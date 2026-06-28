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Гълъб Донев: Бюджетът показва истинското състояние на финансите

Гълъб Донев: Бюджетът показва истинското състояние на финансите

28 Юни, 2026 19:54, обновена 28 Юни, 2026 18:58 869 76

  • гълъб донев-
  • министър-
  • финанси

Според финансовия министър високият дефицит е резултат от натрупани разходи, а административната реформа ще започне с бюджета за 2027 г.

Гълъб Донев: Бюджетът показва истинското състояние на финансите - 1
Снимка: bTV
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Бюджет 2026 г. е реалистичен. Той е такъв заради лошото наследство, каза финансовият министър Гълъб Донев пред bTV.

Финансист номер едно защити бюджета за тази година и обясни, че заложените повишения в него, няма да ощети хората значително. И даде пример с винетките: „Това увеличение звуци стряскащо, но ако се направи нормална сметка това е 1,20 евро на месец за годишната винетка.“

Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, смята Гълъб Донев, защото те ще получат повече права:

„Не е толкова стряскащо това увеличение за хората, които са близо да пансионната възраст, те бързо ще усетят разликата, защото ще усетят по-висок размер на пенсията“, каза още той.

А дупката в бюджета за тази година финансовият министър обясни с лошото наследство и неразплатени задължения от предишните управляващи:

„Всички числа, това, което беше крито през годините, затова той изглежда по този начин и той трябва да отвори вратата на нормалността в държавата. Може да се коригира само с мерки с приходната част или мерки с ограничаване на разходната част, но мерките които се прилагат в разходната част, не трябва да са резки и да водят до шокови изменения в доходите“, заяви финансовият министър.

Финансовият министър посочи, че въпреки предприетите мерки правителството е успяло да намали прогнозния дефицит от 7,4% до 5,7% от БВП.

„Най-кресливи са тези, които с политиките си доведоха до този дефицит, а сега най-много говорят срещу него“, каза още той.

Според Донев настоящият бюджет е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране.

„Ние не можем да не ги разплатим. Това са приключили проекти, но преди всяко плащане ще има проверка“, увери финансовият министър.

Проверки преди всяко плащане

По думите му държавата няма да изплаща средства автоматично.

„Всичко се плаща след проверка. Нищо няма да бъде платено ей така. Там, където има съмнения, ще се намеси Агенцията за държавна финансова инспекция, както и строителният контрол“, заяви Донев.

Той даде пример и с обществената поръчка за мантинели за близо 490 млн. евро, която по думите му е спряна.

„Не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск“, категоричен беше финансовият министър.

Защо държавните служители ще получат компенсация?

Една от най-коментираните мерки е държавните служители постепенно сами да започнат да плащат личните си осигуровки.

По думите на Донев това ще стане без намаляване на нетните им възнаграждения.

„Когато преди години държавата пое личните им осигуровки, заплатите им бяха намалени. Сега връщаме справедливостта – увеличаваме възнагражденията с размера на личната осигурителна вноска, която те ще започнат да плащат“, обясни той.

Според него реалният бюджетен ефект от реформата ще се усети през 2028 г.

Предстои административна реформа

Донев призна, че тази година няма да има съкращения в администрацията, но увери, че те са част от програмата на правителството.

„Трябва първо да направим задълбочен функционален анализ. Административната реформа ще бъде отразена в бюджета за 2027 година“, каза той.

Заплатите в държавните дружества

Финансовият министър съобщи още, че предстоят промени в правилата за възнагражденията на директорите на държавни предприятия и болници.

„Ще има ясни правила и тавани. Ще бъдат ограничени и бонусите, така че да няма подобни фрапиращи разминавания в заплащането“, заяви Донев.

Възможни ли са промени в бюджета?

По думите на министъра правителството остава отворено за разговори със социалните партньори, но няма да прави резки промени.

„Не става въпрос за отстъпки, а за диалог и намиране на по-добри решения там, където е възможно“, подчерта той.

Според Донев основната цел остава постепенното намаляване на дефицита без шокови мерки.

„Не трябва да задушаваме икономиката. Напротив – трябва да ѝ дадем възможност да расте, защото именно чрез растежа можем устойчиво да намалим дефицита“, каза финансовият министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши в новият бюджет.Секира за работещите бедни, майки с деца и пенсионери.

