Важните новини във ФАКТИ на 10.11.2025 г.

10 Ноември, 2025

Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл" най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече

Важните новини във ФАКТИ на 10.11.2025 г. - 1
Цените на горивата тръгнаха нагоре, най-голямото поскъпване е при дизела

През последните три седмици бензиностанциите в страната отчитат леко повишение на цените на горивата. Само за около 20 дни стойността на масовите горива се е увеличила с приблизително 10 стотинки, показват средните данни за пазара, съобщи bTV.

Външно: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „Екс“.

Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Милиони за бонуси в държавната администрация

В публикация в социалните мрежи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разкри част от допълнителните възнаграждения за милиони левове, получени през 2024 г. от ръководния елит на държавната администрация.

Българчетата през XXII век няма да знаят какво е сняг и зима

„До края на века снежната покривка в Централна и Южна Европа може да намалее с до 80%“, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (EEA), цитиран от Meteobalkans.

Преговорите за Бюджет 2026: Няма да има втора среща между работодателите и властта

Среща между работодателите и представители на Съвета за съвместно управление (ССУ) няма да има. Това заяви Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщават от Нова телевизия. Очаквания за разговори в този формат се появиха след блокажа на Тристранния съвет миналата седмица.


България
    Не се офлянквайте, ами потърсете информация за тези жени в черни булчински рокли и с черни воали, които напоследък бродят самички по улиците на някои европейски градове, включително и в София? Някакъв пърформънс ли е това или някй иска да каже нещо по този начин?

    23:48 10.11.2025

  • 2 Сатана Z

    Снимката е смразяваща.Някъде към 1 януари с европейските ценности,които ще ни донесе новата парична единица ще можем да си купуваме бензин на половина от сегашната му цена.Такава радост и благоденствие никой не е очаквал,дори не се е и надявал да се случи .

    00:15 11.11.2025

