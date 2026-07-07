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Румен Петков: Дължим немалко пари за "Боташ", а Турция няма да отстъпи от интереса си

Румен Петков: Дължим немалко пари за "Боташ", а Турция няма да отстъпи от интереса си

7 Юли, 2026 22:01 702 22

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  • договор

ко тази пауза не бъде използвана в наш интерес, резултатът ще бъде лош не просто за правителството, но за нас като индустрия.

Румен Петков: Дължим немалко пари за "Боташ", а Турция няма да отстъпи от интереса си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След срещата на Румен Радев и Реджеп Ердоган договорът с "Боташ" беше замразен за 15 месеца.

"За да няма спекулации, би трябвало да има яснота, каквото двустранните отношения позволяват, на поетите ангажименти в това разсрочване. То при всички случаи е полезно за нас като държава. Вероятно открива и нови висини. Да успокоя премиера - няма как тези, които му се катерят по гърба, да спрат, защото за тях това е начин на живот", коментира лидерът на АБВ Румен Петков в предаването "Денят ON AIR".

Вчерашният акт е полезен за България, той дава възможност за дипломация и търсене на решения, които да гарантират интереса ни, подчерта гостът.

"Трябва да сме наясно, че Турция няма да допусне посегателство върху техния интерес. Ако тази пауза не бъде използвана в наш интерес, резултатът ще бъде лош не просто за правителството, но за нас като индустрия. Дължим немалко пари. Вчерашният акт дава възможност за преговори, включително и по дължимите суми относно "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", заяви Петков.

Според него именно там трябва да има решителни стъпки, включително и кадрови такива.

"Министърът на спорта уволни шефа на Национална спортна база", изтъкна гостът. По отношение на PNR системата, Петков отбеляза, че тя е от 2016 г.

"Тя е чувствителна. До нея достъпът е, когато става дума за пране на пари, за разследване на произход на капитали, за тероризъм. Второ - в България има една точка и тя е в Агенцията за "Национална сигурност". Надявам се, че поискана информация е поискана по надлежния ред. Всеки един от партньорските служби и всяка една от партньорските държави може да остане с впечатление, че нейни пътници ще бъдат обявявани. Не се прави така", настоя бившият министър на вътрешните работи. По думите му, ако няма производство, няма основание да се иска подобна информация.

"Докато нямаме ясни и категорични изявления - "ние проведохме вътрешната сигурност в МВР, доказа това", всичко останало са разсъждения, които не са приемливи. Обвиненията, които бяха хвърлени върху "Гранична сигурност", са абсолютно неприемливи", категоричен е Петков.

Според него всеки ползвател на дипломатически паспорт трябва да го ползва само при служебни пътувания.

"Има една група нагли български граждани, които попадайки в парламента, считат, че всичко им е позволено", подчерта още Петков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    война ке има

    Коментиран от #14

    22:05 07.07.2026

  • 2 Поп Кръстю

    7 3 Отговор
    Преди взимахме газ от Русия сега пак взимаме от Русия но ще плащаме милиони комисиони на Турция дани продава Руска газ. Много умни политици имаме.

    Коментиран от #11, #19

    22:08 07.07.2026

  • 3 Пламен

    5 2 Отговор
    Нашата външна министърка възбуди турците, ама накрая Мунчо го отнесе. :)

    22:10 07.07.2026

  • 4 Овчар

    7 4 Отговор
    Този кърлеж също трябва да бъде разследван и съден. .!

    22:16 07.07.2026

  • 5 Робот

    4 1 Отговор
    Тази медия кой я финансира...? Вигенин има ли нещо общо...??????????

    22:20 07.07.2026

  • 6 Народа

    6 2 Отговор
    Ако народа знае какво е обещал Румен радев на ердоган, за да паузира БОТАШ, жив ще го одерат

    Коментиран от #9, #17, #18, #20

    22:22 07.07.2026

  • 7 По добре да платим проклетия Боташ

    4 1 Отговор
    От колкото да правим каквото и да е било като договорки с алчна Турция.

    22:22 07.07.2026

  • 8 Шадраван Бей

    1 2 Отговор
    Освен големи интереси друго няма. Некадърник.

    Коментиран от #16

    22:22 07.07.2026

  • 9 Ми то и това ще стане най накрая

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Народа":

    Украйна ще яде ядрената хурка. И не само тя. Щото всякакви безобразия минаха границата.

    22:25 07.07.2026

  • 10 Румен Йотова

    0 2 Отговор
    Ще се забрави
    и готово
    Ура

    Коментиран от #12

    22:26 07.07.2026

  • 11 Това че ще плащаме едно на ръка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поп Кръстю":

    Но Турция иска да участва в проекти свързани с инфраструктурата а явно и това ще бъде постигнато. Пак сме под робство. Българско. Мен лично ме тормозят мои близки защото не съм либерал. То това на нищо не прилича.

    22:30 07.07.2026

  • 12 Много глупав ник

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Йотова":

    И всичко останало. Ученик ли си ?

    22:33 07.07.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор
    ЕКО ТАКСА 1000 ЕВРО ЗА ВСЕКИ ТИР ПО МАРШРУТА ГЕРМАНИЯ ТУРЦИЯ
    .....
    ИРАН ИМА ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ НИЕ ИМАМЕ
    ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
    .....
    ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ Е НА ДАЛАВЕРА И КАК ЩЕ ПРИПКАТ ТУРЦИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ ДА НИ
    СЕ ИЗВИНЯВАТ :)

    22:34 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Неосъждан

    1 2 Отговор
    престъпник е зурлЮто от снимката!

    22:39 07.07.2026

  • 16 Всичките са такива

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шадраван Бей":

    Вместо Турция сложете Русия и ще разберете за чий интерес се е загрижил!
    По-добре беше, когато не се показваше по телевизиите с квадратната си глава!

    22:42 07.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И кой пак е виновен?

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Народа":

    Овцете имаха време да мислят и да гласуват, но те избраха да си пасат.

    22:44 07.07.2026

  • 19 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Поп Кръстю":

    Така си е, сега внасяме руски газ през Турции и плащаме за това комисионни. Но цената на газа е по-ниска, от колкото като го купувахме директно от Русия, защото турците са си договорили по-братски условия. Те нали са приятели с Русия, а ние сме враждебна държава.

    22:48 07.07.2026

  • 20 Кой народ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Народа":

    Българския ли. Дето не му стига пет века турско робство. Иска още пет.

    22:50 07.07.2026

  • 21 ЕСТЕСТВЕННО

    0 0 Отговор
    ТУРСКИТЕ ЕВРЕИ УМЕЯТ ДА СЕ ТЪРГУВАТ И УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА СИ.ЗА РАЗЛИКА ОТ НАШИТЕ ........

    22:52 07.07.2026

  • 22 Луканов

    0 0 Отговор
    Ей палаш,отново лаеш ,за да заблудиш хората !

    23:04 07.07.2026

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