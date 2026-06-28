Гълъб Донев: Бюджетът показва истинското състояние на финансите

Бюджет 2026 г. е реалистичен. Той е такъв заради лошото наследство, каза финансовият министър Гълъб Донев пред bTV.
Финансист номер едно защити бюджета за тази година и обясни, че заложените повишения в него, няма да ощети хората значително. И даде пример с винетките: „Това увеличение звуци стряскащо, но ако се направи нормална сметка това е 1,20 евро на месец за годишната винетка.“
Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, смята Гълъб Донев, защото те ще получат повече права:
„Не е толкова стряскащо това увеличение за хората, които са близо да пансионната възраст, те бързо ще усетят разликата, защото ще усетят по-висок размер на пенсията“, каза още той.
А дупката в бюджета за тази година финансовият министър обясни с лошото наследство и неразплатени задължения от предишните управляващи:
„Всички числа, това, което беше крито през годините, затова той изглежда по този начин и той трябва да отвори вратата на нормалността в държавата. Може да се коригира само с мерки с приходната част или мерки с ограничаване на разходната част, но мерките които се прилагат в разходната част, не трябва да са резки и да водят до шокови изменения в доходите“, заяви финансовият министър.
Финансовият министър посочи, че въпреки предприетите мерки правителството е успяло да намали прогнозния дефицит от 7,4% до 5,7% от БВП.
„Най-кресливи са тези, които с политиките си доведоха до този дефицит, а сега най-много говорят срещу него“, каза още той.
Според Донев настоящият бюджет е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране.
„Ние не можем да не ги разплатим. Това са приключили проекти, но преди всяко плащане ще има проверка“, увери финансовият министър.
Проверки преди всяко плащане
По думите му държавата няма да изплаща средства автоматично.
„Всичко се плаща след проверка. Нищо няма да бъде платено ей така. Там, където има съмнения, ще се намеси Агенцията за държавна финансова инспекция, както и строителният контрол“, заяви Донев.
Той даде пример и с обществената поръчка за мантинели за близо 490 млн. евро, която по думите му е спряна.
„Не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск“, категоричен беше финансовият министър.
Защо държавните служители ще получат компенсация?
Една от най-коментираните мерки е държавните служители постепенно сами да започнат да плащат личните си осигуровки.
По думите на Донев това ще стане без намаляване на нетните им възнаграждения.
„Когато преди години държавата пое личните им осигуровки, заплатите им бяха намалени. Сега връщаме справедливостта – увеличаваме възнагражденията с размера на личната осигурителна вноска, която те ще започнат да плащат“, обясни той.
Според него реалният бюджетен ефект от реформата ще се усети през 2028 г.
Предстои административна реформа
Донев призна, че тази година няма да има съкращения в администрацията, но увери, че те са част от програмата на правителството.
„Трябва първо да направим задълбочен функционален анализ. Административната реформа ще бъде отразена в бюджета за 2027 година“, каза той.
Заплатите в държавните дружества
Финансовият министър съобщи още, че предстоят промени в правилата за възнагражденията на директорите на държавни предприятия и болници.
„Ще има ясни правила и тавани. Ще бъдат ограничени и бонусите, така че да няма подобни фрапиращи разминавания в заплащането“, заяви Донев.
Възможни ли са промени в бюджета?
По думите на министъра правителството остава отворено за разговори със социалните партньори, но няма да прави резки промени.
„Не става въпрос за отстъпки, а за диалог и намиране на по-добри решения там, където е възможно“, подчерта той.
Според Донев основната цел остава постепенното намаляване на дефицита без шокови мерки.
„Не трябва да задушаваме икономиката. Напротив – трябва да ѝ дадем възможност да расте, защото именно чрез растежа можем устойчиво да намалим дефицита“, каза финансовият министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #15, #66
18:59 28.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
19:00 28.06.2026
3 име
Коментиран от #52
19:01 28.06.2026
4 Точен сте
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вчера за първи път в новата история на страната хиляди граждани излязоха срещу една управляваща крадлива върхушка преди да са минали 100 дни от узурпирането на властта. Върхушка за 2 месеца заедно с олигарсите си ощетила България с милиарди. И то без да е организирана от партии и политически формации а само от граждански организации. А си представете обединената опозиция ако призове гражданите. Мунчо е пътник и го очаква затвор за грабежа.
