Въвеждат ограничения за камиони и ремонти по АМ

Временната забрана за тежкотоварния трафик се налага с цел предпазване на асфалтовата настилка от деформиране и образуване на опасни коловози, предаде АПИ.
Тя е в сила за следобедните часове в районите с най-високи температури.
Ограничения по магистралите:
- АМ „Тракия“ (област Пазарджик): От 7:00 до 14:30 ч. се променя движението между км 83 и км 87 в посока София. Поради косене на крайпътна растителност трафикът се пренасочва изцяло в активната дясна лента.
- АМ „Хемус“ (област Ловеч): Почистване на тротоарни блокове по съоръженията затруднява движението и изисква повишено внимание от водачите.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 препис
06:53 30.06.2026
2 Дзак
06:57 30.06.2026
3 Супер
07:53 30.06.2026
4 Мурка
08:06 30.06.2026