Димитър Здравков, ПБ: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Пеевски

Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни. Това заяви в предаването. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Димитър Здравков, депутат от ПГ "Прогресивна България". Според него тази тема не е „медийна употреба“.
"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точин с парите
Коментиран от #4
08:42 03.07.2026
2 Каде Са ми Парите ?
Които Ми се Полагат !
По Закон ?
08:42 03.07.2026
3 Нали това ви е целта
ОСТАВКА, БЕ ОЛИГАРХИЧНО ЗАВИСИМИ НЕКАДЪРНИЦИ!
Коментиран от #6, #7
08:43 03.07.2026
4 Такива Животни !
До коментар #1 от "Точин с парите":Се Подкрепят !
Коментиран от #39
08:44 03.07.2026
5 Летящ нере3
Коментиран от #9
08:45 03.07.2026
6 Хайде народе
До коментар #3 от "Нали това ви е целта":Боташ,ВЪН!!!Тази вечер всички на пиацата.Да вдигнем нашите юмруци!!!
Коментиран от #11, #34, #37
08:46 03.07.2026
7 име
До коментар #3 от "Нали това ви е целта":Шишо беше премиер-министъра в сглобката, миолето денков подтичваше покрай него. ПеПедофилите и ДайБългария му се кланяха като на най-големия евроатлантик, окраинската маман му даде медал. От това по-голямо изпиране, здраве му кажи!
08:46 03.07.2026
8 провинциалист
08:46 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 наблюдател
08:47 03.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 за вас законите явно не важат
08:47 03.07.2026
13 Майора
Коментиран от #27
08:48 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 смях в залата
Коментиран от #16
08:50 03.07.2026
16 Просто е, ама не е за прости
До коментар #15 от "смях в залата":Защото нямат заведени международни дела и не са санкционирани заради корупция.
Коментиран от #21, #25, #26
08:53 03.07.2026
17 Смехоран
До коментар #11 от "тихо копейка":И това стабилно положение в еврозоната се дължи на Фатмака?Човече, инфото ти е грешно.
08:54 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Айляк
И само 4 дни по-късно избират сФи рката от Дулово за конституционен съдия.
Това се знае отдавна, разбира се.
Шиши е под прицел, глътна яко водица.
"Санкциите не вървят в България, г-це" - наглее Шиши към журналистка:)
Коментиран от #24, #31
08:56 03.07.2026
20 нннн
08:57 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Рапон ! До Рапона !
08:58 03.07.2026
23 раз
09:00 03.07.2026
24 Да бе да
До коментар #19 от "Айляк":Бе тя и европрокурорката беше счупила много свирки,ама на вас ви е удобно да не го споменавате.Питай Дечев колко пъти му е чупила свирката по гръцкото море.
09:01 03.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 смях в залата
До коментар #16 от "Просто е, ама не е за прости":А за Николай Малинов и Румен овчаров
09:04 03.07.2026
27 И още нещо
До коментар #13 от "Майора":Точен коментар!И онзи който го е назначил на тази длъжност,също да подава оставка защото е съучастник.
09:04 03.07.2026
28 Конституция на РБ
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
Майко мила , каква въпиеща неграмотност .
Коментиран от #32, #50, #61
09:05 03.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Майко мила ,
До коментар #19 от "Айляк":В сайта на Конституционният съд пише , че Атанасова е встъпила в длъжност на 26, 01. 2024 година .Сега КС лъже , а Демерджиев НЕ . Абе хора , малко критичност ще ви направи по малко глупави !
Коментиран от #43
09:08 03.07.2026
32 Каква Конституция?
До коментар #28 от "Конституция на РБ":България е Диктатура. Военна диктатура.
Коментиран от #47
09:10 03.07.2026
33 Тома
09:10 03.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 овчи мозъци
09:14 03.07.2026
36 Айляк
А па сега Дуловската яко се е скрила, няма намиране:))
Коментиран от #42, #46
09:14 03.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анализатор
на Делян метреса...!!!
09:15 03.07.2026
39 А Вие-Животни...!
До коментар #4 от "Такива Животни !":Къде ми блеехте,кога бяха изборите,та не си избрахте,стандартните си ОФ4ари-Борисов и Пеевски...?!
Народът си каза думата на изборите!
Радев ще кара влака!
Ами блейте си...няма лошо?!
Нашите съболезнования!
