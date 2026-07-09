Стою Стоев: Ако се докаже, че Атанасова и Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка

"Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка", заяви депутатът Стою Стоев от "Продължаваме промяната" в студиото на "Денят започва".
Стою Стоев, ПП: „Едната страна се опитва да твърди, че такива полети не е имало, а другата твърди, че неправомерно са им взети данните. Където и да е истината, ако се докаже по безспорен начин, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, това поставя изключително голямо съмнение върху нейната позиция като конституционен съдия и тя трябва да подаде оставка.“
За Делян Пеевски и поведението на управляващите депутатът от ПП заяви:
Стою Стоев, ПП: „Те действаха прибързано, защото трябваше да отклонят общественото внимание от сериозните проблеми с бюджета. Общественото напрежение беше много голямо. Ако бяха представили всички данни, с които разполагат, щеше да е различно. Вместо това те хвърлиха информацията в публичното пространство и заявиха, че тепърва ще проверяват какво точно е станало. Това е проблемът – по този начин се създава усещане, че се опитват да замаскират собствените си проблеми.“
За избора на Десислава Атанасова и дали е било грешка решението тя да бъде избрана за конституционен съдия, Стоев заяви:
Стою Стоев, ПП: „Безспорно, и ние го признахме. Неслучайно в момента общественото ни доверие е такова. Но мисля, че показваме с действия, че сме си научили грешките и заслужаваме да управляваме държавата.“
За замразяването на договорът "Боташ" Стоев заяви:
„Слави Василев каза: „Този договор е невероятен“. Тогава защо го замразяват? Радев непрестанно хвърля в публичното пространство твърдения, които сам след това опровергава. По всички проблеми се действа по този начин – казваме публично удобната теза, въпреки че мислим различно и действаме по друг начин. Това е целият проблем с „Боташ“ – непоследователност на действията.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
08:40 09.07.2026
2 Пич
Ама нали знаете - една жена може да дава на всеки, но точно на обекта "Х" да не даде!!! Е, този ми прилича точно на обекта "Х"!!!
08:41 09.07.2026
3 Рекламата
08:42 09.07.2026
4 Перо
Коментиран от #8, #10, #20
08:43 09.07.2026
5 интересно
Коментиран от #18
08:44 09.07.2026
6 Ахааа
Коментиран от #13
08:45 09.07.2026
7 Ку-ку
08:45 09.07.2026
8 козячев
До коментар #4 от "Перо":Има да си мечтаеш Дерменджиев да подаде оставка. До къде се докарахте вие, козяците, да обсужвате боко и шишо, и тяхните марионетки. Как е вкуса от лизането, харесва ли ти?
08:46 09.07.2026
9 Психиарър
08:47 09.07.2026
10 Окооо
До коментар #4 от "Перо":Пеевски може да осигури, каквото свидетелство трябва от турската администрация, има връзки все още човека...
Коментиран от #19
08:47 09.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:48 09.07.2026
13 Абе
До коментар #6 от "Ахааа":А защо не попитате другата Деса на чорапа какви пари харчеше докато я возеха насам-натам с охраната от ДАНС да си прави шопинги, прически и т.н....ама на мисирките им е къса паметта и сега с някакъв телешки възторг се възхищават на Мунчо (който, разбира се нищо няма да направи) особено онези от сутрешния блок на Нова...едната с кравешкия поглед, а другия палячо и приглася... 🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #22
08:51 09.07.2026
14 шизофрения до шия
"Това е целият проблем с „Боташ“ – непоследователност на действията.“
Значи и Радев, с неговите непоследователни действия, показва че си е научил грешките и заслужава да управлява държавата. Предлагам да вземете да гласувате за него, така и така сте с отпаднала необходимост, поне свършете нещо.
08:52 09.07.2026
15 непротестиращ
08:55 09.07.2026
16 жълтопаветник
До коментар #13 от "Абе":Два пъти бяхте на власт, да пяхте питали деса радева какви пари харчи, да и бяхте свалили охраната, която гарантирано не е била от ДАНС, ама за тези мизерни центове толкова качество на тpoленето. Вместо това, теглехте милиарди кредити, сърбахте мазно турско кафе и крепяхте правителството на водопада, че да ни набутате в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит.
08:57 09.07.2026
17 Тити на Кака
😂😂😂
09:00 09.07.2026
18 Перо
До коментар #5 от "интересно":Тя е от квотата на НС, а индиректно от групата на ГЕРБ! Нейната евентуална оставка ще наложи избора на друг човек за КС, но сега парламентарното представителство е друго, имаме и партия с пълно мнозинство, което предполага и предопределя избора!
09:29 09.07.2026
19 Перо
До коментар #10 от "Окооо":В Дубай, задължително поставят печат в паспорта от граничния контрол и това е второто важно доказателство, а съда се интересува от достоверни документи не от това, кой, какви връзки има и дали всичко е уредено по втория начин! Тук сбърканото е в нейния избор, без да отговаря на критериите!
09:33 09.07.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Перо":Турция не е независима страна в случая и всеки неин документ е съмнителен. Атакуван е председателя на турската партия в България и тя винаги ще му издаде, каквото той поиска. Когато посещаваш друга страна оставяш много следи. В съвременния свят телефона ти регистрира всяка твоя крачка. За да се подсмихва така министърът , значи здраво я държи в ръцете си. Това хотели, камери по летища и ресторанти. Загащена е и главата ѝ е на дръвника.
09:41 09.07.2026
21 пери
09:43 09.07.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Абе":Когато трябва ще питаме. Сега наред е Атанасова. Беше подигравка, да назначат такава неука жена за конституционен съдия.
09:51 09.07.2026
23 ха-ха
10:01 09.07.2026
24 Фостафка, фостафка...
10:15 09.07.2026