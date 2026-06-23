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Гюнер Тахир: Рокадите в „ДПС – Ново начало“ не са случайни (ВИДЕО)

Гюнер Тахир: Рокадите в „ДПС – Ново начало“ не са случайни (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 14:24 2 551 11

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  • фидан

След визитата на Хакан Фидан започнаха процеси в ДПС, казва той

Гюнер Тахир: Рокадите в „ДПС – Ново начало“ не са случайни (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Срещата на външния министър на Турция Хакан Фидан с лидера на парламентарна група, в случая Делян Пеевски, е важна, но по-важно е какво се случи след тази среща. Срещата му с Делян Пеевски беше отделна от всички останали. Впоследствие представители на парламентарната група на ДПС, ръководството на АПС, както и депутати от „Прогресивна България“, бяха поканени на коктейл, който се състоя в резиденцията на турския посланик във връзка с посещението на външния министър. Това беше по-скоро обща среща, а не самостоятелна. Но е имало инициатива за обединение между ДПС и АПС, за която вече споменах в интервю пред ФАКТИ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).

„От АПС са поставили условия, че четирима души не трябва да присъстват в „ДПС – Ново начало“, за да могат да седнат на масата за преговори за евентуално обединение. Става дума за Делян Пеевски, Искра Михайлова, Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Ако погледнем последствията след срещата на Пеевски с Хакан Фидан, която се състоя преди няколко дни, виждаме, че на 50 процента условието на АПС за обединение вече е изпълнено, защото Цонев и Анастасов ги няма. Ако Делян Пеевски е искал да отстрани тези хора, е можел да го направи много по-рано, още след изборите на 19 април“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това, което прави впечатление

    13 1 Отговор
    Е, че високопоставен турски политик се меси директно при определяне на ръководството и действията на една българска ,макар и етническа, партия. Интересно, какво ли ще стане ако се опита да направи подобно нещо в Германия, Франция или Великобритания? Сега трябва да видим дали ще има подобно нещо в ППДБ или ГЕРБ? Въпросът е кой ще кадрува?

    14:51 23.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Много прозорлив фес! Не били случайни! Без неговото компетентно мнение щяхме цял живот да си мислим, че съвсем случайно на бутилки огнена вода и шепа тебешир Шишко без да е иска е цъкал по телефона си докато опитва да го отключи и е изпратил съобщение, че разпорежда промените!

    15:06 23.06.2026

  • 3 ГейСекс

    5 0 Отговор
    Имам въпрос.

    Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔

    Коментиран от #5

    15:06 23.06.2026

  • 4 ДПС във всичките й разновидности

    5 0 Отговор
    Е противоконституционно!
    Защо обаче, всички мълчат и никой не иска тчхното заличаване и отмтраняване от управлението? Дори и Възраждане!
    Това е въпросът?
    И защо сегашното правителство мълчи?
    Радев двуличникът е една пародия и ще си понесе отговорността!

    Коментиран от #8

    15:07 23.06.2026

  • 5 ГейСекс

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГейСекс":

    Къде ти си, Венелино, секс-журналистко? 🙂🙂🙂🏳️‍🌈

    15:07 23.06.2026

  • 6 Много е важно да се энае

    4 2 Отговор
    Всичко се прави "Эа хората"!

    15:19 23.06.2026

  • 7 Що просто не ги застрелят

    2 0 Отговор
    Ами ше чекат са махат сами

    15:36 23.06.2026

  • 8 Дпс е дс

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДПС във всичките й разновидности":

    Там е мракобесие

    15:37 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макробиолог

    2 0 Отговор
    В природата празно няма.Когато държавата е абдикирала,елита се занимава с кражби,а народа се е разбегъл,какво да очакваме?Турция отдавна е стъпила с бизнес,агенти...има си и партия.Цели региони са само формално български.Държи един от основните кранове за газ,скоро ще стане и основен доставчик на ел енергия. На Тошо чорапите още ли ви се виждат незаслужено соц принилегия?

    15:43 23.06.2026

  • 11 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Преди време Rдоган казА,че Туркие ще си върне България без една пушка да пукне.

    16:05 23.06.2026

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