Откриха античен некропол със 135 гроба в Стара Загора

Нови открития при спасителни археологически проучвания на РИМ – Стара Загора, проведени на терен, отреден за изграждане на жилищна сграда с гаражи, който се намира на ул. "Цар Иван Асен II" № 91. Парцелът попада в югозападната част на АР Августа Траяна – Верея – Стара Загора, извън крепостните стени на античния град.
В процеса на проучването бяха разкрити останки от няколко строителни периода: края на II – IV в.; IV-V в; XVII-XVIII в. и края на XIX - ХХ в.
Най-голям интерес представлява регистрираният некропол от края на II-V в., състоящ се от 135 гробни съоръжения от няколко типа: обикновени гробни ями с трупоизгаряне; обикновени гробни ями с покритие от тегули (керемиди); обикновени гробни ями, покрити с тухли; обикновени гробни ями, покрити с каменни плочи и обикновени гробни ями без покритие. Практикувани са и два погребални обреда, като четири от погребенията са с трупоизгаряне, а останалите – с трупополагане.
При проучването на детски гроб, ориентиран с глава на запад и крака на изток, като гробен инвентар се откриха една монета и две златни обеци. Монетата е антониниан на император Аврелиан, сечен в Сердика през 274-275 г. Към този период е датирано и гробното съоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За 37 години демокрация
Коментиран от #9, #11
14:54 14.10.2026
2 И тогава
14:57 14.10.2026
3 Пак В СТ ЗАГОРА
Коментиран от #10
15:00 14.10.2026
4 Баце
15:06 14.10.2026
5 Кога ще откият
15:20 14.10.2026
6 Реалност
15:25 14.10.2026
7 Българин
15:33 14.10.2026
8 що имало вещици после
ай стига бе?
кои ще живее в такъв гроб къде отдоло е било масово гробище?
15:35 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 що имало вещици после
До коментар #3 от "Пак В СТ ЗАГОРА":на две места намериха и доста злато
едното е при водния цикъл когато копаха до кукления театър що полиция пазеше там златото
второто място още седи разкопано , зад техникумите зад механотехникума има и качено видео в ютуб и там колко време полицията дремеше и пазеше не е истина
после кои го взема това злато не е ясно но го няма РИМ !
Коментиран от #12
15:38 14.10.2026
11 Пенсионер ОСВ
До коментар #1 от "За 37 години демокрация":Нищо подобно,живеем си живота българи цигани и всички останали..
Моловете и хипермаркетите пълни бензина и дизела скъпи но по пътищата кола след кола и катастрофи...
Всичко е наред...
15:42 14.10.2026
12 РОКАФЕЛЕРОВЦИТЕ
До коментар #10 от "що имало вещици после":СЪБИРАТ СИИИЧКО. И ИМ СЕ НОСИ НА ТЯХ. ЗАПОВЕД........ ТЕ КОПАЯТ НЕ ЗАРАДИ ВОДНИТЕ ЦИКЛИ ТВА Е ОПРАВДАНИЕ ЗА ПЛЕБЕИТЕ ТЪРСЯТ НЕ САМО ЗЛАТО А И НЕШТО ОТ ТИПА НА КИВОТА....НЯМА ДРУГА ДЪРЖАВА КАТО ТУКА ДЕТО И ДА КОПНЕШ СЕ ЗЛАТО И АРТЕФАКТИ....
15:47 14.10.2026