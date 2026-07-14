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Елисавета Белобрадова пред ФАКТИ: Управляващите предлагат бюджет без реформи и без ясна визия (ВИДЕО)

Елисавета Белобрадова пред ФАКТИ: Управляващите предлагат бюджет без реформи и без ясна визия (ВИДЕО)

14 Юли, 2026 14:58 1 065 40

  • елисавета белобрадова-
  • майчинство-
  • пари-
  • бюджет-
  • прогресивна българия-
  • реформи

Управляващите не приемат експертни предложения и не предлагат конкретни решения за демографската криза, казва тя

Елисавета Белобрадова пред ФАКТИ: Управляващите предлагат бюджет без реформи и без ясна визия (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Вие наблюдавате, че предложенията за бюджета, които идват от „Прогресивна България“, не възприемат никакви реформаторски идеи. Те не просто не приемат идеи от опозицията, а и предложения, които идват от Фискалния съвет и от работодателските организации. Очевидно сегашният бюджет, който ще бъде представен, е бюджет, който има за цел нула реформи, а за сметка на това – теглене на огромен заем и разходване на парите, без да е ясно къде ще отидат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елисавета Белобрадова, депутат от „Демократична България“.

„Въпросът е, че в момента колегите от „Прогресивна България“ не знаят какво правят, а хората в парламента не знаят какво подкрепят? Ако отворите предизборната програма на „Прогресивна България“, ще видите, че те нямат глава за демография. Нямат нито мерки, нито каквато и да е структурирана концепция как да се преборим с демографската криза. Това липсва от тяхната предизборна програма и това се потвърждава“, добави гостът.

„Темите трябва да се разделят. Дали генерално трябва да се повиши добавката, или това, което ние подкрепяме, е връщането на майките на работа през втората година, като при това връщане да се изплаща целият процент от обезщетението, а не някакъв процент както е сега. Ние подкрепяме това, както и всички административни мерки, които трябва да се вземат, за да се облекчи административно българското семейство и да не се налага да внася всякакви листчета и документи, съдържащи информация, с която държавата вече разполага“, коментира още Белобрадова.

„Що се отнася до подкрепата, „Прогресивна България“ разполагат с мнозинство от 131 народни представители в парламента. Всички обещания и всички ангажименти, които те поемат, трябва да имат много по-голяма конкретика и програмна яснота. Защото ние, като колеги в Народното събрание, не можем да разберем какви точно ангажименти поема „Прогресивна България“, поясни още Белобрадова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    46 9 Отговор
    Щом този нпо-продукт, известен като козила на жълтите павета риве, значи България е на прав път.

    Коментиран от #4, #29

    15:01 14.07.2026

  • 2 Хмм

    42 7 Отговор
    крадла на ток

    Коментиран от #6, #12

    15:01 14.07.2026

  • 3 Каквото и да предложат

    38 7 Отговор
    Ще е по добро от вашият вариант

    Петрохански лами
    Дс потомци
    Укрофили и
    Подложковци
    И национални предатели

    15:03 14.07.2026

  • 4 Човек

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Цял живот, повтарям цял живот козила и козилоподобните не са сковали и една кучешка колиба, не са изкарали и 5 ст. за да ги дадат като заплата, а са хрантутници на нпо-та и се пишат десни. Слава на Бога, че козила и козилоподобните никога няма да помиришат власт повече.

    15:04 14.07.2026

  • 5 npoтивна си ми

    21 4 Отговор
    колкото брадавицата

    15:05 14.07.2026

  • 6 За по-точно

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    и крадла на деца

    15:06 14.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    Тази е ухо на полицията.Пазете се от нея!

    15:08 14.07.2026

  • 8 име

    16 6 Отговор
    От вас гледат, ма! За нас хубавото е че поне не са в скута на боко и шишо.

