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Въвеждат ограничения за камиони и ремонти по АМ

Въвеждат ограничения за камиони и ремонти по АМ

30 Юни, 2026 06:45, обновена 30 Юни, 2026 06:48 773 4

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Поради очакваните екстремни горещини днес се спират товарните автомобили над 20 тона в 15 области, а козметични ремонти затрудняват движението по магистралите „Тракия“ и „Хемус“

Въвеждат ограничения за камиони и ремонти по АМ - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временната забрана за тежкотоварния трафик се налага с цел предпазване на асфалтовата настилка от деформиране и образуване на опасни коловози, предаде АПИ.

Тя е в сила за следобедните часове в районите с най-високи температури.

Ограничения по магистралите:

  • АМ „Тракия“ (област Пазарджик): От 7:00 до 14:30 ч. се променя движението между км 83 и км 87 в посока София. Поради косене на крайпътна растителност трафикът се пренасочва изцяло в активната дясна лента.
  • АМ „Хемус“ (област Ловеч): Почистване на тротоарни блокове по съоръженията затруднява движението и изисква повишено внимание от водачите.


България
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