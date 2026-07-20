Слави Василев за Велислава Петрова: Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България

Велислава Петрова е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Това написа във фейсбук профила си зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев, цитиран от novini.bg.
По негови думи повод за публикацията са коментарите на анализатори и наблюдатели, които критикуват външния министър, че шикалкави и че има разминаване между нейните позиции и тези на премиера.
Ето какво още пише Василев:
Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика. България за пръв път има самостоятелна външна политика, поне откакто сме членове на НАТО и ЕС. Никога досега, от този период насам, нито едно правителство не е трябвало да плува самостоятелно в бурните води на международните отношения със собствени сили. Винаги сме се задоволявали да бъдем закачени за локомотива и накъдето ни заведат, натам.
Няма да ми стигне целият Facebook, за да изпиша колко погрешно е това, колко вредно е за националния ни интерес, как губим рефлексите на самостоятелна държава и как това се е наслагвало с години.
Обществото ни на практика никога не е ставало свидетел на такъв момент. България е член на ЕС и НАТО и в същото време трябва да се съобразява с две реалности – реалността на съюзниците ни, с която трябва да се съобразим, и реалността на нашата собствена призма за националния интерес. Това означава, че настоящият външен министър има изключително трудната задача за пръв път от всички външни министри след Втората световна война насам да съчетава националния интерес със съюзническите изисквания. И да държи вратите отворени. Всички врати.
Това е истинска външна политика за държава, която не е член на G7.
Другото, на което сме свикнали, се нарича роболепничество.
Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде.
А колегите, които обясняват, че премиерът ще трябва да се обяснява за „грешки" на свои кадри, не разбират какво е външна политика и колко е сложно да съчетаеш своя глас с хор, който пее друга песен, без да млъкнеш.
На всеки, който ме чете и който ме е следвал през годините - доверете ми се. Никога България не е била по-солидна по отношение на външната си политика. И това е само началото.
А що се отнася до министър Петрова - тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Доверете ми се.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малката мраз
12:08 20.07.2026
2 Малкия оМраз
12:09 20.07.2026
3 Кривоверен алкаш
Коментиран от #9
12:09 20.07.2026
4 Григор
Съвсем вярно!
Коментиран от #12, #27
12:09 20.07.2026
5 Малеееее
12:09 20.07.2026
6 обяснено обяснение
12:10 20.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Малкото Мразче
12:10 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоя
12:11 20.07.2026
11 Робот
12:11 20.07.2026
12 гъргор
До коментар #4 от "Григор":за маш ли ривеш?
Коментиран от #24
12:11 20.07.2026
13 Уха
12:11 20.07.2026
14 Задължителни изисквания
1) право,
2) международни икономически отношения.
12:12 20.07.2026
15 пери
Колкото и да се хвърляте на амбразурата да ѝ браните и лъскате имиджа, няма как да се получи вече.
12:12 20.07.2026
16 папърдак
До коментар #9 от "дядо Петър":да не смениш местоработата
12:12 20.07.2026
17 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ
- Бинев;
- Василев;
- Трифонов
Коментиран от #22
12:12 20.07.2026
18 мдааа
Коментиран от #54
12:13 20.07.2026
19 Кривоверен алкаш
До коментар #9 от "дядо Петър":Пешев,някой пие от мъка,друг от радост...аз си пия от сутринта...
12:15 20.07.2026
20 прав е ушатко
Коментиран от #30
12:15 20.07.2026
21 Като
12:15 20.07.2026
22 гост
До коментар #17 от "СВО 1 607 дни РЕЗИЛ":и тримата дядо попе..
12:16 20.07.2026
23 Дааааа
12:16 20.07.2026
24 Григор
До коментар #12 от "гъргор":Ти някога ходил ли си на училище?
12:17 20.07.2026
25 Последния Софиянец
12:17 20.07.2026
26 Само да попитам
Коментиран от #35
12:17 20.07.2026
27 Мериленд
До коментар #4 от "Григор":Чудя се защо не си гледа микробиологията като е била толкова добра. За външен министър не става
12:18 20.07.2026
28 хъхъ
Коментиран от #32
12:19 20.07.2026
29 Миризливец
Що за чудовища излязохте?
Вън от политиката!
Радев не знае на кой Господ да се кланя!
Такова падение никога не е било!
12:19 20.07.2026
30 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "прав е ушатко":Добре че министър Петрова се е борила мъжки и вече България е по-голяма от Австрия, Унгария, Дания, Белгия и Малта.
