Откриха античен некропол със 135 гроба в Стара Загора

Нови открития при спасителни археологически проучвания на РИМ – Стара Загора, проведени на терен, отреден за изграждане на жилищна сграда с гаражи, който се намира на ул. "Цар Иван Асен II" № 91. Парцелът попада в югозападната част на АР Августа Траяна – Верея – Стара Загора, извън крепостните стени на античния град.

В процеса на проучването бяха разкрити останки от няколко строителни периода: края на II – IV в.; IV-V в; XVII-XVIII в. и края на XIX - ХХ в.

Най-голям интерес представлява регистрираният некропол от края на II-V в., състоящ се от 135 гробни съоръжения от няколко типа: обикновени гробни ями с трупоизгаряне; обикновени гробни ями с покритие от тегули (керемиди); обикновени гробни ями, покрити с тухли; обикновени гробни ями, покрити с каменни плочи и обикновени гробни ями без покритие. Практикувани са и два погребални обреда, като четири от погребенията са с трупоизгаряне, а останалите – с трупополагане.

При проучването на детски гроб, ориентиран с глава на запад и крака на изток, като гробен инвентар се откриха една монета и две златни обеци. Монетата е антониниан на император Аврелиан, сечен в Сердика през 274-275 г. Към този период е датирано и гробното съоръжение.