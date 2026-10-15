Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи

Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи

15 Октомври, 2026 23:15 480 8

  • кнсб-
  • работодатели-
  • минимална заплата-
  • бюджет

Синдикатите организират протест в София

Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Минимална работна заплата от 690 евро през следващата година и увеличение на доходите с поне 10% - за това настоява КНСБ преди представянето на бюджета за 2027 г. Синдикатът организира протестно автошествие и митинг в петък в София, за да заяви исканията си преди окончателното оформяне на финансовата рамка на държавата. От бизнеса също очакват конкретни отговори за бюджетните параметри, като предупреждават за нарастващи разходи за работодателите и допълнителна данъчна тежест.

„Очакванията на хората са доходите им да продължат да растат, а липсват ясни послания в тази посока. Чухме премиера едва вчера. Дотогава нямаше нищо конкретно“, заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му увеличението на заплатите в бюджетната сфера с 5% не е достатъчно, за да компенсира поскъпването, което хората усещат ежедневно. Синдикатът настоява минималното възнаграждение да достигне 690 евро, а доходите да нараснат с поне 10%. Искането се отнася както за бюджетната сфера, така и за работещите в реалния сектор.

Димитров посочи, че протестните действия са организирани в кратки срокове след инициативи в различни градове. Според него целта е работещите ясно да заявят позицията си, преди да бъде внесен бюджетът за следващата година.

Темата за минималната работна заплата е свързана и с механизма за нейното определяне, който беше договорен между социалните партньори. Димитров подчерта, че синдикатът не се отказва от постигнатото споразумение, но според него нормативната рамка все още не е завършена. „Не се отказвам от договореното. Ние се споразумяхме заедно и тези правила ще действат занапред. Именно спрямо тях ще определяме минималната работна заплата, но не за 2027 година“, заяви той.

От Българската стопанска камара също подкрепят механизма за определяне на минималното възнаграждение, но обръщат внимание на останалите разходи, които бизнесът трябва да покрива. Станислав Попдончев посочи, че предприятията не наемат само хора на минимална заплата и че оценката на бюджетните предложения трябва да отчита цялостната тежест върху работодателите. „Бизнесът изцяло подкрепи този механизъм, както и колегите от КНСБ“, каза той. По думите му компромисите, направени при обсъждането на издръжката на живота и адекватността на минималната работна заплата, не променят принципа за нейното определяне.

Според него обаче предложеното увеличение на максималния осигурителен доход също трябва да бъде взето предвид. При посочените параметри максималният осигурителен доход се очаква да достигне 2400 евро, което би увеличило осигурителната тежест за работещите с по-високи доходи и за техните работодатели.

Попдончев изрази резерви и към част от предложенията за промени в данъчното законодателство. Сред спорните мерки са облагането на свръхпечалбите в определени сектори и данъчното третиране на ваучерите за храна, при което според него допълнителната тежест може да засегне и работниците.

От КНСБ настояват също да се подходи внимателно към промяната на данъчните оценки на единствените жилища, особено когато става дума за възрастни хора и домакинства с ниски доходи. Пламен Димитров смята, че има възможност за по-високи доходи, без това да означава автоматично влошаване на бюджетния баланс. Според него прогнозираният икономически растеж може да осигури допълнителни данъчни приходи, които да бъдат насочени към увеличение на възнагражденията.

От бизнеса заявиха, че окончателна оценка за бюджета може да бъде направена едва след представянето на всички параметри и разговорите с Министерството на финансите. Очаква се тогава да стане ясно как ще бъдат разпределени разходите, какви приходи се предвиждат и каква ще бъде реалната тежест на предложените мерки върху работодателите и гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 червен пабирог

    1 0 Отговор
    другари бизнеса е много по важен от хората нека се погрижим първо за него!

    Коментиран от #6

    23:20 15.10.2026

  • 2 Работещият

    3 0 Отговор
    Минималната заплата расте, бюджетните заплати растат,( от там множество заплащания свързани с нея)социалните плащания растат, аз работя в реалният сектор и от 5г. заплатата ми не се е променила. Та въпроса ми е: кой ИЗРАБОТВА парите за увеличенията на първите три групи? Крайно време е увеличенията да са свързани с реално ИЗРАБОТЕНОТО. Населението намалява, НО работещите в бюджетния сектор се увеличават , а и заплащането им се увеличава.

    23:26 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нагло същество

    1 0 Отговор
    Синдикалистът е безцеремонен и нагъл, остава и плюнки да му хвърчат от зейналата уста . Пъчи се и се натяга на олигарсите за една заплата , иначе няма какво друго да работи в БГ

    23:39 15.10.2026

  • 5 Психопат

    0 0 Отговор
    Г-н Димитров удивително напомня на Волен Сидеров, направо са като сиамски близнаци. Едва ли урналистката ще го попита ,но ние също мое да свършим това - да не би господин Димитров да е в критическата възраст вече и ходил ли е скоро на психотерапевт?

    23:43 15.10.2026

  • 6 ганчо бизнесментя

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "червен пабирог":

    точно така другарю хората са нищо без бизнеса ми

    23:57 15.10.2026

  • 7 И днес

    2 0 Отговор
    Имаше протест в София, хората скандираха Тук не е Москва.

    00:10 16.10.2026

  • 8 Вдигайте минималната заплата!!

    1 0 Отговор
    Който не може да дава достойни заплати на работниците си, да затваря!! Аман от експлоататори!!
    Гърция - 920 евро!!
    Румъния - 850 евро!!
    България - мизерните 620 евро...?
    Българите втора ръка хора ли сме???

    00:21 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове