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Любомир Николов за акцията в район „Приморски“: Седем са задържаните, но ще станат повече

Любомир Николов за акцията в район „Приморски“: Седем са задържаните, но ще станат повече

25 Юни, 2026 22:15 1 632 25

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През нощта също ще текат задържания на лица

Любомир Николов за акцията в район „Приморски“: Седем са задържаните, но ще станат повече - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем са задържаните, но ще станат повече. Това каза за бТВ Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР във връзка с акцията на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна.

Той потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.

„Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, посочи Николов.

„Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, допълни той.

Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спящи милиционери

    21 2 Отговор
    хиляди проститутки и сводници висят по пътищата но са невидими

    Коментиран от #5, #8, #11

    22:18 25.06.2026

  • 2 Пич

    16 1 Отговор
    Ах, какви Аслани...?!
    А в Баба Алино - наsр@ни...!!!

    22:19 25.06.2026

  • 3 Отговор

    17 2 Отговор
    Искам на сутринта да прочета, че прасето Методиев Борисов е бил задържан.

    Коментиран от #13

    22:19 25.06.2026

  • 4 Сатана Z

    16 0 Отговор
    А Украинските проститутки,кога?

    22:19 25.06.2026

  • 5 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "спящи милиционери":

    В България никой нищо не знае,никой нищо не е чул и никой нищо не е видял

    22:21 25.06.2026

  • 6 МВР служител

    11 2 Отговор
    Вземете им трафичните данни от компютри и мобилни телефони и ще стигнете до Банкя и "хотел Берлин"

    22:21 25.06.2026

  • 7 Васил

    13 0 Отговор
    Държавата е основният съучастник на КУБ без нейно знание и участие нищо не става тука така да же и палатка да сложите веднага ще дотърчат.

    Коментиран от #12

    22:22 25.06.2026

  • 8 Сталин

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "спящи милиционери":

    България в клуба на богатите като тръгнеш от София за морето навсякъде магистрални проститутки по пътищата

    22:22 25.06.2026

  • 9 Европол

    4 2 Отговор
    Таки е бил през миналата седмица в слънчев бряг. Защо не е бил арестуван?

    22:22 25.06.2026

  • 10 за 24 часа и толкова

    6 0 Отговор
    Задържане при престъпно бездействие през много години не води до нищо съществено.
    Отговорните се идентефицират чрез длъжностните си характеристики да прилагат законите.
    Най - отгоре е длъжността КМЕТ.

    22:23 25.06.2026

  • 11 Епа що?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "спящи милиционери":

    Виси и ти бе, ако може да прайш убави цугтромбони!

    22:23 25.06.2026

  • 12 Коментар

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Не държавата, Държавата. Онази Държава, която позволи на бившата съпруга на сламен Желязков да извърши финансово престъпление след като получи активи на търговското дружество Хаяши на силно занижени цени

    22:24 25.06.2026

  • 13 ТОВА ЩЕ Е

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отговор":

    НАЙ-ДОБРАТА НОВИНА НА ВЕКА.
    ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ.
    И ТОГАВА ЦЯЛА ГОДИНА ЩЕ ИМА ПРАЗНЕНСТВА.

    22:24 25.06.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    5 4 Отговор
    А етнческият руснак с украинско гражданство Олег Невзоров който изпира мръсни пари със стотици милиони защо не го барат, арестуват...
    А хващат дребните риби..

    Коментиран от #18, #20

    22:24 25.06.2026

  • 15 АБЕ

    8 1 Отговор
    ДЕ СЕ ПОКРИ БОЙО ТЪПОТО?
    ОЩЕ ЛИ Е НА СВОБОДА?
    АЛООО,РАДЕВ,СПИШ....

    22:27 25.06.2026

  • 16 Приятел

    5 1 Отговор
    Колкото и да се стараете, докато прокуратурата и съда не бъдат тотално прочистени, усилията ви ще са напразно!
    А и отровни ъби има и МВР. Видяхме Кандев как се оттегли, като един страхливец?
    Бойко Рашков лържи с мръсниьномера още действащи в минмстерствотоьудобни затнего хора, от къде иначе ще вади информация?
    И как така, на такива и като Калин Стоянов им се разминава?

    22:30 25.06.2026

  • 17 браво на вас

    8 0 Отговор
    Опандизете ги всички мутропитеци там безо глед на пол и възраст.

    Варненци не смеят да се зарадват. Такова нещо ни са виждали ни са чували - полиция да проверява мега връзкарите в кметството. Че те си минаваха 30 години за недосегаеми.

    22:32 25.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тома

    5 0 Отговор
    На тези ли плащаме социалните и здравните осигуровки защото са държавни служители

    22:37 25.06.2026

  • 20 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    искате да кажете, че украинската посланичка защитава етнически руснак?

    Коментиран от #21

    22:38 25.06.2026

  • 21 Софийски селянин,Пенсионер

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    Баща му на този тип е руснак а майка му украинка,и по бащина линия питам той какъв е..
    Бившият СССР и САЩ са със най много смесени бракове...

    23:03 25.06.2026

  • 22 Шофьор на РК1

    3 0 Отговор
    Внимание! Високо напрежение, ще гърмят бушони. Въпросът е дали трафопостовете ще изгърмят?

    23:08 25.06.2026

  • 23 Ъхъ

    0 0 Отговор
    A yкpoпчик Невзоров си смуче уискито непричом, него никой не го бара,, защото ще освети двата шопаpа😉

    23:22 25.06.2026

  • 24 Какво ви пречат

    0 0 Отговор
    Проститутки те те ли са най голямото зло в българия? Много по лоши са проститутки те във власта.

    23:26 25.06.2026

  • 25 Косьо

    0 0 Отговор
    И в Младост трябе да ги мятат , че там са още по брутални рекетьори.

    23:34 25.06.2026

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