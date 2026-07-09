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Стою Стоев: Ако се докаже, че Атанасова и Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка

Стою Стоев: Ако се докаже, че Атанасова и Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка

9 Юли, 2026 08:36 968 24

  • стою стоев-
  • десислава атанасова-
  • делян пеевски

Управляващите казват публично удобната теза, въпреки че мислит различно и действат по друг начин, заяви депутатът ПП

Стою Стоев: Ако се докаже, че Атанасова и Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка", заяви депутатът Стою Стоев от "Продължаваме промяната" в студиото на "Денят започва".

Стою Стоев, ПП: „Едната страна се опитва да твърди, че такива полети не е имало, а другата твърди, че неправомерно са им взети данните. Където и да е истината, ако се докаже по безспорен начин, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, това поставя изключително голямо съмнение върху нейната позиция като конституционен съдия и тя трябва да подаде оставка.“

За Делян Пеевски и поведението на управляващите депутатът от ПП заяви:

Стою Стоев, ПП: „Те действаха прибързано, защото трябваше да отклонят общественото внимание от сериозните проблеми с бюджета. Общественото напрежение беше много голямо. Ако бяха представили всички данни, с които разполагат, щеше да е различно. Вместо това те хвърлиха информацията в публичното пространство и заявиха, че тепърва ще проверяват какво точно е станало. Това е проблемът – по този начин се създава усещане, че се опитват да замаскират собствените си проблеми.“

За избора на Десислава Атанасова и дали е било грешка решението тя да бъде избрана за конституционен съдия, Стоев заяви:

Стою Стоев, ПП: „Безспорно, и ние го признахме. Неслучайно в момента общественото ни доверие е такова. Но мисля, че показваме с действия, че сме си научили грешките и заслужаваме да управляваме държавата.“

За замразяването на договорът "Боташ" Стоев заяви:

„Слави Василев каза: „Този договор е невероятен“. Тогава защо го замразяват? Радев непрестанно хвърля в публичното пространство твърдения, които сам след това опровергава. По всички проблеми се действа по този начин – казваме публично удобната теза, въпреки че мислим различно и действаме по друг начин. Това е целият проблем с „Боташ“ – непоследователност на действията.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    14 3 Отговор
    Ако си беше купила апартамент в Брюксел, никой нямаше да я пита къде, кога и с кого ходи!

    08:40 09.07.2026

  • 2 Пич

    13 7 Отговор
    Ех....... как си личи, че пухкавелкото е възмутен, защото не е хванал ред за цугтромбон от Деси! А сигурно много му се иска...
    Ама нали знаете - една жена може да дава на всеки, но точно на обекта "Х" да не даде!!! Е, този ми прилича точно на обекта "Х"!!!

    08:41 09.07.2026

  • 3 Рекламата

    6 2 Отговор
    Авиокомпания Flyshishi пази своите тайни!

    08:42 09.07.2026

  • 4 Перо

    5 9 Отговор
    Трябва Д. Атанасова да завери преведения документ от турската дирекция за сигурност в Ген. Консулство за да се потвърди истинността и при липса на други печати в паспорта, освен турски, тъпия министър трябва веднага да си подаде оставката и да се готви за съдебното дело!

    Коментиран от #8, #10, #20

    08:43 09.07.2026

  • 5 интересно

    10 4 Отговор
    Деса дуловска не заслужава да е конституционен съдия, но ми е интересно каква е целта на нейното отстраняване? Някаква схема с конституционно мнозинство се заформя, или противовес на мнозинство. Значи нещо важно ще се глосува в конституционния съд.

    Коментиран от #18

    08:44 09.07.2026

  • 6 Ахааа

    12 7 Отговор
    Да, ама трудно ще се докаже, защото Деса е унищожила единият си паспорт, където са били отразени пътуванията с печат и дати.... Още месец април го дала за унищожаване, когато вече беше ясно, че властта се изплъзва със сигурност от ръцете на Пеевски- Борисов!

    Коментиран от #13

    08:45 09.07.2026

  • 7 Ку-ку

    11 1 Отговор
    Ей, тромбон....земи отслабни малко, че ще гръмнеш в тия жеги, бе..

    08:45 09.07.2026

  • 8 козячев

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Има да си мечтаеш Дерменджиев да подаде оставка. До къде се докарахте вие, козяците, да обсужвате боко и шишо, и тяхните марионетки. Как е вкуса от лизането, харесва ли ти?

