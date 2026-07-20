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Велислава Петрова: България няма да приеме преначертаване на граници със сила

Велислава Петрова: България няма да приеме преначертаване на граници със сила

20 Юли, 2026 09:55 1 925 123

  • велислава петрова-
  • граници

Българският народ даде на правителството ясен мандат да сложи край на политическото безвремие, да води самостоятелна външна политика и да утвърди страната като предвидим и надежден партньор

Велислава Петрова: България няма да приеме преначертаване на граници със сила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството ще следва последователна политика, основана на разбирането, че членството на България в Европейския съюз и НАТО е най-сигурната гаранция за защита на националните интереси. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България, която се провежда в София.

По думите ѝ страната ни не може да приеме свят, в който международният ред се определя от сфери на влияние и границите се променят със сила.

„Българският народ даде на правителството ясен мандат да сложи край на политическото безвремие, да води самостоятелна външна политика и да утвърди страната като предвидим и надежден партньор със собствени национални интереси, който споделя ценностите и допринася за съюзите, в които участва“, подчерта министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    70 10 Отговор
    Тримата велики, ще си го преместят в другия крачол, ако разберат, какво тази приема и неприема...

    09:57 20.07.2026

  • 2 Удри евраста с лопатЕто

    74 7 Отговор
    Значи не признавате Косово, което беше преначертано със сила.

    Коментиран от #6

    09:58 20.07.2026

  • 3 провинциалист

    59 11 Отговор
    Тази защо пак се изказва от името на България? И пак ли ще го пришият на Радев?

    Коментиран от #21

    09:58 20.07.2026

  • 4 честен ционист

    38 23 Отговор
    "членството на България в Европейския съюз и НАТО е най-сигурната гаранция за защита на националните интереси"

    Напротив, само да се разпаднат тия 2 загиващи съюза и Ганчо ще почне с ускорените езикови курсове.

    Коментиран от #23

    09:59 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    45 11 Отговор
    Тази е Луцифер в женска форма.Разработвала е в Англия биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит.

    10:00 20.07.2026

  • 6 честен ционист

    65 6 Отговор

    До коментар #2 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Министърката се съмнявам, да знае къде се намира Косово.

    10:00 20.07.2026

  • 7 Деян

    41 11 Отговор
    Това е чалгарски министър! Да бъде сменен с Иво Христов!

    Коментиран от #19, #30, #41

    10:00 20.07.2026

  • 8 Кочо

    9 5 Отговор
    Мац! Хубавите са глупави и това се нарича - Чар! Мечта за всеки истински Коч! Днес, 21 ден, в който според астролозите човекът ще върне Наталия при хората!

    10:00 20.07.2026

  • 9 Крум

    28 5 Отговор
    Много работи ще приеме, само дето ти още не знаеш

    10:01 20.07.2026

  • 10 Тази владее френския доста добре

    32 6 Отговор
    Дърта кифла паднала от рафта

    10:01 20.07.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    31 8 Отговор
    Това оная с голото рамо ли е? Ама тя можела и да разсъждава.

    Коментиран от #25, #26

    10:02 20.07.2026

  • 12 Демек

    28 5 Отговор
    Крим чий?

    Коментиран от #17

    10:02 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Как ,

    29 3 Отговор
    ма , го роди главата Чамова , че България е най - малката държава в Европа ? Сега за границите ѝ бръщолевици едно към гьотере ! Бих си камшика и у Сандански !

    Коментиран от #18

    10:02 20.07.2026

  • 15 Още ли

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    го стискаш?

    10:03 20.07.2026

  • 16 Големдебил

    12 4 Отговор
    Надежден партньор,никакъ шанс.Вие сте безкрайно безнадеждни и нефелни.Ако Борисов водеше такава политика,държавата да е пламнала от протести.

    10:03 20.07.2026

  • 17 Мунчо

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Демек":

    На Мадяр Бровди.

    10:03 20.07.2026

  • 18 честен ционист

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Как ,":

    Не е излъгала министърката. От България остана една София.

    10:04 20.07.2026

  • 19 Тебил

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Деян":

    80процентовия ли?

    Коментиран от #28

    10:05 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дапитам

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    А на кой да го пришият?Неможача радев накъде води България?

