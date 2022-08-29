Велосипедист се блъсна в дърво в Банско, загина на място

45-годишен колоездач загина след удар в дърво снощи в Банско, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал вчера в 18 часа. Мъжът е бил от Добринище.

Той се е движел по ул. "Пирин", когато е загубил контрол над управлявания от него велосипед, излязъл е в дясно от пътя и се е блъснал в дърво.

"В резултат на инцидента той е починал на място", съобщиха от ОД МВР-Благоевград.