Каракачанов: Масовият цигански бой в Асеновград е доказателство за политическо лицемерие и бездействие

Поредният масов бой в циганската махала в Асеновград, в който по данни на МВР са участвали стотици хора, има ранени граждани и пострадал полицай, не е нито случайност, нито изолиран инцидент. Това е поредното доказателство, че държавата продължава да плаща цената на дългогодишното бездействие, политическото лицемерие и отказа да бъдат предприети реални мерки за справяне с гетоизацията и беззаконието.
Това написа в своя позиция във фейсбук лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Той напомня още: " Преди години, в качеството си на вицепремиер, предложих т.нар. Концепция за промени в политиката за интеграция на несоциализираните общности. Документът предвиждаше конкретни мерки срещу безнаказаността, незаконното строителство, злоупотребите със социалната система, отпадането на децата от училище, престъпността и липсата на трудова ангажираност.
Концепцията поставяше ясно правило – всеки има права, но и задължения към държавата и обществото. Тогава върху документа се изля лавина от критики – от политически партии, неправителствени организации и различни „правозащитници“. Обявиха го за „дискриминационен“, вместо да признаят очевидното – че без ред, законност и еднакви правила за всички няма как да има интеграция. Днес същите тези хора мълчат. Мълчат, когато цели квартали се превръщат в територии, в които държавата влиза със стотици полицаи. Мълчат, когато органите на реда са нападани. Мълчат, когато обикновените хора живеят в страх, а законът очевидно не важи еднакво за всички, припомня още лидерът на ВМРО.
Той е категоричен, че истината е проста – проблемът никога не е бил етнически. Проблемът е в безнаказаността. В паралелните правила. В десетилетията политическо безхаберие, през които различни правителства предпочитаха да купуват спокойствие с компромиси, вместо да налагат закона.
От ВМРО – Българско национално движение предупреждавахме за това още преди години. Ако предложените тогава мерки бяха приети и последователно прилагани, днес нямаше да ставаме свидетели на подобни сцени, които рушат авторитета на държавата и поставят в риск живота както на гражданите, така и на полицаите.
Държавата не може да капитулира пред агресията. Законът трябва да важи за всички – без значение от етнос, произход или социален статус. Всеки, който нарушава обществения ред, упражнява насилие или посяга на полицейски служител, трябва да понесе цялата строгост на закона.
Време е политиците да спрат да се страхуват от обвинения в „некоректност“ и да започнат да защитават обществения интерес. Българските граждани очакват сигурност, справедливост и държава, която не прави компромис със закона, завършва Красимир Каракачанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каракачанка
Коментиран от #2, #9
14:46 06.07.2026
2 Един шофьор
До коментар #1 от "Каракачанка":А МетодиеФ сигурно се е родил научен.
14:48 06.07.2026
3 провинциалист
14:49 06.07.2026
4 Сила
14:49 06.07.2026
5 хмм
14:49 06.07.2026
6 Мухахаха
14:51 06.07.2026
7 Питане
14:52 06.07.2026
8 Гост
14:54 06.07.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Каракачанка":Който и да е на власт е трудно да се справи със циганската сган в днешно време..... Нахални, нагли и безотливи, също като украинските ,,гости,,..... Само през социализма бяха донякъде култивирани, сега Не виждам как би станало...
Коментиран от #24, #29
15:00 06.07.2026
10 ДрайвингПлежър
15:05 06.07.2026
11 !!!?
15:10 06.07.2026
12 Еретик
15:11 06.07.2026
13 Абе шкембак
15:12 06.07.2026
14 Петя
15:13 06.07.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍
15:15 06.07.2026
16 Ха ХаХа
15:16 06.07.2026
17 Дидо
15:22 06.07.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍
15:23 06.07.2026
19 Тома
15:24 06.07.2026
20 Абсурдистан
15:24 06.07.2026
21 На всеки агресивен
Коментиран от #25
15:24 06.07.2026
22 Народът го е казал:
Интеграторите да имат това предвид, когато подбират методите за интегриране. Народните мъдрости са плод на многовековен опит.
15:25 06.07.2026
23 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15:27 06.07.2026
24 Факт
До коментар #9 от "Европеец":особено, когато няма и грам желалне нещо да промени към по-добро.
15:41 06.07.2026
25 Моряка
До коментар #21 от "На всеки агресивен":Направо да им режем и двете топки,може пък да се очовечат.Но безболезнено, с упойка,все пак сме хуманен, 21 век.
15:43 06.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Казанлъшкия
15:49 06.07.2026
28 Абе
Коментиран от #34
15:51 06.07.2026
29 Роза
До коментар #9 от "Европеец":По време на соца им осигуряваха работа,макар и най-непрестижна.Сега и такава не им дават и затова само крадат,просят и се бият!
15:54 06.07.2026
30 Точен
15:58 06.07.2026
31 Някой
Поради същите причини строи незаконно, не плаща електричество, вода ... но не им спират електромера и водомера. Не че има електромер и водомер...
16:03 06.07.2026
32 Троян
16:03 06.07.2026
33 Някой
16:09 06.07.2026
34 Знайко
До коментар #28 от "Абе":Точно бай Тошо е причината за сегашвите проблеми. Едно време им даваше пари да раждат по 7-8 чаавета. И за това от 200 000 по времето на бай Тошо сега са 2 000 000. После БСП, ДПС и ГЕРБ продължаха да си развъждат платени избиратели.
Когато след 20 години маргиналите станат 3,5 млн и премиер, президент, депутатите са от махалага "ще се оправим".
16:17 06.07.2026
35 Карък
16:20 06.07.2026