    Коментиран от #4, #10, #15, #66

    18:59 28.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    След като предишните им пиар акции на мунчовци се провалиха като уж спирали военната помощ за Украйна и с кординираните с пеевски акции уж арест на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и след като са ужасени от надигащото се народно недоволство вчера на протеста, мунчовци минаха на етап мантинели и " замесен бивш премиер"...Оставка и затвор за вас некадърници

    Коментиран от #9

    19:00 28.06.2026

  • 3 име

    27 3 Отговор
    2022 година правителството на ПП/ДБ изправи България на крака ,свали от 25 на 23% държавния дълг спрямо БВП и ГЕРБ продължи тенденцията. Сега за 2 месеца ПБ на мунчо вдигна дълга на 30% от БВП и България влезе в наказателна процедура. Иначе Борисов е много активен днес- интервю след интервю и смазва мунчо след вчерашния мащабен протест срещу кауните като видя че народа се вдига...

    Коментиран от #52

    19:01 28.06.2026

  • 4 Точен сте

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вчера за първи път в новата история на страната хиляди граждани излязоха срещу една управляваща крадлива върхушка преди да са минали 100 дни от узурпирането на властта. Върхушка за 2 месеца заедно с олигарсите си ощетила България с милиарди. И то без да е организирана от партии и политически формации а само от граждански организации. А си представете обединената опозиция ако призове гражданите. Мунчо е пътник и го очаква затвор за грабежа.

    Коментиран от #65

    19:01 28.06.2026

  • 5 масон от слънце

    13 1 Отговор
    за пореден път от 36г излъгахме електората!

    Коментиран от #32, #35

    19:02 28.06.2026

  • 6 ЗКПЧ

    29 1 Отговор
    Взимам от майки и пенсионери и давам на милиционери, кое не разбрахте в тоя бужет

    19:02 28.06.2026

  • 7 Мунчо съсипа България

    21 2 Отговор
    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    19:02 28.06.2026

  • 8 Толкова просто

    17 0 Отговор
    Да трупаш дългове за да плащаш на някой заплата без нищо да работи. Това е България.

    Коментиран от #37

    19:02 28.06.2026

  • 9 Дориана

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Държавата за тези 5 години е управлявана предимно от мафията ГЕРБ - ДПС - ИТН-БСП. 2 правителства на Димитър Главчев по 5 месеца ,11 месеца правителство на Желязков и 5 месеца на Кирил Петков. Генерал Радев е имал негови само 3 служебни правителства- първото на генерал Стефан Янев 5 месеца и 2 правителства на Гълъб Донев по 6 месеца. Генерал Радев от тези 5 години де - факто управлява година и половина а останалите 3 г.и 6 месеца ГЕРБ с ДПС с патерици ИТН и БСП. А сега фалират само некадърниците като "Последния Софиянец" и възрастната неграмотна лелка "Промяна" сега "Анонимен"

    Коментиран от #24, #29, #33

    19:03 28.06.2026

  • 10 Прав сте отново

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    Коментиран от #20

    19:04 28.06.2026

  • 11 име

    8 5 Отговор
    Телкаджиите, бялата мафия, крадците в АПИ и сглобкаджиите още от сега реват за резултатите от одитите, които сметната палта изготвя в момента.

    19:04 28.06.2026

  • 12 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Би бил оправдан подобен дефицит ако в бюджета не се предвиждат нови заробващи заеми! Защото разходите са двойно по големи от приходите в държавният бюджет. А вие още първите месеци взехте безумен дълг от 3.8 млрд евро ,над 7.5 млрд.лв.. А същевременно си вдигнахте депутатските заплати на основна 4980 евро с комисии,сътрудници над 6500 евро. А в същото време удряте обикновените хорица толкова тежко с данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури а вие сега не само не коригирате а им раздавате и милиони бонуси. Прави са всички че този бюджет е 3 пъти по смазващ за народа от проекто бюджета на правителството "Желязков" заради който гражданите пометоха предишното управление.

    Коментиран от #16

    19:05 28.06.2026

  • 13 Помак

    11 1 Отговор
    Батко Гълабе ..как е румката дърпа ли ти ушите ...и той много говори и ништо не казва вече, кат беше претендент пак същото ...комунистите ги видяхме 50 г ...пълна разруха и беднотия ...фалшиф салам и петък мазна кайма бира и лимонада с мухи ..всяка без изключение !...(гълабеее ..гълабее...)

