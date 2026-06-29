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Протест срещу изграждане на ветрогенератори в "Крумовица"

Протест срещу изграждане на ветрогенератори в "Крумовица"

29 Юни, 2026 05:24, обновена 29 Юни, 2026 06:21 628 6

  • ветрогенератори-
  • крумовица-
  • протест

Заседава и Експертният екологичен съвет, който трябва да излезе с решение по Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта

Протест срещу изграждане на ветрогенератори в "Крумовица" - 1
Снимка: bspb.org
БНР БНР

Протест срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона "Крумовица" организира от 9:30 ч. днес пред РИОСВ-Хасково Българското дружество за защита на птиците.

Половин час по-късно е заседанието на Експертния екологичен съвет, който трябва да излезе с решение по Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта.

Срещу изграждането на 26 ветрогенератора с височина 249 метра вече се обявиха над 5000 граждани в мащабна подписка, организирана от дружеството. Възражения са внесени също от граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти.

От Българското дружество за защита на птиците алармират, че Регионалната екоинспекция в Хасково планира да одобри гигантски ветрогенератори с височина 249 метра, само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли в защитена зона "Крумовица". Това е и причината за днешния протест, коментира д-р Волен Аркумарев от дружеството:

"Протестът ще бъде в защита на защитена зона "Крумовица", в близост до Крумовград, където се планира изграждане на ветрогенератори в сърцето на защитената зона, в непосредствена близост до чувствителни видове като египетския лешояд, скалния орел, белоглавия лешояд. Само на 300 метра са турбините от едно от гнездата. И, всъщност, в РИОСВ-Хасково от 10 ч. започва експертен екологичен съвет, който ще разглежда доклада за оценка на въздействието върху околната среда и ще излезе с решение да препоръча на директора на РИОСВ дали да го одобри, или да го върне. РИОСВ предварително са излезли с проекторешение за одобряване на ветроенергийния парк, което е притеснително, и точно заради това организираме този протест, защото това е един от последните шансове местните хора да бъдат чути и опасенията на природозащитната общност - също. Тъй като този проект крие изключително много рискове за ценното биологично разнообразие в района и особено за защитените и световно застрашените видове."

Регионалната инспекция в Хасково е на път изцяло да пренебрегне гласа на природозащитниците и местната общност, алармират те. Основните искания на протестиращите са незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в Европа.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1020

    9 1 Отговор
    Нали от тия перки и панели тока трябваше да стане по-евтин и развитието - "по-устойчиво". Нито-едното е вярно, нито другото. Щетите, които нанасят тия неща, са много по-големи от мижавите ползи. Защо, по дяволите, продължаваме с тези дивотии.

    06:40 29.06.2026

  • 2 Крадене на пари

    10 2 Отговор
    Най-евтиния ток е от АЕЦ Козлодуй и въобще от атомната енергия по света, а тези ветрогенератори и слънчеви панели, само завишават цената на тока в микса. АЕЦ Козлодуй, беше построен за народа, бизнеса да си купува скъпата енергията от ветрогенератори и панели.

    Коментиран от #5

    06:40 29.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Заради зелените политики на Урсула Европа се затопля два пъти по бързо.Скоро Европа ще бъде негодна за живот.

    06:48 29.06.2026

  • 4 Тото

    0 2 Отговор
    Когато са само двадесетина километра по на юг с в Гърция са мноооого екологични. Като са в България са вредни. Знаем ги тези византийски номера.

    06:55 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бо(га)ташко олигархче с ветропаркче

    1 0 Отговор
    Времето може и да е ваше, но цялата власт е наша!

    07:13 29.06.2026

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