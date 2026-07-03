Димитър Здравков, ПБ: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Пеевски

Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни. Това заяви в предаването. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Димитър Здравков, депутат от ПГ "Прогресивна България". Според него тази тема не е „медийна употреба“.

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски."