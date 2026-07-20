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Пеевски: ДПС ще гласува „за“ разполагането на американски самолети в „Безмер“

Пеевски: ДПС ще гласува „за“ разполагането на американски самолети в „Безмер“

20 Юли, 2026 15:39 1 457 77

  • дпс-
  • самолети-
  • безмер

Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава

Пеевски: ДПС ще гласува „за“ разполагането на американски самолети в „Безмер“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство.

От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.

Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    94 2 Отговор
    Пеевски ще го лигави на всеки за да си спаси намагнитеното четирибуквие! По лесен е и от жрица на Лъвов мост ако опре работа до магнитни!

    Коментиран от #13

    15:41 20.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пръц

    86 2 Отговор
    Когато магнита те държи за топките ще гласуваш не ами и хоро ще играеш

    15:43 20.07.2026

  • 5 Мдаа

    76 3 Отговор
    На никой не са му притрябвали вашите гласове, а още по-малко мнението ви.

    15:44 20.07.2026

  • 6 Добър ден

    56 5 Отговор
    Смър за членовете и гласоподавателите на ДПС от всички етнически групи. Тричане със струна от пиано през врата

    15:45 20.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    17 11 Отговор
    Др.Радев, Премиерът де, ми се обади по ЖСМ-а и ме помоли да му стятам куфара и на него за УСА. Щял да пътува с мене безвизово.

    15:45 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айляк

    63 0 Отговор
    Омилостивяваш тези, които те пъхнаха в списъка Магнитски?
    Няма да ти помогне.
    Дръж се, Шиши, не остана:)

    15:46 20.07.2026

  • 10 Шиши

    50 0 Отговор
    е по самолетите !

    15:47 20.07.2026

  • 11 Без име

    55 1 Отговор
    Когато заведеш семейството си да живее в Ямбол, гласувай ЗА!!!

    15:47 20.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    61 2 Отговор
    Шиши ни вкарва във война заради парите си.

    Коментиран от #71

    15:47 20.07.2026

  • 13 До Румен Радев:

    75 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Защо Борисов и Пеевски не са зад решетките?! Един милион и половина честни и почтени хора дадоха гласа си за да ги видят и двамата в затвора.

    Коментиран от #67

    15:48 20.07.2026

  • 14 Така

    43 0 Отговор
    работи за хората магнитската с-и-я сега се подмазва на лут доню да го размагнитизира,а че може да ни вкарва във война не му пука той да е размагнитен

    15:48 20.07.2026

  • 15 виктория

    47 0 Отговор
    шопара да се подмаже на чичко Тръмп!!!!

    15:48 20.07.2026

  • 16 гръндж

    41 0 Отговор
    ИзПеевски искал да става пилот,но трудно щял да седне в кабината на изтребител-самальот.

    15:49 20.07.2026

  • 17 Без майтап

    40 1 Отговор
    Пеевски колкото и да се напъваш след голяма нужда корема пак ще е голям и пълен с ла...й. на.

    15:49 20.07.2026

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    17 17 Отговор
    Копринков и Иво Христов, шефовете на зеления чорап, са в колаборация с Пеевски и Цацаров и скоро Демерджиев ще изгори, защото нали знаете, че ДС и съветски другари около кРадев се борят С олигархията, срещу народа.

    15:49 20.07.2026

  • 19 Смър на членовете и гласоподавателите

    16 3 Отговор
    на ДПС от всички етноси. Тричане със струна от пиано през врата за тази напаст

    15:50 20.07.2026

  • 20 патент

    34 1 Отговор
    В България все америкейшънски самолети щели да кацат. За войната на чичо ни Дончо Тръмпов с източни държави. Докато някоя тяхна бомба не се промъкне на българска територия.

    15:52 20.07.2026

  • 21 Едно ми е прогресивно ...

    21 14 Отговор
    Единственото, което се промени с идването на националния предател румен кРадев спрямо бойко е, че сега прогресивните другарЕ първо съобщават желанията на ДС внука пеевски и после той ги подкрепя. При бойко беше обратното, ДС наследника първо съобщава желанията си и после бойко действа.
    Иначе кадрите им същите, олигарсите им същите, мафията им е същата, началниците им от кремъл са същите ...

    15:53 20.07.2026

  • 22 Злодеи под слънцето

    20 7 Отговор
    Голямото подмазване стартира - едни на Тръмп, други на Путин .... А затъпелият народ продължава да подарява властта на национални предатели.

