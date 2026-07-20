ГЕРБ за американските самолети на „Безмер“: Държавата и външната политика са в режим на свободно падане

След днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата и поне вътрешната политика са в режим на свободно падане. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ след като премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище „Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“.

Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно даденето от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише в нотата от миналата година. Разликата в момента, от изнесената от премиера Радев информация отново чрез нота, иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, посочи Георгиев.

В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството и да се крие министър-председателят зад мнозинството е странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес да каже какво и как ще направи, заяви Георгиев.

Сега България не виждам да е получила разрешение за падане на визите за влизане в програмата за безвизово пътуване до САЩ, отбеляза той.

Ситуацията започва да прилича на онзи виц, който излезе преди два месеца. Какво стана с визите - визите остават, тогава и самолетите остават, каза Христо Гаджев.