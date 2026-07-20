Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 17 юли за преобърнал се товарен автомобил. Превозваните в него трупи са затиснали кабината.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна помощ и Държавното горско стопанство.

Водачът на камиона е установен починал.

На местопроизшествието е извършен оглед и е започнато разследване.