    15:54 20.07.2026

  • 23 един БЪЛГАРИН

    32 0 Отговор
    „Пеевски е икономически канибал. Той не може да създава стойност, той може само да консумира и унищожава създаденото от други. КТБ беше здрава структура, но лакомията му да сложи ръка на БТК (Виваком) и т.н. го накара да запали цялата къща, за да си опече своето прасе.“

    15:54 20.07.2026

  • 24 Стенли

    26 2 Отговор
    То за Пеевски ни ясно , че ще за , много по интересно как ще гласуват депутатите на Радев , защо ли имам предчувствието че само депутатите на ВЪЗРАЖДАНЕ ще са против🤔, дано да греша и Радев и депутатите му да не правят пак многопластова политика , какво и да значи това🤨

    15:56 20.07.2026

  • 25 Антон

    24 0 Отговор
    То е ясно, че Пеевски е мръсен предател, но ще видим как ще се държи Радев и най-вече депутатите от неговата парти Както и "Възраждане".

    15:57 20.07.2026

  • 26 хъхъ

    20 1 Отговор
    Прасето е хванато с Магнитски.
    Въпросът е с какво американците държат Мунчо Радев?

    16:00 20.07.2026

  • 27 Диепиесие

    19 0 Отговор
    Са енничари. Винаги са били.

    16:01 20.07.2026

  • 28 Горски

    19 0 Отговор
    След заблудите,подкрепени удачно с пускане на димна завеса,се настаниха у нас тези самолети-цистерни за презареждане на ударните самолети ,поразили множество цели.Те си свършиха отлично работата и излетяха.Но населението в страната ни остава.Превръщането ни в реална мишена от страна на персите не се е отчитало от управляващите.По важно е ,че си напълниха джобовете със зелени гущери властимащите в държавата.

    16:01 20.07.2026

  • 29 Всичко

    13 0 Отговор
    Е цветно, прогресивно, евро Атлантическо значи. Скоро самолетите ще са не 8, а88. А ако на изриелците им дотрябва пушечно месо. Дядо им ще го осигури.

    16:03 20.07.2026

  • 30 ЩОМ

    14 0 Отговор
    ШИШО ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДМАЗВА,
    ЗНАЧИ ВСИЧКО ВЪРВИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА.
    ТАЗИ ГОДИНА КОЛЕДТА МОЖЕ И ДА ПОДРАНИ.

    16:04 20.07.2026

  • 31 Кой те пите тебе бе Шопар!

    17 0 Отговор
    Къде се слагаш

    16:06 20.07.2026

  • 32 Пламен

    5 9 Отговор
    Е , то и мунчовците в ,,парламента" за това ще гласуват.
    Все пак всяка копейка тайно иска премахване на американските визи.

    Коментиран от #40, #41

    16:07 20.07.2026

  • 33 Хало

    10 4 Отговор
    Този добитък още не е доразбрал за какво става въпрос и е съгласен.Новата сглобка Копринков-Магнитския мафиот ,тартора на магията у нас.Радее ,ти кой си,бе беззвучния шофьор на самолет ли беше или нищо?

    16:08 20.07.2026

  • 34 190 кг. наглост

    18 3 Отговор
    Бре, да му ес не виид! Урождливото 190 - килограмово туловище, което се подиграваше с фатмака от село Славяново, докато беше президент, наричаше го "Мистър Куш", "ЧичкоРумен" и какви ли не още просташки обиди, ама сега, ти да видиш слугинаж, обърнало палачинката! Съгласен е с всяко решеине на фатмака, колкото срамно и позорно де е за Блъгария, гласуав заедно с "Прогресивните" одлоги на кремълския злодей и е по-нисък от тревата! Ха-ха-ха! Че къде на майка си Иренкина да върви?! Колкото и да плюят лакеите и лизачите на дебелия зад--ик на Туловището, Дерменджев си идва от Щатите с такива новини, че уродловото туловище просто ще търси висок прозорец, откъдето да падне "доброволно"! Господи! Каква отвратителна, мазна, грозна и мърсна мутра, от която като река тече мръсна пот!

    16:10 20.07.2026

  • 35 Е как няма да подкрепи

    15 1 Отговор
    Нали се надява Магнитцки да не го кастрира!
    Давай шишко мазен, Радев обича да го чешат зад ушетата.

    16:10 20.07.2026

  • 36 Троян

    15 1 Отговор
    Във съседна на нас държава, Гърция, тоя помияр отдавна да е виснал на някой стълб, провесен със главата надолу.

    16:11 20.07.2026

  • 37 Поискано с Нота

    13 0 Отговор
    Ако не дадете,какво следва?Сърбия...

    16:12 20.07.2026

  • 38 Кимион

    7 3 Отговор
    Да обявим война на САЩ!

