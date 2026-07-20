Велислава Петрова: България няма да приеме преначертаване на граници със сила

Правителството ще следва последователна политика, основана на разбирането, че членството на България в Европейския съюз и НАТО е най-сигурната гаранция за защита на националните интереси. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България, която се провежда в София.

По думите ѝ страната ни не може да приеме свят, в който международният ред се определя от сфери на влияние и границите се променят със сила.

„Българският народ даде на правителството ясен мандат да сложи край на политическото безвремие, да води самостоятелна външна политика и да утвърди страната като предвидим и надежден партньор със собствени национални интереси, който споделя ценностите и допринася за съюзите, в които участва“, подчерта министърът.