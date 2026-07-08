Пожарът в депото за отпадъци край Ракитница е овладян, мобилна станция следи въздуха

Големият пожар, който избухна вчера следобед в Регионалния център за управление на отпадъците край село Ракитница, вече е локализиран и овладян.

При инцидента няма пострадали служители или огнеборци, а за близките населени места няма пряка опасност. На място остават дежурни екипи, които продължават да обработват тлеещите огнища.

Сигналът за инцидента е подаден около 16:40 часа, като пламъците са тръгнали от средната част на първа клетка в депото и бързо са обхванали голям периметър. В битката с огъня се включиха три пожарни автомобила, общински водоноски от Стара Загора и тежка специализирана техника на депото за запръстяване на отпадъците. Силните пориви на вятъра допълнително затрудниха работата на екипите, налагайки бърза промяна в тактиката на гасене.

Кризисната ситуация се координира на място от заместник-кмета Радостин Танев и областния управител доц. д-р Калоян Дамянов. Веднага след инцидента РИОСВ – Стара Загора изпрати мобилна лаборатория, която да извърши замервания на показателите на атмосферния въздух. Към момента не е отчетено опасно задимяване или превишаване на нормите в близките села Ракитница и Богомилово.

Официалните причини за инцидента са в процес на изясняване. Сред водещите версии, по които работят експертите, е самозапалване на метан, предизвикано от неправилно изхвърлени батерии или опасни материали в общия битов отпадък.