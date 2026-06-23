Гюнер Тахир: Рокадите в „ДПС – Ново начало“ не са случайни (ВИДЕО)

Срещата на външния министър на Турция Хакан Фидан с лидера на парламентарна група, в случая Делян Пеевски, е важна, но по-важно е какво се случи след тази среща. Срещата му с Делян Пеевски беше отделна от всички останали. Впоследствие представители на парламентарната група на ДПС, ръководството на АПС, както и депутати от „Прогресивна България“, бяха поканени на коктейл, който се състоя в резиденцията на турския посланик във връзка с посещението на външния министър. Това беше по-скоро обща среща, а не самостоятелна. Но е имало инициатива за обединение между ДПС и АПС, за която вече споменах в интервю пред ФАКТИ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).
„От АПС са поставили условия, че четирима души не трябва да присъстват в „ДПС – Ново начало“, за да могат да седнат на масата за преговори за евентуално обединение. Става дума за Делян Пеевски, Искра Михайлова, Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Ако погледнем последствията след срещата на Пеевски с Хакан Фидан, която се състоя преди няколко дни, виждаме, че на 50 процента условието на АПС за обединение вече е изпълнено, защото Цонев и Анастасов ги няма. Ако Делян Пеевски е искал да отстрани тези хора, е можел да го направи много по-рано, още след изборите на 19 април“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това, което прави впечатление
14:51 23.06.2026
2 Лопата Орешник
15:06 23.06.2026
3 ГейСекс
Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔
Коментиран от #5
15:06 23.06.2026
4 ДПС във всичките й разновидности
Защо обаче, всички мълчат и никой не иска тчхното заличаване и отмтраняване от управлението? Дори и Възраждане!
Това е въпросът?
И защо сегашното правителство мълчи?
Радев двуличникът е една пародия и ще си понесе отговорността!
Коментиран от #8
15:07 23.06.2026
5 ГейСекс
До коментар #3 от "ГейСекс":Къде ти си, Венелино, секс-журналистко? 🙂🙂🙂🏳️🌈
15:07 23.06.2026
6 Много е важно да се энае
15:19 23.06.2026
7 Що просто не ги застрелят
15:36 23.06.2026
8 Дпс е дс
До коментар #4 от "ДПС във всичките й разновидности":Там е мракобесие
15:37 23.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Макробиолог
15:43 23.06.2026
11 Сатана Z
16:05 23.06.2026