    19:05 28.06.2026

  • 14 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    12 1 Отговор
    Катастрофа. Това е бюджетът на управляващите.

    Два месеца сглобяват този Франкенщайн.

    Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.

    За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.

     Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример! 

    Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?

    Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!

    Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
    И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?

    Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.

    Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.

    Коментиран от #69

    19:05 28.06.2026

  • 15 тихо копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПП-ДБ нали увеличи майчинските кога беха с кака Корнела на власт. Да не би да намекваш за инфлация и недостиг, искаш да злепоставиш стабилното положение на държавата в Еврозоната, така ли?!

    19:06 28.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Изтеглиха 8 млрд лв заем за да го подарят по ПВУ на Бойко и Шиши.

    Коментиран от #18

    19:06 28.06.2026

  • 17 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    11 3 Отговор
    И да допълня- мунчо кayнов боташа не само изтегли почти 4 млрд.евро нов дълг почти половината колкото правителството "Желязков" за 11 месеца а и завари 3% дефицит а сега е 7 4%. Тоест изчезнаха 6.8 млрд . Е,не са изчезнали ,отидоха от бюджета в лични сметки на тези които са вложили 120-150 милиона в кампанията му според бившия министър Иван Христанов - таки,маджо ,черепа ,Гергов, бобокови ,Сотир ушев и други и са си върнали инвестициите десетократно...та честито мунчови клети избиратели...

    19:07 28.06.2026

  • 18 Сатана Z

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Оказа се факт! Отначало не исках да повярвам ,но цифрите говорят сами!

    19:08 28.06.2026

  • 19 Нищоправеца

    9 2 Отговор
    Абе ей фатмаци некадърни, защо не се проведе поне веднъж референдум дали се тегли нов заем? този въпрос касае всички и то за години напред ама не ви отърва, защото всички знаем резултата какъв ще е... а вие нямате капка смелост да режете разходи

    19:08 28.06.2026

  • 20 име

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Прав сте отново":

    След великата конституционна реформа на ПП-ДБ и ОПГ ГРОБ-ДПС, Радев не е имал служебни правителства, те бяха на боко и шишо, а за тях ще благодарите на ПП-ДБ. Това беше преди 3г, до тогава оправданието беше че трябва контрол от парламента на служебните правителства. Ето, ПП-ДБ ти осигуриха контрол и ограничиха избора на Радев. Бъди благодарен на нях и пробвай с други лъжи.

    Коментиран от #34, #36, #39

    19:09 28.06.2026

  • 21 Госあ

    8 1 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    Коментиран от #27

    19:09 28.06.2026

  • 22 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    9 0 Отговор
    "Това е правителство 50% на 50%. Половината е на Румен Радев, другата половина са хора на Делян Пеевски - пряко или косвено". Това заяви политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев пред БТВ.

    "При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
    Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.

    19:10 28.06.2026

  • 23 Анонимен

    5 0 Отговор
    Оставка незабавна защо искате да рушитенасила държавата ни Некадърници мързеливци служебници в н Незабавна оставка

    19:11 28.06.2026

  • 24 зкпч

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    "дорче" спечели виза за сибир!

    19:12 28.06.2026

  • 25 Нормално

    7 1 Отговор
    Този бюджет е писан от олигархията зад Радев - Гошо Гергов свинаря, боклукчиите Бобокови и.т.н.

    19:14 28.06.2026

  • 26 Румен Йотова

    7 0 Отговор
    Никакви грижи
    Ура

    19:14 28.06.2026

  • 27 Опа

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Радев и олигархията имат 131 депутата. Гласовете на ГЕРБ и ДПС не промениха нищо.

    19:15 28.06.2026

  • 28 АБВ

    3 2 Отговор
    Стига лъгахте, бе ! Данъчните приходи са с 15 % ръст към април, спрямо април 2025 г. Лошо е състоянието с помощите и даренията от ЕК - около 17 %.
    Причината за лошото състояние на бюджета са спрените плащания от ЕС. Прз май обаче нещато се подобряват поради платените около милиард по ПВУ.
    Журналистите, има отчет на бюджета на сайта на МФ. Четете го, а не само да цитирате този или онзи "икономист".

