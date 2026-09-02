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Атанас Атанасов: Идват сигнали, че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент

Атанас Атанасов: Идват сигнали, че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент

2 Септември, 2026 08:40 1 260 70

  • атанас атанасов-
  • сигнали-
  • герб-
  • кандидат за президент

Основната задача на кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа. Защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между - образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България“, коментира още депутатът от ДБ

Атанас Атанасов: Идват сигнали, че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„В аванс заявявам, че ще гласувам за Гюров. Основната задача на кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа. Защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между - образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България“.

Това заяви в „Тази сутрин“ по bTV Атанас Атанасов, депутат от „Демократична България“, заместник-председател на Народното събрания.

„Така че задачата на кандидатите и на техния инициативен комитет е да обединят проевропейската демократична общност, а политическите сили, които застават на втори план — за тях някои казват „десните“, не само десните. Надявам се, че ще бъдат положени усилия да бъдат привлечени, разбира се, и хора от центристката общност“, посочи той.

„Борисов и ГЕРБ нека заявят позицията си - ще имат ли кандидат, или не? „Тука има, тука няма „ - не знам. Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат. Но това е задача на кандидата за президент и на неговия инициативен комитет — да привлекат на своя страна и като подкрепа избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство“, коментира Атанасов.

По думите му има „тежка концентрация на червена власт“ в парламента: „мнозинство, самостоятелно правителство, начело с Радев. Не трябва да има президентски чадър“.

„Защото изборът на Йотова — ние коментираме нейните качества — ще се превърне именно в това: президентски чадър върху това, което упражнява властта. Има нужда тази власт от солиден коректив“, посочи Атанас Атанасов.

Когато напускаше системата на МВР, Георги Кандев заяви, че го прави, защото, му се пречи да работи и не иска да нарушава принципите си.

„Ето сега кандидатът за вицепрезидент Кандев, който, между другото, се представи много добре като изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, има възможност в кампанията да обясни всички тези негови твърдения — кой му е пречил, защо му е пречил да работи. Така че има тази възможност“, посочи депутатът от „Демократична България“.

.Реформите в сектор „Сигурност“ и заглушителят от „Драгалевци“
„Аз смятам, че българските служби трябва да гледат напред, а не да се връщат 35 години назад. Защото това, което предлагат за обществено обсъждане — вечните тайни. Тези тайни, на които им изтича срокът

сега, давността — са от преди 35 години и сега трябва да ги покриваме. Какви са тези тайни от преди 35 години?

И другото много важно: Това са някакви наследени навици още от времето на Държавна сигурност — да се прави опит да се даде възможност на службите да унищожават информация без граждански контрол. Това не трябва да се допуска, защото имаме спомени от 90-те години какво се случва с досиетата на Държавна сигурност“, коментира Атанасов.

„Сега ще ви дам един пример. Ето този скандален случай с така речения „заглушител“. И аз искам да питам службите: каква информация има за тези лица, за които министър-председателят излезе публично и заяви, че това е върхът на мафията и че този заглушител - оказа се според прокуратурата, че заглушител няма. Това показва нещо друго — че има провал на операцията на службите. Най-вероятно има изтичане на информация, защото някой е побързал да отстрани.

„Аз питам директно - тези така наречени Ами и Таки, агенти ли са били дълги години на службите, или са били обекти, върху които е имало оперативно покритие? Има ли риск с тези изменения в закона всичко това, което е свързано с дейността на тези лица, да бъде унищожено?“, попита Атанас Атанасова.

„Но това е конкретен случай. Имаме много сериозен проблем със системата за сигурност в България. Ще ви дам два примера. През август месец беше оповестено едно задълбочено проучване в едно списание, „Френч експрес“, където за срок от три месеца са били интервюирани голям кръг от бивши и настоящи ръководители на службите за сигурност в Европа. България е на дъното. Нула точки.

Това означава, че ние не сме надежден съюзник в тази сложна ситуация, в която функционираме. В проучването е посочено — че българските служби са ненадеждни, тъй като има риск от изтичане на информация към Русия.

Това е много сериозен риск изобщо за сигурността в Европа, за координацията между службите и това е голям проблем за българските служби да получават надеждна оперативна информация. Няма доверие към ръководството“, коментира Атанасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окооо

    32 3 Отговор
    Сглобкаджии сър! Ще видим пак, че ако кандидата на ПП- ДБ стигне до балотаж, отново ще го подкрепят от ГЕРБ- ДПС! Така беше избран кмета на София, на балотажа срещу Ваня Григорова, пак се сглобиха и избраха Терзиев! Сглобкаджии- пфодажници- хвани едните, удри другите!!!

