Георги Кандев: Картофа може да е събирателен образ на всички лица с прякори. Ние няма да се огънем

28 Април, 2026 21:20 1 052 23

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В четвъртък миналата седмица получих две обаждания по приложение, като непознат глас ми каза: "Картофа и негови хора в момента дават показания срещу теб в СГП и ще те обвинят в набеждаване и вземане на подкуп. Аз не останах безучастен и взех изпреварващите мерки, и обявих това нещо в профила си. Подадох и сигнал в СГП. Заплашиха ме, че ще ме обвинят и да очаквам дори арест за това, че съм искал подкуп или съм оказвал влияние върху определени хора". Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.

На въпрос дали някои от тези "компромати" може да са реални, Кандев отговори твърдо с думите: "Няма такива".

"Обадиха ми се от скрит номер. Няма как да разбера кой се е обадил в точност. Това оставям на Прокуратурата. Ние няма да се огънем. Свършихме си работата и ще продължим да борим престъпността във всичките ѝ форми", зарече се Кандев.

"Всички, които се опитват да заплашват мен или служители на МВР, да знаят, че ще срещат твърдия отпор както на министерството, така и на българската държава", допълни той.

"Картофа е едно олицетворение. Той може и да е събирателен образ на всички лица с прякори. Малкото му име е Юлиян - това е, което аз знам, и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи", посочи Кандев.

"Вчера излязоха журналистически разследвания, от които става ясно, че има връзка между бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и лицето с прякор Картофа. Даже в това разследване се казваше, че синът на Лазаров е имал отношения с майката на децата на Юлиян-Картофа", каза още. и.ф. главен секретар на МВР.
Той посочи още, че в Североизточна и Северозападна България един глас се е търгувал за около 30 евро, докато в големите градове сумата е стигала до около 100-150 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 1 Отговор
    В България за 30 години кошерна демокрация само бандит до бандита майнольо тикви прасета трактори картофи джуджета нотариуси......

    Коментиран от #4

    21:24 28.04.2026

  • 2 Дзак

    3 1 Отговор
    Аз бих проверил и онзи, който се подмазваше във Факти.бг!

    21:25 28.04.2026

  • 3 Картофа

    7 1 Отговор
    Няма страшно. Той дебне само страховити главни секретари на МВР. 😀

    21:26 28.04.2026

  • 4 54321

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    За това пък медиите са пълни с путинофили ръсещи кремълска пропаганда

    Коментиран от #18, #20

    21:27 28.04.2026

  • 5 Здравейте господин Кандев

    7 5 Отговор
    Аз ви подкрепям в борбата с всички противозаконни дейности но елате тук на Цариградско от баретите нагоре в дясно по южната дъга до колелото на Герман и обратно за да видите какви гонки с по десетина двуколесни и поне пет четири по лесни автомобила се провеждат всяка вечер и тормозят квартал вилна зона Врана триъгълника. Многократно сме подавали сигнали на спешния телефон но вие дойдете те естествено видят вашите брандирани автомобили и изчезнат и след един час отново се появяват и тормозят целия квартал.
    Ако обичате вземете мерки както обещавате че се борите с организираната престъпност защото около нас също се провежда точно такава.
    Органите на реда не обръщат внимание на сигналите от спешния телефон които редовно подаваме всички граждани от квартала

    Коментиран от #8

    21:30 28.04.2026

  • 6 Гост

    8 2 Отговор
    И толкова ли не можа да пратиш 2 момчета да му окартьофат нивата? А имаш десетки хиляди! Кво ми хленчиш?

    21:30 28.04.2026

  • 7 Аве

    5 0 Отговор
    Прайте картофа на чипс и готово😉

    21:32 28.04.2026

  • 8 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Здравейте господин Кандев":

    Тоя па. Не виждаш ли че ченгето симулира за да трупа точки. Кой знае за какъв го готвят, добитъкът трябва да бъде облъчен.

    21:32 28.04.2026

  • 9 Жалък клоун!

