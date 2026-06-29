КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов: „Равни права за всички!”. С уточнението – демонстрацията им не е срещу правителството, припомня "Нова телевизия".
И все пак: синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения; искат и отмяна на заложеното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.
Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и НЗОК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #29, #37
07:21 29.06.2026
2 Хмм
Коментиран от #30, #62
07:23 29.06.2026
3 Да вземат от полицай,съдебна система,
Коментиран от #22
07:24 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зреене
07:27 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мухахаха
07:30 29.06.2026
8 малко истински факти
Коментиран от #13, #15, #16, #18
07:34 29.06.2026
9 къде бяхте преди еврото
07:35 29.06.2026
10 ООрана държава
07:35 29.06.2026
11 С200
Коментиран от #19
07:35 29.06.2026
12 ПСЕВДОСИНДИКАТИ
07:35 29.06.2026
13 аха
До коментар #8 от "малко истински факти":До сега гледахме калинките но Бойко , а от сега ще гледаме калинките на Радев , за което е показателен пример Доцова - пълното недоразумение .
Коментиран от #21, #25
07:36 29.06.2026
14 ТЕЗИ СИНДИКАТИ СА НПО СЪЗДАНИЯ
07:38 29.06.2026
15 тц тц
До коментар #8 от "малко истински факти":Най голямо увеличение на броя държавни служители през последните 10 години имаше по времето на Кирчо и Кокорчо. Относно купения вот не му е тук мястото, като имаш доказателства отиваш в прокуратурата.
07:38 29.06.2026
16 тихо копейка
До коментар #8 от "малко истински факти":Хасан василев нима не вдигаше заплати на хрантутници? Още Август 2023г вдигна с 10% заплатите на полицаите, за награда, че пребиха хората зад колоните на МС. После вдигна в армията, а на учителите, дето произвеждат само неграмотни ученици, им оцвърза заплатите с минималната, че да не се занимават да протестират. И даде още пари на съдебната система. Всичко това беше обезпечено с милиарди кредити и не извърши дори опит за реформа и съкращения поне на пенсионерите в МВР. С какво хасан василев и ПП-ЛГБТ са по-различни?
Коментиран от #52
07:39 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ахойййй
До коментар #8 от "малко истински факти":Прав си , крадливия летец боташа е същия .
07:42 29.06.2026
19 Любопитен
До коментар #11 от "С200":Ти колко синдиката искаш да имаме - 8 големи и 25 малки като в Германия ли?
Коментиран от #26
07:43 29.06.2026
20 НПО-ТАТА ПЛАЩАТ
07:44 29.06.2026
21 Хе,хе...!
До коментар #13 от "аха":Че то в държавната администрация са 99.99% нищоправещи калинки на Борисов и Пеевски,назначавани ,с повече от десетилетие във времето напред...!
Познавам няколко такива калинки,които сами са се хвалили кой и как ги е назначил,да дремат на бюрото,в общината...!
Коментиран от #65
07:44 29.06.2026
22 Без майтап
До коментар #3 от "Да вземат от полицай,съдебна система,":За 37 години синдикатите колко стачки и протести организираха в частните фирми, където се работи до припадък за жълти стотинки и колко работници в тия фирми защитиха?
Тия синдикати са обслужващ персонал на бизнес феодалите. Трябва да се преосноват.
Коментиран от #34
07:44 29.06.2026
23 Данък дивидент
Корпоративен данък 10%, да го вдигат на 30%.
Прогресивен данък липсва.
Необлагаем минимум липсва.
Една държава ми посочете с плосък данък в ЕС, няма.
Бизнесът аплодираше бюджетът на Радев, ще го видим октомври.
Да се режат бюджетни заплати с 50%.
ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС и БКП да им повишат заплатите.
НО НЕ С ТЕГЛЕНЕ НА ЗАЕМИ или УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАШИТЕ ДАНЪЦИ
600 000 бюджетника, 2 пъти повече от държавите в ЕС..
