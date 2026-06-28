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Доцова: Турция е не само наш съсед, но също съюзник и ключов партньор

Доцова: Турция е не само наш съсед, но също съюзник и ключов партньор

28 Юни, 2026 20:09, обновена 28 Юни, 2026 19:47 880 18

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Председателят на Народното събрание се срещна с турския си колега Нуман Куртулмуш

Доцова: Турция е не само наш съсед, но също съюзник и ключов партньор - 1
Снимка: Народно събрание
Фокус Фокус

Парламентарният диалог подпомага развитието на двустранните отношения между нашите страни. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш, предават от пресцентъра на Народното събрание.

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е в Истанбул за участие в Парламентарната среща на върха на НАТО. В състава ѝ са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. Домакин на форума е председателят на турския парламент.

Между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области, посочи Михаела Доцова. Очаквам през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция и съм уверена, че народните представители от нея ще положат усилия за активизиране на обмяната на опит и споделяне на мнения с колегите си от турския парламент, подчерта тя. Ползотворният парламентарен диалог по законодателството в областите на икономиката, транспорта, комуникациите и инвестициите, е от ключово значение за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между нашите страни, допълни председателят на Народното събрание.

Председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш поздрави Михаела Доцова с избирането ѝ за председател на българския парламент и отбеляза бързото конституиране на 52-рото Народно събрание, което вече е избрало правителство и има сериозна законодателна дейност. Той подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитието на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Нуман Куртулмуш посочи важната роля, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като страни от Черноморския регион.

Михаела Доцова отбеляза, че Турция е не само наш съсед, но също така съюзник в НАТО и ключов партньор в редица важни области. Имаме отлично секторно сътрудничество в сфери като незаконната миграция и опазване сигурността на границата, транспорта, енергийните доставки, търговията, инвестициите, туризмът, отбраната и борбата с тероризма, подчерта тя. Нашите добри отношения трябва да продължат да се развиват на базата на равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество, добави председателят на Народното събрание.

Михаела Доцова открои като нови обещаващи области за сътрудничество иновациите, дигиталната инфраструктура, зелените технологии и ниско въглеродните енергийни технологии. Важно е да продължи съвместната работа на България и Турция в борбата с нелегалната миграция, която е от особено значение не само за България, но и за целия Европейски съюз, подчерта тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак

    4 2 Отговор
    пък и с тоя турско син сукман.

    19:36 28.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отто Ман

    4 6 Отговор
    Дружбата ни с братския турски народ е жизнено необходима , като слънцето и въздуха за всяко живо същество…..!

    19:38 28.06.2026

  • 5 Гробар

    6 2 Отговор
    Направо слагай фереджето и подписвай договор за присъединяване.

    Коментиран от #11

    19:38 28.06.2026

  • 6 Яшар

    6 2 Отговор
    Какво работа може да свърши едно моме от Берковица във и с великата турска емпирия ...точно никаква ...те Урсула не признават камо ли ...защо си правите труда

    19:38 28.06.2026

  • 7 Тази

    6 1 Отговор
    Пак се ухилила като гювендия

    19:43 28.06.2026

  • 8 Турчин

    7 1 Отговор
    Скоро султан Ердоган ще постави резонния въпрос за смисъла от съществуването на самостоятелна българска държава.

    19:44 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Много скоро ще плащаме по договора с БОТАШ на Турция като отстъпваме територии , няма с какво друго.Парите, които влизат в България от работещите в Европа не покриват огромния ежедневен разход

    20:07 28.06.2026

  • 11 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Договора е подписан вече и се казва БОТАШ . Няма пари за да плаща България, ще дадем черноморието.

    Коментиран от #16

    20:10 28.06.2026

  • 12 денс

    3 0 Отговор
    Тая прилича на пенсионирана пилонкаджийка от стрип клуб в гетото на Люлин 11, която е получила покана за безплатен обяд в чуждо посолство.

    20:19 28.06.2026

  • 13 Родовата памет се пробужда

    3 1 Отговор
    Народът започва да проумява, че проектът за собствена държава се оказа неуспешен. Присъдата на историята не може да се обжалва..

    20:22 28.06.2026

  • 14 Донев-Монев

    2 3 Отговор
    Срамно е да се договаряме с поробители.

    Коментиран от #17

    20:28 28.06.2026

  • 15 Стилиян Андашки

    1 2 Отговор
    Турците са виновни, че не сме Швейцария на Балканите.

    20:28 28.06.2026

  • 16 Сакън

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Таз работа пак отива на руско-турска патаклама.

    20:29 28.06.2026

  • 17 Кой ти пречи

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Донев-Монев":

    Да идеш да се договарят с исвободителите. Нали вече си свободен, не си вече роб

    20:32 28.06.2026

  • 18 Аз съм от ссср

    0 0 Отговор
    А турското робство,Батак,обесването на ЛЕВСКИ, убийството на Ботев и много други наши герой дали живота си за свободата на България. Да ги забравим ли тези неща?

    20:50 28.06.2026

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