    08:45 02.09.2026

  • 2 Трол

    4 18 Отговор
    Сигналите идват директно от Русия.

    08:45 02.09.2026

  • 3 А50

    23 3 Отговор
    Но нама да подкрепят и Гюро с псевдополицая

    08:46 02.09.2026

  • 4 Перо

    37 1 Отговор
    И тоя случайник от нищото изкара пенсия като депутат и хората чакат такива да ни оправят от 35 г. До сега се е оправил само той!

    Коментиран от #51

    08:46 02.09.2026

  • 5 надарена кака

    9 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:47 02.09.2026

  • 6 хехе

    28 0 Отговор
    Ами генерал Ниско да се кандидатира таман няма да има конкуренция ог генерал тиква.

    08:47 02.09.2026

  • 7 Въй

    21 0 Отговор
    Да го издигнат кандидата на 11 хиляди метра със самальот и оттам да го пуснат.

    08:48 02.09.2026

  • 8 Хихи

    31 0 Отговор
    Женарль Гном, как пък успя да ги улови тези сигнали там долу!?

    08:48 02.09.2026

  • 9 НЕ БИХ ГЛАСУВАЛ ЗА ГЮРОВ И КАНДЕВ

    24 4 Отговор
    И ДВАМАТА СА СУХАРИ.... РЕЧТА ИМ Е БЕДНА.

    Коментиран от #11, #35

    08:49 02.09.2026

  • 10 Тик-Ток

    26 1 Отговор
    Абе гнома ,вий не разбрахте ли че сте само за гробищата

    08:49 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 муцунка

    10 0 Отговор
    Идват сигнали, пътували с трам вай и с таксита.Вай,вай!

    08:52 02.09.2026

  • 13 АНТИ ПП - ДБ !

    8 6 Отговор
    АКО ГЕРБ НЕ ИЗДИГНЕ СВОЙ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, НЯМА ДА ГЛУСВАМ ДОРИ С ОПЦИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО.

    08:54 02.09.2026

  • 14 Стадото блее

    4 8 Отговор
    а Мунчо и некадърници стрижат до кръв.
    Прогресирате ли?

    Коментиран от #18

    08:56 02.09.2026

  • 15 Чупка от терена

    19 1 Отговор
    Ей гнОм , помня те като съдия и прокурор.в Лудогорието от тОшовото време. Чупка от терена червЕний изклЕсавецо.

    08:57 02.09.2026

  • 16 глупусти

    8 6 Отговор
    Гюров е медиен проект по същия начин както дойдоха на власт ПП с ДБ и Румен радев с ПБ. Кланят се на един и същ кукловод, който вече 6 години ви води за носа. А се кефеше във Фейсбук колко лесно се манипулира тъплата през социалните мрежи.
    Пример: ПБ ви натресе в пъти по-лош Бюджет от този заради когото тълпата свали Желязков, но сега няма никой по площадите. Защо?

    09:01 02.09.2026

  • 17 ЩЕ ИМАМЕ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛ

    1 2 Отговор
    Професор !

    09:01 02.09.2026

  • 18 Евроатлантик

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Стадото блее":

    Истинската съдебна реформа след дъъъълго чакане и протакане от разните сглобкаджии, най- после започна! Имаме нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и ще очакваме справедливост и възмездие! А пък, такива като теб, нека си пищят и плюят, защото сте крещящо малцинство!!!

    Коментиран от #22, #29

    09:02 02.09.2026

  • 19 Борисов не може да се мери

    8 2 Отговор
    С никой
    Минаха времената на Винету туу

    09:04 02.09.2026

  • 20 Ами да ве, как не се сетихме, Гюров

    2 1 Отговор
    е инфлуенсър, а Бойко Методиев Борисов е Мутра, и кой печели, разбира се Тандема Гюров/Кандев - Инфлуенсър/Супер Яко МВР и най важното е Мутри Вън, ДС Вън.

