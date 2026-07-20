Новини
България »
Всички градове »
Слави Василев за Велислава Петрова: Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България

Слави Василев за Велислава Петрова: Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България

20 Юли, 2026 12:05 1 352 80

  • слави василев-
  • велислава петрова-
  • външен министър-
  • борба-
  • българия

Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде, коментира зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България"

Слави Василев за Велислава Петрова: Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Велислава Петрова е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Това написа във фейсбук профила си зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев, цитиран от novini.bg.

По негови думи повод за публикацията са коментарите на анализатори и наблюдатели, които критикуват външния министър, че шикалкави и че има разминаване между нейните позиции и тези на премиера.
Ето какво още пише Василев:

Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика. България за пръв път има самостоятелна външна политика, поне откакто сме членове на НАТО и ЕС. Никога досега, от този период насам, нито едно правителство не е трябвало да плува самостоятелно в бурните води на международните отношения със собствени сили. Винаги сме се задоволявали да бъдем закачени за локомотива и накъдето ни заведат, натам.

Няма да ми стигне целият Facebook, за да изпиша колко погрешно е това, колко вредно е за националния ни интерес, как губим рефлексите на самостоятелна държава и как това се е наслагвало с години.

Обществото ни на практика никога не е ставало свидетел на такъв момент. България е член на ЕС и НАТО и в същото време трябва да се съобразява с две реалности – реалността на съюзниците ни, с която трябва да се съобразим, и реалността на нашата собствена призма за националния интерес. Това означава, че настоящият външен министър има изключително трудната задача за пръв път от всички външни министри след Втората световна война насам да съчетава националния интерес със съюзническите изисквания. И да държи вратите отворени. Всички врати.

Това е истинска външна политика за държава, която не е член на G7.

Другото, на което сме свикнали, се нарича роболепничество.

Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде.

А колегите, които обясняват, че премиерът ще трябва да се обяснява за „грешки" на свои кадри, не разбират какво е външна политика и колко е сложно да съчетаеш своя глас с хор, който пее друга песен, без да млъкнеш.

На всеки, който ме чете и който ме е следвал през годините - доверете ми се. Никога България не е била по-солидна по отношение на външната си политика. И това е само началото.

А що се отнася до министър Петрова - тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Доверете ми се.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малката мраз

    44 5 Отговор
    кът гуваря ша ма слушати!

    12:08 20.07.2026

  • 2 Малкия оМраз

    72 8 Отговор
    пак изпълзя, а Муньо добре си го беше прибрал във фризера.

    12:09 20.07.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    73 9 Отговор
    Заради такива Недоразумения като теб които са в НС..сме на този хал...за какъв х.. си вътре,за парички или заради идеи...комунистическа издънка...Вчера влезна и му почерня гъ,,,имаше кадър как се пули на журналистите....когато Ви посоча тогава ще ми задавате въпроси...наяла се въшка............

    Коментиран от #9

    12:09 20.07.2026

  • 4 Григор

    16 48 Отговор
    "Тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България"
    Съвсем вярно!

    Коментиран от #12, #27

    12:09 20.07.2026

  • 5 Малеееее

    64 7 Отговор
    Радев, скрий го този празнодумец. Губиш от показването на този мамин и татин всезнайко.

    12:09 20.07.2026

  • 6 обяснено обяснение

    36 4 Отговор
    Само смях и повод за нъучно ис ледване къде е гръбнака на мекотелите?

    12:10 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Малкото Мразче

    39 8 Отговор
    прави дудyци на мъжкaтa чaмова талпa.

    12:10 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя

    50 7 Отговор
    самонадеяният комунистически потомец и той се изока възхитен от тая ценност , бе ? Боркиня била ? За какво ? За власт и пари , като него самия ! Само мизерии и всевъзможни негативи от такива субекти ! Позор след позор !

    12:11 20.07.2026

  • 11 Робот

    9 26 Отговор
    Да обаче е неудобна на Соломон Паси..! Пали му гнездото по необичаен и тарикатски начин..!

    12:11 20.07.2026

  • 12 гъргор

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Григор":

    за маш ли ривеш?

    Коментиран от #24

    12:11 20.07.2026

  • 13 Уха

    27 4 Отговор
    Ами ако Генералчето е разтваряло бузки мъжествено пред хамериканците как да не се бори мъжки. Падението е пълно

    12:11 20.07.2026

  • 14 Задължителни изисквания

    43 2 Отговор
    Външният министър задължително трябва да е с две специалности:
    1) право,
    2) международни икономически отношения.

