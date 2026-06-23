Гюнер Тахир: Рокадите в „ДПС – Ново начало“ не са случайни (ВИДЕО)

Срещата на външния министър на Турция Хакан Фидан с лидера на парламентарна група, в случая Делян Пеевски, е важна, но по-важно е какво се случи след тази среща. Срещата му с Делян Пеевски беше отделна от всички останали. Впоследствие представители на парламентарната група на ДПС, ръководството на АПС, както и депутати от „Прогресивна България“, бяха поканени на коктейл, който се състоя в резиденцията на турския посланик във връзка с посещението на външния министър. Това беше по-скоро обща среща, а не самостоятелна. Но е имало инициатива за обединение между ДПС и АПС, за която вече споменах в интервю пред ФАКТИ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).

„От АПС са поставили условия, че четирима души не трябва да присъстват в „ДПС – Ново начало“, за да могат да седнат на масата за преговори за евентуално обединение. Става дума за Делян Пеевски, Искра Михайлова, Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Ако погледнем последствията след срещата на Пеевски с Хакан Фидан, която се състоя преди няколко дни, виждаме, че на 50 процента условието на АПС за обединение вече е изпълнено, защото Цонев и Анастасов ги няма. Ако Делян Пеевски е искал да отстрани тези хора, е можел да го направи много по-рано, още след изборите на 19 април“, добави гостът.



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