Атанас Атанасов: Идват сигнали, че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент

„В аванс заявявам, че ще гласувам за Гюров. Основната задача на кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа. Защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между - образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България“.
Това заяви в „Тази сутрин“ по bTV Атанас Атанасов, депутат от „Демократична България“, заместник-председател на Народното събрания.
„Така че задачата на кандидатите и на техния инициативен комитет е да обединят проевропейската демократична общност, а политическите сили, които застават на втори план — за тях някои казват „десните“, не само десните. Надявам се, че ще бъдат положени усилия да бъдат привлечени, разбира се, и хора от центристката общност“, посочи той.
„Борисов и ГЕРБ нека заявят позицията си - ще имат ли кандидат, или не? „Тука има, тука няма „ - не знам. Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат. Но това е задача на кандидата за президент и на неговия инициативен комитет — да привлекат на своя страна и като подкрепа избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство“, коментира Атанасов.
По думите му има „тежка концентрация на червена власт“ в парламента: „мнозинство, самостоятелно правителство, начело с Радев. Не трябва да има президентски чадър“.
„Защото изборът на Йотова — ние коментираме нейните качества — ще се превърне именно в това: президентски чадър върху това, което упражнява властта. Има нужда тази власт от солиден коректив“, посочи Атанас Атанасов.
Когато напускаше системата на МВР, Георги Кандев заяви, че го прави, защото, му се пречи да работи и не иска да нарушава принципите си.
„Ето сега кандидатът за вицепрезидент Кандев, който, между другото, се представи много добре като изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, има възможност в кампанията да обясни всички тези негови твърдения — кой му е пречил, защо му е пречил да работи. Така че има тази възможност“, посочи депутатът от „Демократична България“.
.Реформите в сектор „Сигурност“ и заглушителят от „Драгалевци“
„Аз смятам, че българските служби трябва да гледат напред, а не да се връщат 35 години назад. Защото това, което предлагат за обществено обсъждане — вечните тайни. Тези тайни, на които им изтича срокът
сега, давността — са от преди 35 години и сега трябва да ги покриваме. Какви са тези тайни от преди 35 години?
И другото много важно: Това са някакви наследени навици още от времето на Държавна сигурност — да се прави опит да се даде възможност на службите да унищожават информация без граждански контрол. Това не трябва да се допуска, защото имаме спомени от 90-те години какво се случва с досиетата на Държавна сигурност“, коментира Атанасов.
„Сега ще ви дам един пример. Ето този скандален случай с така речения „заглушител“. И аз искам да питам службите: каква информация има за тези лица, за които министър-председателят излезе публично и заяви, че това е върхът на мафията и че този заглушител - оказа се според прокуратурата, че заглушител няма. Това показва нещо друго — че има провал на операцията на службите. Най-вероятно има изтичане на информация, защото някой е побързал да отстрани.
„Аз питам директно - тези така наречени Ами и Таки, агенти ли са били дълги години на службите, или са били обекти, върху които е имало оперативно покритие? Има ли риск с тези изменения в закона всичко това, което е свързано с дейността на тези лица, да бъде унищожено?“, попита Атанас Атанасова.
„Но това е конкретен случай. Имаме много сериозен проблем със системата за сигурност в България. Ще ви дам два примера. През август месец беше оповестено едно задълбочено проучване в едно списание, „Френч експрес“, където за срок от три месеца са били интервюирани голям кръг от бивши и настоящи ръководители на службите за сигурност в Европа. България е на дъното. Нула точки.
Това означава, че ние не сме надежден съюзник в тази сложна ситуация, в която функционираме. В проучването е посочено — че българските служби са ненадеждни, тъй като има риск от изтичане на информация към Русия.
Това е много сериозен риск изобщо за сигурността в Европа, за координацията между службите и това е голям проблем за българските служби да получават надеждна оперативна информация. Няма доверие към ръководството“, коментира Атанасов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Окооо
08:45 02.09.2026
2 Трол
08:45 02.09.2026
3 А50
08:46 02.09.2026
4 Перо
Коментиран от #51
08:46 02.09.2026
5 надарена кака
08:47 02.09.2026
6 хехе
08:47 02.09.2026
7 Въй
08:48 02.09.2026
8 Хихи
08:48 02.09.2026
9 НЕ БИХ ГЛАСУВАЛ ЗА ГЮРОВ И КАНДЕВ
Коментиран от #11, #35
08:49 02.09.2026
10 Тик-Ток
08:49 02.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 муцунка
08:52 02.09.2026
13 АНТИ ПП - ДБ !
