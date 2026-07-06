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Каракачанов: Масовият цигански бой в Асеновград е доказателство за политическо лицемерие и бездействие

Каракачанов: Масовият цигански бой в Асеновград е доказателство за политическо лицемерие и бездействие

6 Юли, 2026 14:35 2 038 35

  • красимир каракачанов-
  • бой-
  • цигани-
  • асеновград-
  • политическо лицемерие

Държавата не може да капитулира пред агресията. Законът трябва да важи за всички – без значение от етнос, произход или социален статус. Всеки, който нарушава обществения ред, упражнява насилие или посяга на полицейски служител, трябва да понесе цялата строгост на закона, коментира лидерът на ВМРО

Каракачанов: Масовият цигански бой в Асеновград е доказателство за политическо лицемерие и бездействие - 1
Снимка: ВМРО
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поредният масов бой в циганската махала в Асеновград, в който по данни на МВР са участвали стотици хора, има ранени граждани и пострадал полицай, не е нито случайност, нито изолиран инцидент. Това е поредното доказателство, че държавата продължава да плаща цената на дългогодишното бездействие, политическото лицемерие и отказа да бъдат предприети реални мерки за справяне с гетоизацията и беззаконието.

Това написа в своя позиция във фейсбук лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Той напомня още: " Преди години, в качеството си на вицепремиер, предложих т.нар. Концепция за промени в политиката за интеграция на несоциализираните общности. Документът предвиждаше конкретни мерки срещу безнаказаността, незаконното строителство, злоупотребите със социалната система, отпадането на децата от училище, престъпността и липсата на трудова ангажираност.

Концепцията поставяше ясно правило – всеки има права, но и задължения към държавата и обществото. Тогава върху документа се изля лавина от критики – от политически партии, неправителствени организации и различни „правозащитници“. Обявиха го за „дискриминационен“, вместо да признаят очевидното – че без ред, законност и еднакви правила за всички няма как да има интеграция. Днес същите тези хора мълчат. Мълчат, когато цели квартали се превръщат в територии, в които държавата влиза със стотици полицаи. Мълчат, когато органите на реда са нападани. Мълчат, когато обикновените хора живеят в страх, а законът очевидно не важи еднакво за всички, припомня още лидерът на ВМРО.

Той е категоричен, че истината е проста – проблемът никога не е бил етнически. Проблемът е в безнаказаността. В паралелните правила. В десетилетията политическо безхаберие, през които различни правителства предпочитаха да купуват спокойствие с компромиси, вместо да налагат закона.

От ВМРО – Българско национално движение предупреждавахме за това още преди години. Ако предложените тогава мерки бяха приети и последователно прилагани, днес нямаше да ставаме свидетели на подобни сцени, които рушат авторитета на държавата и поставят в риск живота както на гражданите, така и на полицаите.

Държавата не може да капитулира пред агресията. Законът трябва да важи за всички – без значение от етнос, произход или социален статус. Всеки, който нарушава обществения ред, упражнява насилие или посяга на полицейски служител, трябва да понесе цялата строгост на закона.

Време е политиците да спрат да се страхуват от обвинения в „некоректност“ и да започнат да защитават обществения интерес. Българските граждани очакват сигурност, справедливост и държава, която не прави компромис със закона, завършва Красимир Каракачанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каракачанка

    17 16 Отговор
    ама дай му още четири години на боташа бееее, той сега още се учииии, какво искате да нарпави само за 2 месецаааа 😂😂

    Коментиран от #2, #9

    14:46 06.07.2026

  • 2 Един шофьор

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Каракачанка":

    А МетодиеФ сигурно се е родил научен.

    14:48 06.07.2026

  • 3 провинциалист

    28 4 Отговор
    Нищо такова! Просто фенове на Δαρα са се вдъхновили от любимата песен. Едно време за същото нещо на същите хора са им казвали "башибозук".

    14:49 06.07.2026

  • 4 Сила

    20 14 Отговор
    Торбичката се събуди !!! Торба с лай...На !!!

    14:49 06.07.2026

  • 5 хмм

    38 3 Отговор
    Темата за политическото лицемерие ми е сред любимите, но не е ли лицемерие да си бил коалиционан партньор на партията с 50% ромски електорат и да се оплакваш от "гетоизацията и беззаконието"?

    14:49 06.07.2026

  • 6 Мухахаха

    21 6 Отговор
    Аде бегай ве

    14:51 06.07.2026

  • 7 Питане

    15 8 Отговор
    Защо зад рекламното "лице" на Била не се вижда онзи пари цал с някакво небесно тяло и чертички около него ???

    14:52 06.07.2026

  • 8 Гост

    19 6 Отговор
    Можели дати таковам концепциите торба билла

    14:54 06.07.2026

  • 9 Европеец

    30 9 Отговор

    До коментар #1 от "Каракачанка":

    Който и да е на власт е трудно да се справи със циганската сган в днешно време..... Нахални, нагли и безотливи, също като украинските ,,гости,,..... Само през социализма бяха донякъде култивирани, сега Не виждам как би станало...

    Коментиран от #24, #29

    15:00 06.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    Или да ги оставят да си се млатя или маалите да се заграждат с телена ограда с ток!!! Айде стига вече толеращина за тези! Движат се като стадо и реагират като стадо! Защо да не се третират като такова?!

    15:05 06.07.2026

  • 11 !!!?

    15 4 Отговор
    Горкият историчар...години наред будала политичар на гърба наромския етнос !!!?

