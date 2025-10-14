Новини
Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2025 г.

14 Октомври, 2025 23:30 589 8

Борисов събра съпартийците си в централата на ГЕРБ и обяви, че повече няма да бъде „параван“

Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление

Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред съпартийците си.

Нов протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев

Протест в защита на задържания варненски кмет Благомир Kоцев се проведе пред Общината във Варна.

Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Благомир Коцев пред Европейски комитет: Когато демокрацията е атакувана в една членка, тя е отслабена в цяла Европа

„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.“ Това заявява кметът на Варна, Благомир Коцев, в обръщение към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде като докладчик на заседанието на Комитета днес.

Желязков отменя правителственото заседание

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствения пресцентър като не се посочват причини.

От утре камионите ще бъдат контролирани за претоварване в реално време и в движение

Един от основните ангажименти на това управление беше да въведе пълната функционалност на тол системата. Част от процеса е функцията за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Прилагането ѝ започва от утре, 15 октомври, чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Днес той заедно с началника на Национално тол управление проф. Олег Асенов провери готовността за използване на тази функционалност на системата.

Официално: Избраха съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

Официално Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Мариника Чернева за изпълняващ функциите на и.ф. административен ръководител на Върховния административен съд.