    Коментиран от #36

    15:14 14.07.2026

  • 9 Гошо

    21 6 Отговор
    Вие от ПП нямате умствен капацитет за да разберете каквото и да било...На вас ви дай паради и смяна на пола...от това най-разбирате!

    15:14 14.07.2026

  • 10 Аз съм веган

    8 7 Отговор
    Щото управляващите са в Кремъл

    15:15 14.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    18 6 Отговор
    Айде и тая изплува от канала!

    15:18 14.07.2026

  • 12 АБЕ

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    .....КРАДЛА Е....

    15:19 14.07.2026

  • 13 Ужас

    12 5 Отговор
    Досега Лили Маринкова го играеше, че била независим журналист, но след интервюто с тази, на мен ми е ясно, че Маринкова е поредната деградирала личност и поръчков журналист.

    15:20 14.07.2026

  • 14 Я па тая

    17 6 Отговор
    и тя експерт.

    15:21 14.07.2026

  • 15 млад еврас

    11 5 Отговор
    Ако е така, значи всичко ще си е както досега, защо тогава тва НПО квика, а до скоро не квикаше.

    15:23 14.07.2026

  • 16 Ангел

    14 5 Отговор
    Каква реформа на бюджета можеш да направиш като влизащ в 1/2 от бюджетния периода? Яко политиканстване!

    Другата година критикувай на воля пред камерите.

    15:26 14.07.2026

  • 17 лиза козата

    5 5 Отговор
    белобрадка тъпа патка кой ли не и го опатка

    15:29 14.07.2026

  • 18 лиза козата

    6 4 Отговор
    щот е ялова козата и пониква и брадата

    15:29 14.07.2026

  • 19 Вие сте

    11 5 Отговор
    ВЕЛИКИ реформатори. Толкова велики, че даже и за чеп за зеле не ставате.

    15:30 14.07.2026

  • 20 Софиянец

    8 6 Отговор
    Оф, алооо ппдб-лите, скрийте го тоя грозен лешояд, че плаши народа! 🤭

    15:35 14.07.2026

  • 21 Кало

    7 14 Отговор
    Мръсно нагал. Безкрайно. Радев заяви в Париж: "Не приемам акъл за бюджета, от тези,които докараха страната до тази катастрофа"

    🏴‍☠️Той дойде на власт с тях. С тях управлява.

    📣 Кметовете на ГЕРБ масово работиха за него. Той със зам.председател на ГЕРБ си откри предизборната кампания в Стара Загора. Масово махалите на ДПС гласуваха за него - Пазарджик, Пловдив... Още няма управленска и законодателна програма - няма как да са ги чели за бързата си преориентация. Цялата гнусна олигархия се пренесе зад него.

    🤝ДПС му осигуряват кворума в зала, спасяват го в комисии и всички гласувания са им съвместни. Де факто са една парламентарна група по гласувания. Три месеца защо не обели дума за това? Или за войната им с вътрешния му министър?

    🚮 А кадрите?! Тук няма право и да гледа в камерата. Прогресистите трябва да потънат от срам, ако имат такъв.

    ➡️ Председателката на парламента е от кабинета "Желязков". Парламентарната му група е пълна с депутати и кметове от предишното правителство. Ръководствата на ВиК холдинга, Автомагистрали, АЕЦ "Козлодуй", зам.министри, областния управител на София е кординатор на ГЕРБ и много други.

    🧮 Екипът, който прави бюджета въпреки "предишните" откъде е? Гълъб Донев 7 пъти досега премиер и министър на Занзибар ли беше? А двете му заместнички от ГЕРБ и ДПС? Бюджетарите му настоящи ли са или предишни?!

    📆 Предишните са настоящите по фактология. Наглият Радев и озверелите му последователите са лъжци. С какви очи оби

    15:36 14.07.2026

  • 22 Стойко

    10 7 Отговор
    А вий така се реформирахте, че се прегърнахте с тиквата и шиши! Петроханци!