    16:13 20.07.2026

  • 39 Пламен

    9 4 Отговор
    Смешно е , а ?
    Копейките гласуваха за Рублен, а неговите путати гласуват за САЩ. :)

    Копита, опять двойка ! :)

    16:14 20.07.2026

  • 40 Стенли

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Ама ти смяташ Радев за копейка ли , той не никакъв русофил а си е чист натовски генерал в което лошо няма , но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и, иот и отидоха на политическото бунище , много добре помним как Радев отказа референдум за еврозоната и негов министър (преди промените в конституцията) въведе така наречените зелени сертификати ,така че аман от двуличници😡

    Коментиран от #44

    16:15 20.07.2026

  • 41 Какви визи бе Пламене

    12 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Те САЩ се чудят как да се отърват от техния боклук, че вече май и родените от чужди граждани деца на американска територия не предобиват американско гражданство, та нашите мангальоци и разни брадати и космати с БГ гражданство ще ни пуснат!
    Това с визите беше най- тъпото, което направи Радев, за да премахне самолетите от гражданското летище. Ако имаше характер, нямаше да разиграва този цирк.

    16:17 20.07.2026

  • 42 Дедовия

    11 3 Отговор
    Радев е със Шиши !!! Гласуваш за "генерал" получаваш ФЕОДАЛ !!!!

    16:17 20.07.2026

  • 43 Кога

    11 1 Отговор
    Ще я слжат пак на " руска диета " тази сссссссвиня?

    16:18 20.07.2026

  • 44 Пламен

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Стенли":

    Така е .
    И аз това се опитвах да обяснявам на нашите купонки , ама те предадоха Копейкин и се ашладисаха на Мучовия :)

    16:20 20.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 селяк

    7 0 Отговор
    А като почнат да падат Иранскире ракетки тука как ще гласуваш?

    Коментиран от #48

    16:26 20.07.2026

  • 48 Пецо

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "селяк":

    Е как :Д от Дубай как

    16:27 20.07.2026

  • 49 604

    5 1 Отговор
    Тръмпонъ дъ отсече и с топките ще го поемете и за още ще питате...има си хас..

    16:27 20.07.2026

  • 50 Прав е Пеевски!

    8 1 Отговор
    С такива ПроАмерикански действия,току-виж, бъде изваден от Списъка-,,Магнитски"...!
    Но трябва още старание...!
    Това е малко...!

    16:28 20.07.2026

  • 51 И д пе да даваш

    6 0 Отговор
    Шишкоооо и това нема да те спаси

    16:28 20.07.2026

  • 52 🐂 г о в ед 0

    6 0 Отговор
    Сф ин юю още си жифа

    16:28 20.07.2026

  • 53 нормално

    11 0 Отговор
    Ти и да гласуваш против, Радев има мнозинство, той преди тебе е харизал държавата ни на хамериканците. Българския народ му гласува доверие за да бори олигархията, сега ние не сме доволни,но американския народ предполагам е много доволен ,затова другия път преди избори да ходи там за да иска гласове

    16:29 20.07.2026

  • 54 Факт

    8 1 Отговор
    Шишко вече овладя цялата власт в територията през кучкaтa си Муньо и старите червени люспи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в измамата Прогресивен Богаташ.

    За народа играта вече приключи или както се казва на новобълтаски "гейм оувър".

    16:29 20.07.2026

  • 55 демерджи паша

    7 0 Отговор
    мазниш ли се ,мазниш ли се ,маатидае...

    16:30 20.07.2026

  • 56 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Пореден плонж към рижавия. Двойкаджиите вдигат ръка за участие в края на срока, за да си оправят двойките. Чак ще ти извадят очите!

    16:33 20.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бфбж

    5 0 Отговор
    Пеевски се мазни на американците заради Магнитски.

    16:36 20.07.2026

  • 59 Реалист

    1 0 Отговор
    То ясно че си за, защото българите сме против да сме колония:)

    16:36 20.07.2026

  • 60 бай Иван

    2 1 Отговор
    Имаш си хас ДПС да не гласува "За". И сега какво стана ? Героят Радев дето "изгони " уж самолетите сега ги приема. Мога да се обзаложа какво ще стане. Радев казва ние сме "за" но парламента да реши и какво става там? Националните пр.д.тели ГЕРБ ,ДПС ,най-вече ПП-ДЕЕ....Бъ заедно с колкото трябват от партията на Радев са "за ". Така част от депутатите на Радев уж ще покажат гръбнак и самолетите пак ще кацнат тук.Те точно това ще стане. Само,че войната се разраства и не се знае дали и тука няма да полетят ракети. По вероятно "да" Не се ли замисляте защо Европа не се бърка в тази война? Едно от нещата е ,че а се намесиха, а руски ракети отидоха в Иран и почнаха да бият по Европа по същият начин както западните бият по Русия през Украйна.

