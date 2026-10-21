Черпим ВиК опит от Испания

Иновативни решения за развитието на ВиК сектора и обмен на практически опит. Това е целта на посещението на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска във Валенсия, Испания. Тя е на работно посещение в испанския град заедно с представители на 15 български ВиК оператори. Визитата е в рамките на програма „Дигитална Европа“, която в България се управлява от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, и финансира проекти във ВиК отрасъла.

В рамките на посещението те разговаряха с представители на испански компании във ВиК сектора, за да се запознаят с техния международен опит и технологични възможности.

„С испанските колеги обсъдихме начините и иновативните методи за идентифициране на приложими решения за подобряване работата на ВиК сектора. Представени ни бяха редица добри практики, които ще ни бъдат от полза за изграждането на ясна визия за дигиталното бъдеще на водния сектор в България“, обясни заместник-министърът. По думите ѝ стратегическото партньорство с испански колеги ще бъде добър инструмент за поставяне на основите на устойчивата дигитална трансформация на ВиК сектора в България.

„Важно за модернизирането на ВиК инфраструктурата у нас е качественото и рационално управление на ВиК мрежите, контрола на системите и мониторинга, както и вземането на по-информирани оперативни решения“, обясни Пеловска. И допълни: „Защото дигиталната трансформация не е само въпрос на технологии – тя изисква визия, лидерство, подготвени екипи и капацитет за промяна.“