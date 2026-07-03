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Димитър Здравков, ПБ: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Пеевски

Димитър Здравков, ПБ: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Пеевски

3 Юли, 2026 08:36 4 234 79

  • димитър здравков-
  • полети-
  • делян пеевски

Министърът на вътрешните работи си върши работата, каза депутатът

Димитър Здравков, ПБ: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Пеевски - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни. Това заяви в предаването. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Димитър Здравков, депутат от ПГ "Прогресивна България". Според него тази тема не е „медийна употреба“.

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точин с парите

    33 23 Отговор
    Абе тоя не трябва да е на свобода,но фатмака си го направи министър

    Коментиран от #4

    08:42 03.07.2026

  • 2 Каде Са ми Парите ?

    12 5 Отговор
    Каде Са ми Парите ?

    Които Ми се Полагат !

    По Закон ?

    08:42 03.07.2026

  • 3 Нали това ви е целта

    41 18 Отговор
    да изперете и Шишко, след като ППДБтата изпраха Буци.

    ОСТАВКА, БЕ ОЛИГАРХИЧНО ЗАВИСИМИ НЕКАДЪРНИЦИ!

    Коментиран от #6, #7

    08:43 03.07.2026

  • 4 Такива Животни !

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Точин с парите":

    Се Подкрепят !

    Коментиран от #39

    08:44 03.07.2026

  • 5 Летящ нере3

    26 6 Отговор
    - Фъркам си на воля. Не ме спира ни магнит, ни закон.

    Коментиран от #9

    08:45 03.07.2026

  • 6 Хайде народе

    28 23 Отговор

    До коментар #3 от "Нали това ви е целта":

    Боташ,ВЪН!!!Тази вечер всички на пиацата.Да вдигнем нашите юмруци!!!

    Коментиран от #11, #34, #37

    08:46 03.07.2026

  • 7 име

    34 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нали това ви е целта":

    Шишо беше премиер-министъра в сглобката, миолето денков подтичваше покрай него. ПеПедофилите и ДайБългария му се кланяха като на най-големия евроатлантик, окраинската маман му даде медал. От това по-голямо изпиране, здраве му кажи!

    08:46 03.07.2026

  • 8 провинциалист

    32 2 Отговор
    Той въпросният имидж е като сиренето - колкото и да го миеш, то си мирише.

    08:46 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 наблюдател

    37 7 Отговор
    Младеж, никой и нищо не може да изчисти имиджа на Пеевски.

    08:47 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 за вас законите явно не важат

    21 4 Отговор
    ... Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите

    08:47 03.07.2026

  • 13 Майора

    21 8 Отговор
    Ало Здравко , а кога ше се изчисти имиджа на “Бях точен с парите..!” , да каже колко , кога и при кого са отишли?А като добавим че срещу него има дело , то тогава веднага трябва да напусне министерският пост!

    Коментиран от #27

    08:48 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 смях в залата

    13 17 Отговор
    Защо не се изнесат данни за полетите на Костадинов до Москва? А за Кирчо и лена?

    Коментиран от #16

    08:50 03.07.2026

  • 16 Просто е, ама не е за прости

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "смях в залата":

    Защото нямат заведени международни дела и не са санкционирани заради корупция.

    Коментиран от #21, #25, #26

    08:53 03.07.2026

  • 17 Смехоран

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "тихо копейка":

    И това стабилно положение в еврозоната се дължи на Фатмака?Човече, инфото ти е грешно.

    08:54 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Айляк

    26 4 Отговор
    На 5-и април 2024г. Тлъстото пътува с Дуловската за Дубай.
    И само 4 дни по-късно избират сФи рката от Дулово за конституционен съдия.
    Това се знае отдавна, разбира се.
    Шиши е под прицел, глътна яко водица.

    "Санкциите не вървят в България, г-це" - наглее Шиши към журналистка:)

    Коментиран от #24, #31

    08:56 03.07.2026

  • 20 нннн

    19 4 Отговор
    Няма такива почистващи препарати, които да изчистят имиджа на Пеевски.

    08:57 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Рапон ! До Рапона !

    16 1 Отговор
    Кретен ! До Кретена !

    08:58 03.07.2026

  • 23 раз

    12 1 Отговор
    Ще изчистите на баба си носените гащи!

    09:00 03.07.2026

  • 24 Да бе да

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Айляк":

    Бе тя и европрокурорката беше счупила много свирки,ама на вас ви е удобно да не го споменавате.Питай Дечев колко пъти му е чупила свирката по гръцкото море.

