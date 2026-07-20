ГЕРБ за американските самолети на „Безмер“: Държавата и външната политика са в режим на свободно падане

След днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата и поне вътрешната политика са в режим на свободно падане. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ след като премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище „Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“.
Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно даденето от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише в нотата от миналата година. Разликата в момента, от изнесената от премиера Радев информация отново чрез нота, иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, посочи Георгиев.
В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството и да се крие министър-председателят зад мнозинството е странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес да каже какво и как ще направи, заяви Георгиев.
Сега България не виждам да е получила разрешение за падане на визите за влизане в програмата за безвизово пътуване до САЩ, отбеляза той.
Ситуацията започва да прилича на онзи виц, който излезе преди два месеца. Какво стана с визите - визите остават, тогава и самолетите остават, каза Христо Гаджев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РР Изтърва !
12:43 20.07.2026
2 Зевс
12:44 20.07.2026
3 ДоДо
12:45 20.07.2026
4 Исторически факти
12:45 20.07.2026
5 Гост
12:46 20.07.2026
6 Последния Софиянец
12:54 20.07.2026
7 Авиобаза "Тъпомер"
12:54 20.07.2026
8 Левски
Коментиран от #17
12:59 20.07.2026
9 Лаладжия
12:59 20.07.2026
10 Поп Кръстю
13:01 20.07.2026
11 Георгина Георгиева
13:07 20.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 виктория
13:12 20.07.2026
14 Буден
13:13 20.07.2026
15 Бай Герги
13:13 20.07.2026
16 Тази мома
13:14 20.07.2026
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18 скоро,скоро!!!
13:14 20.07.2026
19 Истина
13:15 20.07.2026
20 Анонимен
13:19 20.07.2026
21 Николай Николаевич
13:20 20.07.2026
22 Хората на Радев ще гласуват
13:21 20.07.2026
23 Гьорг като види тиквата и изпада
13:23 20.07.2026
24 Сусу Манарата
13:24 20.07.2026