    12:12 20.07.2026

  • 15 пери

    43 7 Отговор
    Първият толкова неподготвен външен министър. Даже и Георг не беше толкоз зле.
    Колкото и да се хвърляте на амбразурата да ѝ браните и лъскате имиджа, няма как да се получи вече.

    12:12 20.07.2026

  • 16 папърдак

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "дядо Петър":

    да не смениш местоработата

    12:12 20.07.2026

  • 17 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ

    45 3 Отговор
    Интересно, кой СЛАВИ е по-досаден и предизвикващ отвращение:
    - Бинев;
    - Василев;
    - Трифонов

    Коментиран от #22

    12:12 20.07.2026

  • 18 мдааа

    35 5 Отговор
    Борила се мъжки... Почти с голи гърди.

    Коментиран от #54

    12:13 20.07.2026

  • 19 Кривоверен алкаш

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "дядо Петър":

    Пешев,някой пие от мъка,друг от радост...аз си пия от сутринта...

    12:15 20.07.2026

  • 20 прав е ушатко

    17 5 Отговор
    Мъжки се бори жената-котка да не сме най-малката държава в ЕС.

    Коментиран от #30

    12:15 20.07.2026

  • 21 Като

    23 2 Отговор
    си се завъзхищавал от нея , ходи и ти в Турция без бельо , вземайки пример , де !

    12:15 20.07.2026

  • 22 гост

    21 3 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 607 дни РЕЗИЛ":

    и тримата дядо попе..

    12:16 20.07.2026

  • 23 Дааааа

    18 2 Отговор
    На теслата дръжката !

    12:16 20.07.2026

  • 24 Григор

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "гъргор":

    Ти някога ходил ли си на училище?

    12:17 20.07.2026

  • 25 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Вчера Чамова каза да не се депресира е че сме най малката страна в ЕС.

    12:17 20.07.2026

  • 26 Само да попитам

    25 6 Отговор
    И каво спечели България Погнуса от управляващите комунистически русофилски отрепки Славейчо чети МОНД френския МОНД и виж какво пише там за Радев и България То не е лошо за теб да се мазниш и да станеш депутат при положение че за нищо друго не ставаш

    Коментиран от #35

    12:17 20.07.2026

  • 27 Мериленд

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Григор":

    Чудя се защо не си гледа микробиологията като е била толкова добра. За външен министър не става

    12:18 20.07.2026

  • 28 хъхъ

    22 4 Отговор
    На този баща му всяка седмица громи Запада и защитава Русия в предаването си. Дали сега е обърнал палачинката, понеже "нашите са на власт" и синчето е депутат?

    Коментиран от #32

    12:19 20.07.2026

  • 29 Миризливец

    30 3 Отговор
    Тая ли безпътната се бори мъжки за България?
    Що за чудовища излязохте?
    Вън от политиката!
    Радев не знае на кой Господ да се кланя!
    Такова падение никога не е било!

    12:19 20.07.2026

  • 30 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ

    24 2 Отговор

    До коментар #20 от "прав е ушатко":

    Добре че министър Петрова се е борила мъжки и вече България е по-голяма от Австрия, Унгария, Дания, Белгия и Малта.

    12:19 20.07.2026

  • 31 АГАТ а Кристи

    35 3 Отговор
    Комуняго наследствен,
    а баща ти е първия олигарх, сдобил се с огромен завод, без даже и една стотинка.
    На теб що ли ти казват "Малкото Мраз-че" ???

    12:19 20.07.2026

  • 32 Кой е бащата

    18 2 Отговор

    До коментар #28 от "хъхъ":

    На това опеле?

    Коментиран от #38

    12:20 20.07.2026

  • 33 Чий е Радев?

    15 7 Отговор
    Ей, лъжци, излъгахте електората си. Лъсна американския ви слугинаж вече. Поредните носни кърпички сте. Народен съд за вас! Смъртни присъди ви чакат всички

    12:20 20.07.2026

  • 34 Дика

    16 2 Отговор
    Имали сме глас. Когато си тъп и смешен по-добре да нямаш.

    12:20 20.07.2026

  • 35 Четвърти километър

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Само да попитам":

    Още ли бълнуваш, че натовският генерал Радев е руски агент :)))))

    12:21 20.07.2026

  • 36 сексолог коко

    6 2 Отговор
    Браво ,какъв език!

    12:23 20.07.2026

  • 37 Ти си първият

    13 4 Отговор
    сбърканяк, който си влюбен в ушат дългонос дърт грозник. Лява резба!

