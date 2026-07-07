Румен Петков: Дължим немалко пари за "Боташ", а Турция няма да отстъпи от интереса си

След срещата на Румен Радев и Реджеп Ердоган договорът с "Боташ" беше замразен за 15 месеца.
"За да няма спекулации, би трябвало да има яснота, каквото двустранните отношения позволяват, на поетите ангажименти в това разсрочване. То при всички случаи е полезно за нас като държава. Вероятно открива и нови висини. Да успокоя премиера - няма как тези, които му се катерят по гърба, да спрат, защото за тях това е начин на живот", коментира лидерът на АБВ Румен Петков в предаването "Денят ON AIR".
Вчерашният акт е полезен за България, той дава възможност за дипломация и търсене на решения, които да гарантират интереса ни, подчерта гостът.
"Трябва да сме наясно, че Турция няма да допусне посегателство върху техния интерес. Ако тази пауза не бъде използвана в наш интерес, резултатът ще бъде лош не просто за правителството, но за нас като индустрия. Дължим немалко пари. Вчерашният акт дава възможност за преговори, включително и по дължимите суми относно "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", заяви Петков.
Според него именно там трябва да има решителни стъпки, включително и кадрови такива.
"Министърът на спорта уволни шефа на Национална спортна база", изтъкна гостът. По отношение на PNR системата, Петков отбеляза, че тя е от 2016 г.
"Тя е чувствителна. До нея достъпът е, когато става дума за пране на пари, за разследване на произход на капитали, за тероризъм. Второ - в България има една точка и тя е в Агенцията за "Национална сигурност". Надявам се, че поискана информация е поискана по надлежния ред. Всеки един от партньорските служби и всяка една от партньорските държави може да остане с впечатление, че нейни пътници ще бъдат обявявани. Не се прави така", настоя бившият министър на вътрешните работи. По думите му, ако няма производство, няма основание да се иска подобна информация.
"Докато нямаме ясни и категорични изявления - "ние проведохме вътрешната сигурност в МВР, доказа това", всичко останало са разсъждения, които не са приемливи. Обвиненията, които бяха хвърлени върху "Гранична сигурност", са абсолютно неприемливи", категоричен е Петков.
Според него всеки ползвател на дипломатически паспорт трябва да го ползва само при служебни пътувания.
"Има една група нагли български граждани, които попадайки в парламента, считат, че всичко им е позволено", подчерта още Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #14
22:05 07.07.2026
2 Поп Кръстю
Коментиран от #11, #19
22:08 07.07.2026
3 Пламен
22:10 07.07.2026
4 Овчар
22:16 07.07.2026
5 Робот
22:20 07.07.2026
6 Народа
Коментиран от #9, #17, #18, #20
22:22 07.07.2026
7 По добре да платим проклетия Боташ
22:22 07.07.2026
8 Шадраван Бей
Коментиран от #16
22:22 07.07.2026
9 Ми то и това ще стане най накрая
До коментар #6 от "Народа":Украйна ще яде ядрената хурка. И не само тя. Щото всякакви безобразия минаха границата.
22:25 07.07.2026
10 Румен Йотова
и готово
Ура
Коментиран от #12
22:26 07.07.2026
11 Това че ще плащаме едно на ръка
До коментар #2 от "Поп Кръстю":Но Турция иска да участва в проекти свързани с инфраструктурата а явно и това ще бъде постигнато. Пак сме под робство. Българско. Мен лично ме тормозят мои близки защото не съм либерал. То това на нищо не прилича.
22:30 07.07.2026
12 Много глупав ник
До коментар #10 от "Румен Йотова":И всичко останало. Ученик ли си ?
22:33 07.07.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИРАН ИМА ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ НИЕ ИМАМЕ
ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
.....
ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ Е НА ДАЛАВЕРА И КАК ЩЕ ПРИПКАТ ТУРЦИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ ДА НИ
СЕ ИЗВИНЯВАТ :)
22:34 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Неосъждан
22:39 07.07.2026
16 Всичките са такива
До коментар #8 от "Шадраван Бей":Вместо Турция сложете Русия и ще разберете за чий интерес се е загрижил!
По-добре беше, когато не се показваше по телевизиите с квадратната си глава!
22:42 07.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И кой пак е виновен?
До коментар #6 от "Народа":Овцете имаха време да мислят и да гласуват, но те избраха да си пасат.
22:44 07.07.2026
19 Българин
До коментар #2 от "Поп Кръстю":Така си е, сега внасяме руски газ през Турции и плащаме за това комисионни. Но цената на газа е по-ниска, от колкото като го купувахме директно от Русия, защото турците са си договорили по-братски условия. Те нали са приятели с Русия, а ние сме враждебна държава.
22:48 07.07.2026
20 Кой народ
До коментар #6 от "Народа":Българския ли. Дето не му стига пет века турско робство. Иска още пет.
22:50 07.07.2026
21 ЕСТЕСТВЕННО
22:52 07.07.2026
22 Луканов
23:04 07.07.2026