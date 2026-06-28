Гълъб Донев: Бюджетът показва истинското състояние на финансите

Бюджет 2026 г. е реалистичен. Той е такъв заради лошото наследство, каза финансовият министър Гълъб Донев пред bTV.

Финансист номер едно защити бюджета за тази година и обясни, че заложените повишения в него, няма да ощети хората значително. И даде пример с винетките: „Това увеличение звуци стряскащо, но ако се направи нормална сметка това е 1,20 евро на месец за годишната винетка.“



Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, смята Гълъб Донев, защото те ще получат повече права:



„Не е толкова стряскащо това увеличение за хората, които са близо да пансионната възраст, те бързо ще усетят разликата, защото ще усетят по-висок размер на пенсията“, каза още той.

А дупката в бюджета за тази година финансовият министър обясни с лошото наследство и неразплатени задължения от предишните управляващи:



„Всички числа, това, което беше крито през годините, затова той изглежда по този начин и той трябва да отвори вратата на нормалността в държавата. Може да се коригира само с мерки с приходната част или мерки с ограничаване на разходната част, но мерките които се прилагат в разходната част, не трябва да са резки и да водят до шокови изменения в доходите“, заяви финансовият министър.

Финансовият министър посочи, че въпреки предприетите мерки правителството е успяло да намали прогнозния дефицит от 7,4% до 5,7% от БВП.

„Най-кресливи са тези, които с политиките си доведоха до този дефицит, а сега най-много говорят срещу него“, каза още той.

Според Донев настоящият бюджет е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране.

„Ние не можем да не ги разплатим. Това са приключили проекти, но преди всяко плащане ще има проверка“, увери финансовият министър.

Проверки преди всяко плащане

По думите му държавата няма да изплаща средства автоматично.

„Всичко се плаща след проверка. Нищо няма да бъде платено ей така. Там, където има съмнения, ще се намеси Агенцията за държавна финансова инспекция, както и строителният контрол“, заяви Донев.

Той даде пример и с обществената поръчка за мантинели за близо 490 млн. евро, която по думите му е спряна.

„Не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск“, категоричен беше финансовият министър.

Защо държавните служители ще получат компенсация?

Една от най-коментираните мерки е държавните служители постепенно сами да започнат да плащат личните си осигуровки.

По думите на Донев това ще стане без намаляване на нетните им възнаграждения.

„Когато преди години държавата пое личните им осигуровки, заплатите им бяха намалени. Сега връщаме справедливостта – увеличаваме възнагражденията с размера на личната осигурителна вноска, която те ще започнат да плащат“, обясни той.

Според него реалният бюджетен ефект от реформата ще се усети през 2028 г.

Предстои административна реформа

Донев призна, че тази година няма да има съкращения в администрацията, но увери, че те са част от програмата на правителството.

„Трябва първо да направим задълбочен функционален анализ. Административната реформа ще бъде отразена в бюджета за 2027 година“, каза той.

Заплатите в държавните дружества

Финансовият министър съобщи още, че предстоят промени в правилата за възнагражденията на директорите на държавни предприятия и болници.

„Ще има ясни правила и тавани. Ще бъдат ограничени и бонусите, така че да няма подобни фрапиращи разминавания в заплащането“, заяви Донев.

Възможни ли са промени в бюджета?

По думите на министъра правителството остава отворено за разговори със социалните партньори, но няма да прави резки промени.

„Не става въпрос за отстъпки, а за диалог и намиране на по-добри решения там, където е възможно“, подчерта той.

Според Донев основната цел остава постепенното намаляване на дефицита без шокови мерки.

„Не трябва да задушаваме икономиката. Напротив – трябва да ѝ дадем възможност да расте, защото именно чрез растежа можем устойчиво да намалим дефицита“, каза финансовият министър.