    Коментиран от #42

    10:05 20.07.2026

  • 22 ма ДУРО

    11 1 Отговор
    Още на 50% отворена ДЖУ ка
    и фи-то ще е таман

    10:05 20.07.2026

  • 23 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    8 15 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    10:05 20.07.2026

  • 24 фаесе

    26 9 Отговор
    Избрахме ви за да вкарате по затворите айдуците от ГЕРБ, ДПС-шишко и ПП и ДБ педофили. Нищо не сте свършили още. Българите мизерстват защото ги ограбиха група разбойници от ГЕРБ и другарчета. Тази дъвка за Украйна е на 2 ри план. Не ни интересуват тези бандера фашисти. Да се оправят. Чакаме да арестувате айдуците и да заживеем по добре. Ако не можете, си събираите багажа и се махаите. Няма и вас да храним да ни бърборите глупости. Къде са милиардите??? Това ни кажете. Кой ни ограби. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Или почваите да работите или се махаите.

    10:05 20.07.2026

  • 25 нннн

    28 5 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Папагалът не разсъждава.
    Тази е за уволнение. Това, че Радев не я уволнява е странно

    Коментиран от #58

    10:06 20.07.2026

  • 26 Кукуригуууу

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    И какво разбрахме от разсъжденияна й?Баба ми нищо не разбра.

    10:07 20.07.2026

  • 27 Кочо

    25 3 Отговор
    Домъчня ми за Георг! Такъв убав министър беше!!! С карирани 3/4 панталонки, щипнати с тиранти и шарени чорапки, с обуща от чаршията! И за Темнушка ми е тъжно, и за вътрешня Доцент Митов! Бай Запрян пенсия ли е вече!? Ах! Ах! Как изпаднахме...!?!?

    10:09 20.07.2026

  • 28 Деян

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тебил":

    Този е друг човек?!

    10:10 20.07.2026

  • 29 Еш па таа

    6 5 Отговор
    Моме който та подучи така да говориш мискинка, ма си арна поне....

    10:12 20.07.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    12 10 Отговор

    До коментар #7 от "Деян":

    "Иво Христов"....
    В такъв случай да си назначите Лавров. Тогава комунягите ще си казвате нещата в прав текст, а не завоалирано!... Примерно - "Крим е руски". Точка !!!

    10:12 20.07.2026

  • 31 Това същество

    20 4 Отговор
    Има наглостта и компетенцията да се изказва представете си!!!Само не ми е ясно Радев не разбирали че поставянето на това недоразумение( и не само тя) за външен министър отнема % одобрение.Но явно му е все тая!

    Коментиран от #46

    10:12 20.07.2026

  • 32 ироней

    9 5 Отговор
    -----По думите ѝ страната ни не може да приеме свят, в който международният ред се определя от сфери на влияние и границите се променят със сила.----
    Крим едностранно въз основа на исторически факти бе приет (чрез референдум без сила , но със силна дипломация) и брадев го адмирира като факт...
    ЛНР и ДНР само с декларация са включени в състава на руската федерация (значи също без сила и следователно се приемат от "предвидимата" българска политика).

    Коментиран от #55

    10:12 20.07.2026

  • 33 Демек

    8 6 Отговор
    Копейките пак измамени. 😅😅😅

    10:13 20.07.2026

  • 34 Дубрутру

    4 3 Отговор
    Вече са преначертани. И продължават да се преначертават. Скоро ще има КПП-та през 50 километра.

    10:14 20.07.2026

  • 35 Лелче

    14 4 Отговор
    А 8 бойни самолета краварски на Безмер, участващи в убийствата, спонсорирани от изрихелите?

    10:14 20.07.2026

  • 36 Копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    За левъ ша се беся!

    10:14 20.07.2026

  • 37 ал палто и гит

    15 1 Отговор
    Господин премиер ,тази Ваша външнаминистерка ще ни докара беля, разкарайте я

    10:15 20.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хмм

    10 4 Отговор
    а Косово приема ли България, чиито граници са преначертани със сила, тази не разбра че това не е "Шоуто на Слави" и се дъни всеки ден като завлича и президента, на президента доста грешки му бяха простени, но на нея разголеното рамо и цепката не.

    10:16 20.07.2026

  • 40 Питане

    3 2 Отговор
    От снимките и не се вижда как е с млеч.ните ... ???

