

  • 66 Нехис

    7 0 Отговор

    До коментар #64 от "Будител":

    Комунистите изглежда под работа имат предвид да им вървят заплатките, а работата - друг да я върши.

    12:59 19.04.2026

  • 67 Будител

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "малко извън темата":

    Не е така. Аз си плащам данъците и таксите на всичко което имам в България. Вкарал съм в България над 200 хиляди евро . Голям % от тези пари са влезли в държавата като ДДС от всичко което съм купувал в България. 1 месец годишно съм в България , плащам 12 месеца данък смет...не мисли че си по голям родолюбец от мен.

    Коментиран от #69

    13:00 19.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Будител":

    АБЕ..ТИ НЯМАШ И..5 КИНТА

    14:10 19.04.2026

  • 70 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Нехис":

    АЛООУ..3..ТОАЛЕТНА..ЗАПРИ СЕ

    Коментиран от #71

    14:12 19.04.2026

  • 71 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "ганев":

    Потапяй се......знаеш къде.

    15:04 19.04.2026

