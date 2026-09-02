Атанас Атанасов: Идват сигнали, че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент

„В аванс заявявам, че ще гласувам за Гюров. Основната задача на кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа. Защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между - образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България“.

Това заяви в „Тази сутрин“ по bTV Атанас Атанасов, депутат от „Демократична България“, заместник-председател на Народното събрания.

„Така че задачата на кандидатите и на техния инициативен комитет е да обединят проевропейската демократична общност, а политическите сили, които застават на втори план — за тях някои казват „десните“, не само десните. Надявам се, че ще бъдат положени усилия да бъдат привлечени, разбира се, и хора от центристката общност“, посочи той.

„Борисов и ГЕРБ нека заявят позицията си - ще имат ли кандидат, или не? „Тука има, тука няма „ - не знам. Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат. Но това е задача на кандидата за президент и на неговия инициативен комитет — да привлекат на своя страна и като подкрепа избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство“, коментира Атанасов.

По думите му има „тежка концентрация на червена власт“ в парламента: „мнозинство, самостоятелно правителство, начело с Радев. Не трябва да има президентски чадър“.

„Защото изборът на Йотова — ние коментираме нейните качества — ще се превърне именно в това: президентски чадър върху това, което упражнява властта. Има нужда тази власт от солиден коректив“, посочи Атанас Атанасов.

Когато напускаше системата на МВР, Георги Кандев заяви, че го прави, защото, му се пречи да работи и не иска да нарушава принципите си.

„Ето сега кандидатът за вицепрезидент Кандев, който, между другото, се представи много добре като изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, има възможност в кампанията да обясни всички тези негови твърдения — кой му е пречил, защо му е пречил да работи. Така че има тази възможност“, посочи депутатът от „Демократична България“.

.Реформите в сектор „Сигурност“ и заглушителят от „Драгалевци“

„Аз смятам, че българските служби трябва да гледат напред, а не да се връщат 35 години назад. Защото това, което предлагат за обществено обсъждане — вечните тайни. Тези тайни, на които им изтича срокът

сега, давността — са от преди 35 години и сега трябва да ги покриваме. Какви са тези тайни от преди 35 години?

И другото много важно: Това са някакви наследени навици още от времето на Държавна сигурност — да се прави опит да се даде възможност на службите да унищожават информация без граждански контрол. Това не трябва да се допуска, защото имаме спомени от 90-те години какво се случва с досиетата на Държавна сигурност“, коментира Атанасов.

„Сега ще ви дам един пример. Ето този скандален случай с така речения „заглушител“. И аз искам да питам службите: каква информация има за тези лица, за които министър-председателят излезе публично и заяви, че това е върхът на мафията и че този заглушител - оказа се според прокуратурата, че заглушител няма. Това показва нещо друго — че има провал на операцията на службите. Най-вероятно има изтичане на информация, защото някой е побързал да отстрани.

„Аз питам директно - тези така наречени Ами и Таки, агенти ли са били дълги години на службите, или са били обекти, върху които е имало оперативно покритие? Има ли риск с тези изменения в закона всичко това, което е свързано с дейността на тези лица, да бъде унищожено?“, попита Атанас Атанасова.

„Но това е конкретен случай. Имаме много сериозен проблем със системата за сигурност в България. Ще ви дам два примера. През август месец беше оповестено едно задълбочено проучване в едно списание, „Френч експрес“, където за срок от три месеца са били интервюирани голям кръг от бивши и настоящи ръководители на службите за сигурност в Европа. България е на дъното. Нула точки.

Това означава, че ние не сме надежден съюзник в тази сложна ситуация, в която функционираме. В проучването е посочено — че българските служби са ненадеждни, тъй като има риск от изтичане на информация към Русия.

Това е много сериозен риск изобщо за сигурността в Европа, за координацията между службите и това е голям проблем за българските служби да получават надеждна оперативна информация. Няма доверие към ръководството“, коментира Атанасов.