    12:23 20.07.2026

  • 38 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ

    29 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кой е бащата":

    Васил Василев - агент "Паскал" от ДС.

    12:23 20.07.2026

  • 39 Как смееш да се подиграваш

    15 6 Отговор
    С народа!
    Коя е тая флоретина, че толкова я защитавате с Радев?
    Една тъпоъгълна сиганка, изцяло на подчинението на чужди интереси!

    12:24 20.07.2026

  • 40 нннн

    17 4 Отговор
    Тука има - тука нема.
    Това на шизофрения ми прилича.
    Ако мястото на България не е в коалицията на желаещите, както казва Радев, какво изобщо прави външният министър на съвещанието в Киев. Някои европейски и натовски държави са отказали участие.

    Коментиран от #52

    12:24 20.07.2026

  • 41 Пенчо

    17 2 Отговор
    Смешник

    12:25 20.07.2026

  • 42 Морозов

    9 0 Отговор
    Де да бях толкова мъж!

    12:26 20.07.2026

  • 43 йилпол

    10 6 Отговор
    Слави , или почваите да арестувате разбойниците на ГЕРБ и проостия пожарникар дето ни ограбиха с другарчетата си от НЕ сглобките, или си събираите багажа и се махаите сами. Ако не почнете с арести ще ви изритаме до нова година. Няма да ви търпим повече тъпите филми. Само празни приказки а ние ходим ограбени и гладни. Няма да стане тая. Или ги почваите или сами се махаите. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Няма оправдания. Искаме си ограбените милиарди и разбойника от банкя и бандата му да чукат камъни и да си поправят магистралите дето взеха парите а вече 3 ремонт им правят. Ако не ги арестувате и Дядо Мраз няма да ви помогне.

    12:26 20.07.2026

  • 44 Втори път НЕ за ПБ

    25 0 Отговор
    Славчо, Славчо надминахте и Славчо Трифонов по лъжи.

    12:27 20.07.2026

  • 45 Министърката била " Мъжкарана"...

    5 3 Отговор
    само че, никой не слуша министърката ,какво иска или не иска ,
    ами ни зачисляват директно ,като антураж на Путин в ЕО!!!!!!

    12:28 20.07.2026

  • 46 Пехливански борби

    5 0 Отговор
    Могат да се сборят с Кая Калас. В олио.

    12:31 20.07.2026

  • 47 Всеки със занаята си

    9 0 Отговор
    Ами като е толкова голяма боркиня Ст. Златева да я вземе в националния отбор по борба и да освободи поста на професионалисти.
    Освен за борба за друго не става.

    12:31 20.07.2026

  • 48 Голям

    17 1 Отговор
    Срам и позор сте, всичките русофилски боклуци от прогресивна България.

    12:32 20.07.2026

  • 49 БАБА КОРНИ

    4 0 Отговор
    И тази ли е от другият бряг?

    12:33 20.07.2026

  • 50 Поредната

    17 1 Отговор
    калинка от ИТН нямаща хал хабер от дипломация. А малкото мраз е тъп и прозд като Радев и свита.

    12:33 20.07.2026

  • 51 Станка

    10 5 Отговор
    С кой се бори,бе?СМакрон,или Медведев?

    12:34 20.07.2026

  • 52 СВО 1 607 дни РЕЗИЛ

    14 1 Отговор

    До коментар #40 от "нннн":

    Това не е среща на НАТО или ЕС, а поредната РЕДОВНА среща на страните от Югоизточна Европа. На предишната среща е решено тя да бъде в Киев. Участват - Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Севрена Македония, Сърбия, Украйна и Черна гора.

    12:34 20.07.2026

  • 53 Мекокитков

    9 6 Отговор
    Славуци е зле ментално. Като цял живот нищо не е работил е така. Тати комунделя храни и опива.

    Коментиран от #72

    12:36 20.07.2026

  • 54 Дааа

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "мдааа":

    Но поне рамото и бедрото бяха съвсем голи.

    12:38 20.07.2026

  • 55 Хаха

    18 0 Отговор
    Това е една изключително нахална марионетка на режима Радев.