    Коментиран от #89

    10:16 20.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 провинциалист

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Дапитам":

    Ами, другарката е виден брюкселски кадър, защо не припишат на Брюксел?

    Коментиран от #50, #52

    10:17 20.07.2026

  • 43 Кочо

    5 11 Отговор
    Който не одобрява министърките - е прайдажия! Очевадно! Простете и! Тя е красива!

    Коментиран от #53, #76

    10:17 20.07.2026

  • 44 така е

    11 4 Отговор
    Т.нар. политическо безвремие започна когато Радев вдигна космат юмрук и се изцепи - да върнем България на мутрите. И сега им я върна.

    10:20 20.07.2026

  • 45 Няма ама

    9 5 Отговор
    Аз ли криво ти се молих Боже, ти ли криво ме разбра . Искате война с Русия ? Ще има ракети за всички от сърце, тогава да няма : ама ние сме братушки.

    Коментиран от #63

    10:20 20.07.2026

  • 46 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Това същество":

    нищо не отнема, тя е временно явление, дрънка празни приказки, като боксова круша поема ударите на общественото мнение, външната политика се води от президента, единствените които имат свобода на действие без негова намеса са Гълъб Донев, Демерджиев и Шишков

    Коментиран от #62

    10:20 20.07.2026

  • 47 Сандо

    7 2 Отговор
    Тая кухина продължава с тъпанарщините си.И нека не намесва българския народ,защото Радев,шайката му и неродената му по онова предизборно време партия излъгаха най-безсрамно и безочливо гласоподавателите си.И да се спусне от небесата на измамния си висок пост,защото падането и в жестоката реалност може да е много болезнено.

    10:20 20.07.2026

  • 48 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Вируса Петрова,ама коя си ти Ма,и кой ще те пита ако някой реши да преначертава граници,ако не е Русия зад нас ще изчезнем за 24 часа.

    10:20 20.07.2026

  • 49 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Крим наш въобще не кореспондира с това което казва неговата подчинена!има ли пилот в самолета?

    10:21 20.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Питай радев защо я назначил? Тя работи за него а говори обратното на него.това се нарича неможене.

    Коментиран от #54, #72, #110

    10:22 20.07.2026

  • 51 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Тва за сферите на влияние отнася ли се за брадърушките?
    Кво ще каже момето?

    10:22 20.07.2026

  • 52 шопо с търнокопо

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Ако е брюкселски кадър, тогава Радев е кукла без глас, май недоразумението е негов министър, нали така? Ако пък са брюкселски назначения, за какво харчим пари за избори?

    10:22 20.07.2026

  • 53 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кочо":

    Шегуваш се нали? Тази, красива?

    Коментиран от #59

    10:22 20.07.2026

  • 54 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Тя за кой работи тепърва ще се изяснява. Ако работеше за нещо нямаше да се издъни толкова елементарно с голото рамо и после с инфантилните обяснения по въпроса.

    10:23 20.07.2026

  • 55 Сандо

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "ироней":

    Върни се не толкова назад във времето и научи как ЛНР и ДНР са приети в състава на РФ.Тогава може даже да научиш как и на какви основания започна СВО.

    10:24 20.07.2026

  • 56 Хмм

    3 1 Отговор
    нека си види трифонов кадрите, дето ги избира на кастинг, тази стана за посмешище, колкото се старае да излезе от кашата, която забърка, повече потъва в нея

    Коментиран от #98

    10:24 20.07.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Когато ЧАМОВАта дъска ти хлопа, а те турят за мЕнистер, че и на поВънкашните работи❗
    България била .....
    НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС🤔🤔😡😡❗

    10:26 20.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "РЕАЛИСТ":

    като Маша!

    10:27 20.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кой управлява БГ?

    3 1 Отговор
    Опа, определено английското посолство управлява Радевци! Факт. Радев е безгласна пионка.

    10:28 20.07.2026

  • 62 Аха, демек

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    Старите бойни другари а тази срамяща ни особа предложена от английското посолство ще я остави с кеф да ни срами!!!ТЪПО!!!!

    10:28 20.07.2026

  • 63 глюпустами

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Няма ама":

    СССР немаше ли ракете тр оле?

    10:28 20.07.2026

  • 64 Наблюдател

    2 0 Отговор
    КОЯ СИ ТЕБЕ МОМЕ? КОЙ ТЕ ПИТА?!