Коментиран от #40
09:17 03.07.2026
40 Демерди
До коментар #39 от "А Вие-Животни...!":И аз бех точен с парите!
Коментиран от #45
09:18 03.07.2026
41 Глупаво
Кастин за некадърност им е правен.
09:19 03.07.2026
42 А само като си спомня...!
До коментар #36 от "Айляк":Колко гръмогласна и активна бе Деса от трибуната на НС-на всяка манджа-мерудия...!
Пък сега...изчезна яко дим...!
09:20 03.07.2026
43 Анонимен
До коментар #31 от "Майко мила ,":диктатура не сме и боташите и некадърници вън
09:22 03.07.2026
44 Анонимен
09:23 03.07.2026
45 Я ПАК...!
До коментар #40 от "Демерди":Нещо не се разбра......,,дълбоката" ти оФ4а мисАл...?!
09:23 03.07.2026
46 Манчо
До коментар #36 от "Айляк":Никой от нищо не се е разграничил и не е тяхна работа да коментират личния живот на някой , но ти продължаваш да копаеш дъното и не вярваш на фактите . Това те прави още повече на обратното на умен . Предният министър извади справка , че Атанасова НИКОГА , ама никога не е пътувала с Пеевски , но ти продължаваш да вярваш на наглеца Демерджиев , защо ?Демерджиев излъга 2 пъти за датата , но ти вярваш ! Наивник !
09:24 03.07.2026
47 Оаа
До коментар #32 от "Каква Конституция?":А, шляпнаха ви по крадливите ръчички! И пищите-репресирани сме! А ние не сме ли репресирани от вашите кражби и престъпления?
Коментиран от #57
09:25 03.07.2026
48 Отвратен
09:25 03.07.2026
49 Георги
09:25 03.07.2026
50 Хаха
До коментар #28 от "Конституция на РБ":Границите на личното пространство на известните личности се определят от няколко ключови фактора:
Обществен интерес срещу любопитство
Легитимен интерес:
Обществото има право да знае факти, които влияят на вземането на политически решения или разкриват корупция.
Просто любопитство:
Пикантни детайли, които задоволяват само воайорски интереси, не съставляват законен обществен интерес.
Политици срещу хора на изкуството: Политиците имат най-ниска степен на защита, тъй като техните действия пряко влияят на държавата. Спортистите и актьорите запазват малко повече лична неприкосновеност.
Коментиран от #54
09:26 03.07.2026
51 смях в залата
09:28 03.07.2026
52 Свинекомплекс
09:33 03.07.2026
53 Демерджиев
Да беше проверил първо фактите, после да прави публични изявления и инсинусации.
Щото е много лесно да очерниш някой, пък после върви му изчиствай имиджа!
Няма никакво значение дали очерненият е публична личност или не- в публичното пространство трябва да се пуска само изтината и проверени факти.
Ако съм на Пеевски ще му друсна едно дело на тоя !
09:34 03.07.2026
54 как се измерват
До коментар #50 от "Хаха":и как тези интереси ще издържат в съда
Коментиран от #59, #64
09:35 03.07.2026
55 Хаха
Годишни доходи:
Доходи от трудови правоотношения (заплати), извънтрудови дейности, хонорари, наеми, дивиденти, продажба на имущество или други източници през предходната година.
Направени разходи:
Разходи за обучения, пътувания или други услуги, които не са платени с лични или служебни средства, а са поети от трети лица /подаръци, дарения/."
Дайте да видим какво е декларирал в декларациите си пред КПКОМПИ и тази година пред Сметната палата от 2019 г. до 2025 г. тоз" юнак" пееФ...
Коментиран от #66
09:35 03.07.2026
56 ЕДНА БАБА РАЗПРАВЯШЕ
09:36 03.07.2026
57 аааа
До коментар #47 от "Оаа":Тепърва ще ви репресираме. Павета дал Господ.
09:36 03.07.2026
58 Всичко, което се случва,
Шиши и той е вътре в играта, така че да не плаче сега!
И Кокора е вътре. За това само се пени и нищо не прави.
Коментиран от #73
09:39 03.07.2026
59 Хаха
До коментар #54 от "как се измерват":Те така:
"В ежегодната декларация за имущество и интереси депутатите декларират всички настъпили промени в имущественото им състояние и доходите, придобити през предходната календарна година.......
Годишни доходи:
Доходи от трудови правоотношения (заплати), извънтрудови дейности, хонорари, наеми, дивиденти, продажба на имущество или други източници през предходната година.
