Новини
България »
Румен Радев: Край на безобразните обществени поръчки

Румен Радев: Край на безобразните обществени поръчки

17 Юни, 2026 10:49 342 15

  • румен радев-
  • обществени поръчки-
  • сигма

Премиерът посочи и мерки за справянето с високите цени на хранителните продукти

Румен Радев: Край на безобразните обществени поръчки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА – мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър—председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.

Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. „Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета”, каза премиерът.

Наред с постигнато споразумение с големите търговските вериги за намаляване на цените, се засилва контрола върху ценообразуването и качеството на храната. „Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната”, подчерта Радев.

Той изтъкна, че продължават усилията за „правене на бизнес” у нас. „Целта ни е икономиката да работи по –интензивно, с по-голяма производителност и по-голяма добавена стойност”, заключи премиерът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Има един месец и почваме гражданските арести и Народен съд.

    Коментиран от #14

    10:52 17.06.2026

  • 2 Грийн сок

    8 7 Отговор
    Льотчик да управлява икономика
    е същото като
    икономист да управлява самолет
    Катастрофата е неизбежна.

    Коментиран от #11

    10:52 17.06.2026

  • 3 Сила

    6 5 Отговор
    Вече само образа на Копринков ще печели държавни поръчки ....безОБРАЗНИТЕ няма !!!

    10:53 17.06.2026

  • 4 Айде

    4 6 Отговор
    Глупости!

    10:53 17.06.2026

  • 5 Калин

    5 1 Отговор
    Браво на Радев! Крайно време беше да се затворят кранчетата на мутрите и педофилите евроатлантици!

    10:54 17.06.2026

  • 6 Гост

    3 2 Отговор
    Гражданите знаем за кражбите на ГЕРБ-НН, въпроса е вие какво ще направите по въпроса.

    10:55 17.06.2026

  • 7 Край на безобразните обществени поръчки

    5 1 Отговор
    и до края на живота си в затвора
    тез общ поръчкари и тикви
    знаете кои са
    разследвайте ги
    върнете парите в хазната вместо да изплащаме пак заеми

    НЕ СЕ УСЛУШВАЙТЕ А ДЕЙСТВАЙТЕ ЗАТОВА ВИ ИЗБРАХА ДА ПАДНЕ ТИКВАТА

    10:55 17.06.2026

  • 8 Радев

    2 3 Отговор
    Новите поръчки към новите хора ,т.е към моите хора

    Коментиран от #15

    10:57 17.06.2026

  • 9 Анонимен

    2 2 Отговор
    Оставка Оставка Оставка на радевите служебници Оставка край на бкп съветски другари и червени олигарси Оставка

    10:57 17.06.2026

  • 10 търговище

    3 1 Отговор
    няма как да спрем ламята на търговище ,хари потър ,всички обществени поръчки са испълнвват от приближени негови хора ,30 години продължава

    Коментиран от #13

    10:57 17.06.2026

  • 11 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Грийн сок":

    Като я управляваше пожарникар по-спокойно ли ти беше?

    10:58 17.06.2026

  • 12 Анонимен

    1 2 Отговор
    Изхвърля онези и назначава своите червените Оставка и край на месии

    10:58 17.06.2026

  • 13 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "търговище":

    Сега има други лами които чакат

    10:59 17.06.2026

  • 14 Хотелиер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти ще си първият. Освен бит ше бъдеш и онождан

    10:59 17.06.2026

  • 15 Новите поръчки към новите хора

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    където е текло пак ще тече

    ганчо и ганка и не мож ги отучи да не бъркат в меда
    само че по малко отколкото при тиквата
    дето наивни стада я преизбираха и царуваше 20г на манежа

    11:00 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове