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КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на протест

КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на протест

29 Юни, 2026 07:19 1 936 67

  • кнсб-
  • кт „подкрепа”-
  • излизат-
  • протест

Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и НЗОК

КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов: „Равни права за всички!”. С уточнението – демонстрацията им не е срещу правителството, припомня "Нова телевизия".

И все пак: синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения; искат и отмяна на заложеното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.

Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и НЗОК.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    93 10 Отговор
    Хрантутници с хрантутници!

    Коментиран от #29, #37

    07:21 29.06.2026

  • 2 Хмм

    88 8 Отговор
    в подкрепа на високите заплати на държавните хрантутници, че искат и увеличението им

    Коментиран от #30, #62

    07:23 29.06.2026

  • 3 Да вземат от полицай,съдебна система,

    72 6 Отговор
    И подобни и да дадат на библиотекари,мед,сестри и тн.Така е правилно,но да ама не.

    Коментиран от #22

    07:24 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зреене

    36 5 Отговор
    КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на подтекст.

    07:27 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мухахаха

    67 4 Отговор
    Продажни синдикати платени

    07:30 29.06.2026

  • 8 малко истински факти

    30 30 Отговор
    Каква е разликата между Радев-винетката и Бойко-джипката , никаква ,и единия и другия държат да си отглеждат хрантутници държавни ,за да им гласуват на избори , и единия и другия си купуват корпоративен вот с обещания за плащане за вота през държавни щедри поръчки за техни хора , та честито на умньовците ,които си избраха още от същото ограбване.

    Коментиран от #13, #15, #16, #18

    07:34 29.06.2026

  • 9 къде бяхте преди еврото

    10 37 Отговор
    Тука някакви копейки се опитват да дестабилизират и отклонят България от европейския път. Всяват паника и намекват за инфлация. Правителството спря да подарява на Украйна оръжие и вече ще се заплаща изпратеното, но копейките искат да продължим да подаряваме, че да ни фалират.

    07:35 29.06.2026

  • 10 ООрана държава

    44 9 Отговор
    А ако всички който работим в частния сектор и им изкарваме на тия хрантутници заплатите и осигуровките им плащаме, ще ви се стори тясна софия

    07:35 29.06.2026

  • 11 С200

    50 3 Отговор
    Само в бг има два синдиката и двеста работодателски и браншови организации.

    Коментиран от #19

    07:35 29.06.2026

  • 12 ПСЕВДОСИНДИКАТИ

    49 5 Отговор
    Протестират срещу псевдодържавата (дето ги храни) в защита на псевдоработещи (нищо правещи държавни служители).

    07:35 29.06.2026

  • 13 аха

    30 17 Отговор

    До коментар #8 от "малко истински факти":

    До сега гледахме калинките но Бойко , а от сега ще гледаме калинките на Радев , за което е показателен пример Доцова - пълното недоразумение .

    Коментиран от #21, #25

    07:36 29.06.2026

  • 14 ТЕЗИ СИНДИКАТИ СА НПО СЪЗДАНИЯ

    44 5 Отговор
    От 35 години вредят на обществото и са фасадни защитници на работещите.

    07:38 29.06.2026

  • 15 тц тц

    24 10 Отговор

    До коментар #8 от "малко истински факти":

    Най голямо увеличение на броя държавни служители през последните 10 години имаше по времето на Кирчо и Кокорчо. Относно купения вот не му е тук мястото, като имаш доказателства отиваш в прокуратурата.

    07:38 29.06.2026

  • 16 тихо копейка

    31 6 Отговор

    До коментар #8 от "малко истински факти":

    Хасан василев нима не вдигаше заплати на хрантутници? Още Август 2023г вдигна с 10% заплатите на полицаите, за награда, че пребиха хората зад колоните на МС. После вдигна в армията, а на учителите, дето произвеждат само неграмотни ученици, им оцвърза заплатите с минималната, че да не се занимават да протестират. И даде още пари на съдебната система. Всичко това беше обезпечено с милиарди кредити и не извърши дори опит за реформа и съкращения поне на пенсионерите в МВР. С какво хасан василев и ПП-ЛГБТ са по-различни?

    Коментиран от #52

    07:39 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ахойййй

    12 22 Отговор

    До коментар #8 от "малко истински факти":

    Прав си , крадливия летец боташа е същия .

