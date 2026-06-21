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Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики

Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики

21 Юни, 2026 10:20 714 12

  • илхан кючюк-
  • европа-
  • политика

Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики

Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

За първи път имаме министър-председател, който говори едно в предизборна кампания и прави същото, заяви евродепутатът Илхан Кючюк, член на групата "Обнови Европа" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Илхан Кючюк, евродепутат: ""Свръхдефицитът не е онова практика на Европейската комисия. ЕС, когато види проблем, може да алармира. Австрия и Белгия, както и държави като Италия и Франция, са били предупреждавани. Ние дълги години сме били жертва на тази двойственост на европейските политики и е крайно време да бъдат изработени хоризонтални инструменти, валидни за всяка една държава."

За поведението на Румен Радев като министър-председател Кючюк заяви.

Илхан Кючюк, евродепутат: За първи път имаме министър-председател, който говори едно в предизборна кампания, прави същото, когато стане министър-председател, и има самочувствието да го изразява във форумите или форматите, в които членуваме."

По отношение на санкциите за Русия и помощта за Украйна Кючюк заяви.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Няма единна позиция по този въпрос и в европейската политика. Позицията на ЕС няма да се промени, защото това означава да не бъде уважавано правото на всяка една държава да определя своите граници и съюзите, в които членува."

За позицията на България по 21-вия пакет санкции за Русия евродепутатът коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "В момента оформяме процеса, не резултата. Изготвянето на санкциите е процес, в който на различни нива държавите членки отчитат своите национални специфики. Позицията на България беше заявена. Национални специфики има и Словакия. Германия и Италия също имат обструкции по първия санкционен пакет. Резултатът ще го видим през месец юли."

За развитието на България Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Аз не мисля, че България ще се откъсне от европейския консенсус. България трябва да изгради консенсус за бъдеща архитектура за сигурност, включително и за военно-промишления комплекс. Инициативата SAFE е голяма възможност за България, предстои и втори кол по SAFE+. Най-важният въпрос е как ще използваме технологичното развитие на ЕС, за да можем това, което произвеждаме, да бъде с висока добавена стойност. България трябва да оформи своето ясно позициониране в дългосрочната финансова рамка. Това не са просто цифри – това е бюджетът на ЕС, т.е. каква е визията на Европа."

По отношение на политиката на ЕС Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "От много време общостопанската политика е подложена на тежка критика, както и кохезионните фондове. България трябва не да се противопоставя на новите приоритети, а те да бъдат включени в синергичен ефект, за да има средства за индустрия, конкурентоспособност, изграждане на новата архитектура за сигурност и по-активна външна политика, но и да се защити кохезията. Все още имаме необходимост европейската солидарност да достига до всяко едно кътче на страната."

За случаят със запалените български дипломатически автомобили в Скопие и отношенията между България и РСМ Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Всяка държава преценява в кои съюзи иска да членува. Влизането в ЕС означава изработването на консенсус в собствената страна. Северна Македония трябва да реши къде иска да бъде – дали в ЕС или извън него. Безспорно стратегическият интерес и на Република Северна Македония, и на България е политиката по разширяване да се случи. Но тя не може да се случи на всяка цена – има минимални стандарти, които трябва да бъдат изпълнени. Френското предложение трябва да бъде спазено. Диалогът минава през разбирателство, а не чрез изграждане на мостове и стени."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Q фте

    7 1 Отговор
    Кючека пък от какво се оплаква?

    10:22 21.06.2026

  • 2 Лорда

    9 0 Отговор
    Тоя ли беше един от четиримата български евродепутати, който гласува ПРОТИВ етикетирането на ГМО съставките тия дни?

    Коментиран от #5

    10:24 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кючюк сачан или дребен мишок

    5 2 Отговор
    аман от таквиз дърдоркофци дет писарките ни ги курдисват
    да закърпят менюто си тук и хонорарчетата

    Коментиран от #6

    10:26 21.06.2026

  • 5 Той беше и предишния докладчик по

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лорда":

    Напредъка на Северна Македония , прави сметка.

    10:27 21.06.2026

  • 6 Целта на писарушките е много по голяма

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кючюк сачан или дребен мишок":

    Те едва ли си дават сметка но това не ги оправдава. Незнанието не е оправдание. Пише го в дебелите книги.

    10:30 21.06.2026

  • 7 Ми той представлява ДПС

    5 0 Отговор
    Без коментар.

    10:32 21.06.2026

  • 8 анонимен

    4 4 Отговор
    Тая мижатурка, от 100 един защищава Радев за предатейската позиция и нормално за вас да го изберете за интервю, особено по телевизията с шефка върла русофобка Милена Милотинова. Има слухове в БНТ че всяка седмица говори с кабинета на Радев и получава инструкции.

    Коментиран от #10

    10:38 21.06.2026

  • 9 Оффф ,

    2 0 Отговор
    тотално безполезна "жертва" !

    10:40 21.06.2026

  • 10 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "анонимен":

    От 100 един е против Радев бе отпаднала ниобходимост

    10:45 21.06.2026

  • 11 Този поне ходи по студията за добро или

    3 0 Отговор
    На един друг в биографията му в уйки педия пише че е син на политик. Само толкова.

    11:00 21.06.2026

  • 12 ОРБАН ТЪПАНА

    0 1 Отговор
    Го нема

    Сега Генерал Боташ ли

    Ще защитава Интересите на Кремъл?

    11:06 21.06.2026

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