Коментиран от #65
19:01 28.06.2026
5 масон от слънце
Коментиран от #32, #35
19:02 28.06.2026
6 ЗКПЧ
19:02 28.06.2026
7 Мунчо съсипа България
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
19:02 28.06.2026
8 Толкова просто
Коментиран от #37
19:02 28.06.2026
9 Дориана
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Държавата за тези 5 години е управлявана предимно от мафията ГЕРБ - ДПС - ИТН-БСП. 2 правителства на Димитър Главчев по 5 месеца ,11 месеца правителство на Желязков и 5 месеца на Кирил Петков. Генерал Радев е имал негови само 3 служебни правителства- първото на генерал Стефан Янев 5 месеца и 2 правителства на Гълъб Донев по 6 месеца. Генерал Радев от тези 5 години де - факто управлява година и половина а останалите 3 г.и 6 месеца ГЕРБ с ДПС с патерици ИТН и БСП. А сега фалират само некадърниците като "Последния Софиянец" и възрастната неграмотна лелка "Промяна" сега "Анонимен"
Коментиран от #24, #29, #33
19:03 28.06.2026
10 Прав сте отново
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.
Коментиран от #20
19:04 28.06.2026
11 име
19:04 28.06.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #16
19:05 28.06.2026
13 Помак
19:05 28.06.2026
14 Калоян Методиев бивш съветник на радев
Два месеца сглобяват този Франкенщайн.
Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.
За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.
Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример!
Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?
Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!
Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?
Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.
Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.
Коментиран от #69
19:05 28.06.2026
15 тихо копейка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПП-ДБ нали увеличи майчинските кога беха с кака Корнела на власт. Да не би да намекваш за инфлация и недостиг, искаш да злепоставиш стабилното положение на държавата в Еврозоната, така ли?!
19:06 28.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Сатана Z":Изтеглиха 8 млрд лв заем за да го подарят по ПВУ на Бойко и Шиши.
Коментиран от #18
19:06 28.06.2026
17 Калоян Методиев бивш съветник на радев
19:07 28.06.2026
18 Сатана Z
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Оказа се факт! Отначало не исках да повярвам ,но цифрите говорят сами!
19:08 28.06.2026
19 Нищоправеца
19:08 28.06.2026
20 име
До коментар #10 от "Прав сте отново":След великата конституционна реформа на ПП-ДБ и ОПГ ГРОБ-ДПС, Радев не е имал служебни правителства, те бяха на боко и шишо, а за тях ще благодарите на ПП-ДБ. Това беше преди 3г, до тогава оправданието беше че трябва контрол от парламента на служебните правителства. Ето, ПП-ДБ ти осигуриха контрол и ограничиха избора на Радев. Бъди благодарен на нях и пробвай с други лъжи.
Коментиран от #34, #36, #39
19:09 28.06.2026
21 Госあ
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
Коментиран от #27
19:09 28.06.2026
22 Калоян Методиев бивш съветник на радев
"При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.
19:10 28.06.2026
23 Анонимен
19:11 28.06.2026
24 зкпч
До коментар #9 от "Дориана":"дорче" спечели виза за сибир!
19:12 28.06.2026
25 Нормално
19:14 28.06.2026
26 Румен Йотова
Ура
19:14 28.06.2026
27 Опа
До коментар #21 от "Госあ":Радев и олигархията имат 131 депутата. Гласовете на ГЕРБ и ДПС не промениха нищо.
19:15 28.06.2026
28 АБВ
Причината за лошото състояние на бюджета са спрените плащания от ЕС. Прз май обаче нещато се подобряват поради платените около милиард по ПВУ.
Журналистите, има отчет на бюджета на сайта на МФ. Четете го, а не само да цитирате този или онзи "икономист".
19:16 28.06.2026
29 Анонимен
До коментар #9 от "Дориана":До 9 искаш ли да ти заведа лично на теб дело за глупостите помиите които сипеш тук постоянно и създаваш напрежение 9Явно се смяташ за недосегаем от червените комундели си
Коментиран от #45
19:16 28.06.2026
30 между другото
19:16 28.06.2026
31 Дориана
19:17 28.06.2026
32 Мнение
До коментар #5 от "масон от слънце":Народът ни се прави, че не им забелязва кражбите и своеволията на евроатлантическата мафия! Рано или късно милиардите дето окрадоха от нашият народ, ще им излизат от ауспусите!
На всички тия продалите се към шорошите и другите подобни!!!
19:17 28.06.2026
33 Чакай малко
До коментар #9 от "Дориана":Герб, ДПС, БСП и ИТН управляваха 7-8 месеца и тогава ни вкараха в еврозоната и Шенген. През останалото време управляват служебните правителства на Радев и двете редовни на ППДБ
19:17 28.06.2026
34 Каква
До коментар #20 от "име":е връзката между тая реформа, и правенето на бюджет.
Коментиран от #42
19:19 28.06.2026
35 прогресивна селяния
До коментар #5 от "масон от слънце":Оруел има една книга за такива като вас. Даже професията е успял да ви налучка.
19:19 28.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 калинки и майски бръмбари
До коментар #8 от "Толкова просто":Трябваше да има съкращения, обаче те не го правят, защото се надяват на лоялност към новата власт.