08:54 02.09.2026
14 Стадото блее
Прогресирате ли?
Коментиран от #18
08:56 02.09.2026
15 Чупка от терена
08:57 02.09.2026
16 глупусти
Пример: ПБ ви натресе в пъти по-лош Бюджет от този заради когото тълпата свали Желязков, но сега няма никой по площадите. Защо?
09:01 02.09.2026
17 ЩЕ ИМАМЕ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛ
09:01 02.09.2026
18 Евроатлантик
До коментар #14 от "Стадото блее":Истинската съдебна реформа след дъъъълго чакане и протакане от разните сглобкаджии, най- после започна! Имаме нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и ще очакваме справедливост и възмездие! А пък, такива като теб, нека си пищят и плюят, защото сте крещящо малцинство!!!
Коментиран от #22, #29
09:02 02.09.2026
19 Борисов не може да се мери
Минаха времената на Винету туу
09:04 02.09.2026
20 Ами да ве, как не се сетихме, Гюров
Иначе, не че Бойко Мутракиев Борисов няма Тик Ток account?⚽️🤣😂⚽️❗️
09:04 02.09.2026
21 ьоикас
09:05 02.09.2026
22 Убъркал си
До коментар #18 от "Евроатлантик":рейса пич. Огледай се...
09:05 02.09.2026
23 по-добре
09:07 02.09.2026
24 Танасе , Танасе
09:08 02.09.2026
25 РЕАЛИСТ
09:09 02.09.2026
26 Някой си
Що не дадоха телевизиите пред колко човека вчера обявиха кандидатурата си. Май само пред родата си.
09:10 02.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Заблуден шматарок
09:12 02.09.2026
29 нали
До коментар #18 от "Евроатлантик":И после Народен съд за предателите, а?
09:13 02.09.2026
30 И продължават
Коментиран от #54
09:15 02.09.2026
31 Оня
09:16 02.09.2026
32 Бойко Българоубиец
09:16 02.09.2026
33 Чума
09:17 02.09.2026
34 Добре, че е Танас
Истинското срутване на ГЕРБ тепърва предстои!
Това го казах преди месец и има защо
Боко направо размаза ГЕРБ! ★
АМА НА ТЯХ ЯВНО ИМ ХАРЕСВА!
09:18 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 "проевропейска общност"
Коментиран от #42
09:21 02.09.2026
37 Трайчо
09:22 02.09.2026
38 до инч хай
09:26 02.09.2026
39 смях в залата
Коментиран от #43
09:29 02.09.2026
40 баце
09:29 02.09.2026
41 Няма как сган
09:30 02.09.2026
42 Европа
До коментар #36 от ""проевропейска общност"":Ти ли продължаваш да пускаш каша след каша? Правилно се насочваш но изкривавяш и то в рамките на едно изречение. Какъв диктат? Всичко е въпрос на преговори. Виновни са тези, които доброволно се съобразяваха и съгласяваха с каквото им се каже. И те са какви? По документи българи, национални предатели. И на други държави се опитват да им "диктуват" но си отстояват интересите. Мястото на България е в европейската зона. Всички, които ползват еврото, от изток на запад, използват българските букви напечатани на парите. Французи, германци, испанци, чехи, и други, приеха българските букви, това е голям успех срещу опитите от някои да се изтрие историята на българската азбука.
Коментиран от #50, #52
09:30 02.09.2026
43 баце
До коментар #39 от "смях в залата":Как така кого ще плюват. Ще се плюват един другиго.
09:31 02.09.2026
44 Перо
Коментиран от #53
09:33 02.09.2026
45 Тити на Кака
Микрозабавно!
