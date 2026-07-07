Румен Петков: Дължим немалко пари за "Боташ", а Турция няма да отстъпи от интереса си

След срещата на Румен Радев и Реджеп Ердоган договорът с "Боташ" беше замразен за 15 месеца.

"За да няма спекулации, би трябвало да има яснота, каквото двустранните отношения позволяват, на поетите ангажименти в това разсрочване. То при всички случаи е полезно за нас като държава. Вероятно открива и нови висини. Да успокоя премиера - няма как тези, които му се катерят по гърба, да спрат, защото за тях това е начин на живот", коментира лидерът на АБВ Румен Петков в предаването "Денят ON AIR".

Вчерашният акт е полезен за България, той дава възможност за дипломация и търсене на решения, които да гарантират интереса ни, подчерта гостът.

"Трябва да сме наясно, че Турция няма да допусне посегателство върху техния интерес. Ако тази пауза не бъде използвана в наш интерес, резултатът ще бъде лош не просто за правителството, но за нас като индустрия. Дължим немалко пари. Вчерашният акт дава възможност за преговори, включително и по дължимите суми относно "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", заяви Петков.

Според него именно там трябва да има решителни стъпки, включително и кадрови такива.

"Министърът на спорта уволни шефа на Национална спортна база", изтъкна гостът. По отношение на PNR системата, Петков отбеляза, че тя е от 2016 г.

"Тя е чувствителна. До нея достъпът е, когато става дума за пране на пари, за разследване на произход на капитали, за тероризъм. Второ - в България има една точка и тя е в Агенцията за "Национална сигурност". Надявам се, че поискана информация е поискана по надлежния ред. Всеки един от партньорските служби и всяка една от партньорските държави може да остане с впечатление, че нейни пътници ще бъдат обявявани. Не се прави така", настоя бившият министър на вътрешните работи. По думите му, ако няма производство, няма основание да се иска подобна информация.

"Докато нямаме ясни и категорични изявления - "ние проведохме вътрешната сигурност в МВР, доказа това", всичко останало са разсъждения, които не са приемливи. Обвиненията, които бяха хвърлени върху "Гранична сигурност", са абсолютно неприемливи", категоричен е Петков.

Според него всеки ползвател на дипломатически паспорт трябва да го ползва само при служебни пътувания.

"Има една група нагли български граждани, които попадайки в парламента, считат, че всичко им е позволено", подчерта още Петков.