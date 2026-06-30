ДПС иска изслушване на вътрешния министър в парламента заради полицейски натиск върху опозицията

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщават от пресцентъра на партията.
Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.
Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР., казват още от формацията на Делян Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чиба в Анадола
15:37 30.06.2026
2 Ердоан
15:38 30.06.2026
3 Мнение
15:41 30.06.2026
4 Абе,
15:41 30.06.2026
5 Цвете
15:44 30.06.2026
6 Красимир Петров
Коментиран от #11
15:48 30.06.2026
7 Дориана
15:48 30.06.2026
8 етническите партии
15:49 30.06.2026
9 ДА ВИ.....
ТОВА ТУЛОВИЩЕ Е СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!
15:49 30.06.2026
10 Цвете
15:49 30.06.2026
11 по-точно
До коментар #6 от "Красимир Петров":избита
15:54 30.06.2026