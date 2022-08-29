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Велосипедист се блъсна в дърво в Банско, загина на място

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Велосипедист се блъсна в дърво в Банско, загина на място

  • велосипедист-
  • дърво-
  • банско

Мъжът е бил от Добринище

Велосипедист се блъсна в дърво в Банско, загина на място - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

45-годишен колоездач загина след удар в дърво снощи в Банско, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал вчера в 18 часа. Мъжът е бил от Добринище.

Той се е движел по ул. "Пирин", когато е загубил контрол над управлявания от него велосипед, излязъл е в дясно от пътя и се е блъснал в дърво.

"В резултат на инцидента той е починал на място", съобщиха от ОД МВР-Благоевград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 100

    17 0 Отговор
    Мале, мале. Щом и колоездачите взеха да конкурират бмветата....

    11:57 29.08.2022

  • 2 КАТеричок

    14 0 Отговор
    Неизправни светлини и спирачки, износени гуми, несъобразена скорост, а и улицата е стръмна и в тъмното дървото е изскочило изневиделица.

    11:58 29.08.2022

  • 3 Летящият Хуйландец

    3 1 Отговор
    Киро добре ли е

    12:14 29.08.2022

  • 4 мечо

    2 1 Отговор
    убразуваите му досадебно произвотство мрасни куки как таи щте се бласка

    12:20 29.08.2022

  • 5 АБВ

    3 0 Отговор
    Много идиот много нещо

    12:21 29.08.2022

  • 6 то е ясно

    4 0 Отговор
    Кандидат за Награда Дарвин

    12:21 29.08.2022

  • 7 Монк

    4 1 Отговор
    Тоя трябва да е фучал с над 50 покрай колите като Емили с тротинетката, за да се убие... Фиууу и бум. Така завършва всеки търсач на силни усещания

    12:22 29.08.2022

  • 8 А бе,

    5 0 Отговор
    туй дърво кой посади там , да му се търси отговорност?!

    12:39 29.08.2022

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