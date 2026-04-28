Георги Кандев: Картофа може да е събирателен образ на всички лица с прякори. Ние няма да се огънем

"В четвъртък миналата седмица получих две обаждания по приложение, като непознат глас ми каза: "Картофа и негови хора в момента дават показания срещу теб в СГП и ще те обвинят в набеждаване и вземане на подкуп. Аз не останах безучастен и взех изпреварващите мерки, и обявих това нещо в профила си. Подадох и сигнал в СГП. Заплашиха ме, че ще ме обвинят и да очаквам дори арест за това, че съм искал подкуп или съм оказвал влияние върху определени хора". Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.

На въпрос дали някои от тези "компромати" може да са реални, Кандев отговори твърдо с думите: "Няма такива".

"Обадиха ми се от скрит номер. Няма как да разбера кой се е обадил в точност. Това оставям на Прокуратурата. Ние няма да се огънем. Свършихме си работата и ще продължим да борим престъпността във всичките ѝ форми", зарече се Кандев.

"Всички, които се опитват да заплашват мен или служители на МВР, да знаят, че ще срещат твърдия отпор както на министерството, така и на българската държава", допълни той.

"Картофа е едно олицетворение. Той може и да е събирателен образ на всички лица с прякори. Малкото му име е Юлиян - това е, което аз знам, и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи", посочи Кандев.

"Вчера излязоха журналистически разследвания, от които става ясно, че има връзка между бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и лицето с прякор Картофа. Даже в това разследване се казваше, че синът на Лазаров е имал отношения с майката на децата на Юлиян-Картофа", каза още. и.ф. главен секретар на МВР.