Направени разходи:
Разходи за обучения, пътувания или други услуги, които не са платени с лични или служебни средства, а са поети от трети лица /подаръци, дарения/."
Да видим какво е декларирало телосложението през тези години за произхода на тези средства, вкл. за платените от адвокатската кантора воаяжи!
Довечера бЕфай на протест да браниш" правата"на пееФ....
Коментиран от #63
09:40 03.07.2026
60 Дзак
09:41 03.07.2026
61 Варсистема в КС
До коментар #28 от "Конституция на РБ":Значи бгтрол, КАТ и фишинг системата за глоби, си работи незаконно от няколко години вече. Тутууленд е пародия на държава, мафия и индиански резерват. Протекторат на САЩ, като Пуерто Рико и други бананови републики.
09:42 03.07.2026
62 Мила
09:45 03.07.2026
63 в декларацията
До коментар #59 от "Хаха":пишат ли се пътуванията със самолет и спътниците на съседните седалки?
Вие сте поредните които потъпквате българската Конституция и народа ще ви го върне.
Коментиран от #67, #68, #72
09:46 03.07.2026
64 Хаха
До коментар #54 от "как се измерват":Декларират също:
"Парични средства: Налични пари в брой и банкови влогове/депозити (в лева или чужда валута), ако надвишават определен законов праг. /10 000 лв./.
Доколкото си спомнят телосложението беше декларирало само някакъв ръждясал" Опел"... Абе направо" бедняк"!
Коментиран от #65
09:48 03.07.2026
65 Анонимен
До коментар #64 от "Хаха":Грешиш има около 19 милиона и още доста първо чети и тогава пиши
Коментиран от #71
09:50 03.07.2026
66 Хи хи
До коментар #55 от "Хаха":За 2024 г Пеевски е декларирал 21 милиона лева от дивиденти , 6 имота и наем от тези имоти . Прочети , има я !
09:51 03.07.2026
67 Анонимен
До коментар #63 от "в декларацията":Лена и Киро пътуват с държавният самолет защо не и се търси отговорност на тях
Коментиран от #69
09:51 03.07.2026
68 Хаха
До коментар #63 от "в декларацията":Чети закона бе, шнорел!
Вписват се, ако са платени от някой друг /дарение или др./, а нали уж адвокатска кантора му е платила!?
Деса също трябва да го е декларирала!
Ако си го е платил сам също, но би трябвало да има декларирани милиони по банково сметка - негова, на съпруга или живеещ на семейни начала...
Деса също!
09:52 03.07.2026
69 е ми
До коментар #67 от "Анонимен":ти ми кажи защо
09:53 03.07.2026
70 До там сме се докарали,
Боци и Шиши мълчат като пукели!
Кокора само плаче по медиите и нищо не прави.
Сал един Глишев умива очите на т.н. евроатлантическа опозиция.
09:54 03.07.2026
71 Хаха
До коментар #65 от "Анонимен":Платени полети от адвокатска кантора - декларирал ли е!?
Марш довечера на протеста да брани милионите дивиденти на телосложението, спИчелени с "честен" труд и "мазоли" по ръцете, иб.ик пееФ...
Е, сега е момента да разкостят телосложението от къде толкова дивиденти!
Коментиран от #74
09:55 03.07.2026
72 Хаха
До коментар #63 от "в декларацията":В декларацията на деса трябва да има декларирано пътуване за сметка на пееФ или някой различен от съпруга и...
09:57 03.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хи хи
До коментар #71 от "Хаха":На мен полетите ми ги плаща счетоводителят като и глобите към КАТ, данъците и т.н. Какво лошо има ако дружеството разполага със сметката на Шиши . От чия сметка е плащано е интересно и ако сметката е лична , не виждам защо трябва да го декларира някъде , не мислиш ли ? Ако полетът е служебен е друго .
Коментиран от #75
10:03 03.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хаха
И не извъртай нещата - сметките на адвокатско дружество не са "лични" на телосложението!
Отделно Деса е длъжна и тя да декларира, ако някой друг и плаща полетите - пееФ, адвокати, любовници и т.н.!
Всъщност ти да не си адвокатина на пееФ - ХлХл!?
Коментиран от #78, #79
10:11 03.07.2026
77 ту-туу
10:26 03.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 до къде ще стигнеш
До коментар #76 от "Хаха":До къде ще стигнмеш с обидите?
10:34 03.07.2026