    16:37 20.07.2026

  • 61 Кое не е така ?!

    3 1 Отговор
    Премиерът Румен Радев ни включи официално във войната срещу Иран.
    Току що обяви, че е взел решение на заседание на правителството (явно на подпис), България да предостави на Съединените щати базата в Безмер за 8 военни самолета цистерни за военни операции в Близкия изток.
    🛬 Радев обяви, че ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува в подкрепа на решението. За да може да каже, че не е той, а парламентарната му група.
    ❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
    📣 Преди изборите говореше друго!
    ⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
    🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.

    16:38 20.07.2026

  • 62 ккк

    3 0 Отговор
    както и да гласува Д-то чичо Румен го е дал на американците да си играят с него както им кефне , та даже и Бой трепери в зайчарника да не го намагнитят и него

    16:41 20.07.2026

  • 63 Жика

    3 0 Отговор
    Добре е че такива ялови политици ни са на влст че зада спасят собствения си задник ще затрият Бълария

    16:41 20.07.2026

  • 64 Пеявки

    2 0 Отговор
    Подарявам държава и народ само и само да се спася...

    16:42 20.07.2026

  • 65 Шишкото

    3 0 Отговор
    КОЙ ти иска мнението пък на тебе бе, дебел?

    16:43 20.07.2026

  • 66 азз

    3 0 Отговор
    па голем евро-на-гъ-зе-няк бил тоя свин-чо бе.....

    16:48 20.07.2026

  • 67 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "До Румен Радев:":

    Защото Комунист, никога не вкарва в затвора друг Комунист....

    16:51 20.07.2026

  • 68 Алекс

    1 0 Отговор
    Прасето горкото не знае че когато Световната Банка е запорирала пари с магнит ,то те са нейни и няма връщане на зад...
    Пример:
    Когато изядете една вкусна ябълка как можете да върнете същия плод обратно?
    Няма начин на обезпечаване!!!!

    16:53 20.07.2026

  • 69 Баш софиянец

    2 0 Отговор
    Тоя ще се скъса да се подмазва, белким го размагнетизират (понеже нали у нас не важали тези санкции, дет се вика). Не е разбрал завалията, че тези санкции не се махат. Те са доживотни, за да си имат послушко в територията. Не е въпрос на вярност и въобще никого не интересуват неговите затруднения. Жалка картина!

    16:53 20.07.2026

  • 70 кофин

    1 0 Отговор
    Кой би се усъмнил в раболепието на "магнита", за сметка на избирателя.

    16:54 20.07.2026

  • 71 хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Радев има мнозинство, а не Пеевски, затова нека видим какво ще избере Българския Премиер. От Пеевски не зависи дали ще гласува за или против.

    16:57 20.07.2026

  • 72 гошо

    3 0 Отговор
    Свински иска да спаси сланината.

    16:58 20.07.2026

  • 73 Браво

    0 0 Отговор
    Нямате избор. Тласуването е формалност. Това се отнася за всички партии в паламента. Да разбира се без Възраждане..

    17:01 20.07.2026

  • 74 Смешник

    2 1 Отговор
    А как ще гласуват от ПБ на Радев Да видим тогава дали генерала е човек на Кремъл

    17:03 20.07.2026

  • 75 ПРАСЬО ПРАСЕВ

    2 0 Отговор
    ЩЕ ГЛЕДАМ КРАВИТЕ ДА ОЦЕНЯТ ЖЕСТА МИ И ДА МЕ РАЗМАГНЕТИЗИРАТ , ЧЕ МНОГО Я ЗАКЪСАХМЕ СЪС ТИКВАТА !!!!!! А СЪС ДЕСИТО СМЕ ЗАЕДНО В КЮПА !!!!!

    17:07 20.07.2026

  • 76 Тоя къдравия

    1 0 Отговор
    Съвсем е изтрещял!
    Разбира се, че ще подкрепи искането, ама не го еня, както и двуличника муньо, че така влизаме директно във войната!
    Тази война, сите война на САЩ и Израел, както и войната в Украйна! Те нямат нищо общо с участието на янАТО и по никакъв начин не сме задължени да оказваме подкрепа! Това празноглавие на Радун ще ни струва скъпо!

    17:10 20.07.2026

  • 77 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , тоя като е толкова кадърен и грамотен , от къде има толкова милиони , че съседа пита и той да стане богат като него и да фърчи със частни самолети до Дубай защото бил гледал домати ....ама нямал пари ??????

    17:11 20.07.2026

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