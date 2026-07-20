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Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

20 Юли, 2026 14:24 935 13

  • загинал-
  • село ямна

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна помощ и Държавното горско стопанство

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 17 юли за преобърнал се товарен автомобил. Превозваните в него трупи са затиснали кабината.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна помощ и Държавното горско стопанство.

Водачът на камиона е установен починал.

На местопроизшествието е извършен оглед и е започнато разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 0 Отговор
    ТИР (TIR) в транспорта е съкращение от френски: Transports Internationaux Routiers или Международен пътен транзит

    14:27 20.07.2026

  • 2 А денят още не е свършил

    4 11 Отговор
    Какво ли още ни чака?
    И кога ще пращаме копейките на фронта?

    Коментиран от #3, #5

    14:31 20.07.2026

  • 3 Исторически парк

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "А денят още не е свършил":

    Кога ще пращаме пепейките на фронта, те нали са много надъхани на руснаците

    Коментиран от #9

    14:36 20.07.2026

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Аха, трупи, секли са гората ... сигурно и към турция ги карат ...

    14:37 20.07.2026

  • 5 Русофил

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "А денят още не е свършил":

    Пратете ме веднага ще дезертирам към братската руска армия и ще тепам вас 😉

    Коментиран от #10

    14:37 20.07.2026

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Ужас и то по жегите е също фактор.

    14:38 20.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Не се ли научихте , че Тир е град❗

    14:40 20.07.2026

  • 8 Бог да го прости

    9 0 Отговор
    човека ! Вероятно трупите , които е транспортирал не са били правилно закрепени , нещо което много често се омаловажава .

    14:45 20.07.2026

  • 9 а тебе

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    в анадола да те начешат

    Коментиран от #12

    14:48 20.07.2026

  • 10 лешш

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Русофил":

    найлоновата торбичка те чака

    Коментиран от #13

    14:48 20.07.2026

  • 11 Пришелец

    1 0 Отговор
    TIR-Конвенция за превоз на стоки,с отпаднала необходимост.
    Не е вид превозно средство.

    14:52 20.07.2026

  • 12 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "а тебе":

    А тебе в донбас да те начешат руснаците

    15:14 20.07.2026

  • 13 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "лешш":

    Тебе мобилизацията те чака

    15:14 20.07.2026

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