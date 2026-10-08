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Адвокат Емануил Йорданов: Убийството на Илиян Филипов не означава връщане към мутренските времена (ВИДЕО)

Адвокат Емануил Йорданов: Убийството на Илиян Филипов не означава връщане към мутренските времена (ВИДЕО)

8 Октомври, 2026 16:19 764 13

  • емануил йорданов-
  • илиян филипов-
  • демерджиев-
  • пловдив-
  • убийство

Всеки човек, който е преживял онова време, знае, че има огромна разлика, казва юристът

Адвокат Емануил Йорданов: Убийството на Илиян Филипов не означава връщане към мутренските времена (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Не мисля, че можем да говорим за връщане към мутренските времена, особено в онзи вид, който имаха през 90-те години на миналия век, когато говорим за убийството на Илиян Филипов. Всеки човек, който е преживял онова време и знае за какво става въпрос, вижда, че има огромна разлика. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов.

„Що се отнася до няколко тежки престъпления, които са се случили в един кратък интервал от време, подобни съвпадения на факти е имало в различни периоди от нашия живот. Не е изолиран случай и ще се случва и в бъдеще. По никакъв начин това не може да оформи нещата в онзи вид, в който са били в близкото минало“, добави юристът.

„Това, което винаги подчертавам, е, че по-скоро няма никакво уважение към закона. Включително по време на прехода тези хора, които по една или друга причина се виждаха с повече пари, много бързо решаваха, че всичко им е позволено. И една такава невярна представа за живота твърде често водеше до техния преждевременен край. Специфики има по тази тема и това не е някаква изненада — винаги се случва така“, каза още гостът.

„Не мисля, че министър Демерджиев може да бъде обвиняван, че е бил адвокат на един или друг човек. Това ни е професия. Следващ въпрос е дали може по някакъв начин бизнесът на убития Илиян Филипов да се свърже с участие на Демерджиев. Но такива факти поне до този момент не съм чул да са изнасяни“, каца още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    АДВОКАТ "МИМИ" Е 1: 1 С АДВОКАТА С "ТОЧНИТЕ ПАРИ" ..................... ПАМПЕРС НА ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП (МАФИОТ) ...................... ФАКТ !

    16:47 08.10.2026

  • 2 Да се знае

    6 2 Отговор
    Ей заради такива седесари като тоя на снимката СДС изчезна завинаги от политическия живот на България. При това беше и министър на МВР. Срам!

    16:50 08.10.2026

  • 3 Трудно е да се върнат мутрите

    2 3 Отговор
    Някои са в гроба , осттаналите вече носят памперси!

    16:51 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 само питам

    4 1 Отговор
    еманоилчо не само се върнаха но се и удвоиха сега стана даже и по лошо

    16:55 08.10.2026

  • 6 Ако,адвокатчето

    4 0 Отговор
    То мутренските времена не са си отивали.

    Коментиран от #13

    16:57 08.10.2026

  • 7 Корнелия

    2 0 Отговор
    Другаря Румен Радев не е ли мутра ?

    16:57 08.10.2026

  • 8 Неведоми Са !

    1 0 Отговор
    Пътищата !

    Божи !

    16:58 08.10.2026

  • 9 Така е

    5 0 Отговор
    И само като се сетя, че това комунистче беше министър в правителството на СДС. Жалка история!

    17:03 08.10.2026

  • 10 Как могат

    2 0 Отговор
    Да се върнат след като не са си отивали.

    17:29 08.10.2026

  • 11 А твоя клиент

    1 0 Отговор
    към какви времена ни връща! Адвокат на мошеници!

    17:38 08.10.2026

  • 12 Умен юрист, попвално

    1 2 Отговор
    обективно становище !

    17:43 08.10.2026

  • 13 Може и така защото

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако,адвокатчето":

    тиквата още ги дирижира...

    17:46 08.10.2026

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