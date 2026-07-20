Велислава Петрова: България няма да приеме преначертаване на граници със сила

Правителството ще следва последователна политика, основана на разбирането, че членството на България в Европейския съюз и НАТО е най-сигурната гаранция за защита на националните интереси. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България, която се провежда в София.
По думите ѝ страната ни не може да приеме свят, в който международният ред се определя от сфери на влияние и границите се променят със сила.
„Българският народ даде на правителството ясен мандат да сложи край на политическото безвремие, да води самостоятелна външна политика и да утвърди страната като предвидим и надежден партньор със собствени национални интереси, който споделя ценностите и допринася за съюзите, в които участва“, подчерта министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
09:57 20.07.2026
2 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #6
09:58 20.07.2026
3 провинциалист
Коментиран от #21
09:58 20.07.2026
4 честен ционист
Напротив, само да се разпаднат тия 2 загиващи съюза и Ганчо ще почне с ускорените езикови курсове.
Коментиран от #23
09:59 20.07.2026
5 Последния Софиянец
10:00 20.07.2026
6 честен ционист
До коментар #2 от "Удри евраста с лопатЕто":Министърката се съмнявам, да знае къде се намира Косово.
10:00 20.07.2026
7 Деян
Коментиран от #19, #30, #41
10:00 20.07.2026
8 Кочо
10:00 20.07.2026
9 Крум
10:01 20.07.2026
10 Тази владее френския доста добре
10:01 20.07.2026
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25, #26
10:02 20.07.2026
12 Демек
Коментиран от #17
10:02 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Как ,
Коментиран от #18
10:02 20.07.2026
15 Още ли
До коментар #13 от "Атина Палада":го стискаш?
10:03 20.07.2026
16 Големдебил
10:03 20.07.2026
17 Мунчо
До коментар #12 от "Демек":На Мадяр Бровди.
10:03 20.07.2026
18 честен ционист
До коментар #14 от "Как ,":Не е излъгала министърката. От България остана една София.
10:04 20.07.2026
19 Тебил
До коментар #7 от "Деян":80процентовия ли?
Коментиран от #28
10:05 20.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дапитам
До коментар #3 от "провинциалист":А на кой да го пришият?Неможача радев накъде води България?
Коментиран от #42
10:05 20.07.2026
22 ма ДУРО
и фи-то ще е таман
10:05 20.07.2026
23 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #4 от "честен ционист":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
10:05 20.07.2026
24 фаесе
10:05 20.07.2026
25 нннн
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Папагалът не разсъждава.
Тази е за уволнение. Това, че Радев не я уволнява е странно
Коментиран от #58
10:06 20.07.2026
26 Кукуригуууу
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":И какво разбрахме от разсъжденияна й?Баба ми нищо не разбра.
10:07 20.07.2026
27 Кочо
10:09 20.07.2026
28 Деян
До коментар #19 от "Тебил":Този е друг човек?!
10:10 20.07.2026
29 Еш па таа
10:12 20.07.2026
30 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Деян":"Иво Христов"....
В такъв случай да си назначите Лавров. Тогава комунягите ще си казвате нещата в прав текст, а не завоалирано!... Примерно - "Крим е руски". Точка !!!
10:12 20.07.2026
31 Това същество
Коментиран от #46
10:12 20.07.2026
32 ироней
Крим едностранно въз основа на исторически факти бе приет (чрез референдум без сила , но със силна дипломация) и брадев го адмирира като факт...
ЛНР и ДНР само с декларация са включени в състава на руската федерация (значи също без сила и следователно се приемат от "предвидимата" българска политика).
Коментиран от #55
10:12 20.07.2026
33 Демек
10:13 20.07.2026
34 Дубрутру
10:14 20.07.2026
35 Лелче
10:14 20.07.2026
36 Копейка
До коментар #13 от "Атина Палада":За левъ ша се беся!
10:14 20.07.2026
37 ал палто и гит
10:15 20.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хмм
10:16 20.07.2026
40 Питане
Коментиран от #89
10:16 20.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 провинциалист
До коментар #21 от "Дапитам":Ами, другарката е виден брюкселски кадър, защо не припишат на Брюксел?
