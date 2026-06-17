Румен Радев: Край на безобразните обществени поръчки

„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА – мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър—председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.
Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. „Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета”, каза премиерът.
Наред с постигнато споразумение с големите търговските вериги за намаляване на цените, се засилва контрола върху ценообразуването и качеството на храната. „Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната”, подчерта Радев.
Той изтъкна, че продължават усилията за „правене на бизнес” у нас. „Целта ни е икономиката да работи по –интензивно, с по-голяма производителност и по-голяма добавена стойност”, заключи премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
10:52 17.06.2026
2 Грийн сок
е същото като
икономист да управлява самолет
Катастрофата е неизбежна.
Коментиран от #11
10:52 17.06.2026
3 Сила
10:53 17.06.2026
4 Айде
10:53 17.06.2026
5 Калин
10:54 17.06.2026
6 Гост
10:55 17.06.2026
7 Край на безобразните обществени поръчки
тез общ поръчкари и тикви
знаете кои са
разследвайте ги
върнете парите в хазната вместо да изплащаме пак заеми
НЕ СЕ УСЛУШВАЙТЕ А ДЕЙСТВАЙТЕ ЗАТОВА ВИ ИЗБРАХА ДА ПАДНЕ ТИКВАТА
10:55 17.06.2026
8 Радев
Коментиран от #15
10:57 17.06.2026
9 Анонимен
10:57 17.06.2026
10 търговище
Коментиран от #13
10:57 17.06.2026
11 провинциалист
До коментар #2 от "Грийн сок":Като я управляваше пожарникар по-спокойно ли ти беше?
10:58 17.06.2026
12 Анонимен
10:58 17.06.2026
13 Анонимен
До коментар #10 от "търговище":Сега има други лами които чакат
10:59 17.06.2026
14 Хотелиер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти ще си първият. Освен бит ше бъдеш и онождан
10:59 17.06.2026
15 Новите поръчки към новите хора
До коментар #8 от "Радев":където е текло пак ще тече
ганчо и ганка и не мож ги отучи да не бъркат в меда
само че по малко отколкото при тиквата
дето наивни стада я преизбираха и царуваше 20г на манежа
11:00 17.06.2026