    Иначе, не че Бойко Мутракиев Борисов няма Тик Ток account?⚽️🤣😂⚽️❗️

    09:04 02.09.2026

  • 21 ьоикас

    12 0 Отговор
    Лъжец. Гейрал Ниско вече близо 20 г яде и пие на корем в парламента, и освен да лъже като циганин с друго не е известен. Този психически нестабилен лъжец няма случаи в които пред някоя мисирка да не каже че е демократ и че го плаши Владимир Путин и Русия. Така 20 г това нагло жуже милиони изяде и изпи с другите ПП и ДБ педофили. Сега намериха циганина от Гоце Делчев Гюро, и много им се иска да ни го натресат да го храним и поим и него. Само се чудят как да излъжат българите да ги хранят от бюджета. Полза никаква. Нищо. Тези калпавите туземци само щета направиха за България. Слава на Господ Иисус Христос вече намаляват. И най глупавите жълтопаветни маймуни разбраха какви лъжци ги яздят. Няма да гласуваме за глупак Гюро, мИрси.

    09:05 02.09.2026

  • 22 Убъркал си

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    рейса пич. Огледай се...

    09:05 02.09.2026

  • 23 по-добре

    7 1 Отговор
    По добре без кандидат, отколо Гюро Михайлов и Кендимен

    09:07 02.09.2026

  • 24 Танасе , Танасе

    7 0 Отговор
    цялата "проевропейска демократична общност" я видяхме на парламентарните избори колко е нали ? Повече няма да станете недоразумения продажни

    09:08 02.09.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Плевнелиев беше първият президент, който е бил нелегален емигрант. Такъв е бил в Германия и не го криеше. Гюров може да е вторият. Отишъл на бригада в САЩ и остал нелегално там. Как такъв екземпляр ще се среща с Тръмп, който е пуснал хрътките си, да ловят такива, като Гюров. Как ще се борим с нелегалната емиграция, ако президентът ни е бил такъв.

    09:09 02.09.2026

  • 26 Някой си

    7 0 Отговор
    И ГЕРБ като не издигнат кандидат веднага си помислихте че тези двамата ще спечелят?
    Що не дадоха телевизиите пред колко човека вчера обявиха кандидатурата си. Май само пред родата си.

    09:10 02.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Заблуден шматарок

    4 0 Отговор
    Още малко и избора за президент да не е избор между Изтока и Запада и техните поддръжници в България. Избора е дали да се даде право на атлантическият нацизъм да има право на креслива вувузелка в президентството. Аз мисля че категорично НЕ ТРЯБВА !

    09:12 02.09.2026

  • 29 нали

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    И после Народен съд за предателите, а?

    09:13 02.09.2026

  • 30 И продължават

    3 2 Отговор
    Борисов посочи за кого да гласуват почитателите и клиентите на ГЕРБ и това е Йотова. Но защо Борисов застана зад Йотова?

    Коментиран от #54

    09:15 02.09.2026

  • 31 Оня

    1 0 Отговор
    Абе тия не бяха ли с отпаднала необходимост?

    09:16 02.09.2026

  • 32 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Гюрлата е мой човек 😏😉 ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:16 02.09.2026

  • 33 Чума

    2 2 Отговор
    За Герб не знам, там всеки местен феодал е със свой интерес, но главатарят им си има кандидат за президент и това е президента Илеана Йотова! Набийте си го в мислите, човека вече над три пъти обяви, че от нея по ценен кадър липсва! Кой е хвалил Йотова, както Бойко Борисов - никой друг!

    09:17 02.09.2026

  • 34 Добре, че е Танас

    3 1 Отговор
    да ми каже, щото никога нямаше сам да се сетя, че Боко пак ще хариже ГЕРБ на розово десните.

    Истинското срутване на ГЕРБ тепърва предстои!
    Това го казах преди месец и има защо
    Боко направо размаза ГЕРБ! ★
    АМА НА ТЯХ ЯВНО ИМ ХАРЕСВА!

    09:18 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 "проевропейска общност"

    8 0 Отговор
    и "демократична общност" е нужно да се осъзнае и ясно да бъде казано и заявено , че са две коренно противоположни неща. Нищо демократично няма с диктата на ЕК винаги безусловно да се съобразяваш и то поне на 99% във вреда на България и хората. Нищо демократично няма методично да се обявяваш срещу референдумите. ПП-ДБ Анти демократи. Те са позор за демокрацията както впрочем и останалите атлантически партии. Атлантизъм и демокрация в едно съждение е Нон Сенс а относно Танас той отдавна е с отпаднала необходимост за обществено политическият живот в България.

    Коментиран от #42

    09:21 02.09.2026

  • 37 Трайчо

    1 0 Отговор
    Възможно ли е ГЕРБ и ПБ да са се договорили, Борисов да не бъде закачан ако не излиза на терен? Така ли се справяте с олигархията. Това не е справяне, това е съучастие в олигархията!

