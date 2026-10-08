Адвокат Емануил Йорданов: Убийството на Илиян Филипов не означава връщане към мутренските времена (ВИДЕО)

Не мисля, че можем да говорим за връщане към мутренските времена, особено в онзи вид, който имаха през 90-те години на миналия век, когато говорим за убийството на Илиян Филипов. Всеки човек, който е преживял онова време и знае за какво става въпрос, вижда, че има огромна разлика. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов.



„Що се отнася до няколко тежки престъпления, които са се случили в един кратък интервал от време, подобни съвпадения на факти е имало в различни периоди от нашия живот. Не е изолиран случай и ще се случва и в бъдеще. По никакъв начин това не може да оформи нещата в онзи вид, в който са били в близкото минало“, добави юристът.



„Това, което винаги подчертавам, е, че по-скоро няма никакво уважение към закона. Включително по време на прехода тези хора, които по една или друга причина се виждаха с повече пари, много бързо решаваха, че всичко им е позволено. И една такава невярна представа за живота твърде често водеше до техния преждевременен край. Специфики има по тази тема и това не е някаква изненада — винаги се случва така“, каза още гостът.



„Не мисля, че министър Демерджиев може да бъде обвиняван, че е бил адвокат на един или друг човек. Това ни е професия. Следващ въпрос е дали може по някакъв начин бизнесът на убития Илиян Филипов да се свърже с участие на Демерджиев. Но такива факти поне до този момент не съм чул да са изнасяни“, каца още юристът.

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