Коментиран от #50, #52
10:17 20.07.2026
43 Кочо
Коментиран от #53, #76
10:17 20.07.2026
44 така е
10:20 20.07.2026
45 Няма ама
Коментиран от #63
10:20 20.07.2026
46 Хмм
До коментар #31 от "Това същество":нищо не отнема, тя е временно явление, дрънка празни приказки, като боксова круша поема ударите на общественото мнение, външната политика се води от президента, единствените които имат свобода на действие без негова намеса са Гълъб Донев, Демерджиев и Шишков
Коментиран от #62
10:20 20.07.2026
47 Сандо
10:20 20.07.2026
48 ШЕФА
10:20 20.07.2026
49 стоян георгиев
10:21 20.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #42 от "провинциалист":Питай радев защо я назначил? Тя работи за него а говори обратното на него.това се нарича неможене.
Коментиран от #54, #72, #110
10:22 20.07.2026
51 ?????
Тва за сферите на влияние отнася ли се за брадърушките?
Кво ще каже момето?
10:22 20.07.2026
52 шопо с търнокопо
До коментар #42 от "провинциалист":Ако е брюкселски кадър, тогава Радев е кукла без глас, май недоразумението е негов министър, нали така? Ако пък са брюкселски назначения, за какво харчим пари за избори?
10:22 20.07.2026
53 РЕАЛИСТ
До коментар #43 от "Кочо":Шегуваш се нали? Тази, красива?
Коментиран от #59
10:22 20.07.2026
54 провинциалист
До коментар #50 от "стоян георгиев":Тя за кой работи тепърва ще се изяснява. Ако работеше за нещо нямаше да се издъни толкова елементарно с голото рамо и после с инфантилните обяснения по въпроса.
10:23 20.07.2026
55 Сандо
До коментар #32 от "ироней":Върни се не толкова назад във времето и научи как ЛНР и ДНР са приети в състава на РФ.Тогава може даже да научиш как и на какви основания започна СВО.
10:24 20.07.2026
56 Хмм
Коментиран от #98
10:24 20.07.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
България била .....
НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС🤔🤔😡😡❗
10:26 20.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не е
До коментар #53 от "РЕАЛИСТ":като Маша!
10:27 20.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Кой управлява БГ?
10:28 20.07.2026
62 Аха, демек
До коментар #46 от "Хмм":Старите бойни другари а тази срамяща ни особа предложена от английското посолство ще я остави с кеф да ни срами!!!ТЪПО!!!!
10:28 20.07.2026
63 глюпустами
До коментар #45 от "Няма ама":СССР немаше ли ракете тр оле?
10:28 20.07.2026
64 Наблюдател
10:28 20.07.2026
65 Никой не ме пита
10:28 20.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Механик
Хак да им е на тия дето гласуваха за вас! Хак! Подлъгахте точно същата категория хора, като тия дето бяха подлъгани от Холивудската Усмивка и мъжът-пеньоар (оня, с големите очи).
Няма шансове за нашият народ. Доста ниско паднахме.
10:29 20.07.2026
68 Никой
Коментиран от #86
10:29 20.07.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС..."🤔🤔
Коментиран от #78
10:30 20.07.2026
70 коко
10:30 20.07.2026
71 НПО КИБОРГА С НАЛУДНИЧЕВ ПОГЛЕД
10:30 20.07.2026
72 ГЕРБ са виновни
До коментар #50 от "стоян георгиев":Отдавна ППДБ си го признаха на всеослушание в ефир - ГЕРБ са обрали всичките читави кадри и останалите партии се оправят с каквото могат.
10:30 20.07.2026
73 Уууууу
10:31 20.07.2026
74 Като падне човек в блатото
10:31 20.07.2026
75 Английският агент - Чамова
10:33 20.07.2026
76 Слава на братска Русия
До коментар #43 от "Кочо":Овчи, Радев те излъга най-мощно. Кьорав карти не играе
10:33 20.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма ли кой да му каже на това момче, че България е в първите ДЕСЕТ, а след нас има още СЕДЕМНАДЕСЕТ ПО-МАЛКИ❗
Коментиран от #80, #81
10:34 20.07.2026
79 ИВАН
10:34 20.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ ОУ
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма ли кой да му каже на това МОМЕ, че България е в първите ДЕСЕТ, а след нас има още СЕДЕМНАДЕСЕТ ПО-МАЛКИ❗
10:36 20.07.2026
81 освен това
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За жалост на някои участници във форума, България не е в 15те най-бедни страни в Европа. И за това приноса на Радев е НУЛА.