    15:36 14.07.2026

  • 23 Радан Кънев евродепутат

    6 9 Отговор
    Брюксел -
    "Говорих с изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева и с директора на Световната банка Кристин Лагард. Новите заеми на ПБ (Прогресивна България) от двете финансови институции са с най високите лихви в последните 10 години които са отпуснали - 4.4%. Догодина само лихвите ще са в размер на над милиард евро. Българската икономика ще работи само за лихви и плащания по договора с "Боташ". В същото време в Европа все повече нямат доверие на Радев. До година -две страната изпада в несъстоятелност и губите своите активи и спестявания. Радев е по зловещ и опасен за България многократно от Борисов и Пеевски"

    15:37 14.07.2026

  • 24 Софиянец

    8 7 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    Коментиран от #38

    15:38 14.07.2026

  • 25 Асен Василев

    5 7 Отговор
    Пълен провал“: Бюджетът отива при обръчите от фирми

    Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.

    Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:

    „Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората. 
    Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“

    От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.

    Коментиран от #28, #32

    15:40 14.07.2026

  • 26 Стойко

    6 11 Отговор
    Ако някой все още не е разбрал...

    Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !

    Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !


    Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !

    Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!

    15:41 14.07.2026

  • 27 Аман от критики

    11 4 Отговор
    Не знам какво очаквате за 2 месеца. Чудо?
    Къде бяха реформите и решенията за демографската криза на предишните управляващи? За 12 години боко и герб какво направиха?
    А да, джипка и магистрала, която се строи 40 години.

    15:41 14.07.2026

  • 28 Точен е

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Асен Василев":

    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    15:42 14.07.2026

  • 29 Хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Русе и то като вдовица за к..

    Коментиран от #30

    15:42 14.07.2026

  • 30 Хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хихи":

    Риве като вдовица за к..

    15:43 14.07.2026

  • 31 Да се знае

    1 1 Отговор
    Зимата сте с обезценени спестявания и непосилни сметки за ток храна и парно. Кристин Лангард директор СБ - България върви към необратим фалит

    15:48 14.07.2026

  • 32 Прав е икономиста

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Асен Василев":

    От световна величина

    15:53 14.07.2026

  • 33 Тити на Кака

    0 2 Отговор
    Леле, остатъците от Летящата Козила са като квартал от украински град след руски обстрел...
    Мани, мани - а беше време, в което батковците в маалата редовно минаваха на обучение при нея...И нямаше недоволни...

    15:54 14.07.2026

  • 34 Риформа

    2 1 Отговор
    Пълно спиеане на финансирането от бюджета под каквато и да е форма на НПО. Щом са такива да си търсят начини. Тогава много дупки ще се закърпят и рязко някой ще заминат за чужбина да ги оправят

    16:00 14.07.2026

  • 35 Запознат

    1 1 Отговор
    Тази е по-зле и от Захарова. Тотал щета.

    16:50 14.07.2026

  • 36 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Що бе, в скута на Ердоган или Путин по ли се чувстваш добре? На Ердоган ще плащаме за да не работят турците, а Путин ще чакаме да дойде на Дунав мост. Ами нямам какво друго да кажа освен на печелившите като теб честито. Дано Ердоган и Путин те уредят техните последователи да те уважат повечко!

    16:59 14.07.2026

  • 37 Илиев

    0 1 Отговор
    Тая е пълно куку.

    17:11 14.07.2026

  • 38 Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Софиянец":

    Ние сме виновни. Много са ни високи пенсиите. Нали така, Радев?

    17:12 14.07.2026

  • 39 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Чакайте бе! Какво се разпищяхте кат кокоски бе? Още нищо не сте.видели!

    17:19 14.07.2026

  • 40 Решетников - генерал

    0 0 Отговор
    Аз вярвам на Радев и неговите другари! Това за което сме избрали той ще го свърши!

    17:20 14.07.2026

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