12:19 20.07.2026
31 АГАТ а Кристи
а баща ти е първия олигарх, сдобил се с огромен завод, без даже и една стотинка.
На теб що ли ти казват "Малкото Мраз-че" ???
12:19 20.07.2026
32 Кой е бащата
До коментар #28 от "хъхъ":На това опеле?
Коментиран от #38
12:20 20.07.2026
33 Чий е Радев?
12:20 20.07.2026
34 Дика
12:20 20.07.2026
35 Четвърти километър
До коментар #26 от "Само да попитам":Още ли бълнуваш, че натовският генерал Радев е руски агент :)))))
12:21 20.07.2026
36 сексолог коко
12:23 20.07.2026
37 Ти си първият
12:23 20.07.2026
38 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ
До коментар #32 от "Кой е бащата":Васил Василев - агент "Паскал" от ДС.
12:23 20.07.2026
39 Как смееш да се подиграваш
Коя е тая флоретина, че толкова я защитавате с Радев?
Една тъпоъгълна сиганка, изцяло на подчинението на чужди интереси!
12:24 20.07.2026
40 нннн
Това на шизофрения ми прилича.
Ако мястото на България не е в коалицията на желаещите, както казва Радев, какво изобщо прави външният министър на съвещанието в Киев. Някои европейски и натовски държави са отказали участие.
Коментиран от #52
12:24 20.07.2026
41 Пенчо
12:25 20.07.2026
42 Морозов
12:26 20.07.2026
43 йилпол
12:26 20.07.2026
44 Втори път НЕ за ПБ
12:27 20.07.2026
45 Министърката била " Мъжкарана"...
ами ни зачисляват директно ,като антураж на Путин в ЕО!!!!!!
12:28 20.07.2026
46 Пехливански борби
12:31 20.07.2026
47 Всеки със занаята си
Освен за борба за друго не става.
12:31 20.07.2026
48 Голям
12:32 20.07.2026
49 БАБА КОРНИ
12:33 20.07.2026
50 Поредната
12:33 20.07.2026
51 Станка
12:34 20.07.2026
52 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ
До коментар #40 от "нннн":Това не е среща на НАТО или ЕС, а поредната РЕДОВНА среща на страните от Югоизточна Европа. На предишната среща е решено тя да бъде в Киев. Участват - Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Севрена Македония, Сърбия, Украйна и Черна гора.
12:34 20.07.2026
53 Мекокитков
Коментиран от #72
12:36 20.07.2026
54 Дааа
До коментар #18 от "мдааа":Но поне рамото и бедрото бяха съвсем голи.
12:38 20.07.2026
55 Хаха
12:38 20.07.2026
56 гаф след гаф след гаф след гаф
12:41 20.07.2026
57 смях в залата
12:43 20.07.2026
58 Самозабравил се
12:47 20.07.2026
59 Самозабравил се
12:48 20.07.2026
60 Класен
12:48 20.07.2026
61 хихи
12:48 20.07.2026
62 крадев
12:50 20.07.2026
63 Давид
12:51 20.07.2026
64 хихи
ако разбира се Андреа Банда Банда не се кандидатира
или пък двойката
Христо Стоичков-ДАРА - тези ще отвеят всички
Коментиран от #65
12:51 20.07.2026
65 най добре
До коментар #64 от "хихи":да вържем едно магаре в парламентя по добре ще се справи от всички неможачи досега а и по икономично ще е!!!
12:54 20.07.2026
66 Майора
Коментиран от #70
12:55 20.07.2026
67 3.14К
12:56 20.07.2026
68 Българин
12:56 20.07.2026
69 Синя София
12:57 20.07.2026
70 Реален
До коментар #66 от "Майора":На тия не им пука за Путин, на тия им пука за грантовете и далаверите, които им отпуска Путин.
Коментиран от #75
12:58 20.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Въпрос
До коментар #53 от "Мекокитков":Тоя Слави, не е ли от Ку Ку-ригу бенда?
12:59 20.07.2026
73 Джендър Зи
13:00 20.07.2026
74 Баба Гошка
13:01 20.07.2026
75 Ти и майора
До коментар #70 от "Реален":сте много тъпи! Мислите че всички са като вас на грантове.
13:03 20.07.2026
76 Ашколсун
13:05 20.07.2026
77 Ха,ха,ха
13:06 20.07.2026
78 Край
13:07 20.07.2026
79 Нитаник
13:11 20.07.2026
80 Абсурдистан
13:24 20.07.2026