    12:38 20.07.2026

  • 56 гаф след гаф след гаф след гаф

    19 0 Отговор
    отивайте си, неможачи

    12:41 20.07.2026

  • 57 смях в залата

    8 0 Отговор
    Че гласът се чува е ясно но какви изводи си правят чуващите

    12:43 20.07.2026

  • 58 Самозабравил се

    13 0 Отговор
    Тоя боклук верно е ЗА ОСВЕДЕТЕЛСТВАНЕ

    12:47 20.07.2026

  • 59 Самозабравил се

    15 0 Отговор
    Тоя пикльо верно е ЗА ОСВЕДЕТЕЛСТВАНЕ

    12:48 20.07.2026

  • 60 Класен

    10 2 Отговор
    А бе, от 35 години не живеем в ерата на Работническо дело, влез в час, ама май не можеш.

    12:48 20.07.2026

  • 61 хихи

    3 0 Отговор
    щом е за борба, да бяхте сложили Станка Златева....

    12:48 20.07.2026

  • 62 крадев

    3 0 Отговор
    ке ви спася!

    12:50 20.07.2026

  • 63 Давид

    3 1 Отговор
    Най новият модел на Доган , ще е и с рекорд ,като най кратък такъв ;)

    12:51 20.07.2026

  • 64 хихи

    2 1 Отговор
    аз пък на президентските избори пак, ще гласувам за Луна.Няма да спечели, но пък НУЛА - щета от гласа ми....
    ако разбира се Андреа Банда Банда не се кандидатира
    или пък двойката
    Христо Стоичков-ДАРА - тези ще отвеят всички

    Коментиран от #65

    12:51 20.07.2026

  • 65 най добре

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "хихи":

    да вържем едно магаре в парламентя по добре ще се справи от всички неможачи досега а и по икономично ще е!!!

    12:54 20.07.2026

  • 66 Майора

    13 1 Отговор
    Слави татков ,вие не се борите за нищо друго , освен пак да влезете в орбитата на Путин Евразия , заряди което спирате поредните санкции срещу Русия!

    Коментиран от #70

    12:55 20.07.2026

  • 67 3.14К

    4 1 Отговор
    Тия са същите @лигофрени като жълтопаветниците и мафиотската групировка на Борисов и Пеевски!

    12:56 20.07.2026

  • 68 Българин

    5 0 Отговор
    Това един от началниците на Радев ли е?

    12:56 20.07.2026

  • 69 Синя София

    6 0 Отговор
    И министърът и тоя който я коментира са абсолютни недоразумения,да не забравяме и вожда им...

    12:57 20.07.2026

  • 70 Реален

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Майора":

    На тия не им пука за Путин, на тия им пука за грантовете и далаверите, които им отпуска Путин.

    Коментиран от #75

    12:58 20.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мекокитков":

    Тоя Слави, не е ли от Ку Ку-ригу бенда?

    12:59 20.07.2026

  • 73 Джендър Зи

    5 0 Отговор
    Естествено, че русофилските министърки имат "топки".

    13:00 20.07.2026

  • 74 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Дайте им второстепенни роли в театър сълза и смях. По- гпляюа неадекватност едва ли има. Защо не си затваря тъъппата уста а тръгнал да се изказва? И ние всички им плащаме заплатите и лукса и ранното пенсиониране и привилегиите! За да ни се хиллят самодоволно и да ръсят глуппотевини

    13:01 20.07.2026

  • 75 Ти и майора

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Реален":

    сте много тъпи! Мислите че всички са като вас на грантове.

    13:03 20.07.2026

  • 76 Ашколсун

    4 0 Отговор
    Как да вярваш на син на доносник и крадец, който има за за основна работа пустословието

    13:05 20.07.2026

  • 77 Ха,ха,ха

    2 0 Отговор
    Ако е борец ,да отива при Станка Златева . На нас ни трябват дипломати ,а не дезорентирани патки. И да не отива там където не е наясно какво да прави и какво да не прави.

    13:06 20.07.2026

  • 78 Край

    2 0 Отговор
    Сега остава да ме убеди каква дипломатическа рокличка има и какви международни патъчки има ба дебеличките си крачета …

    13:07 20.07.2026

  • 79 Нитаник

    4 0 Отговор
    Всеки ден се убеждаваме, че качествените хора като депутати и министри при г-н Радев са малко.Събрана е една скупчина по приятелски, комшийски връзки, други налагани от олигархията присъединила се към него . Всички там чакат апетитните хапки от ПВУ от бюджета за да си пълнят сметките. Работническа класа около него няма, миш маш от целият полит. спектър БСП, ИТН, НДСВ и пр. хора с различна полит ориентация. Партията ПБ все още няма програма.

    13:11 20.07.2026

  • 80 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    И на мен ми прилича на мъж, на невротичен мъж.

    13:24 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол