След световния рекорд на пилота Николай Калайджиев: Небето е началото, а Космосът е следващата стъпка

Пилотът Николай Калайджиев, поставил нов световен рекорд с 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, разказа в студиото на "Денят започва" за екипа зад успеха, дисциплината, която стои зад всяко постижение, и амбициите си отвъд атмосферата. Рекордът е петото подобрение на световно постижение, но по думите му истинската стойност на успеха не е в цифрите, обобщи БНТ.

"Реално аз съм изпълнителят, но този успех е резултат от работата на над 50 души в продължение на около шест месеца. Когато на твоите плещи лежи отговорността за труда на толкова голям екип, отговорността е огромна. За мен броят на световните рекорди не е най-важното. По-важно е посланието, което отправяме – да мотивираме младите хора, да ги вдъхновим да полетят, да вярват в способностите си и да знаят, че когато имат ясни цели, нещата се случват", каза Николай Калайджиев.

Той подчерта, че авиацията е не просто професия, а начин на живот, който изисква пълна отдаденост.

"За мен небето е моят офис. То ми е дало огромна част от радостта, която съм изпитал в живота си. Освен семейството ми, другата голяма радост идва от всичко, което правим във въздуха. Но за да бъде човек добър в авиацията, трябва да бъде изцяло отдаден. Благодарен съм на съпругата си и на семейството си, че ме търпят, защото подготовката, професионалната работа и тренировките изискват много време", коментира пилотът.

Според него първата и най-важна крачка е преодоляването на страха от първия полет.

"Когато човек преодолее себе си и излети за първи път, той вече е направил първата крачка. След това идват постоянството, лишенията и отдадеността. Всичко е свързано с много работа. Не става само с желание – трябва дисциплина и последователност", посочи Николай Калайджиев.

Физическата подготовка се оказва ключова за самия рекорд. По време на изпитанието температурите в кабината са достигали 38 градуса, а пилотът е използвал ледени вани по време на кратките почивки. По думите му сложността на рекорда не се изразява единствено в броя на излитанията и кацанията, а в необходимата прецизност при всяко едно от тях.

"Ние сме първите в света, които се осмелиха да направят хиляда излитания и кацания. Според правилата има очертана зона от 20 метра и кацането се зачита само, ако е изпълнено в точно определени граници. Няма как просто да кацнеш където и да е. Трябва да си изключително прецизен, защото това са най-критичните етапи от полета. Всичко трябваше да бъде плавно и точно", обясни Калайджиев.

За да илюстрира мащаба на постижението, той направи сравнение със собствения си летателен опит.

"Лицензиран пилот съм от 2017 година. За близо девет години до момента имам около 680 кацания. А сега за 14 часа и 28 минути направихме 1021. Това само показва за какъв мащаб става дума."

Според пилота следващата логична стъпка е Космосът.

"За това събитие присъства представител на SpaceX от Лос Анджелис, който дойде специално да наблюдава опита. От известно време наблюдават много сериозно мен и нашия екип. Много скоро ще има сериозни новини в тази посока", посочи Николай Калайджиев

Рекордът е поставен с ултралек самолет италианско производство. По време на цялото предизвикателство не е сменян нито самолетът, нито гумите му. Освен върху авиацията, екипът му работи активно и с ученици от цялата страна.