    07:42 29.06.2026

  • 19 Любопитен

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "С200":

    Ти колко синдиката искаш да имаме - 8 големи и 25 малки като в Германия ли?

    Коментиран от #26

    07:43 29.06.2026

  • 20 НПО-ТАТА ПЛАЩАТ

    25 4 Отговор
    Лъжесиндикатите веднага на протест. Професия протестиращи (тази професия дали има синдикат)

    07:44 29.06.2026

  • 21 Хе,хе...!

    35 3 Отговор

    До коментар #13 от "аха":

    Че то в държавната администрация са 99.99% нищоправещи калинки на Борисов и Пеевски,назначавани ,с повече от десетилетие във времето напред...!
    Познавам няколко такива калинки,които сами са се хвалили кой и как ги е назначил,да дремат на бюрото,в общината...!

    Коментиран от #65

    07:44 29.06.2026

  • 22 Без майтап

    37 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да вземат от полицай,съдебна система,":

    За 37 години синдикатите колко стачки и протести организираха в частните фирми, където се работи до припадък за жълти стотинки и колко работници в тия фирми защитиха?
    Тия синдикати са обслужващ персонал на бизнес феодалите. Трябва да се преосноват.

    Коментиран от #34

    07:44 29.06.2026

  • 23 Данък дивидент

    24 5 Отговор
    с който плащат паричките в пликове 5%, да го вдигат на 20%.
    Корпоративен данък 10%, да го вдигат на 30%.
    Прогресивен данък липсва.
    Необлагаем минимум липсва.
    Една държава ми посочете с плосък данък в ЕС, няма.
    Бизнесът аплодираше бюджетът на Радев, ще го видим октомври.
    Да се режат бюджетни заплати с 50%.
    ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС и БКП да им повишат заплатите.
    НО НЕ С ТЕГЛЕНЕ НА ЗАЕМИ или УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАШИТЕ ДАНЪЦИ
    600 000 бюджетника, 2 пъти повече от държавите в ЕС..
    То не може и с Душа в Рая и да вдигаш квази данъците прогресивно.
    Само за една календарна година от август 2025 до август 2026, ДПС, ГЕРБ, БКП, СДС, ДБ, ПП и ПБ на Радев, общо повишиха: ток 15%, студена вода 20%, подгряване вода 10%, парно 10%, СИ 30%.
    50% от средна пенсия отиват за ток, вода, парно, СИ, топла, студена вода. Отделно чудовищни договори мобилни по 2 г., на втората дерат като еничари, 450 милиона лева чиста печалба на един мобилен оператор. Взимайте им 50% от печалбата.
    Защо не протестират срещу чудовищни Битови сметки,
    високи ЗДРАВНИ при 5.5 милиона народ спрямо МРЗ.
    За необлагаем минимум.
    Откъде пари за неизработени от икономиката Заплати?
    Ще ми повишавате данъците и теглите заеми, докато не фалират Територията.
    Ще плащам по 3 милиарда лева лихви,
    държавата да фалира, заради Бюджетници?

    Коментиран от #66

    07:45 29.06.2026

  • 24 13 БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА ДЪРЖАВНИЯ "СЛУЖИТЕЛ"

    25 4 Отговор
    1. остави днешната работа за утре, защото свършиш ли я днес утре ще ти намерят друга.
    2. Защо трябва да вършиш нещо след като заплатата върви и без да вършиш.
    3. Ако вършиш нещо, понеже си "калинка" може да сгафиш и тогава няма ДМС, 13,14,15 заплата.
    4. Прехвърли гражданина на колегите и се отърви от работа и отговорност. Стига са мързелували.
    5. Дори началството да те пита:Защо не работиш универсалния отговор е: Не съм сезиран по съответния ред.
    6. Разкарвай и мотай гражданина до като не се сети да "намаже филията".
    7. Не забравяй шефа! И той е човек, и той яде филии.
    8. Когато си на бюрото винаги гледай втренчено в компютъра дори да редиш пасианси.
    9. В коридора никога не ходи с ръце в джобовете, носи лист, дори и празен, гледай в тавана замислено. Началството ще го оцени.
    10. Ухажвай колежките! Все нещо може да падне.
    11. Не се плаши. Даже да сгафиш и те хванат най-много да те преместят на по-харна работа.
    12. Оглеждай се, ослушвай се и при всеки сгоден момент КРАДИ!
    13. Най- важното: Кради и вземай рушвети на поразия! До сега осъден държавен служител няма.