То не може и с Душа в Рая и да вдигаш квази данъците прогресивно.
Само за една календарна година от август 2025 до август 2026, ДПС, ГЕРБ, БКП, СДС, ДБ, ПП и ПБ на Радев, общо повишиха: ток 15%, студена вода 20%, подгряване вода 10%, парно 10%, СИ 30%.
50% от средна пенсия отиват за ток, вода, парно, СИ, топла, студена вода. Отделно чудовищни договори мобилни по 2 г., на втората дерат като еничари, 450 милиона лева чиста печалба на един мобилен оператор. Взимайте им 50% от печалбата.
Защо не протестират срещу чудовищни Битови сметки,
високи ЗДРАВНИ при 5.5 милиона народ спрямо МРЗ.
За необлагаем минимум.
Откъде пари за неизработени от икономиката Заплати?
Ще ми повишавате данъците и теглите заеми, докато не фалират Територията.
Ще плащам по 3 милиарда лева лихви,
държавата да фалира, заради Бюджетници?
Коментиран от #66
07:45 29.06.2026
24 13 БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА ДЪРЖАВНИЯ "СЛУЖИТЕЛ"
2. Защо трябва да вършиш нещо след като заплатата върви и без да вършиш.
3. Ако вършиш нещо, понеже си "калинка" може да сгафиш и тогава няма ДМС, 13,14,15 заплата.
4. Прехвърли гражданина на колегите и се отърви от работа и отговорност. Стига са мързелували.
5. Дори началството да те пита:Защо не работиш универсалния отговор е: Не съм сезиран по съответния ред.
6. Разкарвай и мотай гражданина до като не се сети да "намаже филията".
7. Не забравяй шефа! И той е човек, и той яде филии.
8. Когато си на бюрото винаги гледай втренчено в компютъра дори да редиш пасианси.
9. В коридора никога не ходи с ръце в джобовете, носи лист, дори и празен, гледай в тавана замислено. Началството ще го оцени.
10. Ухажвай колежките! Все нещо може да падне.
11. Не се плаши. Даже да сгафиш и те хванат най-много да те преместят на по-харна работа.
12. Оглеждай се, ослушвай се и при всеки сгоден момент КРАДИ!
13. Най- важното: Кради и вземай рушвети на поразия! До сега осъден държавен служител няма.
07:45 29.06.2026
25 123
До коментар #13 от "аха":Доцова е с класи над Лена мустака парапеткова!
07:45 29.06.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Любопитен":А в България има ли дори и един реален профсъюз? Или сте просто платени подлоги.
Коментиран от #36
07:46 29.06.2026
27 Тва вече го знаем!
До коментар #17 от "оня с коня":Така ли не можа едната ти гънка,да роди най-накрая нещо ново...?!
Ясно!
Толкова си можеш!
07:46 29.06.2026
28 Вай
07:47 29.06.2026
29 Гьонсуратлък
До коментар #1 от "Хаха":При фалирала държава , която взема заеми да плати заплати и пенсии да искаш увеличение ?!
07:49 29.06.2026
30 Айде бе
До коментар #2 от "Хмм":Високи заплати за 10%, останалите приятелче работят за почти минимална заплата.Като не си подготвен ,не се изказвай.
07:50 29.06.2026
31 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
Коментиран от #64
07:51 29.06.2026
32 Тунеядец
Ама, те, моля ви се, не демонстрирали против правителството, само колкото да му напомнят лекичко да запази сладките социални привилегии за държавните служители!
КНСБ и Подкрепа отдавна са организации с отпаднала обществена необходимост, както и "привилегиите от близкото социалистическо минало", за запазването на които те отчаяно са се вкопчили!
