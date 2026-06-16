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Георги Ганев: Касовият дефицит е 3,4% от БВП. Положението е сериозно, но не е катастрофа

Георги Ганев: Касовият дефицит е 3,4% от БВП. Положението е сериозно, но не е катастрофа

16 Юни, 2026 22:45 408 4

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"Тревожното е, че не е ясно какво се случва с бюджета. Това е поредното редовно правителство в България, което започва със закъсняващ бюджет. Този кабинет най-зле се справя във времето с изготвянето на нов бюджет за текущата година. Рекордьор беше правителството на Денков", коментира икономистът

Георги Ганев: Касовият дефицит е 3,4% от БВП. Положението е сериозно, но не е катастрофа - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Касовият дефицит в консолидираната държавна програма е 3,4% от БВП. Това означава, че положението на касова база е сериозно, но в никакъв случай не е катастрофално. Това заяви икономистът Георги Ганев в предаването на "Денят ON AIR", уточнявайки фактите, закръглени към първото тримесечие на 2026 г., за 12-те месеца.
Той допълни, че новото управление е заварило фискален резерв от близо 7 млрд. евро.

Свободният ресурс в държавната хазна
"Доколкото неснижаемият минимум на този резерв, който не може да бъде пипан от държавата, е малко над 2 млрд. Има мегдан да се ползва този резерв. Той носи много ниска доходност. Тревожното е, че не е ясно какво се случва с бюджета. Това е поредното редовно правителство в България, което започва със закъсняващ бюджет. Този кабинет най-зле се справя във времето с изготвянето на нов бюджет за текущата година. Рекордьор беше правителството на Денков", напомни Ганев пред Bulgaria ON AIR.
Скритите рискове от закъснението и прогнозите на ЕК
Според него закъснението с бюджета струва много, като даде пример с процедурата по свръхдефицит.

"Процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия препоръчва, се основава на факти. Всички постъпили данни за България не пораждат основания за свръхдефицит. Единственото основание е прогнози и предусещания на ЕК, които не съществуват като данни, но те са тревожни", анализира икономистът.

Къде е истинският проблем на бюджета
По думите на Ганев трябва да се режат разходи.
"Основно се чува вдигане на приходи. Българските държавни приходи в консолидирана програма са 38% от БВП. Там няма проблем. Проблемът е, че разходите са над 40%, т.е. трябва да се режат разходи. Трябва да се овладеят разходите за персонал в бюджетната сфера", настоя гостът.

"Проблемът с неплащането на осигуровки от страна на държавните служители е дразнещо за останалите българи, отколкото да има много сериозна фискална роля", изрази мнение икономистът.

Ганев подчерта, че Украйна ще купува оръжия, докато трае горещият конфликт.

"България, ако иска да продава оръжия в съвременния свят, трябва да го прави по западните стандарти", добави гостът.


България
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  • 2 3.14К

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    Поредният жълтопаветен олиг@френ!

    23:01 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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    И ся що ма изтри таеа

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