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Интензивен трафик и усложнена пътна обстановка - ситуацията към 7.00 часа 20 юли

Интензивен трафик и усложнена пътна обстановка - ситуацията към 7.00 часа 20 юли

20 Юли, 2026 06:47, обновена 20 Юли, 2026 06:53 1 073 0

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Актуални данни за трафика по границите, състоянието на пътищата, мерките на АПИ и сводка за пожари и катастрофи от последните часове

Интензивен трафик и усложнена пътна обстановка - ситуацията към 7.00 часа 20 юли - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният сезон е в своя пик, което предизвиква интензивно движение и усложнена обстановка по ключовите направления в страната.

Пожари, катастрофи и инциденти: Черна статистика

През изминалото денонощие Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ регистрира общо 119 пожара и изпълни 41 спасителни операции. При инцидентите са пострадали трима души, като са нанесени тежки материални щети на 15 жилищни сгради.

По отношение на пътната безопасност, данните на МВР сочат извършени десетки проверки и регистрирани леки и тежки ПТП-та. За денонощието са отчетени 18 леки произшествия на територията на страната без загинали граждани. Спешният телефон 112 отчита претоварване с близо 6000 повиквания, от които 351 сигнала са били за пожари, а 288 за транспортни произшествия

АПИ въвежда ремонти и ограничения

Агенция „Пътна инфраструктура“ започва мащабна кампания за полагане на хоризонтална маркировка от 20 до 24 юли, което временно променя организацията на движението по следните трасета:

  • Път II-16 София - Елисейна (от 22-ри до 81-ви км)
  • Път III-105 Елешница - Елин Пелин - Нови хан (от 0 до 16-и км)
  • Път III-181 София - Ковачевци и Път III-189 София - Банкя

Движението по път I-1 Мездра - Ботевград при км 181 в посока Ботевград се осъществява временно в една лента поради завъртял се тежкотоварен камион. Шофьорите трябва да се придвижват с повишено внимание.

Трафик на границите

По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ (източник: mvr.bg/gdgp), ситуацията на граничните пунктове към този час е следната:

  • Границата с Румъния: Движението е нормално по всички ГКПП. На прехода Русе - Гюргево трафикът се осъществява нормално в двете платна по Дунав мост. Фериботът Оряхово – Бекет не работи поради ниско ниво на река Дунав.
  • Границата с Гърция: Трафикът е нормален. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат само автомобили и микробуси до 3.5 тона.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба информира, че условията за планински туризъм в сутрешните часове са добри и стабилни. Времето в по-голямата част от планинските масиви е слънчево и подходящо за преходи, но туристите се съветват да излизат в ранните часове на деня, за да избегнат следобедните горещини и потенциални гръмотевични активности в по-високите части.


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