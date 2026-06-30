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ДПС иска изслушване на вътрешния министър в парламента заради полицейски натиск върху опозицията

ДПС иска изслушване на вътрешния министър в парламента заради полицейски натиск върху опозицията

30 Юни, 2026 15:35 423 11

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  • иван демерджиев-
  • изслушване-
  • парламент-
  • полицейски натиск-
  • опозиция

Причината за искането - клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски

ДПС иска изслушване на вътрешния министър в парламента заради полицейски натиск върху опозицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщават от пресцентъра на партията.

Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.
Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР., казват още от формацията на Делян Пеевски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чиба в Анадола

    7 0 Отговор
    кьопеци мръсни

    15:37 30.06.2026

  • 2 Ердоан

    1 10 Отговор
    Аскера скоро ще дойде да внесе порядък сред раята!

    15:38 30.06.2026

  • 3 Мнение

    13 0 Отговор
    Каква опозиция са тези престъпници от ДПС? Пеевски е осъден в целия свят и само шайката на Цацаров го пази в момента. Не може да си осъден в цял свят и да се надяваш, че няма да влезеш в затвора и в България

    15:41 30.06.2026

  • 4 Абе,

    10 1 Отговор
    по добре е да се провери колко е конституционна самата партия ДПС...

    15:41 30.06.2026

  • 5 Цвете

    9 0 Отговор
    МАГНИТСКИ, ЧИЧО ТИ РУМЕН Е ЗАЕТ, ТАКА ЧЕ НЕ ГО ЗАНИМАВАЙ ПОВЕЧЕ С ГЛУПОСТИТЕ ТИ .ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ НА КТБ И БУЛГАРТАБАК И СТИГА ДУДНА, ЧЕ ЩЕ ЯДЕШ ПЕРДАХ НАКРАЯ.🫵🤔🐷🪆🥸🤦‍♂️🤷‍♀️🧑‍🎓🧑‍🎓🚔🚔🚔

    15:44 30.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Тази мафиотска структура трябва да бъде закрита.

    Коментиран от #11

    15:48 30.06.2026

  • 7 Дориана

    6 0 Отговор
    Пеевски да е наясно, че той и ДПС не са над Закона. Те винаги са на принципа- Най - голямата защита е атаката. Разбира се , че всеки човек независимо къде работи подлежи на проверка за доходите , ако има съмнение за това. Пеевски уплашен ли е от проверките и какво го притеснява. Демерджиев си върши работата и ежедневно разкрива корупционни сделки във във всички сектори. И от ГЕРБ и ДПС веднага се активираха в атака. Да са наясно, че техните заплахи не могат да уплашат честните хора със съвест и морал, които работят за Народа., който трябва да знае цялата истина от корупционния модел на управление.

    15:48 30.06.2026

  • 8 етническите партии

    4 0 Отговор
    са извън закона господин Радев

    15:49 30.06.2026

  • 9 ДА ВИ.....

    5 0 Отговор
    ...ЛИДЕРА.
    ТОВА ТУЛОВИЩЕ Е СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    15:49 30.06.2026

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    МАГНИТСКИ, ЧИЧО ТИ РУМЕН Е ЗАЕТ, ТАКА ЧЕ НЕ ГО ЗАНИМАВАЙ ПОВЕЧЕ С ГЛУПОСТИТЕ ТИ .ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ НА КТБ И БУЛГАРТАБАК И СТИГА ДУДНА, ЧЕ ЩЕ ЯДЕШ ПЕРДАХ НАКРАЯ.🫵🤔🐷🪆🥸🤦‍♂️🤷‍♀️🧑‍🎓🧑‍🎓🚔🚔🚔 ЗАБРАВИХ И ПАРИТЕ ЗА ОХРАНА ОТ ПЪРВИЯТ ДЕН, КОГАТО СИ ГИ " НАЗНАЧИЛ"? МНОГО ИМА ДА ВЪЗСТАНОВЯВАШ И Е ДОБРЕ ДА СИ НАПРАВИШ СМЕТКАТА ВЯРНА.КОЙ ТИ ОТПУСКА ЗАПЛАТАТА ВСЕКИ МЕСЕЦ, КОЯ БАНКА, КОГАТО ИМАШ ЗАПОР НАД ВСИЧКО? СЕГА МОГАТ ДА ОСЪДЯТ И БАНКАТА ,ЗАЩОТО СИ ГИ ПОДВЕЛ ? АНАДЪМО.🥸🐷🤔

    15:49 30.06.2026

  • 11 по-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    избита

    15:54 30.06.2026

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