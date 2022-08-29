Велосипедист се блъсна в дърво в Банско, загина на място

45-годишен колоездач загина след удар в дърво снощи в Банско, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал вчера в 18 часа. Мъжът е бил от Добринище.
Той се е движел по ул. "Пирин", когато е загубил контрол над управлявания от него велосипед, излязъл е в дясно от пътя и се е блъснал в дърво.
"В резултат на инцидента той е починал на място", съобщиха от ОД МВР-Благоевград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 100
11:57 29.08.2022
2 КАТеричок
11:58 29.08.2022
3 Летящият Хуйландец
12:14 29.08.2022
4 мечо
12:20 29.08.2022
5 АБВ
12:21 29.08.2022
6 то е ясно
12:21 29.08.2022
7 Монк
12:22 29.08.2022
8 А бе,
12:39 29.08.2022