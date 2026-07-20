Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, съобщиха от полицията.
Сигналът е получен на 17 юли за преобърнал се товарен автомобил. Превозваните в него трупи са затиснали кабината.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна помощ и Държавното горско стопанство.
Водачът на камиона е установен починал.
На местопроизшествието е извършен оглед и е започнато разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
14:27 20.07.2026
2 А денят още не е свършил
И кога ще пращаме копейките на фронта?
Коментиран от #3, #5
14:31 20.07.2026
3 Исторически парк
До коментар #2 от "А денят още не е свършил":Кога ще пращаме пепейките на фронта, те нали са много надъхани на руснаците
Коментиран от #9
14:36 20.07.2026
4 ИВАН
14:37 20.07.2026
5 Русофил
До коментар #2 от "А денят още не е свършил":Пратете ме веднага ще дезертирам към братската руска армия и ще тепам вас 😉
Коментиран от #10
14:37 20.07.2026
6 Никой
14:38 20.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:40 20.07.2026
8 Бог да го прости
14:45 20.07.2026
9 а тебе
До коментар #3 от "Исторически парк":в анадола да те начешат
Коментиран от #12
14:48 20.07.2026
10 лешш
До коментар #5 от "Русофил":найлоновата торбичка те чака
Коментиран от #13
14:48 20.07.2026
11 Пришелец
Не е вид превозно средство.
14:52 20.07.2026
12 Исторически парк
До коментар #9 от "а тебе":А тебе в донбас да те начешат руснаците
15:14 20.07.2026
13 Русофил
До коментар #10 от "лешш":Тебе мобилизацията те чака
15:14 20.07.2026