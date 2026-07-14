Елисавета Белобрадова пред ФАКТИ: Управляващите предлагат бюджет без реформи и без ясна визия (ВИДЕО)

Вие наблюдавате, че предложенията за бюджета, които идват от „Прогресивна България“, не възприемат никакви реформаторски идеи. Те не просто не приемат идеи от опозицията, а и предложения, които идват от Фискалния съвет и от работодателските организации. Очевидно сегашният бюджет, който ще бъде представен, е бюджет, който има за цел нула реформи, а за сметка на това – теглене на огромен заем и разходване на парите, без да е ясно къде ще отидат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елисавета Белобрадова, депутат от „Демократична България“.



„Въпросът е, че в момента колегите от „Прогресивна България“ не знаят какво правят, а хората в парламента не знаят какво подкрепят? Ако отворите предизборната програма на „Прогресивна България“, ще видите, че те нямат глава за демография. Нямат нито мерки, нито каквато и да е структурирана концепция как да се преборим с демографската криза. Това липсва от тяхната предизборна програма и това се потвърждава“, добави гостът.



„Темите трябва да се разделят. Дали генерално трябва да се повиши добавката, или това, което ние подкрепяме, е връщането на майките на работа през втората година, като при това връщане да се изплаща целият процент от обезщетението, а не някакъв процент както е сега. Ние подкрепяме това, както и всички административни мерки, които трябва да се вземат, за да се облекчи административно българското семейство и да не се налага да внася всякакви листчета и документи, съдържащи информация, с която държавата вече разполага“, коментира още Белобрадова.



„Що се отнася до подкрепата, „Прогресивна България“ разполагат с мнозинство от 131 народни представители в парламента. Всички обещания и всички ангажименти, които те поемат, трябва да имат много по-голяма конкретика и програмна яснота. Защото ние, като колеги в Народното събрание, не можем да разберем какви точно ангажименти поема „Прогресивна България“, поясни още Белобрадова.

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