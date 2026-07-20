Пеевски: ДПС ще гласува „за“ разполагането на американски самолети в „Безмер“

ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство.
От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.
Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лопата Орешник
Коментиран от #13
15:41 20.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пръц
15:43 20.07.2026
5 Мдаа
15:44 20.07.2026
6 Добър ден
15:45 20.07.2026
7 Хасковски каунь
15:45 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айляк
Няма да ти помогне.
Дръж се, Шиши, не остана:)
15:46 20.07.2026
10 Шиши
15:47 20.07.2026
11 Без име
15:47 20.07.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #71
15:47 20.07.2026
13 До Румен Радев:
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Защо Борисов и Пеевски не са зад решетките?! Един милион и половина честни и почтени хора дадоха гласа си за да ги видят и двамата в затвора.
Коментиран от #67
15:48 20.07.2026
14 Така
15:48 20.07.2026
15 виктория
15:48 20.07.2026
16 гръндж
15:49 20.07.2026
17 Без майтап
15:49 20.07.2026
18 Възpожденец 🇧🇬
15:49 20.07.2026
19 Смър на членовете и гласоподавателите
15:50 20.07.2026
20 патент
15:52 20.07.2026
21 Едно ми е прогресивно ...
Иначе кадрите им същите, олигарсите им същите, мафията им е същата, началниците им от кремъл са същите ...
15:53 20.07.2026
22 Злодеи под слънцето
15:54 20.07.2026
23 един БЪЛГАРИН
15:54 20.07.2026
24 Стенли
15:56 20.07.2026
25 Антон
15:57 20.07.2026
26 хъхъ
Въпросът е с какво американците държат Мунчо Радев?
16:00 20.07.2026
27 Диепиесие
16:01 20.07.2026
28 Горски
16:01 20.07.2026
29 Всичко
16:03 20.07.2026
30 ЩОМ
ЗНАЧИ ВСИЧКО ВЪРВИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА.
ТАЗИ ГОДИНА КОЛЕДТА МОЖЕ И ДА ПОДРАНИ.
16:04 20.07.2026
31 Кой те пите тебе бе Шопар!
16:06 20.07.2026
32 Пламен
Все пак всяка копейка тайно иска премахване на американските визи.
Коментиран от #40, #41
16:07 20.07.2026
33 Хало
16:08 20.07.2026
34 190 кг. наглост
16:10 20.07.2026
35 Е как няма да подкрепи
Давай шишко мазен, Радев обича да го чешат зад ушетата.
16:10 20.07.2026
36 Троян
16:11 20.07.2026
37 Поискано с Нота
16:12 20.07.2026
38 Кимион
16:13 20.07.2026
39 Пламен
Копейките гласуваха за Рублен, а неговите путати гласуват за САЩ. :)
Копита, опять двойка ! :)
16:14 20.07.2026
40 Стенли
До коментар #32 от "Пламен":Ама ти смяташ Радев за копейка ли , той не никакъв русофил а си е чист натовски генерал в което лошо няма , но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и, иот и отидоха на политическото бунище , много добре помним как Радев отказа референдум за еврозоната и негов министър (преди промените в конституцията) въведе така наречените зелени сертификати ,така че аман от двуличници😡
Коментиран от #44
16:15 20.07.2026
41 Какви визи бе Пламене
До коментар #32 от "Пламен":Те САЩ се чудят как да се отърват от техния боклук, че вече май и родените от чужди граждани деца на американска територия не предобиват американско гражданство, та нашите мангальоци и разни брадати и космати с БГ гражданство ще ни пуснат!
Това с визите беше най- тъпото, което направи Радев, за да премахне самолетите от гражданското летище. Ако имаше характер, нямаше да разиграва този цирк.
16:17 20.07.2026
42 Дедовия
16:17 20.07.2026
43 Кога
16:18 20.07.2026
44 Пламен
До коментар #40 от "Стенли":Така е .
И аз това се опитвах да обяснявам на нашите купонки , ама те предадоха Копейкин и се ашладисаха на Мучовия :)
16:20 20.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 селяк
Коментиран от #48
16:26 20.07.2026
48 Пецо
До коментар #47 от "селяк":Е как :Д от Дубай как
16:27 20.07.2026
49 604
16:27 20.07.2026
50 Прав е Пеевски!
Но трябва още старание...!
Това е малко...!
16:28 20.07.2026
51 И д пе да даваш
16:28 20.07.2026
52 🐂 г о в ед 0
16:28 20.07.2026
53 нормално
16:29 20.07.2026
54 Факт
За народа играта вече приключи или както се казва на новобълтаски "гейм оувър".
16:29 20.07.2026
55 демерджи паша
16:30 20.07.2026
56 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:33 20.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бфбж
16:36 20.07.2026
59 Реалист
16:36 20.07.2026
60 бай Иван
16:37 20.07.2026
61 Кое не е така ?!
Току що обяви, че е взел решение на заседание на правителството (явно на подпис), България да предостави на Съединените щати базата в Безмер за 8 военни самолета цистерни за военни операции в Близкия изток.
🛬 Радев обяви, че ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува в подкрепа на решението. За да може да каже, че не е той, а парламентарната му група.
❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
📣 Преди изборите говореше друго!
⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.
16:38 20.07.2026
62 ккк
16:41 20.07.2026
63 Жика
16:41 20.07.2026
64 Пеявки
16:42 20.07.2026
65 Шишкото
16:43 20.07.2026
66 азз
16:48 20.07.2026
67 Защото
До коментар #13 от "До Румен Радев:":Защото Комунист, никога не вкарва в затвора друг Комунист....
16:51 20.07.2026
68 Алекс
Пример:
Когато изядете една вкусна ябълка как можете да върнете същия плод обратно?
Няма начин на обезпечаване!!!!
16:53 20.07.2026
69 Баш софиянец
16:53 20.07.2026
70 кофин
16:54 20.07.2026
71 хихихи
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Радев има мнозинство, а не Пеевски, затова нека видим какво ще избере Българския Премиер. От Пеевски не зависи дали ще гласува за или против.
16:57 20.07.2026
72 гошо
16:58 20.07.2026
73 Браво
17:01 20.07.2026
74 Смешник
17:03 20.07.2026
75 ПРАСЬО ПРАСЕВ
17:07 20.07.2026
76 Тоя къдравия
Разбира се, че ще подкрепи искането, ама не го еня, както и двуличника муньо, че така влизаме директно във войната!
Тази война, сите война на САЩ и Израел, както и войната в Украйна! Те нямат нищо общо с участието на янАТО и по никакъв начин не сме задължени да оказваме подкрепа! Това празноглавие на Радун ще ни струва скъпо!
17:10 20.07.2026
77 Неразбрал
17:11 20.07.2026