10:36 20.07.2026
82 Вируз
10:37 20.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Синя София
Коментиран от #91
10:37 20.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Демек
До коментар #68 от "Никой":Като Лавров?
10:39 20.07.2026
87 Радев
10:43 20.07.2026
88 Ха-ха-ха!
10:44 20.07.2026
89 Алооо,
До коментар #40 от "Питане":Минуса !!!
Да не би да ги ползваш по предназначение, та толкова ги пазиш
10:44 20.07.2026
90 МИНУЕС ЕДИН!
10:44 20.07.2026
91 Моряка
До коментар #84 от "Синя София":Забравяш за МИ 6.
10:46 20.07.2026
92 ОСТАВКА
10:48 20.07.2026
93 Софиянец
България са осъд3 действията на ционистите и лично на Сатаняху!
Коментиран от #97, #106, #121
10:49 20.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Павел Пенев
10:52 20.07.2026
97 Шаш съм
До коментар #93 от "Софиянец":На видеата за бензина,всички с дръпнати очи!?Славянски !
Коментиран от #102
10:52 20.07.2026
98 Кастинг май не е имало напоследък
До коментар #56 от "Хмм":Спускат му ги от англ.Посолство.
Коментиран от #114
10:52 20.07.2026
99 Разголената
10:52 20.07.2026
100 Удри копейката с лопатЕто!
10:53 20.07.2026
101 Играем схема
10:54 20.07.2026
102 Ми на закриването на световното
До коментар #97 от "Шаш съм":Там беше цветнокожа мюсулманска вакханалия.
Коментиран от #105, #107, #109
10:54 20.07.2026
103 до 84 - и
Коментиран от #113
10:56 20.07.2026
104 Фердинанд
10:56 20.07.2026
105 Извинете
До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":Вие расист ли сте?
10:57 20.07.2026
106 Павел Пенев
До коментар #93 от "Софиянец":Давам ти пример за външен министър с топки, морал и знания- СОЛОМОН ПАСИ. Той е чудо на дипломацията,агент на МОСАД и ЦРУ, български предател и дегенерат.
10:57 20.07.2026
107 Амаа
До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":не се правят на руснаци!
10:58 20.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Виждал ли си
До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":руснака Аликперов?
11:00 20.07.2026
110 Моряка
До коментар #50 от "стоян георгиев":Разиграват лошото и доброто ченге,бе Стоянчо.Това е толкоз просто и логично!А от друга страна,микробиоложката е толкова външна министърка,колкото е акордеон например.Свири,като и натискаш клавишите.
11:00 20.07.2026
111 Калин
Тази няма интелект колкото едно лещено зърно. Не знам от де я изкопаха, но е типична калинка и няма да се изненадам ако е креатура на някоя НПО.
11:00 20.07.2026
112 въпрос
11:01 20.07.2026
113 бхаха
До коментар #103 от "до 84 - и":Учиндолския ВИНАГИ е бил на актьорска заплата към Рундьо. Дори когато изпадна от Парламата първото му нещо което каза е че е време България да мине към Президентска Република. Освен това учиндолската чета ни натресе и машинното гласуване в 23.45 срещу Великден, за да може машините да преизберат Рундьо за президент. Хайде убедете ме, че Слави не работи за Радев и не е част от котилото му заедно с ПП.
11:05 20.07.2026
114 Моряка
До коментар #98 от "Кастинг май не е имало напоследък":Улучи десятката.Работа на МИ6,съгласувано с ЦРУ.Хората си вършат перфектно работата.Но и те не са всесилни.Понякога простотията надделява.Ту голо рамо,ту декларация.
11:07 20.07.2026
115 Ддд
11:07 20.07.2026
116 Баба Яга
11:07 20.07.2026
117 Тодар Живков
11:07 20.07.2026
118 Прям
Коментиран от #120
11:12 20.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 драсти
До коментар #118 от "Прям":пари имаш ли, за да започнеш от нулата?
11:16 20.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Факти
11:17 20.07.2026
123 бхахахаха
11:21 20.07.2026