    10:28 20.07.2026

  • 65 Никой не ме пита

    5 0 Отговор
    Обаче и аз да кажа също като в детската градина.

    10:28 20.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Механик

    4 0 Отговор
    Как преначертаване н а граници със сила? Като в Палестина и Ливан ли или като в Иран? М?
    Хак да им е на тия дето гласуваха за вас! Хак! Подлъгахте точно същата категория хора, като тия дето бяха подлъгани от Холивудската Усмивка и мъжът-пеньоар (оня, с големите очи).
    Няма шансове за нашият народ. Доста ниско паднахме.

    10:29 20.07.2026

  • 68 Никой

    5 0 Отговор
    Но един Външен Министър трябва да изглеода като Външен министър, а не като Калинка.

    Коментиран от #86

    10:29 20.07.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    НЕдоразумението Чамова:
    "Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС..."🤔🤔

    Коментиран от #78

    10:30 20.07.2026

  • 70 коко

    6 0 Отговор
    Сега забрави чий е Крим! Да пита Радев или и той забрави? Нали нещо Дружба, Патриарх а сега нови двайсет!

    10:30 20.07.2026

  • 71 НПО КИБОРГА С НАЛУДНИЧЕВ ПОГЛЕД

    6 0 Отговор
    Няма идея за какво е там, където е поставена.

    10:30 20.07.2026

  • 72 ГЕРБ са виновни

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Отдавна ППДБ си го признаха на всеослушание в ефир - ГЕРБ са обрали всичките читави кадри и останалите партии се оправят с каквото могат.

    10:30 20.07.2026

  • 73 Уууууу

    4 2 Отговор
    Това са руски земи, американска па ча вро

    10:31 20.07.2026

  • 74 Като падне човек в блатото

    8 0 Отговор
    И няма излизане. Колкото повече драпа толкова по дълбоко потъва.

    10:31 20.07.2026

  • 75 Английският агент - Чамова

    9 2 Отговор
    за израел ли говори за това "преначертаване на граници със сила"

    10:33 20.07.2026

  • 76 Слава на братска Русия

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Кочо":

    Овчи, Радев те излъга най-мощно. Кьорав карти не играе

    10:33 20.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма ли кой да му каже на това момче, че България е в първите ДЕСЕТ, а след нас има още СЕДЕМНАДЕСЕТ ПО-МАЛКИ❗

    Коментиран от #80, #81

    10:34 20.07.2026

  • 79 ИВАН

    4 0 Отговор
    Тия умници ще чакат нато да ни защитава, пуснали вълка да пази стадото.

    10:34 20.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ ОУ

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма ли кой да му каже на това МОМЕ, че България е в първите ДЕСЕТ, а след нас има още СЕДЕМНАДЕСЕТ ПО-МАЛКИ❗

    10:36 20.07.2026

  • 81 освен това

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За жалост на някои участници във форума, България не е в 15те най-бедни страни в Европа. И за това приноса на Радев е НУЛА.

    10:36 20.07.2026

  • 82 Вируз

    6 0 Отговор
    Моме, подай оставка. Не ставаш.

    10:37 20.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Синя София

    4 2 Отговор
    Откъде ги вадите таекива недоразумения,тиквата ги събираше по околовръстното,а зеленият чорап откъде,край централна баня може би

    Коментиран от #91

    10:37 20.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Никой":

    Като Лавров?

    10:39 20.07.2026

  • 87 Радев

    6 1 Отговор
    А България приема ли преначертаване на границите на Палестина и Ливан?

    10:43 20.07.2026

  • 88 Ха-ха-ха!

    4 1 Отговор
    Абе, забелязвате ли, че след като тази грозна магистрална жрица от чалгарското "Околовръстно", отъкдето фатмак Рундю Радев я прибра да я направи "български" външен министър, понеже бил обещал на сакатото учиндолско нищожество, та, българи, забелязвате ли, че откакто тази карикатура на снимката се яви на среща с турския си колега с голо рамо и цепка на полата до мърсните й прашки, тя нещо се прави на ханъма, цялата е в черно и в тъмни тонове, а яката й стига до брадата! Впрочем, това го прави, понеже, както се говори, била много нечистоплътна, много мръсна и не си миела врата по две седмици! Затова от километри смърди не само на чалгарска простащина! Остави, ами се оказа, че магистралната ни "Вънкашна" министърка на уроците по география е била за лимонада! Вчера изрече поредната простащина, от която дори фатмак Рандю Радев трябваше да се засраим! Ама то пък, той е опериран от чувство за срам! Дори и грам неудобство не му е останало! Какво искаш от комунист, червен и в червата?!

