Слави Василев за Велислава Петрова: Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България

Велислава Петрова е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Това написа във фейсбук профила си зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев, цитиран от novini.bg.

По негови думи повод за публикацията са коментарите на анализатори и наблюдатели, които критикуват външния министър, че шикалкави и че има разминаване между нейните позиции и тези на премиера.

Ето какво още пише Василев:

Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика. България за пръв път има самостоятелна външна политика, поне откакто сме членове на НАТО и ЕС. Никога досега, от този период насам, нито едно правителство не е трябвало да плува самостоятелно в бурните води на международните отношения със собствени сили. Винаги сме се задоволявали да бъдем закачени за локомотива и накъдето ни заведат, натам.

Няма да ми стигне целият Facebook, за да изпиша колко погрешно е това, колко вредно е за националния ни интерес, как губим рефлексите на самостоятелна държава и как това се е наслагвало с години.

Обществото ни на практика никога не е ставало свидетел на такъв момент. България е член на ЕС и НАТО и в същото време трябва да се съобразява с две реалности – реалността на съюзниците ни, с която трябва да се съобразим, и реалността на нашата собствена призма за националния интерес. Това означава, че настоящият външен министър има изключително трудната задача за пръв път от всички външни министри след Втората световна война насам да съчетава националния интерес със съюзническите изисквания. И да държи вратите отворени. Всички врати.

Това е истинска външна политика за държава, която не е член на G7.

Другото, на което сме свикнали, се нарича роболепничество.

Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде.

А колегите, които обясняват, че премиерът ще трябва да се обяснява за „грешки" на свои кадри, не разбират какво е външна политика и колко е сложно да съчетаеш своя глас с хор, който пее друга песен, без да млъкнеш.

На всеки, който ме чете и който ме е следвал през годините - доверете ми се. Никога България не е била по-солидна по отношение на външната си политика. И това е само началото.

А що се отнася до министър Петрова - тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Доверете ми се.