07:52 29.06.2026
33 А бе
Коментиран от #58
07:53 29.06.2026
34 хахаха
До коментар #22 от "Без майтап":За 37 години ти колко членски внос си платил на синдикатите за да ти защитават правата:)
Служителите в ТЕЦ-овете например си плащат членския внос и ги защитават, не работят до припадък и за 1000 евро.
07:54 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ти си
До коментар #1 от "Хаха":Оли Гоф Рен
08:09 29.06.2026
38 Само
08:14 29.06.2026
39 Безнадеждно
Коментиран от #41
08:17 29.06.2026
40 1001
08:18 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Чупката
Коментиран от #67
08:24 29.06.2026
43 123
08:25 29.06.2026
44 Механик
Коментиран от #56
08:25 29.06.2026
45 Троянец
08:27 29.06.2026
46 Софиянец
08:28 29.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Псевдо държава !
08:31 29.06.2026
49 Мислим Магомаев
08:34 29.06.2026
50 стоян георгиев
08:35 29.06.2026
51 Факт
08:36 29.06.2026
52 миме
До коментар #16 от "тихо копейка":свинята , толупа и ботаща поне не са п€д0ф£ и @мбр@ж кат паветарите от "градската десница"
08:36 29.06.2026
53 Варненец
08:37 29.06.2026
54 Тома
08:37 29.06.2026
55 Протестант
Коментиран от #63
08:40 29.06.2026
56 оня с коня
До коментар #44 от "Механик":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
08:41 29.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факт
До коментар #33 от "А бе":И назначава синдикални председатели за директори, без конкурси или с нарочни такива, без дипломи и квалификация
08:45 29.06.2026
59 СЛОНА
09:01 29.06.2026
60 Наката
09:02 29.06.2026
61 737373737272
09:03 29.06.2026
62 Заповядайте
До коментар #2 от "Хмм":Елате, работете в държавния сектор, вземете всички "облаги", които се предлагат и които произтичат от закона за държавния служител, пък после пак ще говорим. Вероятно някъде някой по върховете взима висока заплата, не го изключвам. Обаче масово не е така. Много е лесно без да си върне в нещата да говориш. Е, аз лично съм вътре и категорично заявявам - не е вярно това, което казвате.
09:08 29.06.2026
63 Моля?
До коментар #55 от "Протестант":Аз не съм учил толкова години, не съм се квалифицирал допълнително за този дето духа, за да продавам китайски стоки в някой "бутик"! Изобщо си нямаш идея колко и какви изисквания има за редовия държавен служител,за да изпълнява задълженията си! Повярвай ми, рестрикциите са много повече от облагите, да не говорим, че те гледат под лупа за всяко нещо. Много умници тук разсъждавате, обаче изобщо не сте наясно
09:13 29.06.2026
64 Малко мисъл трябва
До коментар #31 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":Не при соца далавера беше да си партиен и комсосмолски секретар или да работиш в партията някакъв като на Иво Мирчев баща му. А после по 87 ПМС да караш такси и да имаш барче.Братя Диневи от това почнаха. А тези хрантутници от социамно подпомагане буквално хранят тези които нямат, а заплатите им са малко по високи от социалните помощи. А за много други от силно възмущаващите се за високите "заплати на хрантутницитеда знаят че без такива едни пари които техните работодатели вземат по проекти и от които си получават заплатите по ведомост и на плик. Сега да видят колко съветници чшенове на бордове им от политическите сили.
09:15 29.06.2026
65 Голям смях
До коментар #21 от "Хе,хе...!":Скоро има избори. Изметете онези от общината и разкарайте калинките. Уредете се Вие.
09:16 29.06.2026
66 ЛОШО е
До коментар #23 от "Данък дивидент":Къде видя ПБ и БКП да управлява 2025 г. АЙ стига...
09:18 29.06.2026
67 ЛОШО е
До коментар #42 от "Чупката":Ми направете си и Вие синдикати в частният сектор. Защитавайте си правата, не дремете...
09:24 29.06.2026