09:33 02.09.2026
46 И Гюров и неговия инициативен комитет
09:35 02.09.2026
47 бай Иван
Боже,боже, божеее! Ма генерал Наско явно ни има за идиоти! Айде българи пишете вие идиоти ли сте? Или вярвате в независимостта и инициативният комитет на Гюро Михайлов и Жоро "Картофа"
09:36 02.09.2026
48 ккк
09:37 02.09.2026
49 Голям праз
09:38 02.09.2026
50 Ееропа
До коментар #42 от "Европа":Гордейте се малко, българската азбука е на облика на парите, използвани от милиони по света. Българската азбука е в Европа.
Около 350 милиона души по света използват еврото като своя основна валута.
Допълнително, още около 175 милиона души живеят в държави и територии, чиито валути са директно или индиректно вързани към еврото.
Общият брой хора, чийто ежедневен живот е пряко или косвено свързан с еврото, надхвърля 525 милиона.
09:40 02.09.2026
51 бай Иван
До коментар #4 от "Перо":И тоя случайник от нищото изкара пенсия като депутат и хората чакат такива да ни оправят от 35 г. До сега се е оправил само той!
Генерал Наско изкара в парламента завидното депутатстване от почти 30 години ? И какво точно чакате от него като креативност. Едва ли някога е учил за детутат за да си изкара трудовия стаж в парламента.
09:40 02.09.2026
52 Украйна колега да те питам
До коментар #42 от "Европа":използват ли българските букви вече? А да те питам и 24 май не го ли отмениха и замениха с деня на св. Нестор Мики Маус? Я провери и глупости не пиши ! А относно кой ползва еврото да ти кажа ако не знаеш, че всеки който е искал и преди еврозоната го е ползвал и валутна сметка е можел във всяка една банка в България и по света да си отвори. Но не това е въпроса а въпроса е относно "суверинета" Точно срещу който методично работиха и се заявяваха в годините атлантическите нацисти.
Коментиран от #57, #62
09:43 02.09.2026
53 смях в залата
До коментар #44 от "Перо":Радев и Йотова бяха посочени от Руското посолство чрез Решетников. Помните ли как Йотова се хвърли на колене пред Гундяев.
09:44 02.09.2026
54 бай Иван
До коментар #30 от "И продължават":Борисов посочи за кого да гласуват почитателите и клиентите на ГЕРБ и това е Йотова. Но защо Борисов застана зад Йотова?
Да не му закачат хората на Радев бизнеса на Бойчето . После леко полеко ще се сглобяват по места да не си пречат с Копринката /а те вече започнаха/ и да си работят по старому. Когато си овладял и министерски съвет и президентството това ти гарантира четири години тишина в медиите у крадене и възхвала на постиженията ти докато абдалите наречени население да се усетят. Олигархията и мафията има нужда от тишина за да върти /разбирай/ краде пари.
09:46 02.09.2026
55 ?????
Сигналите откъде идват?
От посолствата ли?
09:46 02.09.2026
56 9ти септември
09:49 02.09.2026
57 Муше
До коментар #52 от "Украйна колега да те питам":Кога България е имала суверинитет. По времето на Съветска Русия ли? Кога по тяхна заповед и от Сталин, се създаде македонската нация от чисти българи, с българско самосъзнание? И всичките репресии срещу хора с българско самосъзнание в България и Македония? Тогава ли България е била свободна? И с днешна Путинска Русия ли ще бъде независима, когато Путин още от преди над 10 години може би, открито водят българофобска политика за заличаване на историята на българската азбука? Добре че има хора като Пламен Павлов да се оправят с тях! Както го правеше и Божидар Димитров.
09:50 02.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 информация от службите
Коментиран от #63
09:51 02.09.2026
60 Ето този
09:52 02.09.2026
61 хах
09:53 02.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 думите на бившата му жена
До коментар #59 от "информация от службите":изкара 3 куфара пълни с долари изпод леглото. Занесе първите два до таксито, после се върна и за третия и изчезна .....
09:55 02.09.2026
64 хах
09:57 02.09.2026
65 За пореден път
09:58 02.09.2026
66 Генерал Гномов
10:02 02.09.2026
67 ШЕФА
10:09 02.09.2026
68 "проевропейска демократична общност"
10:10 02.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Семо
10:24 02.09.2026