    10:44 20.07.2026

  • 89 Алооо,

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Питане":

    Минуса !!!
    Да не би да ги ползваш по предназначение, та толкова ги пазиш

    10:44 20.07.2026

  • 90 МИНУЕС ЕДИН!

    3 2 Отговор
    На следващите избори за БГ Президент! Хубав ден от мен ;) !

    10:44 20.07.2026

  • 91 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Синя София":

    Забравяш за МИ 6.

    10:46 20.07.2026

  • 92 ОСТАВКА

    1 0 Отговор
    Многопластовата политика на Радев ще закопае не само него като политик, но и България като държава.

    10:48 20.07.2026

  • 93 Софиянец

    8 3 Отговор
    Махнете я тая леля и сложете някой с мозък, топки и морал за външен министър! Крим, Донецк, Луганск, Запорожие, Одеса и всичко от Днепър на изток е руско и руско говорящи!
    България са осъд3 действията на ционистите и лично на Сатаняху!

    Коментиран от #97, #106, #121

    10:49 20.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Това означава че трябва да оспорите преначертаване на границите от Израел. Я кажете нещо против еврейските терористи за Газа за Голанските възвишения на Сирия? Кой ги анексира и какви са резолюциите на ООН? Не се изказвай неподготвена защото ставаш смешна.

    10:52 20.07.2026

  • 97 Шаш съм

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Софиянец":

    На видеата за бензина,всички с дръпнати очи!?Славянски !

    Коментиран от #102

    10:52 20.07.2026

  • 98 Кастинг май не е имало напоследък

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хмм":

    Спускат му ги от англ.Посолство.

    Коментиран от #114

    10:52 20.07.2026

  • 99 Разголената

    4 1 Отговор
    Не смей да говориш от името на българския народ! Както си дадохме вота, не за теб, а за Радев, така ще си го вземем обратно, а на теб пачавротина ще ти дадем силен тласък и да не се върнеш никога повече в България!

    10:52 20.07.2026

  • 100 Удри копейката с лопатЕто!

    2 3 Отговор
    До нассиране!

    10:53 20.07.2026

  • 101 Играем схема

    0 0 Отговор
    4-4-2...

    10:54 20.07.2026

  • 102 Ми на закриването на световното

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Шаш съм":

    Там беше цветнокожа мюсулманска вакханалия.

    Коментиран от #105, #107, #109

    10:54 20.07.2026

  • 103 до 84 - и

    4 1 Отговор
    Ама ти не си ли разбрал бе, брато?! Не си ли разбрал, че фатмак Рундю Радев, селяндурина от Славяново се е договорил със сакатото учиндолско ниощжество да му предоставя чалгари за министри, които събира от чалгарското "Околовръстно" и от бунището, където вече ужасно смърдят на леш просатците Хаджи Тошко Африкански шимпанзето и Клептомана Балбана Джебчията Орангутана? Що се отнася за "вънкашната" ни министръка, майка плаче, грамофон свири! Тя е уникум! Уникум на просатщина, простотия, некадърност и неграмотност! След като направи за срам и резил по света и у на са великата ни някога държава с голото рамо и цепката на полата до мръсните й прашки, на срещата с турския си оклега, "вънкашната" чалгарка отг сбирщината на сакатия учиндолец вчера изрече поредната простотия! Тя кааз, че България е най-малката държава в Евроап! Ей, Рундю! Ей, фатмако! Ей, червена кратуно с ръждясали сърпове и чукове! Веднага да изметеш карикатурана от чалгарското "Околовръстно"! Вземи си я у вас да ви прави компания с Деса, но нямаш право да се подиграваш с народа ни! Ясно ли ти е фатмако?

    Коментиран от #113

    10:56 20.07.2026

  • 104 Фердинанд

    3 0 Отговор
    Може да е внучка на Лавров?

    10:56 20.07.2026

  • 105 Извинете

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":

    Вие расист ли сте?