    09:01 03.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 смях в залата

    10 6 Отговор

    До коментар #16 от "Просто е, ама не е за прости":

    А за Николай Малинов и Румен овчаров

    09:04 03.07.2026

  • 27 И още нещо

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Майора":

    Точен коментар!И онзи който го е назначил на тази длъжност,също да подава оставка защото е съучастник.

    09:04 03.07.2026

  • 28 Конституция на РБ

    6 12 Отговор
    Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
    (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

    Майко мила , каква въпиеща неграмотност .

    Коментиран от #32, #50, #61

    09:05 03.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Майко мила ,

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Айляк":

    В сайта на Конституционният съд пише , че Атанасова е встъпила в длъжност на 26, 01. 2024 година .Сега КС лъже , а Демерджиев НЕ . Абе хора , малко критичност ще ви направи по малко глупави !

    Коментиран от #43

    09:08 03.07.2026

  • 32 Каква Конституция?

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Конституция на РБ":

    България е Диктатура. Военна диктатура.

    Коментиран от #47

    09:10 03.07.2026

  • 33 Тома

    13 5 Отговор
    Ако сметнем че във всеки полет мамута е изнасял по две торбички това са милиарди откраднати пари от българите

    09:10 03.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 овчи мозъци

    3 3 Отговор
    Тия от пб и ппдб и възраждане с информация за набезите имародерите на държавата не свършват никаква ама никаква работа на българския избирателм На българския избирател всичко което става в държавата ,за виновните за престъпниците за крадците за мародерите българския народ българския избирател дори повече знае от тия шушумиги във властта .Народа иска справедливост ред и законност,присъди ,кот.нфискация на грабежа вкарването им в затвора и пр. пр. решение от страна на еправляващите .Всеки идва на власт и разказва кой какви ги е вършил и толкоз ,а къде са действия та на правителството ,който е вършил престъпление и грабежи да бъдат осъдени

    09:14 03.07.2026

  • 36 Айляк

    11 2 Отговор
    Гербавите се разграничиха от Дуловската гаче е прокажена.
    А па сега Дуловската яко се е скрила, няма намиране:))

    Коментиран от #42, #46

    09:14 03.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анализатор

    10 2 Отговор
    Деса - поетеса,
    на Делян метреса...!!!

    09:15 03.07.2026

  • 39 А Вие-Животни...!

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Такива Животни !":

    Къде ми блеехте,кога бяха изборите,та не си избрахте,стандартните си ОФ4ари-Борисов и Пеевски...?!
    Народът си каза думата на изборите!
    Радев ще кара влака!
    Ами блейте си...няма лошо?!
    Нашите съболезнования!

    Коментиран от #40

    09:17 03.07.2026

  • 40 Демерди

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "А Вие-Животни...!":

    И аз бех точен с парите!

    Коментиран от #45

    09:18 03.07.2026

  • 41 Глупаво

    7 3 Отговор
    Е ,умеят да говорят глупаво прогресивните.
    Кастин за некадърност им е правен.

    09:19 03.07.2026

  • 42 А само като си спомня...!

    9 5 Отговор

    До коментар #36 от "Айляк":

    Колко гръмогласна и активна бе Деса от трибуната на НС-на всяка манджа-мерудия...!
    Пък сега...изчезна яко дим...!

    09:20 03.07.2026

  • 43 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Майко мила ,":

    диктатура не сме и боташите и некадърници вън

    09:22 03.07.2026

  • 44 Анонимен

    6 4 Отговор
    диктатура не сме и боташите и некадърници вън оставка избори демокрация свобода от червените другари

    09:23 03.07.2026

  • 45 Я ПАК...!

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Демерди":

    Нещо не се разбра......,,дълбоката" ти оФ4а мисАл...?!

    09:23 03.07.2026

  • 46 Манчо

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Айляк":

    Никой от нищо не се е разграничил и не е тяхна работа да коментират личния живот на някой , но ти продължаваш да копаеш дъното и не вярваш на фактите . Това те прави още повече на обратното на умен . Предният министър извади справка , че Атанасова НИКОГА , ама никога не е пътувала с Пеевски , но ти продължаваш да вярваш на наглеца Демерджиев , защо ?Демерджиев излъга 2 пъти за датата , но ти вярваш ! Наивник !

    09:24 03.07.2026

  • 47 Оаа

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Каква Конституция?":

    А, шляпнаха ви по крадливите ръчички! И пищите-репресирани сме! А ние не сме ли репресирани от вашите кражби и престъпления?

    Коментиран от #57

    09:25 03.07.2026

  • 48 Отвратен

    7 2 Отговор
    Към този гений от ПБ ако наистина го мислиш това нямаш нищо в главата

    09:25 03.07.2026

  • 49 Георги

    8 5 Отговор
    какъв личен живот? Шиши не е сниман да се натиска с продавачка в книжарница, а е пътувал неколкократно с конституционен съдия, който беше и висша фигура в герб.

    09:25 03.07.2026

  • 50 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Конституция на РБ":

    Границите на личното пространство на известните личности се определят от няколко ключови фактора:
    Обществен интерес срещу любопитство
    Легитимен интерес:
    Обществото има право да знае факти, които влияят на вземането на политически решения или разкриват корупция.
    Просто любопитство:
    Пикантни детайли, които задоволяват само воайорски интереси, не съставляват законен обществен интерес.
    Политици срещу хора на изкуството: Политиците имат най-ниска степен на защита, тъй като техните действия пряко влияят на държавата. Спортистите и актьорите запазват малко повече лична неприкосновеност.

    Коментиран от #54

    09:26 03.07.2026

  • 51 смях в залата

    5 4 Отговор
    Става интересно. Този юнак от Прогресивна България казва: Ако данните са коректни.... Излиза че има вероятност техния министър да не е точен. С парите е точен но с данните не се знае.

    09:28 03.07.2026

  • 52 Свинекомплекс

    4 3 Отговор
    На мръсната свиня имиджа може да се изчисти само когато стане на пържоли и суджуци. Лустрацията срещу герпдъпъсъновоначало трябва да стигне до последната калинка на висок пост и до последната мишка на държавна хранилка.

    09:33 03.07.2026

  • 53 Демерджиев

    5 6 Отговор
    е машата за поръчки на КРадко.

    Да беше проверил първо фактите, после да прави публични изявления и инсинусации.

    Щото е много лесно да очерниш някой, пък после върви му изчиствай имиджа!

    Няма никакво значение дали очерненият е публична личност или не- в публичното пространство трябва да се пуска само изтината и проверени факти.

    Ако съм на Пеевски ще му друсна едно дело на тоя !

    09:34 03.07.2026

  • 54 как се измерват

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    и как тези интереси ще издържат в съда

    Коментиран от #59, #64

    09:35 03.07.2026

  • 55 Хаха

    3 2 Отговор
    "В ежегодната декларация за имущество и интереси депутатите декларират всички настъпили промени в имущественото им състояние и доходите, придобити през предходната календарна година.......
    Годишни доходи:
    Доходи от трудови правоотношения (заплати), извънтрудови дейности, хонорари, наеми, дивиденти, продажба на имущество или други източници през предходната година.
    Направени разходи:
    Разходи за обучения, пътувания или други услуги, които не са платени с лични или служебни средства, а са поети от трети лица /подаръци, дарения/."

    Дайте да видим какво е декларирал в декларациите си пред КПКОМПИ и тази година пред Сметната палата от 2019 г. до 2025 г. тоз" юнак" пееФ...

    Коментиран от #66

    09:35 03.07.2026

  • 56 ЕДНА БАБА РАЗПРАВЯШЕ

    6 4 Отговор
    Че Десата беше забременяла от Шиши ама пометна. Толкова беше независима.

    09:36 03.07.2026

  • 57 аааа

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Оаа":

    Тепърва ще ви репресираме. Павета дал Господ.

    09:36 03.07.2026

  • 58 Всичко, което се случва,

    2 2 Отговор
    дължим на Бацко, който първо направи Радев президент, сега го направи премиер, а Йотова направи президент!

    Шиши и той е вътре в играта, така че да не плаче сега!
    И Кокора е вътре. За това само се пени и нищо не прави.

    Коментиран от #73

    09:39 03.07.2026

  • 59 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "как се измерват":

    Те така:

    "В ежегодната декларация за имущество и интереси депутатите декларират всички настъпили промени в имущественото им състояние и доходите, придобити през предходната календарна година.......
    Годишни доходи:
    Доходи от трудови правоотношения (заплати), извънтрудови дейности, хонорари, наеми, дивиденти, продажба на имущество или други източници през предходната година.
    Направени разходи:
    Разходи за обучения, пътувания или други услуги, които не са платени с лични или служебни средства, а са поети от трети лица /подаръци, дарения/."

    Да видим какво е декларирало телосложението през тези години за произхода на тези средства, вкл. за платените от адвокатската кантора воаяжи!
    Довечера бЕфай на протест да браниш" правата"на пееФ....

    Коментиран от #63

    09:40 03.07.2026

  • 60 Дзак

    3 1 Отговор
    Всеки си получава заслуженото. Но дайте малко и за анонимните личности!

    09:41 03.07.2026

  • 61 Варсистема в КС

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Конституция на РБ":

    Значи бгтрол, КАТ и фишинг системата за глоби, си работи незаконно от няколко години вече. Тутууленд е пародия на държава, мафия и индиански резерват. Протекторат на САЩ, като Пуерто Рико и други бананови републики.

    09:42 03.07.2026

  • 62 Мила

    0 5 Отговор
    Това са крадени пари от народа,запорирайте му парите,има още много такива като Делян,дано дойде и техния ред,а пък народа нека мизерства,долна сган крадлива.

    09:45 03.07.2026

  • 63 в декларацията

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Хаха":

    пишат ли се пътуванията със самолет и спътниците на съседните седалки?
    Вие сте поредните които потъпквате българската Конституция и народа ще ви го върне.

    Коментиран от #67, #68, #72

    09:46 03.07.2026

  • 64 Хаха

    0 4 Отговор

    До коментар #54 от "как се измерват":

    Декларират също:
    "Парични средства: Налични пари в брой и банкови влогове/депозити (в лева или чужда валута), ако надвишават определен законов праг. /10 000 лв./.

    Доколкото си спомнят телосложението беше декларирало само някакъв ръждясал" Опел"... Абе направо" бедняк"!

    Коментиран от #65

    09:48 03.07.2026

  • 65 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Хаха":

    Грешиш има около 19 милиона и още доста първо чети и тогава пиши

    Коментиран от #71

    09:50 03.07.2026

  • 66 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хаха":

    За 2024 г Пеевски е декларирал 21 милиона лева от дивиденти , 6 имота и наем от тези имоти . Прочети , има я !

    09:51 03.07.2026

  • 67 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "в декларацията":

    Лена и Киро пътуват с държавният самолет защо не и се търси отговорност на тях

    Коментиран от #69

    09:51 03.07.2026

  • 68 Хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "в декларацията":

    Чети закона бе, шнорел!
    Вписват се, ако са платени от някой друг /дарение или др./, а нали уж адвокатска кантора му е платила!?
    Деса също трябва да го е декларирала!
    Ако си го е платил сам също, но би трябвало да има декларирани милиони по банково сметка - негова, на съпруга или живеещ на семейни начала...
    Деса също!

    09:52 03.07.2026

  • 69 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    ти ми кажи защо

    09:53 03.07.2026

  • 70 До там сме се докарали,

    0 2 Отговор
    че единствената опозиция на Радко са Костадинов, Нинова и Манол Глишев.

    Боци и Шиши мълчат като пукели!
    Кокора само плаче по медиите и нищо не прави.

    Сал един Глишев умива очите на т.н. евроатлантическа опозиция.

    09:54 03.07.2026

  • 71 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Платени полети от адвокатска кантора - декларирал ли е!?
    Марш довечера на протеста да брани милионите дивиденти на телосложението, спИчелени с "честен" труд и "мазоли" по ръцете, иб.ик пееФ...
    Е, сега е момента да разкостят телосложението от къде толкова дивиденти!

    Коментиран от #74

    09:55 03.07.2026

  • 72 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "в декларацията":

    В декларацията на деса трябва да има декларирано пътуване за сметка на пееФ или някой различен от съпруга и...

    09:57 03.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    На мен полетите ми ги плаща счетоводителят като и глобите към КАТ, данъците и т.н. Какво лошо има ако дружеството разполага със сметката на Шиши . От чия сметка е плащано е интересно и ако сметката е лична , не виждам защо трябва да го декларира някъде , не мислиш ли ? Ако полетът е служебен е друго .

    Коментиран от #75

    10:03 03.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хаха

    2 1 Отговор
    До 74: Въобще не ме интересува и не си интересен кой за какво ти плаща сметките, шнорхел!
    И не извъртай нещата - сметките на адвокатско дружество не са "лични" на телосложението!
    Отделно Деса е длъжна и тя да декларира, ако някой друг и плаща полетите - пееФ, адвокати, любовници и т.н.!
    Всъщност ти да не си адвокатина на пееФ - ХлХл!?

    Коментиран от #78, #79

    10:11 03.07.2026

  • 77 ту-туу

    2 0 Отговор
    магнитския с-и-чуг в Белене му е мястото стига е крал НАРОДА

    10:26 03.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 до къде ще стигнеш

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    До къде ще стигнмеш с обидите?

    10:34 03.07.2026

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