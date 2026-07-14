Елисавета Белобрадова пред ФАКТИ: Управляващите предлагат бюджет без реформи и без ясна визия (ВИДЕО)

Вие наблюдавате, че предложенията за бюджета, които идват от „Прогресивна България“, не възприемат никакви реформаторски идеи. Те не просто не приемат идеи от опозицията, а и предложения, които идват от Фискалния съвет и от работодателските организации. Очевидно сегашният бюджет, който ще бъде представен, е бюджет, който има за цел нула реформи, а за сметка на това – теглене на огромен заем и разходване на парите, без да е ясно къде ще отидат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елисавета Белобрадова, депутат от „Демократична България“.
„Въпросът е, че в момента колегите от „Прогресивна България“ не знаят какво правят, а хората в парламента не знаят какво подкрепят? Ако отворите предизборната програма на „Прогресивна България“, ще видите, че те нямат глава за демография. Нямат нито мерки, нито каквато и да е структурирана концепция как да се преборим с демографската криза. Това липсва от тяхната предизборна програма и това се потвърждава“, добави гостът.
„Темите трябва да се разделят. Дали генерално трябва да се повиши добавката, или това, което ние подкрепяме, е връщането на майките на работа през втората година, като при това връщане да се изплаща целият процент от обезщетението, а не някакъв процент както е сега. Ние подкрепяме това, както и всички административни мерки, които трябва да се вземат, за да се облекчи административно българското семейство и да не се налага да внася всякакви листчета и документи, съдържащи информация, с която държавата вече разполага“, коментира още Белобрадова.
„Що се отнася до подкрепата, „Прогресивна България“ разполагат с мнозинство от 131 народни представители в парламента. Всички обещания и всички ангажименти, които те поемат, трябва да имат много по-голяма конкретика и програмна яснота. Защото ние, като колеги в Народното събрание, не можем да разберем какви точно ангажименти поема „Прогресивна България“, поясни още Белобрадова.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4, #29
15:01 14.07.2026
2 Хмм
Коментиран от #6, #12
15:01 14.07.2026
3 Каквото и да предложат
Петрохански лами
Дс потомци
Укрофили и
Подложковци
И национални предатели
15:03 14.07.2026
4 Човек
До коментар #1 от "Вашето мнение":Цял живот, повтарям цял живот козила и козилоподобните не са сковали и една кучешка колиба, не са изкарали и 5 ст. за да ги дадат като заплата, а са хрантутници на нпо-та и се пишат десни. Слава на Бога, че козила и козилоподобните никога няма да помиришат власт повече.
15:04 14.07.2026
5 npoтивна си ми
15:05 14.07.2026
6 За по-точно
До коментар #2 от "Хмм":и крадла на деца
15:06 14.07.2026
7 Последния Софиянец
15:08 14.07.2026
8 име
Коментиран от #36
15:14 14.07.2026
9 Гошо
15:14 14.07.2026
10 Аз съм веган
15:15 14.07.2026
11 az СВО Победа 81
15:18 14.07.2026
12 АБЕ
До коментар #2 от "Хмм":.....КРАДЛА Е....
15:19 14.07.2026
13 Ужас
15:20 14.07.2026
14 Я па тая
15:21 14.07.2026
15 млад еврас
15:23 14.07.2026
16 Ангел
Другата година критикувай на воля пред камерите.
15:26 14.07.2026
17 лиза козата
15:29 14.07.2026
18 лиза козата
15:29 14.07.2026
19 Вие сте
15:30 14.07.2026
20 Софиянец
15:35 14.07.2026
21 Кало
🏴☠️Той дойде на власт с тях. С тях управлява.
📣 Кметовете на ГЕРБ масово работиха за него. Той със зам.председател на ГЕРБ си откри предизборната кампания в Стара Загора. Масово махалите на ДПС гласуваха за него - Пазарджик, Пловдив... Още няма управленска и законодателна програма - няма как да са ги чели за бързата си преориентация. Цялата гнусна олигархия се пренесе зад него.