    15:10 06.07.2026

  • 12 Еретик

    21 3 Отговор
    Години наред им изсипвахме тонове моркови, без да са ги заслужили. Дойде време за тоягите.

    15:11 06.07.2026

  • 13 Абе шкембак

    13 5 Отговор
    В продължение на векове коскоджа ми ти османска империя не можа да се справи с тези, че сега ти ще се справиш.

    15:12 06.07.2026

  • 14 Петя

    11 5 Отговор
    Тоя не седеше ли на пейка по време на Коизмамата докато нас ни бяха затворили като в концлагер,когато го пипнаха със снимка как се е разплул-трябвало да се види пейка ли е или не.........Осъдиха ли го като обикновените хора?Върна ли комисионните от българските паспорти за македонци?А за гаврата с маркуча от централата им срещу обикновени протестираши?Стига сте давали дума на провалили се гамени и недоразумения.Омръзнахте ни.Няма ли да давате думата на разумни професионалисти вече?

    15:13 06.07.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 1 Отговор
    По време на боя са си пускали Бангарангата,нали?
    🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    15:15 06.07.2026

  • 16 Ха ХаХа

    20 3 Отговор
    Връщайте милицията и ДС на бай Тошо бе некадърници

    15:16 06.07.2026

  • 17 Дидо

    14 3 Отговор
    Нали беше четири години на власт, бе. Видяхме те и теб колко можеш.Стана 200 кг. Как не те е срам да се показваш

    15:22 06.07.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Възможно е да са започнали Игрите на глада!?
    🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    15:23 06.07.2026

  • 19 Тома

    20 1 Отговор
    Цял живот на социални помощи държавата отгледа най големия добитък за 37 години демокрация

    15:24 06.07.2026

  • 20 Абсурдистан

    9 3 Отговор
    На морал ни учи подлога, която целуваше з.ч. на Борисов, само за да стане военен министър. Пълен безочлив отпадъдък!

    15:24 06.07.2026

  • 21 На всеки агресивен

    16 0 Отговор
    циганин да му отрежат едната топка като предупреждение, следващия път като прояви агресия да му режат втората и да ходи да пее в църковния хор.

    Коментиран от #25

    15:24 06.07.2026

  • 22 Народът го е казал:

    6 0 Отговор
    "Боят от Рая е излязъл."
    Интеграторите да имат това предвид, когато подбират методите за интегриране. Народните мъдрости са плод на многовековен опит.

    15:25 06.07.2026

  • 23 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 3 Отговор
    Хората се радват и забавляват,защото влезнах ме в Клуба на богатите!👍

    15:27 06.07.2026

  • 24 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    особено, когато няма и грам желалне нещо да промени към по-добро.

    15:41 06.07.2026

  • 25 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "На всеки агресивен":

    Направо да им режем и двете топки,може пък да се очовечат.Но безболезнено, с упойка,все пак сме хуманен, 21 век.

    15:43 06.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Казанлъшкия

    5 1 Отговор
    Да издигнат 10-метрови дувари около гетата и да ги оставят. Те сами ще мн се изпотрепят за година -две и ще се разреши от самосебе си този проблем.

    15:49 06.07.2026

  • 28 Абе

    6 1 Отговор
    Едно време бай Тошо ги товареше на камионите и ги пращаше по нивите да работят.Сега по демокрацията им даваме помощи .

    Коментиран от #34

    15:51 06.07.2026

  • 29 Роза

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    По време на соца им осигуряваха работа,макар и най-непрестижна.Сега и такава не им дават и затова само крадат,просят и се бият!

    15:54 06.07.2026

  • 30 Точен

    2 1 Отговор
    Евродемокрацията уби цялата българска нация...

    15:58 06.07.2026

  • 31 Някой

    1 0 Отговор
    Махалата е безнаказана, защото гласува за Разбойко и за Дебелян.
    Поради същите причини строи незаконно, не плаща електричество, вода ... но не им спират електромера и водомера. Не че има електромер и водомер...

    16:03 06.07.2026

  • 32 Троян

    2 1 Отговор
    Тоя тулуп, да ходи да пали свещ, че не е жив ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ. Щеше да бъде обесен със търбуха надолу на някое по здраво дърво.

    16:03 06.07.2026

  • 33 Някой

    1 1 Отговор
    Кюфте воевода по-добре да мълчи, видяхве го какво неможе, а бе всичко неможе. 4 години слугуваше на Разбойко за един мезонет и едно пликче от "Била" вероятно пълно със зелени пачки от комисионна за US самолетите.

    16:09 06.07.2026

  • 34 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абе":

    Точно бай Тошо е причината за сегашвите проблеми. Едно време им даваше пари да раждат по 7-8 чаавета. И за това от 200 000 по времето на бай Тошо сега са 2 000 000. После БСП, ДПС и ГЕРБ продължаха да си развъждат платени избиратели.
    Когато след 20 години маргиналите станат 3,5 млн и премиер, президент, депутатите са от махалага "ще се оправим".

    16:17 06.07.2026

  • 35 Карък

    0 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ НИ Е ЯСНО ЧЕ ЦИГАНИТЕ НЕ СЕ ПИПАТ,КАКВОТО И ДА ПРАВЯТ.ЩЕ ПОПИТАТЕ ЛИ ЗАЩО Г-Н КАРАКАЧАНОВ, ТЕ СА ЕЛЕКТОРАТА НА НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ, И ВСИЧКИ ЗНАЕМ КЪДЕ СЕ КУПУВАТ НАЙ МНОГО ГЛАСОВЕ.

    16:20 06.07.2026

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