Въвеждат ограничения за камиони и ремонти по АМ

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Временната забрана за тежкотоварния трафик се налага с цел предпазване на асфалтовата настилка от деформиране и образуване на опасни коловози, предаде АПИ.

Тя е в сила за следобедните часове в районите с най-високи температури.

Ограничения по магистралите:

АМ „Тракия“ (област Пазарджик): От 7:00 до 14:30 ч. се променя движението между км 83 и км 87 в посока София. Поради косене на крайпътна растителност трафикът се пренасочва изцяло в активната дясна лента.

От 7:00 до 14:30 ч. се променя движението между км 83 и км 87 в посока София. Поради косене на крайпътна растителност трафикът се пренасочва изцяло в активната дясна лента. АМ „Хемус“ (област Ловеч): Почистване на тротоарни блокове по съоръженията затруднява движението и изисква повишено внимание от водачите.