19:21 28.06.2026
38 име
До коментар #36 от "Анонимен":Късопаметното, Гюров на коя партия е член? На Прогресивна България или на Продължаваме Промяната?! Чий премиер е, на Радев или на ПП-ДБ?
Коментиран от #43, #44
19:21 28.06.2026
39 Анонимен
До коментар #20 от "име":Аман от наглеци лъжци Радев не изхвърли ли ГОРИЦА че не му се подчини лъжчи червени Радевите служебници Василев много точно описа Свинщина и оставка
Коментиран от #48
19:23 28.06.2026
40 Първо
Второ, учил си за ЗКПЧ (заместник командир по политическата част), това бяха най-гадните кучета на комунистическия режим в казармите. Трето карал магистратура по право в незнам кой си университет. Тоест, как взимаш магистратура по право БЕЗ да си учил право? Абсурд! Сиреч имаме един изпеченМръсник и некадърник. И в тази ситуация на един от авторите на Боташ българите му дават власта, дават я на крадеца и това ако не е абсурд здраве му каже. Тежка ситуция, ще ни закопаят некадърниците!
19:23 28.06.2026
41 Асен Василев дава пресконференция сега
Коментиран от #64, #72
19:24 28.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Като
До коментар #38 от "име":си назначен за служебен премиер, няма партия мартия.
Коментиран от #56
19:25 28.06.2026
44 Анонимен
До коментар #38 от "име":С вас съм господин президент Кой назначи Киро и Асен кой заедно с Йотова организира изборите гюровите незаконници Лъжци сте
19:26 28.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тоя пак
19:29 28.06.2026
47 Дефицита
Следва автоматична наказателна процедура за свръх дефицит, и се получава съзнателно търсеното алиби за Прогресивна България за повишаване на данъците, чрез въвеждане на Прогресивен данък (за доходи или за семейни жилища или за семейни коли).
Съзнателно в чест на Деня на победата 9-ти май 1945г, през далечната 2025г. Р.Радев обяви организиране на Референдум за еврото, разчитайки на отрицателна оценка в извънредния доклад на еврочиновниците за готовността на страната, щом има предстоящ референдум... Тогава г-жа Киселова го отсвири като недопустим и така спаси страната от предстояща хиперинфлация при свръх дефицит и катурнат валутен борд (справка с борда на Аржентина).
Сега ще си сърбаме надробената попара.
Коментиран от #61
19:29 28.06.2026
48 име
До коментар #39 от "Анонимен":Явно си на шишо човек и съжаляваш, че Радев не допусна калин стоянов да остане в МВР. Или си гълтопаветник, който се чуди как да замаже конституционния тюрлю-гювеч на ПП-ДБ. Без.значение кое е, това няма общо с факта, че след този тюрлюгювеч Радев няма служебни правителства, а и дейността им се контролира от НС, така ме само ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС имат отношение към финансовата политика последните 3г.
Коментиран от #54, #59
19:29 28.06.2026
49 Анонимен
До коментар #42 от "име":Радев лично назначаваше и одобряваше служебните без негово одоб рение нищо не е ставало А твоите са лъжи са малограмотници червените си номера ги предавай другаде Радев много добре знае какво е състоянието на всичко тук защото контролира и има достъп до всичко
Коментиран от #58
19:29 28.06.2026
50 Уникално
Коментиран от #57
19:29 28.06.2026
51 баба Ванга
19:30 28.06.2026
52 Име
До коментар #3 от "име":Тея лъжи как успя да ги съчиниш, бе тpoл?
19:31 28.06.2026
53 Анонимен
До коментар #45 от "Дориана":Елате лично да видим кой как и защо обижда и се мисли за недосегаем Червени самозабравили се Ела лично моля
19:31 28.06.2026
54 Анонимен
До коментар #48 от "име":48 я виж колко обиди написа срещу мен и само защото обичаш Радев а аз съм демократ 48 объркал си адреса и всичката ти лъжа е за малоумниците ви но докога ли ще ви вярват
19:33 28.06.2026
55 Има ли някой,
МВР и МО не ги пипаме, а съдената система ще си взема, клкото ситгласуват!
Пернато, ти си по- зле и от мен!
Коментиран от #68
19:34 28.06.2026
56 име
До коментар #43 от "Като":Умното, а защо рева че Главчев е ГЕРБаджия, нали нямало партия-мартия?
19:34 28.06.2026
57 военния
До коментар #50 от "Уникално":След не много време най много ще го плюят ,работещите които са гласували за него.
Коментиран от #73
19:35 28.06.2026
58 име
До коментар #49 от "Анонимен":Незнам дали си обикновен жълтопаветник, или член на ГРОБ-ДПС, ама конституционната реформа на сгробката се извърши именно за да има контрол над служебните правителства и дапне може президента да избира който си иска за премиер. Така, че дори ида е знаел това или онова, няма отношение към финансовия батак, който са направили ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС.
