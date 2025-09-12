Новини
Иван Миланов: България е беззащитна срещу дронове

12 Септември, 2025 09:38 454 12

  • иван миланов-
  • дронове-
  • българия

По думите му въпросът е дали изобщо страната ни има системи, с които да засече подобни дронове?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е беззащитна срещу дронове. Това заяви в ефира на Нова телевизия Иван Миланов, полковник от резерва, вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дроновете.

По думите му вече 6 години работят по тази тема и 6 години се опитват да алармираме обществеността и институциите, без особен успех. Не е имало сериозна реакция и след случая около летището в София.

„Отговорът е – не. Нямаме действащи системи и считам, че сме беззащитни”, каза Миланов.

„Радарното поле над България е почти никакво в момента. И то е все още на стария принцип, когато беше насочено срещу Гърция и Турция, които бяха наши противници от НАТО, а ние бяхме във Варшавския договор. Сега, когато нещата се обърнаха на североизток, ние реално точно в това направление, закрихме всички тези радарни постови. Има някакво рехаво покритие над 3000 м височина, само около големите градове и големите летища”, обясни Димитър Ставрев.

По думите му под 3000 м могат да влизат и излизат дронове без да разберем.

Миланов обясни, че дроновете, навлезли в Полша, могат да летят на много малка височина – на 120 м до 50 метра. „Могат да следват терена. Малки са, почти неоткриваеми”, обясни Миланов.

Ставрев обясни, че има няколко провалени конкурса за нови 3D радари. „Защо могат да кажат от МО, но предполагам, че става въпрос за лобистки интереси”, каза Ставрев.

„Полша за мен е примерът от източноевропейските страни, която има най-добре структурирана система за ПВО”, допълни Ставрев.

„Изключително важно е в много кратки срокове да се снабдим с такава техника, която първо да може да открива на достатъчно голямо разстояние, а ги идентифицира тези дронове, да хване техните сигнали, да ги определи дали са опасни, дали трябва да бъдат свалени, по какъв начин да бъдат свалени, трябва да има защитни зони”, каза Миланов.

Това според Димитър Ставрев е технически осъществимо, но няма да е евтино.

„Нидерландските F-35 са базирани в Полша, италианските системи AWACS също са базирани в Полша. В България няма базирано нищо НАТО-вско”, каза Ставрев.

„В НАТО има координирани действия, информация, какво да се прави, как да се прави. Но всяка държава трябва да даде своя принос”, заяви Миланов. „Ние нямаме регулаторна рамка, нямаме законова рамка, нямаме разпределение на отговорностите между отделните играчи – МВР, Армията, през другите министерства и ведомства. Това не съществува към момента”, каза Миланов.

„Няма стратегия за борба с дроните и за използването на дроните. В България тази тема е още в някакъв абсолютен зачатък”, каза Ставрев.

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Турция ще я пази Българията.

    09:40 12.09.2025

  • 2 Пич

    10 1 Отговор
    Трябва ли разни идиоти от студиата да ни поучават ?! Ние знаем че България е беззащитна срещу всичко...

    09:41 12.09.2025

  • 3 Е как така ,ве...?!

    12 0 Отговор
    Та нали сме предният фланг на НАТО?!
    Излиза,че самият НАТО е ...беззащитен срещу дронове...!

    09:43 12.09.2025

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    България, по принцип, е беззащитна въобще, щото само мишоци по тая територия. Ако нещо стане политици, мутри, тарикати ще са първите избягали и скрили се.

    09:45 12.09.2025

  • 5 Абе

    8 1 Отговор
    Че то кой ши пуска дронове срещу България?

    09:45 12.09.2025

  • 6 Мисира

    7 0 Отговор
    Само срещу дронове ли е?

    09:46 12.09.2025

  • 7 Сталин

    6 0 Отговор
    От най мощната армия на балканите,за 30 година западна демокрация всички негодници от колониалните правителства унищожиха всичко това и сега Турция може да ни превземе само с 10 байрактари, Ердоган отдавна е хвърлил око на златните мини в Родопите

    09:47 12.09.2025

  • 8 Ние сме безащитни от каквото и да е

    7 0 Отговор
    Нападение
    Турците и с военните оркестри да ни нападнат пак ще ни превземат
    До там ни докараха тутко тиквата и магнитеното шиши

    09:47 12.09.2025

  • 9 Пламен

    4 1 Отговор
    Коя държава е защитена от дронове.
    За нас, добре е че който и да ни превземе ще е по добре от сега

    09:50 12.09.2025

  • 10 Ангел Иванов

    3 0 Отговор
    По принцип е така, но България е беззащитна реално срещу всичко.
    Иначе конкретният Миланов е хитър нагаждач и ренегат, бивш полковник, бивш комунист, изоставил болната си първа жена, оженил се за младата си секретарка, направил й две деца. Имайки предвид, че е 70 годишен, изглежда доста добре, но така е като лющиш младо, което освен това се грижи за теб и за децата ти. Да не забравяме и хубавата военна пенсия, а и доходите по други линии. Хубаво се е намърдал в тази измислена асоциация.

    09:53 12.09.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    "Ние нямаме нищо"....
    Как "нищо" ???
    Имаме един зелен чорап !!!
    Имаме не малък брой петолъчници...
    Имаме едно черноморието, което червенокосата, вече руса препълни с блатници...
    Да живее БКП, слава на КПСС !!!
    "Вечна дружба, от векове за векове"!

    09:56 12.09.2025

  • 12 Любопитен

    1 0 Отговор
    НАТО защитено ли е от Сармат Сатана 2...или идиотите си мислят, че при евентуална война Русия ще си играе с дрончета:)
    П.П. Най големия резил ще е ако Македония ни превземе с нашите танкове, които им подарихме:)

    09:57 12.09.2025