    09:22 02.09.2026

  • 38 до инч хай

    5 0 Отговор
    Аз пък в аванс заявявам, че тяма да гласувам за тиктокъри, единия лъжец, другия ченге! Хау!

    09:26 02.09.2026

  • 39 смях в залата

    2 0 Отговор
    И като не издигнат кандидат става интересно. Кого ще плюят Атанасов ,Мирчевции сие?

    Коментиран от #43

    09:29 02.09.2026

  • 40 баце

    5 0 Отговор
    Този що си мисли, че Боко ще им крепи кандидатите Гюро и Кандьо.

    09:29 02.09.2026

  • 41 Няма как сган

    2 0 Отговор
    От атлантически и ционистки нацисти в България за "демократи" да минат. Кауза пердута е освен ако понятията за демокрация не са се променили без да разберем

    09:30 02.09.2026

  • 42 Европа

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от ""проевропейска общност"":

    Ти ли продължаваш да пускаш каша след каша? Правилно се насочваш но изкривавяш и то в рамките на едно изречение. Какъв диктат? Всичко е въпрос на преговори. Виновни са тези, които доброволно се съобразяваха и съгласяваха с каквото им се каже. И те са какви? По документи българи, национални предатели. И на други държави се опитват да им "диктуват" но си отстояват интересите. Мястото на България е в европейската зона. Всички, които ползват еврото, от изток на запад, използват българските букви напечатани на парите. Французи, германци, испанци, чехи, и други, приеха българските букви, това е голям успех срещу опитите от някои да се изтрие историята на българската азбука.

    Коментиран от #50, #52

    09:30 02.09.2026

  • 43 баце

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "смях в залата":

    Как така кого ще плюват. Ще се плюват един другиго.

    09:31 02.09.2026

  • 44 Перо

    4 1 Отговор
    Тиквата чака разпореждане от посолството за кого да гласува ГЕРБ, защото четала “Магнитски” му е на шията!

    Коментиран от #53

    09:33 02.09.2026

  • 45 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Поредната микроизява на микромозъчния микрогенерал.
    Микрозабавно!

    09:33 02.09.2026

  • 46 И Гюров и неговия инициативен комитет

    5 0 Отговор
    са просто едни жалки смешници. Групичка от безделници и псевдокултурници в графата жълтопаветна смет ! Няма нито един с някаква добавена стойност за обществото. Ама нито един

    09:35 02.09.2026

  • 47 бай Иван

    3 0 Отговор
    "Основната задача на кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа."

    Боже,боже, божеее! Ма генерал Наско явно ни има за идиоти! Айде българи пишете вие идиоти ли сте? Или вярвате в независимостта и инициативният комитет на Гюро Михайлов и Жоро "Картофа"

    09:36 02.09.2026

  • 48 ккк

    0 0 Отговор
    Танасе ние знаем за кой ще гласуваш с късите ръчички, а Боката ако кандидатира Райчето вие с вашата кандидатка отичате

    09:37 02.09.2026

  • 49 Голям праз

    4 0 Отговор
    Никой не се интересува нито от ОПГ Герб, нито от Шарлатани ООД.

    09:38 02.09.2026

  • 50 Ееропа

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Европа":

    Гордейте се малко, българската азбука е на облика на парите, използвани от милиони по света. Българската азбука е в Европа.

    Около 350 милиона души по света използват еврото като своя основна валута.
    Допълнително, още около 175 милиона души живеят в държави и територии, чиито валути са директно или индиректно вързани към еврото.

    Общият брой хора, чийто ежедневен живот е пряко или косвено свързан с еврото, надхвърля 525 милиона.

    09:40 02.09.2026

  • 51 бай Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    И тоя случайник от нищото изкара пенсия като депутат и хората чакат такива да ни оправят от 35 г. До сега се е оправил само той!

    Генерал Наско изкара в парламента завидното депутатстване от почти 30 години ? И какво точно чакате от него като креативност. Едва ли някога е учил за детутат за да си изкара трудовия стаж в парламента.

    09:40 02.09.2026

  • 52 Украйна колега да те питам

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Европа":

    използват ли българските букви вече? А да те питам и 24 май не го ли отмениха и замениха с деня на св. Нестор Мики Маус? Я провери и глупости не пиши ! А относно кой ползва еврото да ти кажа ако не знаеш, че всеки който е искал и преди еврозоната го е ползвал и валутна сметка е можел във всяка една банка в България и по света да си отвори. Но не това е въпроса а въпроса е относно "суверинета" Точно срещу който методично работиха и се заявяваха в годините атлантическите нацисти.