    10:57 20.07.2026

  • 106 Павел Пенев

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Софиянец":

    Давам ти пример за външен министър с топки, морал и знания- СОЛОМОН ПАСИ. Той е чудо на дипломацията,агент на МОСАД и ЦРУ, български предател и дегенерат.

    10:57 20.07.2026

  • 107 Амаа

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":

    не се правят на руснаци!

    10:58 20.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Виждал ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ми на закриването на световното":

    руснака Аликперов?

    11:00 20.07.2026

  • 110 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Разиграват лошото и доброто ченге,бе Стоянчо.Това е толкоз просто и логично!А от друга страна,микробиоложката е толкова външна министърка,колкото е акордеон например.Свири,като и натискаш клавишите.

    11:00 20.07.2026

  • 111 Калин

    0 0 Отговор
    Я па тая. А какво ще каже за Косово? Ами как преначертаха границите на страните в бивша Югославия?
    Тази няма интелект колкото едно лещено зърно. Не знам от де я изкопаха, но е типична калинка и няма да се изненадам ако е креатура на някоя НПО.

    11:00 20.07.2026

  • 112 въпрос

    0 0 Отговор
    КОЙ пък те пита теб ма, чалгарска жрице от "Околовръстното"? Я се връщай обратно там или заминавай на бунището при простаците хаджи Африкански шимпанзето и Балабан Джебчията Орангутана! Ега ти наглата карикатура от чалгарския долнопробен бардак!

    11:01 20.07.2026

  • 113 бхаха

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "до 84 - и":

    Учиндолския ВИНАГИ е бил на актьорска заплата към Рундьо. Дори когато изпадна от Парламата първото му нещо което каза е че е време България да мине към Президентска Република. Освен това учиндолската чета ни натресе и машинното гласуване в 23.45 срещу Великден, за да може машините да преизберат Рундьо за президент. Хайде убедете ме, че Слави не работи за Радев и не е част от котилото му заедно с ПП.

    11:05 20.07.2026

  • 114 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Кастинг май не е имало напоследък":

    Улучи десятката.Работа на МИ6,съгласувано с ЦРУ.Хората си вършат перфектно работата.Но и те не са всесилни.Понякога простотията надделява.Ту голо рамо,ту декларация.

    11:07 20.07.2026

  • 115 Ддд

    1 0 Отговор
    Може ли толкова глупости, да казват всички които се появят на екран от проруската партия ПБ?

    11:07 20.07.2026

  • 116 Баба Яга

    1 2 Отговор
    България не трябва да се меси в чужди проблеми. Нито сме участвали, нито знаем историята им отвътре, въпреки че я знаем общо - примерно че страната укра е изкуствено създадена във вреда на Русия, открадната територия. Позицията ни в еврейския съюз трябва да е разумна, неутрална и без да се перчим на тоя на който не трябва, който може да ни смачка за минути в показна ситуация като за пред другите - ето какво ви чака, ако продължавате агресията си. А при такъв показ ние въобще не можем да се защитим с нищо, нито пък някой ще ни помогне и спаси, особено тия янки, които изобщо не се интересуват за нашата сигурност, а за своя световен келепир.

    11:07 20.07.2026

  • 117 Тодар Живков

    2 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    11:07 20.07.2026

  • 118 Прям

    0 1 Отговор
    Кой ни взема нас насериозно. Будалкат се с нас и Запада и Изтока и най- вече Америка. Ръководител, който не може да отсече , да започне пълна промяна и от основи градежа на независимо общество и от там основи на държава , той е ненужен.

    Коментиран от #120

    11:12 20.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 драсти

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Прям":

    пари имаш ли, за да започнеш от нулата?

    11:16 20.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Факти

    1 0 Отговор
    Радев каза "Крим е руски" и прие преначертаването на граници със сила. Сега министърката му казва обратното. Шизофренията на това правителство е плашеща. Мутрата поне беше последователен и предивидм. С Радев държавата е в пълен хаос.

    11:17 20.07.2026

  • 123 бхахахаха

    0 0 Отговор
    Премиерът Румен Радев ще предложи на парламента да приеме решение, с което да разреши пребиваването на осем американски самолета цистерни на летището в "Безмер". Това съобщи Радев по време на годишната конференция на българските посланици.

    11:21 20.07.2026

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