Любомир Николов за акцията в район „Приморски“: Седем са задържаните, но ще станат повече

Седем са задържаните, но ще станат повече. Това каза за бТВ Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР във връзка с акцията на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна.

Той потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.

„Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, посочи Николов.

„Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, допълни той.

Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.