    07:45 29.06.2026

  • 25 123

    17 8 Отговор

    До коментар #13 от "аха":

    Доцова е с класи над Лена мустака парапеткова!

    07:45 29.06.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    25 4 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен":

    А в България има ли дори и един реален профсъюз? Или сте просто платени подлоги.

    Коментиран от #36

    07:46 29.06.2026

  • 27 Тва вече го знаем!

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Така ли не можа едната ти гънка,да роди най-накрая нещо ново...?!
    Ясно!
    Толкова си можеш!

    07:46 29.06.2026

  • 28 Вай

    13 3 Отговор
    Мислеше се преди 19.4.2026.Сега е: СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА!!!

    07:47 29.06.2026

  • 29 Гьонсуратлък

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    При фалирала държава , която взема заеми да плати заплати и пенсии да искаш увеличение ?!

    07:49 29.06.2026

  • 30 Айде бе

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Високи заплати за 10%, останалите приятелче работят за почти минимална заплата.Като не си подготвен ,не се изказвай.

    07:50 29.06.2026

  • 31 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    29 4 Отговор
    При соца беше далавера да си държавен служител. Построихме евродемокрацията - оказа се, че пак си е голяма далавера да си държавен служител. И преди и сега нищо не работиш, а получаваш добре и си най-защитения от закона.

    Коментиран от #64

    07:51 29.06.2026

  • 32 Тунеядец

    23 2 Отговор
    Кой, ако не тези казионни организации със затихващи функции, ще излезе да защитава привилегиите на администрацията?
    Ама, те, моля ви се, не демонстрирали против правителството, само колкото да му напомнят лекичко да запази сладките социални привилегии за държавните служители!
    КНСБ и Подкрепа отдавна са организации с отпаднала обществена необходимост, както и "привилегиите от близкото социалистическо минало", за запазването на които те отчаяно са се вкопчили!

    07:52 29.06.2026

  • 33 А бе

    23 0 Отговор
    Я кажете колко имота обсеби вашата колежка на образуванието дъртата баба Янка

    Коментиран от #58

    07:53 29.06.2026

  • 34 хахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #22 от "Без майтап":

    За 37 години ти колко членски внос си платил на синдикатите за да ти защитават правата:)
    Служителите в ТЕЦ-овете например си плащат членския внос и ги защитават, не работят до припадък и за 1000 евро.

    07:54 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ти си

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Оли Гоф Рен

    08:09 29.06.2026

  • 38 Само

    8 5 Отговор
    Мало умни изказвания, все едно сме преди 50 години - само работническата класа работи, другите са хрантутници. Диктатура на пролетариата. Нищо не се е променило, затова сме на това дередже.

    08:14 29.06.2026

  • 39 Безнадеждно

    10 1 Отговор
    Никога няма да има ред в държавицата. Никога няма да има просперитет. Всичко на тази територия е криворазбрано. Циливилидемокрацион. Мошеници, некадърници и преживящо стадо.

    Коментиран от #41

    08:17 29.06.2026

  • 40 1001

    14 1 Отговор
    Синдикатите са най-големите рантутници.

    08:18 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Чупката

    10 0 Отговор
    Тези паразити са патерица на комунистите. Защо така наречените синдикати са само в държавния сектор!? В частния не съществуват. Двама пияници с по 10 хил. Евро на месец, вдигат пушилка, че ще си изгубят паричките. Пълни боклуци!

    Коментиран от #67

    08:24 29.06.2026

  • 43 123

    12 1 Отговор
    Протестирали, ама за тях си, 🤭 каквато ни държавата, такива и синдикатите...

    08:25 29.06.2026

  • 44 Механик

    12 1 Отговор
    Тия същите ни докараха 38 години безвремие. Две трети живот ни съсипаха. Страната ни съсипаха. Децата ми съсипаха.

    Коментиран от #56

    08:25 29.06.2026

  • 45 Троянец

    12 3 Отговор
    Платените хрантутници на Тиквата и Шиши......

    08:27 29.06.2026

  • 46 Софиянец

    12 2 Отговор
    На боко раята! А не искат ли 40% съкращение на щата!

    08:28 29.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Псевдо държава !

    8 1 Отговор
    Псевдо Акции !

    08:31 29.06.2026

  • 49 Мислим Магомаев

    1 4 Отговор
    А ние, верните ленинци, какво печелим от това?!

