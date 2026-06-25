Любомир Николов за акцията в район „Приморски“: Седем са задържаните, но ще станат повече

Седем са задържаните, но ще станат повече. Това каза за бТВ Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР във връзка с акцията на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна.
Той потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.
„Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, посочи Николов.
„Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, допълни той.
Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.
Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спящи милиционери
Коментиран от #5, #8, #11
22:18 25.06.2026
2 Пич
А в Баба Алино - наsр@ни...!!!
22:19 25.06.2026
3 Отговор
Коментиран от #13
22:19 25.06.2026
4 Сатана Z
22:19 25.06.2026
5 Сталин
До коментар #1 от "спящи милиционери":В България никой нищо не знае,никой нищо не е чул и никой нищо не е видял
22:21 25.06.2026
6 МВР служител
22:21 25.06.2026
7 Васил
Коментиран от #12
22:22 25.06.2026
8 Сталин
До коментар #1 от "спящи милиционери":България в клуба на богатите като тръгнеш от София за морето навсякъде магистрални проститутки по пътищата
22:22 25.06.2026
9 Европол
22:22 25.06.2026
10 за 24 часа и толкова
Отговорните се идентефицират чрез длъжностните си характеристики да прилагат законите.
Най - отгоре е длъжността КМЕТ.
22:23 25.06.2026
11 Епа що?
До коментар #1 от "спящи милиционери":Виси и ти бе, ако може да прайш убави цугтромбони!
22:23 25.06.2026
12 Коментар
До коментар #7 от "Васил":Не държавата, Държавата. Онази Държава, която позволи на бившата съпруга на сламен Желязков да извърши финансово престъпление след като получи активи на търговското дружество Хаяши на силно занижени цени
22:24 25.06.2026
13 ТОВА ЩЕ Е
До коментар #3 от "Отговор":НАЙ-ДОБРАТА НОВИНА НА ВЕКА.
ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ.
И ТОГАВА ЦЯЛА ГОДИНА ЩЕ ИМА ПРАЗНЕНСТВА.
22:24 25.06.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
А хващат дребните риби..
Коментиран от #18, #20
22:24 25.06.2026
15 АБЕ
ОЩЕ ЛИ Е НА СВОБОДА?
АЛООО,РАДЕВ,СПИШ....
22:27 25.06.2026
16 Приятел
А и отровни ъби има и МВР. Видяхме Кандев как се оттегли, като един страхливец?
Бойко Рашков лържи с мръсниьномера още действащи в минмстерствотоьудобни затнего хора, от къде иначе ще вади информация?
И как така, на такива и като Калин Стоянов им се разминава?
22:30 25.06.2026
17 браво на вас
Варненци не смеят да се зарадват. Такова нещо ни са виждали ни са чували - полиция да проверява мега връзкарите в кметството. Че те си минаваха 30 години за недосегаеми.
22:32 25.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тома
22:37 25.06.2026
20 Хмм
До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":искате да кажете, че украинската посланичка защитава етнически руснак?
Коментиран от #21
22:38 25.06.2026
21 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #20 от "Хмм":Баща му на този тип е руснак а майка му украинка,и по бащина линия питам той какъв е..
Бившият СССР и САЩ са със най много смесени бракове...
23:03 25.06.2026
22 Шофьор на РК1
23:08 25.06.2026
23 Ъхъ
23:22 25.06.2026
24 Какво ви пречат
23:26 25.06.2026
25 Косьо
23:34 25.06.2026