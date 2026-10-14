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Откриха античен некропол със 135 гроба в Стара Загора

Откриха античен некропол със 135 гроба в Стара Загора

14 Октомври, 2026 14:53 923 12

  • некропол-
  • гробове-
  • стара загора

При проучването на детски гроб, ориентиран с глава на запад и крака на изток, като гробен инвентар се откриха една монета и две златни обеци

Откриха античен некропол със 135 гроба в Стара Загора - 1
Регионален исторически музей - Стара Загора
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови открития при спасителни археологически проучвания на РИМ – Стара Загора, проведени на терен, отреден за изграждане на жилищна сграда с гаражи, който се намира на ул. "Цар Иван Асен II" № 91. Парцелът попада в югозападната част на АР Августа Траяна – Верея – Стара Загора, извън крепостните стени на античния град.

В процеса на проучването бяха разкрити останки от няколко строителни периода: края на II – IV в.; IV-V в; XVII-XVIII в. и края на XIX - ХХ в.

Най-голям интерес представлява регистрираният некропол от края на II-V в., състоящ се от 135 гробни съоръжения от няколко типа: обикновени гробни ями с трупоизгаряне; обикновени гробни ями с покритие от тегули (керемиди); обикновени гробни ями, покрити с тухли; обикновени гробни ями, покрити с каменни плочи и обикновени гробни ями без покритие. Практикувани са и два погребални обреда, като четири от погребенията са с трупоизгаряне, а останалите – с трупополагане.

При проучването на детски гроб, ориентиран с глава на запад и крака на изток, като гробен инвентар се откриха една монета и две златни обеци. Монетата е антониниан на император Аврелиан, сечен в Сердика през 274-275 г. Към този период е датирано и гробното съоръжение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 37 години демокрация

    11 0 Отговор
    цяла България стана масов гроб

    Коментиран от #9, #11

    14:54 14.10.2026

  • 2 И тогава

    2 0 Отговор
    Са мрели масово и от спекула с храната и мизерия.

    14:57 14.10.2026

  • 3 Пак В СТ ЗАГОРА

    6 0 Отговор
    ИЗРОВИХА В КАМЕННИ МОНОЛИТНИ СЪРКОФАЗИ СКЕЛЕТИ С РАМЕРИ НА ТЕЛАТА 2.8 МЕТРА.?!?!! ИЗНЕСАХА ГИ ТИХОМЪЛКОМ БЕЗ НИИИИКАКЪВ ШУМ.....КРИЯТ ОТ НАС ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВРЧЕСТВОТО......

    Коментиран от #10

    15:00 14.10.2026

  • 4 Баце

    3 4 Отговор
    Айде нела ботафорията да започне сега. Цял актопол ще изникне отгоре.

    15:06 14.10.2026

  • 5 Кога ще откият

    1 1 Отговор
    брабългарин,славянин ,или поне едно тяхно гърне?

    15:20 14.10.2026

  • 6 Реалност

    1 1 Отговор
    На 400 кв метра , копаят три години .... А собствениците на парцелите, половината си заминаха, за някакви си гробни ями! А що пара се изхарчи за прекопаване ???

    15:25 14.10.2026

  • 7 Българин

    1 1 Отговор
    Давайте да ровим гробовете на предците ни и ако намерим някаква залатна пара ще е бонус към заплатата ни.Днес ние ровим а утре нашите гробове ще ровят.

    15:33 14.10.2026

  • 8 що имало вещици после

    1 0 Отговор
    да построиш блок върху гробщие?

    ай стига бе?

    кои ще живее в такъв гроб къде отдоло е било масово гробище?

    15:35 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 що имало вещици после

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак В СТ ЗАГОРА":

    на две места намериха и доста злато

    едното е при водния цикъл когато копаха до кукления театър що полиция пазеше там златото

    второто място още седи разкопано , зад техникумите зад механотехникума има и качено видео в ютуб и там колко време полицията дремеше и пазеше не е истина

    после кои го взема това злато не е ясно но го няма РИМ !

    Коментиран от #12

    15:38 14.10.2026

  • 11 Пенсионер ОСВ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "За 37 години демокрация":

    Нищо подобно,живеем си живота българи цигани и всички останали..
    Моловете и хипермаркетите пълни бензина и дизела скъпи но по пътищата кола след кола и катастрофи...
    Всичко е наред...

    15:42 14.10.2026

  • 12 РОКАФЕЛЕРОВЦИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "що имало вещици после":

    СЪБИРАТ СИИИЧКО. И ИМ СЕ НОСИ НА ТЯХ. ЗАПОВЕД........ ТЕ КОПАЯТ НЕ ЗАРАДИ ВОДНИТЕ ЦИКЛИ ТВА Е ОПРАВДАНИЕ ЗА ПЛЕБЕИТЕ ТЪРСЯТ НЕ САМО ЗЛАТО А И НЕШТО ОТ ТИПА НА КИВОТА....НЯМА ДРУГА ДЪРЖАВА КАТО ТУКА ДЕТО И ДА КОПНЕШ СЕ ЗЛАТО И АРТЕФАКТИ....

    15:47 14.10.2026

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