    08:34 29.06.2026

  • 50 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Жълтопаветните амеби няма ли да се присъединят към "протеста" на боко и шиши, все пак до вчера бяха в една сглобка 😂

    08:35 29.06.2026

  • 51 Факт

    8 0 Отговор
    Защита на кърлежите

    08:36 29.06.2026

  • 52 миме

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "тихо копейка":

    свинята , толупа и ботаща поне не са п€д0ф£ и @мбр@ж кат паветарите от "градската десница"

    08:36 29.06.2026

  • 53 Варненец

    6 1 Отговор
    Да бяха протестирали когато българите бяхме по улиците срещу кафявото ефро! Сега сме в клуба на "богатите" и ще броят стотинки за ток и вода!

    08:37 29.06.2026

  • 54 Тома

    7 1 Отговор
    Това са кучетата на боко тиквата които гласуват за него и за 5 евро не вършат работа

    08:37 29.06.2026

  • 55 Протестант

    5 3 Отговор
    Щом много лаят да си намерят работа в частния сектор. Търтеи

    Коментиран от #63

    08:40 29.06.2026

  • 56 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    08:41 29.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "А бе":

    И назначава синдикални председатели за директори, без конкурси или с нарочни такива, без дипломи и квалификация

    08:45 29.06.2026

  • 59 СЛОНА

    0 1 Отговор
    САМИ СИ ГО ИЗБРАХТЕ....

    09:01 29.06.2026

  • 60 Наката

    0 0 Отговор
    Двата синдиката на хартия, раздават по една безплатна свирка!Толкова!

    09:02 29.06.2026

  • 61 737373737272

    0 0 Отговор
    Реформите стават болезнени, когато хората не ги разбират като обща промяна към справедливи и еднакво прилагани правила, а като поредна подмяна на доверие — “за едни да, за други не”. Когато в институциите приемствеността не означава равни шансове, а различно третиране, обществото започва да възприема реформите като нечия лична логика, а не като обща цел. Тогава “шуробаджанащината” и прагматичният цинизъм към принципите свалят дисциплината и повишават недоверието, което не позволява системите да работят с висок КПД. Доверието и отговорността не идват само от закони, а от убедителната последователност на държавата: че грешките и привилегиите имат цена. И затова промяната боли — когато държавата не оправдава моралната си тежест.

    09:03 29.06.2026

  • 62 Заповядайте

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Елате, работете в държавния сектор, вземете всички "облаги", които се предлагат и които произтичат от закона за държавния служител, пък после пак ще говорим. Вероятно някъде някой по върховете взима висока заплата, не го изключвам. Обаче масово не е така. Много е лесно без да си върне в нещата да говориш. Е, аз лично съм вътре и категорично заявявам - не е вярно това, което казвате.

    09:08 29.06.2026

  • 63 Моля?

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Протестант":

    Аз не съм учил толкова години, не съм се квалифицирал допълнително за този дето духа, за да продавам китайски стоки в някой "бутик"! Изобщо си нямаш идея колко и какви изисквания има за редовия държавен служител,за да изпълнява задълженията си! Повярвай ми, рестрикциите са много повече от облагите, да не говорим, че те гледат под лупа за всяко нещо. Много умници тук разсъждавате, обаче изобщо не сте наясно

    09:13 29.06.2026

  • 64 Малко мисъл трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":

    Не при соца далавера беше да си партиен и комсосмолски секретар или да работиш в партията някакъв като на Иво Мирчев баща му. А после по 87 ПМС да караш такси и да имаш барче.Братя Диневи от това почнаха. А тези хрантутници от социамно подпомагане буквално хранят тези които нямат, а заплатите им са малко по високи от социалните помощи. А за много други от силно възмущаващите се за високите "заплати на хрантутницитеда знаят че без такива едни пари които техните работодатели вземат по проекти и от които си получават заплатите по ведомост и на плик. Сега да видят колко съветници чшенове на бордове им от политическите сили.

    09:15 29.06.2026

  • 65 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хе,хе...!":

    Скоро има избори. Изметете онези от общината и разкарайте калинките. Уредете се Вие.

    09:16 29.06.2026

  • 66 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данък дивидент":

    Къде видя ПБ и БКП да управлява 2025 г. АЙ стига...

    09:18 29.06.2026

  • 67 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Чупката":

    Ми направете си и Вие синдикати в частният сектор. Защитавайте си правата, не дремете...

    09:24 29.06.2026

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