    6 2 Отговор
    Цялото МВР е ОПГ, имаше и филм по този въпрос, много сезони, много успешен и както казваха запознати люде, радващ се на изключителен интерес и одобрение сред широките милиционерски маси!🤔

    21:34 28.04.2026

  • 10 Горски

    6 1 Отговор
    Като го знаете,защо не го арестувате? Яснооо,нямате доказателства,от женският пазар не са меродавни. Картофа, ряпата, моркова, патладжана, целината... при това изобилие от зеленчуци на пазара се чудя как е възможно цените им да растат? Вече омръзвате на хората и е време да си тръгвате. Сега с тези истерии какво искате, да му издействат е охрана след репресиите преди и по време на изборите, защото "народната любов" ще го споходи а и вероятно ще има и съдебни искове.

    21:35 28.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цялата държава

    5 3 Отговор
    затъна в милиционерско - шапкарски теми, носи се воня на зелени чорапи, навсякъде фуражки.

    21:45 28.04.2026

  • 13 Да,бе

    7 1 Отговор
    Ние няма да се огънем....Ха,ха,ха...Вие сте най-ниското ниво на повикване,даже по магистралите има работнички с повече достойнство.

    21:52 28.04.2026

  • 14 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Олеле, и това ми бил главен секретар на полицията!?

    Ама верно ли си го обявил в профила си !?

    Шеф на полицията се държи като ученичка , а иначе се прави на страшен.

    Ама вас един картоф ли ви уплаши бе, ама вие верно тая полиция трябва да я закривате.

    Явно компирите са завладели държавата , а вие сте безсилни на терен и сте силни само във фейсбук, като ментора ви Борисов.

    21:53 28.04.2026

  • 15 Патладжани

    2 1 Отговор
    Картофи мафиите станаха зелечукова градина.Русофилската мафия се казвала морков защотовсички комунисти са като зайците ядът моркови

    22:00 28.04.2026

  • 16 компира

    2 1 Отговор
    чудят се с какво да забавляват раята

    22:08 28.04.2026

  • 17 Хаха

    3 1 Отговор
    Не знам, а и не ме интересува какъв е картофа, но тоя със сигурност е по-голям "зеленчук" от него!
    Въобще не отива на главния секретар на МВР, т.е. уж борец номер едно с престъпността, който следва да е най-смелия и безстрашен мъж в държавата, да рИве като ученичка по медиите от някакъв... картоф...
    И какъв респект могат да имат от такъв ревящ индивид престъпниците, какво уважение очаква от обществото!? Та той не е способен себе си да защити, камо ли да гарантира сигурността на хората!
    Голям автогол ще е за Радев, ако го остави на поста след тези ревливи изцепки всеки ден по медиите, заради някакъв зеленчук...

    22:08 28.04.2026

  • 18 Ние сме

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "54321":

    Путинофили,а ти си Урсунофил.
    А сега кажи кое е за предпочитане...
    Да слугуваш на фашист,
    или да имаш облаги!???

    22:14 28.04.2026

  • 19 Зъл пес

    1 0 Отговор
    Кандьо,не се обяснявай,и в случая ти заплашвашНамират цаката на всеки,стига да искат.Даже и на президенти.

    22:15 28.04.2026

  • 20 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "54321":

    Преброихте ли се на изборите урсуло/педроханците! Отговор - 37 бр. в парламента, при това с ваше МВР!
    Избирателите на двамата шишковци не ги броя като такива, щото те са по-скоро напазарувани и послушковци и доста далече от идеологии!

    22:18 28.04.2026

  • 21 Георги

    0 0 Отговор
    Ние избирателите си мислим, че времето на Тиквата и Прасето изтича, а то картофи, компири и джанки чакаме! Ама то може да е за добро, че
    то и многото банани и кивита омръзват!

    22:28 28.04.2026

  • 22 Фен

    1 0 Отговор
    Айде, Сектата! Фащайте се, и се мащайте!

    22:33 28.04.2026

  • 23 Бг Турчин

    1 0 Отговор
    Радев е умен човек. Той ще отсее изгнилите плодове. Той разбира кой какъв е. Радев не е русофил или американофил. Той е Българофил. България ще бъде в НАТО и ЕС и ще бъде в отлични отношения с Русия. Но Пеевски и Борисов са туморни образувания които трудно ще бъдат отстранени.

    22:35 28.04.2026