Коментиран от #67
19:38 28.06.2026
59 президент ни лук ял ни ...
До коментар #48 от "име":Две служебни правителства на Янев, едно редовно на ППроекта му за разделяне на европейски ориентираните граждани. Някакво на Главчев или на Гюров по домовата книга без да има възможност за въздействие или къдруване, но има такава да откаже назначаването на една госпожа (Грънчарова) за служ.премиер заради име на избран от нея министър.
Коментиран от #63
19:38 28.06.2026
60 гълъбар
19:41 28.06.2026
61 име
До коментар #47 от "Дефицита":Значи, ако хасан или теменужка теглят милиарди за заплати али саниране, не е проблем, но ако Радев тегли милиарди за капиталови разподи, това е раздуване на бюджета. Аре да се скриете всички гербави и жълтопаветни тpoлчета!
Коментиран от #71
19:41 28.06.2026
62 Гълъбар
Ами събери откраднатото, атне вдигай винетките? Колко от шофьорите са им необходими целогодишни винетки? В София не им трябват винетки, освен за почивка по време на отпуската- макс за 1 месец. Много ще напълните хазната! Или ще цицате чужденците!
Тъпани селски!
19:41 28.06.2026
63 име
До коментар #59 от "президент ни лук ял ни ...":Това е преди сглобката, преди конституционните промени 2023г, бе тpoл! От три години Радев няма общо с финансовата дисциплина на държавата.
Коментиран от #70
19:42 28.06.2026
64 Добре!
До коментар #41 от "Асен Василев дава пресконференция сега":Колко трябва да си нагъл, за да свиеш 11 милиарда и да си мислиш, че няма да си проличи?
19:44 28.06.2026
65 Факти
До коментар #4 от "Точен сте":Забравяш Орешарски. Протестите срещу неговия кабинет започнаха още на 16-тия ден. След една година правителството падна. Общото с Радев - червени бокл...
19:45 28.06.2026
66 гълъбине,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":с какво увеличената 30 процента винетка ще оправи финансите????
19:47 28.06.2026
67 Анонимен
До коментар #58 от "име":И си продължаваш в същият ред А не може ли просто да съм демократ който желае свободата и да живее в европейска държава а не радева проруска червена Гълъбена Но няма как това да е това сега Добре поне че влязохме в еврозоната
19:47 28.06.2026
68 според бюджетари
До коментар #55 от "Има ли някой,":С риск от неразбиране, ще ти кажа, че тая манипулация с осигуровките е прах в очите на избирателя за взимане на мерки, като в резултат няма ефекта върху бюджета да е нулев (т.е.от единия джоб в другия), а ще е ОТРИЦАТЕЛЕН, натоварвайки бюджетните разходи (заради свързаните обезщетения и придобивки с размера на повишената бруто заплата)
19:47 28.06.2026
69 1111
До коментар #14 от "Калоян Методиев бивш съветник на радев":Това правителство е сглобявано от някой друг! Радев да върне мандата и да започне упражнението отначало! Гълъб Донев трябва да бъде премиер, а Радев да вземе външното министерство, като е такъв блестящ дипломат. Калинките да се махат!
19:49 28.06.2026
70 президент ни лук ял ни ...
До коментар #63 от "име":Разправяй ги тия твои защитни тези за неведението на 9 годишния президент и безсилието му на селските патки... може и да ти повярват...:)
19:52 28.06.2026
71 Дефицита
До коментар #61 от "име":Много сол трябва да се изконсумира докато някой може да направи разлика между: балансиран бюджет(разходи=приходи), допустим дефицит 3%, и дефицит с 5,7% (в комплект с наказателна процедура) за търсенот алиби за въвеждане на Прогресивни данъци (заради нарушено предизборно обещание)
20:06 28.06.2026
72 Дориана
До коментар #41 от "Асен Василев дава пресконференция сега":Асен Василев нищо не може да направи от първия ден саботира Новото правителство и нека да отговори пред цяла България защо Теменужка Петкова и Делян Добрев твърдяха при изготвянето на техния бюджет, че Държавната хазна е празна и ограбена и , че те трябва да над градят Неговия раздут бюджет.
Коментиран от #74
20:20 28.06.2026
73 Шапкарски
До коментар #57 от "военния":Не военен,а овенен.
20:28 28.06.2026
74 Стига
До коментар #72 от "Дориана":си ги насосвала оттук, и оттам. Нещо за плащанията по боташа, да се изкажеш. Или те са в грАфа приходи... Приходи, ама за някои мuckuнu само.
20:39 28.06.2026
75 Перо
20:44 28.06.2026
76 Серсемов
20:45 28.06.2026