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Парламентът изслушва затворнически шефове за помилването на Атанасов

Парламентът изслушва затворнически шефове за помилването на Атанасов

13 Октомври, 2026 05:49 472 0

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  • затворническа администрация-
  • извънредно заседание

В дневния ред е включена една точка, свързана с Указ № 119 от 5 декември 2022 г. и проверките около случая

Парламентът изслушва затворнически шефове за помилването на Атанасов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще проведе извънредно заседание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. Заседанието е насрочено за 9:00 часа, а в дневния ред е включена една точка – изслушване по случая.

Пред депутатите трябва да се явят директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 г.

Въпросите са за документите и инцидента в затвора

Изслушването е свързано с помилването на Атанасов с Указ № 119 от 5 декември 2022 г. Депутатите ще търсят информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения, както и за сведенията за поведението му, използвани във връзка с процедурата.

В дневния ред е включен и инцидентът от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник. Предвидено е да бъдат обсъдени начинът, по който случаят е бил отразен, и предприетите след него проверки.

Кворумът остава ключов за заседанието

Инициативата за свикването на извънредното заседание е на „Продължаваме промяната“. Искането е подкрепено от депутати от „Демократична България“ и ГЕРБ, с което е събран необходимият брой подписи.

Провеждането на заседанието обаче зависи от присъствието на достатъчно народни представители. Според БНР участието на представителите на „Прогресивна България“ е от значение за осигуряването на кворум.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg


София / България
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