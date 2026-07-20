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ГЕРБ за американските самолети на „Безмер“: Държавата и външната политика са в режим на свободно падане

ГЕРБ за американските самолети на „Безмер“: Държавата и външната политика са в режим на свободно падане

20 Юли, 2026 12:41 794 24

  • герб-
  • американски самолети-
  • безмер

Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас

ГЕРБ за американските самолети на „Безмер“: Държавата и външната политика са в режим на свободно падане - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата и поне вътрешната политика са в режим на свободно падане. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ след като премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище „Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“.

Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно даденето от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише в нотата от миналата година. Разликата в момента, от изнесената от премиера Радев информация отново чрез нота, иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, посочи Георгиев.

В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството и да се крие министър-председателят зад мнозинството е странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес да каже какво и как ще направи, заяви Георгиев.

Сега България не виждам да е получила разрешение за падане на визите за влизане в програмата за безвизово пътуване до САЩ, отбеляза той.

Ситуацията започва да прилича на онзи виц, който излезе преди два месеца. Какво стана с визите - визите остават, тогава и самолетите остават, каза Христо Гаджев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РР Изтърва !

    9 5 Отговор
    Самолета !

    12:43 20.07.2026

  • 2 Зевс

    24 0 Отговор
    Гоше, бягай да целуваш ръка на Баце и не се ври между мъжете.

    12:44 20.07.2026

  • 3 ДоДо

    19 1 Отговор
    Бас хващам че гербажиите са ги поръчали тези самолети

    12:45 20.07.2026

  • 4 Исторически факти

    15 0 Отговор
    В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка...

    12:45 20.07.2026

  • 5 Гост

    8 6 Отговор
    Радев ще воюва срещу аятоласите.

    12:46 20.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

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    Радев ни вкара официално във войната с Иран.

    12:54 20.07.2026

  • 7 Авиобаза "Тъпомер"

    15 1 Отговор
    Миналата година запрянката беше военен министър, а гейорг - външен. Сега що се прави на ударен?

    12:54 20.07.2026

  • 8 Левски

    11 1 Отговор
    Пиле, имаш още жълто около устата, за да говориш за интереси. Това се казва дипломация.

    Коментиран от #17

    12:59 20.07.2026

  • 9 Лаладжия

    12 2 Отговор
    Не е ясно това критика ли е, подкрепа ли е от ГЕРБ? ГГ разтяга локуми без много смисъл.

    12:59 20.07.2026

  • 10 Поп Кръстю

    3 2 Отговор
    Българите ще ядем самолети и боклука на америка. Политиците не мислят за държавата МИСЛЯТ КАК ДАСИ ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕТЕ СЪС ПАРИ . ЯЖТЕ САМОЛЕТИ

    13:01 20.07.2026

  • 11 Георгина Георгиева

    6 1 Отговор
    Стига толкова интервюта, отивам в Банкя да оправя ББ, че напоследък се изпуска от страх.

    13:07 20.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 виктория

    3 0 Отговор
    Аман от леви китки!!!

    13:12 20.07.2026

  • 14 Буден

    2 0 Отговор
    Оставам без коментар за това мнение ?

    13:13 20.07.2026

  • 15 Бай Герги

    3 1 Отговор
    Точно ти ли ще казваш

    13:13 20.07.2026

  • 16 Тази мома

    2 1 Отговор
    Можела да говори.Някой я натиснал да говори макар и тъпотии

    13:14 20.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 скоро,скоро!!!

    2 1 Отговор
    айде у лево, при къдравата!!!

    13:14 20.07.2026

  • 19 Истина

    4 0 Отговор
    Соломон Паси ни свали гащите , тогава мълчахме, сега ревем . Що ревем? Да се молим да не ни вкарат във войната,че тогава истински ще ревем Като украинците и нас ни имат като разходен материал без никаква стойност.

    13:15 20.07.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    Това недоразумение артистично се прави на мома неощипана.След заблудите,подкрепени удачно с пускане на димна завеса,се настаниха у нас тези самолети-цистерни за презареждане на ударните самолети ,поразили множество цели.Те си свършиха отлично работата и излетяха.Но населението в страната ни остава.Превръщането ни в реална мишена от страна на персите не се е отчитало от управляващите.По важно е ,че си напълниха джобовете със зелени гущери властимащите в държавата.

    13:19 20.07.2026

  • 21 Николай Николаевич

    0 0 Отговор
    Няма други такива слепи шарани като Георгиев и компания!

    13:20 20.07.2026

  • 22 Хората на Радев ще гласуват

    0 0 Отговор
    За новата база.А на нас ще разправят, че сащ , гърци и турци ще ни пазят много хубаво. Да им вярваме.

    13:21 20.07.2026

  • 23 Гьорг като види тиквата и изпада

    0 0 Отговор
    В СВОБОДНО ПАДАНЕ И РАЗКОПЧАВАНЕ НА ДЮКЯНИ И СМУКАНЕ И ЦАЛУВАНЕ НА ДУДУЦИ !

    13:23 20.07.2026

  • 24 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Това изключително неприятно момченце - кариерист предизвиква само отвращение. Ако имаше поне малко мозък, щеше да се покрие и да си трае.

    13:24 20.07.2026

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