    19:16 28.06.2026

  • 29 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    До 9 искаш ли да ти заведа лично на теб дело за глупостите помиите които сипеш тук постоянно и създаваш напрежение 9Явно се смяташ за недосегаем от червените комундели си

    Коментиран от #45

    19:16 28.06.2026

  • 30 между другото

    2 0 Отговор
    Ванка-станка, с фактурите по чекмеджетата, ли е най-големият капацитет във финансовото министерство?

    19:16 28.06.2026

  • 31 Дориана

    2 7 Отговор
    Да, точно така . Това е реалния бюджет , а не скрития дефицит при бюджета на коалиция Магнитски.

    19:17 28.06.2026

  • 32 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "масон от слънце":

    Народът ни се прави, че не им забелязва кражбите и своеволията на евроатлантическата мафия! Рано или късно милиардите дето окрадоха от нашият народ, ще им излизат от ауспусите!
    На всички тия продалите се към шорошите и другите подобни!!!

    19:17 28.06.2026

  • 33 Чакай малко

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Герб, ДПС, БСП и ИТН управляваха 7-8 месеца и тогава ни вкараха в еврозоната и Шенген. През останалото време управляват служебните правителства на Радев и двете редовни на ППДБ

    19:17 28.06.2026

  • 34 Каква

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    е връзката между тая реформа, и правенето на бюджет.

    Коментиран от #42

    19:19 28.06.2026

  • 35 прогресивна селяния

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "масон от слънце":

    Оруел има една книга за такива като вас. Даже професията е успял да ви налучка.

    19:19 28.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 калинки и майски бръмбари

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Толкова просто":

    Трябваше да има съкращения, обаче те не го правят, защото се надяват на лоялност към новата власт.

    19:21 28.06.2026

  • 38 име

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Късопаметното, Гюров на коя партия е член? На Прогресивна България или на Продължаваме Промяната?! Чий премиер е, на Радев или на ПП-ДБ?

    Коментиран от #43, #44

    19:21 28.06.2026

  • 39 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Аман от наглеци лъжци Радев не изхвърли ли ГОРИЦА че не му се подчини лъжчи червени Радевите служебници Василев много точно описа Свинщина и оставка

    Коментиран от #48

    19:23 28.06.2026

  • 40 Първо

    3 0 Отговор
    Как се казваш Гълъб, па и Донев?
    Второ, учил си за ЗКПЧ (заместник командир по политическата част), това бяха най-гадните кучета на комунистическия режим в казармите. Трето карал магистратура по право в незнам кой си университет. Тоест, как взимаш магистратура по право БЕЗ да си учил право? Абсурд! Сиреч имаме един изпеченМръсник и некадърник. И в тази ситуация на един от авторите на Боташ българите му дават власта, дават я на крадеца и това ако не е абсурд здраве му каже. Тежка ситуция, ще ни закопаят некадърниците!

    19:23 28.06.2026

  • 41 Асен Василев дава пресконференция сега

    4 2 Отговор
    Интересна е. Показва с таблица за 2 месеца колко са изчезнали от финансите на държавата! Точно 11.6 млрд.евро. Подиграва радко с думите "спасителя" и "алфа-мъжкар"

    Коментиран от #64, #72

    19:24 28.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    си назначен за служебен премиер, няма партия мартия.

    Коментиран от #56

    19:25 28.06.2026

  • 44 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    С вас съм господин президент Кой назначи Киро и Асен кой заедно с Йотова организира изборите гюровите незаконници Лъжци сте

    19:26 28.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тоя пак

    4 1 Отговор
    с предъвкани дъвки "аргументира".

    19:29 28.06.2026

  • 47 Дефицита

    1 1 Отговор
    За сетен път повечето експерти, правили бюджет, подчертават, че разходната част на бюджета в капиталовите разходи е раздута, за да се получи 5,7% дефицит.
    Следва автоматична наказателна процедура за свръх дефицит, и се получава съзнателно търсеното алиби за Прогресивна България за повишаване на данъците, чрез въвеждане на Прогресивен данък (за доходи или за семейни жилища или за семейни коли).
    Съзнателно в чест на Деня на победата 9-ти май 1945г, през далечната 2025г. Р.Радев обяви организиране на Референдум за еврото, разчитайки на отрицателна оценка в извънредния доклад на еврочиновниците за готовността на страната, щом има предстоящ референдум... Тогава г-жа Киселова го отсвири като недопустим и така спаси страната от предстояща хиперинфлация при свръх дефицит и катурнат валутен борд (справка с борда на Аржентина).
    Сега ще си сърбаме надробената попара.

    Коментиран от #61

    19:29 28.06.2026

  • 48 име

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Явно си на шишо човек и съжаляваш, че Радев не допусна калин стоянов да остане в МВР. Или си гълтопаветник, който се чуди как да замаже конституционния тюрлю-гювеч на ПП-ДБ. Без.значение кое е, това няма общо с факта, че след този тюрлюгювеч Радев няма служебни правителства, а и дейността им се контролира от НС, така ме само ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС имат отношение към финансовата политика последните 3г.

    Коментиран от #54, #59

    19:29 28.06.2026

  • 49 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    Радев лично назначаваше и одобряваше служебните без негово одоб рение нищо не е ставало А твоите са лъжи са малограмотници червените си номера ги предавай другаде Радев много добре знае какво е състоянието на всичко тук защото контролира и има достъп до всичко

    Коментиран от #58

    19:29 28.06.2026

  • 50 Уникално

    6 1 Отговор
    Няма по- голямо наказание за българите от Радев и Гълъба. Падение! Позор! Всички гласували за тях са национални предатели

    Коментиран от #57

    19:29 28.06.2026

  • 51 баба Ванга

    5 0 Отговор
    Това са истинските шарлатани ,а не онези. От военен нищо не става , даже и за военен.

    19:30 28.06.2026

  • 52 Име

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Тея лъжи как успя да ги съчиниш, бе тpoл?

    19:31 28.06.2026

  • 53 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    Елате лично да видим кой как и защо обижда и се мисли за недосегаем Червени самозабравили се Ела лично моля

    19:31 28.06.2026

  • 54 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "име":

    48 я виж колко обиди написа срещу мен и само защото обичаш Радев а аз съм демократ 48 объркал си адреса и всичката ти лъжа е за малоумниците ви но докога ли ще ви вярват

    19:33 28.06.2026

  • 55 Има ли някой,

    3 0 Отговор
    Който да ми обясни като на неук човек, къде е ползата от това и как ще повлияе на хазната, като на държавните кърлежи ще им увеличат заплатите за да могат да си плащат осигуровките, без да им се отрази на възнаграждението?
    МВР и МО не ги пипаме, а съдената система ще си взема, клкото ситгласуват!
    Пернато, ти си по- зле и от мен!

    Коментиран от #68

    19:34 28.06.2026

  • 56 име

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Като":

    Умното, а защо рева че Главчев е ГЕРБаджия, нали нямало партия-мартия?

    19:34 28.06.2026

  • 57 военния

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Уникално":

    След не много време най много ще го плюят ,работещите които са гласували за него.

    Коментиран от #73

    19:35 28.06.2026

  • 58 име

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Незнам дали си обикновен жълтопаветник, или член на ГРОБ-ДПС, ама конституционната реформа на сгробката се извърши именно за да има контрол над служебните правителства и дапне може президента да избира който си иска за премиер. Така, че дори ида е знаел това или онова, няма отношение към финансовия батак, който са направили ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС.

    Коментиран от #67

    19:38 28.06.2026

  • 59 президент ни лук ял ни ...

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "име":

    Две служебни правителства на Янев, едно редовно на ППроекта му за разделяне на европейски ориентираните граждани. Някакво на Главчев или на Гюров по домовата книга без да има възможност за въздействие или къдруване, но има такава да откаже назначаването на една госпожа (Грънчарова) за служ.премиер заради име на избран от нея министър.

    Коментиран от #63

    19:38 28.06.2026

  • 60 гълъбар

    5 1 Отговор
    Гълъба е бил три години домакин на НОИ. Изписвал шушлякови елечета на жените, консерви, домати, картофи за стола и др.Нищо не разбира от финанси, по начало е елементарен човечец, преди това е бил овенен.

    19:41 28.06.2026

  • 61 име

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Дефицита":

    Значи, ако хасан или теменужка теглят милиарди за заплати али саниране, не е проблем, но ако Радев тегли милиарди за капиталови разподи, това е раздуване на бюджета. Аре да се скриете всички гербави и жълтопаветни тpoлчета!

    Коментиран от #71

    19:41 28.06.2026

  • 62 Гълъбар

    2 1 Отговор
    Ами като знаеш за какви никакви дейности са вземали хиляди, например да косат тревата през зимата, защо до сега не са преприети никакви мерки срещу тези, които са ги получили: запор, арест, замразяване на авоари и т н?
    Ами събери откраднатото, атне вдигай винетките? Колко от шофьорите са им необходими целогодишни винетки? В София не им трябват винетки, освен за почивка по време на отпуската- макс за 1 месец. Много ще напълните хазната! Или ще цицате чужденците!
    Тъпани селски!

    19:41 28.06.2026

  • 63 име

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "президент ни лук ял ни ...":

    Това е преди сглобката, преди конституционните промени 2023г, бе тpoл! От три години Радев няма общо с финансовата дисциплина на държавата.

    Коментиран от #70

    19:42 28.06.2026

  • 64 Добре!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Асен Василев дава пресконференция сега":

    Колко трябва да си нагъл, за да свиеш 11 милиарда и да си мислиш, че няма да си проличи?

    19:44 28.06.2026

  • 65 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Забравяш Орешарски. Протестите срещу неговия кабинет започнаха още на 16-тия ден. След една година правителството падна. Общото с Радев - червени бокл...

    19:45 28.06.2026

  • 66 гълъбине,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с какво увеличената 30 процента винетка ще оправи финансите????

    19:47 28.06.2026

  • 67 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "име":

    И си продължаваш в същият ред А не може ли просто да съм демократ който желае свободата и да живее в европейска държава а не радева проруска червена Гълъбена Но няма как това да е това сега Добре поне че влязохме в еврозоната

    19:47 28.06.2026

  • 68 според бюджетари

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Има ли някой,":

    С риск от неразбиране, ще ти кажа, че тая манипулация с осигуровките е прах в очите на избирателя за взимане на мерки, като в резултат няма ефекта върху бюджета да е нулев (т.е.от единия джоб в другия), а ще е ОТРИЦАТЕЛЕН, натоварвайки бюджетните разходи (заради свързаните обезщетения и придобивки с размера на повишената бруто заплата)

    19:47 28.06.2026

  • 69 1111

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Калоян Методиев бивш съветник на радев":

    Това правителство е сглобявано от някой друг! Радев да върне мандата и да започне упражнението отначало! Гълъб Донев трябва да бъде премиер, а Радев да вземе външното министерство, като е такъв блестящ дипломат. Калинките да се махат!

    19:49 28.06.2026

  • 70 президент ни лук ял ни ...

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "име":

    Разправяй ги тия твои защитни тези за неведението на 9 годишния президент и безсилието му на селските патки... може и да ти повярват...:)

    19:52 28.06.2026

  • 71 Дефицита

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "име":

    Много сол трябва да се изконсумира докато някой може да направи разлика между: балансиран бюджет(разходи=приходи), допустим дефицит 3%, и дефицит с 5,7% (в комплект с наказателна процедура) за търсенот алиби за въвеждане на Прогресивни данъци (заради нарушено предизборно обещание)

    20:06 28.06.2026

  • 72 Дориана

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Асен Василев дава пресконференция сега":

    Асен Василев нищо не може да направи от първия ден саботира Новото правителство и нека да отговори пред цяла България защо Теменужка Петкова и Делян Добрев твърдяха при изготвянето на техния бюджет, че Държавната хазна е празна и ограбена и , че те трябва да над градят Неговия раздут бюджет.

    Коментиран от #74

    20:20 28.06.2026

  • 73 Шапкарски

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "военния":

    Не военен,а овенен.

    20:28 28.06.2026

  • 74 Стига

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дориана":

    си ги насосвала оттук, и оттам. Нещо за плащанията по боташа, да се изкажеш. Или те са в грАфа приходи... Приходи, ама за някои мuckuнu само.

    20:39 28.06.2026

  • 75 Перо

    3 0 Отговор
    Бюджетът се прави от зам.-министрите, които са виновни за дефицита! Тоя е само един куфар ЗКПЧ и лаладжия!

    20:44 28.06.2026

  • 76 Серсемов

    1 0 Отговор
    Повечето от прогресивните чорапи са посредствени хора. Командват ги хора от олигархията-комунисти и десари

    20:45 28.06.2026

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