    Коментиран от #57, #62

    09:43 02.09.2026

  • 53 смях в залата

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Перо":

    Радев и Йотова бяха посочени от Руското посолство чрез Решетников. Помните ли как Йотова се хвърли на колене пред Гундяев.

    09:44 02.09.2026

  • 54 бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "И продължават":

    Борисов посочи за кого да гласуват почитателите и клиентите на ГЕРБ и това е Йотова. Но защо Борисов застана зад Йотова?

    Да не му закачат хората на Радев бизнеса на Бойчето . После леко полеко ще се сглобяват по места да не си пречат с Копринката /а те вече започнаха/ и да си работят по старому. Когато си овладял и министерски съвет и президентството това ти гарантира четири години тишина в медиите у крадене и възхвала на постиженията ти докато абдалите наречени население да се усетят. Олигархията и мафията има нужда от тишина за да върти /разбирай/ краде пари.

    09:46 02.09.2026

  • 55 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Сигналите откъде идват?
    От посолствата ли?

    09:46 02.09.2026

  • 56 9ти септември

    0 0 Отговор
    В Беляне

    09:49 02.09.2026

  • 57 Муше

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Украйна колега да те питам":

    Кога България е имала суверинитет. По времето на Съветска Русия ли? Кога по тяхна заповед и от Сталин, се създаде македонската нация от чисти българи, с българско самосъзнание? И всичките репресии срещу хора с българско самосъзнание в България и Македония? Тогава ли България е била свободна? И с днешна Путинска Русия ли ще бъде независима, когато Путин още от преди над 10 години може би, открито водят българофобска политика за заличаване на историята на българската азбука? Добре че има хора като Пламен Павлов да се оправят с тях! Както го правеше и Божидар Димитров.

    09:50 02.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 информация от службите

    2 0 Отговор
    Никога и никъде не е била Танасе под "граждански контрол". Не дрънкай моля глупости! А относно спомените ни от 90-те години какво се случи с досиетата на Държавна сигурност да ти кажа, че точно хора свързани с СДС на времето участваха също активно в "унищожаването". Включително и ти гномче миличко по думите на бившата ти жена !!!! Или си го забравил?

    Коментиран от #63

    09:51 02.09.2026

  • 60 Ето този

    1 0 Отговор
    Е национален предател бифш тъмнокафяв комунист бетонна глава а сега димократ продал род и родина

    09:52 02.09.2026

  • 61 хах

    1 0 Отговор
    Сулю, пулю , Атанас и аз . От американското посолство какво казаха е важно

    09:53 02.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 думите на бившата му жена

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "информация от службите":

    изкара 3 куфара пълни с долари изпод леглото. Занесе първите два до таксито, после се върна и за третия и изчезна .....

    09:55 02.09.2026

  • 64 хах

    0 0 Отговор
    Наско пенсионния таван , човека хем уж работи и пенсия влачи , да му мислят тез с минималната заплата 629 йоро, по важния въпрос е кой ще наместим за президент ,разбираш

    09:57 02.09.2026

  • 65 За пореден път

    2 0 Отговор
    ще се "сглобят" пп-та, ДБ-та и герберасти..., за сега липсва само мекият скут на Шиши. Явно им хареса "сглобяването" от миналия сезон!!!

    09:58 02.09.2026

  • 66 Генерал Гномов

    1 0 Отговор
    Идват сигнали,че ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за президент,защото Путин им е провел Хибридна Руска Атака...!

    10:02 02.09.2026

  • 67 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Престъпниците Тулупа и Прасето ще подкрепят идиотова за Президент,това е от ясно по ясно.Тези двамата и нац.предател Гадев са новото ОПГ за грабеж и унищожение на България !!!

    10:09 02.09.2026

  • 68 "проевропейска демократична общност"

    1 0 Отговор
    "проевропейска" не значи "атлантическа" ! "Демократична" не значи "атлантическо нацистка" ! "Общност" не е "общество" или народи ! И въобще тъпите си малоуни наративи и слогани да си ги сложат знаят къде..... Когато разни елементарни частици почнат да умуват със заучени думички и фрази тази бутафория само насмешка и агресия предизвиква, но това естествено трудничко ще се осъзнае от подобни на Танас, Мирчев и Гюров индивиди.

    10:10 02.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Семо

    0 0 Отговор
    Това да не те успокоява?!

    10:24 02.09.2026

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