Георги Кандев: Картофа може да е събирателен образ на всички лица с прякори. Ние няма да се огънем

"В четвъртък миналата седмица получих две обаждания по приложение, като непознат глас ми каза: "Картофа и негови хора в момента дават показания срещу теб в СГП и ще те обвинят в набеждаване и вземане на подкуп. Аз не останах безучастен и взех изпреварващите мерки, и обявих това нещо в профила си. Подадох и сигнал в СГП. Заплашиха ме, че ще ме обвинят и да очаквам дори арест за това, че съм искал подкуп или съм оказвал влияние върху определени хора". Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.
На въпрос дали някои от тези "компромати" може да са реални, Кандев отговори твърдо с думите: "Няма такива".
"Обадиха ми се от скрит номер. Няма как да разбера кой се е обадил в точност. Това оставям на Прокуратурата. Ние няма да се огънем. Свършихме си работата и ще продължим да борим престъпността във всичките ѝ форми", зарече се Кандев.
"Всички, които се опитват да заплашват мен или служители на МВР, да знаят, че ще срещат твърдия отпор както на министерството, така и на българската държава", допълни той.
"Картофа е едно олицетворение. Той може и да е събирателен образ на всички лица с прякори. Малкото му име е Юлиян - това е, което аз знам, и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи", посочи Кандев.
"Вчера излязоха журналистически разследвания, от които става ясно, че има връзка между бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и лицето с прякор Картофа. Даже в това разследване се казваше, че синът на Лазаров е имал отношения с майката на децата на Юлиян-Картофа", каза още. и.ф. главен секретар на МВР.
Той посочи още, че в Североизточна и Северозападна България един глас се е търгувал за около 30 евро, докато в големите градове сумата е стигала до около 100-150 евро.
4 54321
До коментар #1 от "Сталин":За това пък медиите са пълни с путинофили ръсещи кремълска пропаганда
Коментиран от #18, #20
21:27 28.04.2026
5 Здравейте господин Кандев
Ако обичате вземете мерки както обещавате че се борите с организираната престъпност защото около нас също се провежда точно такава.
Органите на реда не обръщат внимание на сигналите от спешния телефон които редовно подаваме всички граждани от квартала
Коментиран от #8
21:30 28.04.2026
8 Хаха
До коментар #5 от "Здравейте господин Кандев":Тоя па. Не виждаш ли че ченгето симулира за да трупа точки. Кой знае за какъв го готвят, добитъкът трябва да бъде облъчен.
21:32 28.04.2026
14 Ти да видиш
Ама верно ли си го обявил в профила си !?
Шеф на полицията се държи като ученичка , а иначе се прави на страшен.
Ама вас един картоф ли ви уплаши бе, ама вие верно тая полиция трябва да я закривате.
Явно компирите са завладели държавата , а вие сте безсилни на терен и сте силни само във фейсбук, като ментора ви Борисов.
21:53 28.04.2026
17 Хаха
Въобще не отива на главния секретар на МВР, т.е. уж борец номер едно с престъпността, който следва да е най-смелия и безстрашен мъж в държавата, да рИве като ученичка по медиите от някакъв... картоф...
И какъв респект могат да имат от такъв ревящ индивид престъпниците, какво уважение очаква от обществото!? Та той не е способен себе си да защити, камо ли да гарантира сигурността на хората!
Голям автогол ще е за Радев, ако го остави на поста след тези ревливи изцепки всеки ден по медиите, заради някакъв зеленчук...
22:08 28.04.2026
18 Ние сме
До коментар #4 от "54321":Путинофили,а ти си Урсунофил.
А сега кажи кое е за предпочитане...
Да слугуваш на фашист,
или да имаш облаги!???
22:14 28.04.2026
20 Хаха
До коментар #4 от "54321":Преброихте ли се на изборите урсуло/педроханците! Отговор - 37 бр. в парламента, при това с ваше МВР!
Избирателите на двамата шишковци не ги броя като такива, щото те са по-скоро напазарувани и послушковци и доста далече от идеологии!
22:18 28.04.2026
21 Георги
то и многото банани и кивита омръзват!
22:28 28.04.2026