    08:46 09.07.2026

  • 9 Психиарър

    3 0 Отговор
    Ако депресантите и хапчетата за сън им идват слаби ще им предпиша по силни...!

    08:47 09.07.2026

  • 10 Окооо

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Пеевски може да осигури, каквото свидетелство трябва от турската администрация, има връзки все още човека...

    Коментиран от #19

    08:47 09.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор
    Какъв МОРАЛ търсите у ЙОристката дето няма едно дело зад гърба си, УРЕДЕНА на този пост🤔‼️

    08:48 09.07.2026

  • 13 Абе

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    А защо не попитате другата Деса на чорапа какви пари харчеше докато я возеха насам-натам с охраната от ДАНС да си прави шопинги, прически и т.н....ама на мисирките им е къса паметта и сега с някакъв телешки възторг се възхищават на Мунчо (който, разбира се нищо няма да направи) особено онези от сутрешния блок на Нова...едната с кравешкия поглед, а другия палячо и приглася... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #22

    08:51 09.07.2026

  • 14 шизофрения до шия

    2 3 Отговор
    "Но мисля, че показваме с действия, че сме си научили грешките и заслужаваме да управляваме държавата.“

    "Това е целият проблем с „Боташ“ – непоследователност на действията.“

    Значи и Радев, с неговите непоследователни действия, показва че си е научил грешките и заслужава да управлява държавата. Предлагам да вземете да гласувате за него, така и така сте с отпаднала необходимост, поне свършете нещо.

    08:52 09.07.2026

  • 15 непротестиращ

    6 2 Отговор
    Стою, първо да бяхте го даказали, пък после трябваше да говорите!

    08:55 09.07.2026

  • 16 жълтопаветник

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Два пъти бяхте на власт, да пяхте питали деса радева какви пари харчи, да и бяхте свалили охраната, която гарантирано не е била от ДАНС, ама за тези мизерни центове толкова качество на тpoленето. Вместо това, теглехте милиарди кредити, сърбахте мазно турско кафе и крепяхте правителството на водопада, че да ни набутате в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит.

    08:57 09.07.2026

  • 17 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    А ако не се докаже летенето - дупетатът Стою се задължава да отслабне!
    😂😂😂

    09:00 09.07.2026

  • 18 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    Тя е от квотата на НС, а индиректно от групата на ГЕРБ! Нейната евентуална оставка ще наложи избора на друг човек за КС, но сега парламентарното представителство е друго, имаме и партия с пълно мнозинство, което предполага и предопределя избора!

    09:29 09.07.2026

  • 19 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    В Дубай, задължително поставят печат в паспорта от граничния контрол и това е второто важно доказателство, а съда се интересува от достоверни документи не от това, кой, какви връзки има и дали всичко е уредено по втория начин! Тук сбърканото е в нейния избор, без да отговаря на критериите!

    09:33 09.07.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Турция не е независима страна в случая и всеки неин документ е съмнителен. Атакуван е председателя на турската партия в България и тя винаги ще му издаде, каквото той поиска. Когато посещаваш друга страна оставяш много следи. В съвременния свят телефона ти регистрира всяка твоя крачка. За да се подсмихва така министърът , значи здраво я държи в ръцете си. Това хотели, камери по летища и ресторанти. Загащена е и главата ѝ е на дръвника.

    09:41 09.07.2026

  • 21 пери

    4 0 Отговор
    Много хубаво предложение Атанасова да си подаде оставка - направо уин-уин. После нека доказва каквото иска. Ако може, де.

    09:43 09.07.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Когато трябва ще питаме. Сега наред е Атанасова. Беше подигравка, да назначат такава неука жена за конституционен съдия.

    09:51 09.07.2026

  • 23 ха-ха

    1 0 Отговор
    Ако в България могат да излъжат ,то на летище в Турция, Дубай паспортита се сканират и няма как да скрият това. Не бъдете толкова жалък и смешен все едно не можем и не знаем какви приверки има на летищата ,та дори и частни самолети да са. Толкова ли глупав и наивен изглежда българския народ?

    10:01 09.07.2026

  • 24 Фостафка, фостафка...

    1 0 Отговор
    ама и Стою добре папка. Бетер Шиши на същите години е.

    10:15 09.07.2026

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