🤝ДПС му осигуряват кворума в зала, спасяват го в комисии и всички гласувания са им съвместни. Де факто са една парламентарна група по гласувания. Три месеца защо не обели дума за това? Или за войната им с вътрешния му министър?
🚮 А кадрите?! Тук няма право и да гледа в камерата. Прогресистите трябва да потънат от срам, ако имат такъв.
➡️ Председателката на парламента е от кабинета "Желязков". Парламентарната му група е пълна с депутати и кметове от предишното правителство. Ръководствата на ВиК холдинга, Автомагистрали, АЕЦ "Козлодуй", зам.министри, областния управител на София е кординатор на ГЕРБ и много други.
🧮 Екипът, който прави бюджета въпреки "предишните" откъде е? Гълъб Донев 7 пъти досега премиер и министър на Занзибар ли беше? А двете му заместнички от ГЕРБ и ДПС? Бюджетарите му настоящи ли са или предишни?!
📆 Предишните са настоящите по фактология. Наглият Радев и озверелите му последователите са лъжци. С какви очи оби
15:36 14.07.2026
22 Стойко
15:36 14.07.2026
23 Радан Кънев евродепутат
"Говорих с изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева и с директора на Световната банка Кристин Лагард. Новите заеми на ПБ (Прогресивна България) от двете финансови институции са с най високите лихви в последните 10 години които са отпуснали - 4.4%. Догодина само лихвите ще са в размер на над милиард евро. Българската икономика ще работи само за лихви и плащания по договора с "Боташ". В същото време в Европа все повече нямат доверие на Радев. До година -две страната изпада в несъстоятелност и губите своите активи и спестявания. Радев е по зловещ и опасен за България многократно от Борисов и Пеевски"
15:37 14.07.2026
24 Софиянец
Коментиран от #38
15:38 14.07.2026
25 Асен Василев
Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.
Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:
„Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората.
Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“
От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.
Коментиран от #28, #32
15:40 14.07.2026
26 Стойко
Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !
Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !
Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !
Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!
15:41 14.07.2026
27 Аман от критики
Къде бяха реформите и решенията за демографската криза на предишните управляващи? За 12 години боко и герб какво направиха?
А да, джипка и магистрала, която се строи 40 години.
15:41 14.07.2026
28 Точен е
До коментар #25 от "Асен Василев":Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
15:42 14.07.2026
29 Хихи
До коментар #1 от "Вашето мнение":Русе и то като вдовица за к..
Коментиран от #30
15:42 14.07.2026
30 Хихи
До коментар #29 от "Хихи":Риве като вдовица за к..
15:43 14.07.2026
31 Да се знае
15:48 14.07.2026
32 Прав е икономиста
До коментар #25 от "Асен Василев":От световна величина
15:53 14.07.2026
33 Тити на Кака
Мани, мани - а беше време, в което батковците в маалата редовно минаваха на обучение при нея...И нямаше недоволни...
15:54 14.07.2026
34 Риформа
16:00 14.07.2026
35 Запознат
16:50 14.07.2026
36 ха, ха, ха...
До коментар #8 от "име":Що бе, в скута на Ердоган или Путин по ли се чувстваш добре? На Ердоган ще плащаме за да не работят турците, а Путин ще чакаме да дойде на Дунав мост. Ами нямам какво друго да кажа освен на печелившите като теб честито. Дано Ердоган и Путин те уредят техните последователи да те уважат повечко!
16:59 14.07.2026
37 Илиев
17:11 14.07.2026
38 Пенсионер
До коментар #24 от "Софиянец":Ние сме виновни. Много са ни високи пенсиите. Нали така, Радев?
17:12 14.07.2026
39 Путин гол до кръста на пони
17:19 14.07.2026
40 Решетников - генерал
17:20 14.07.2026