Важните новини във ФАКТИ на 19.09.2025 г.

Премиерът Желязков обеща: Няма да посягаме на домашните ракия и вино. Това е изконен бит на българина

"Категорично това няма да стане" - така министър-председателят Росен Желязков коментира публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино, цитиран от novini.bg.

Проф. Веселин Вучков: МС не е подготвил стратегия за националната сигурност

Скандалите около МВР напоследък подронва доверието на гражданите към държавата. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков.

Проф. Тагарев: Путин опитва да разколебае Европа да помага на Украйна

НАТО съобщи, че негови изтребители са се вдигнали по тревога и бързо са прихванали руски военни самолети, навлезли в естонското въздушно пространство.

Учители отказват да събират телефони

Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците. Това заяви в „Лице в лице“ Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Повод за разговора беше предстоящата законова промяна, с която се очаква да бъде разширена забраната за използване на телефони не само в класните стаи, но и в коридорите и общите части на училищата, съобщава бТВ.

Застреляните в колата край София са семейство, оставили са писмо

Предсмъртно писмо са оставили тримата души, открити застреляни в кола край Сливница, съобщи "По света и у нас".

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна адвокатска помощ за нуждаещите се в Русе

Русе е поредният областен град, в който съвместно с адвокатските колегии държавата предлага безплатна адвокатска помощ в новия ни център за най-затруднените български граждани – тези, които живеят под прага на бедността. Регионалният център има за фокус домашното насилие, но не изчерпва само тази тема. Гражданите могат да получат консултации по потребителски спорове – например за бързи кредити, пътно-транспортни произшествия, трудови дела с работодател, семейни спорове и други."

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за мярката на Благомир Коцев

Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябва следващият вторник да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод. Това съобщиха от съда.

КНСБ: Има надценка от над 50% спрямо борсовата цена за някои от основните храни

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

Пеевски с остро писмо към Росен Желязков. Настоява за спешни мерки за проблема с безводието (ДОКУМЕНТ)

С остро писмо се обърна към премиера Желязков лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на формацията. В писмото той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът на "ДПС- Ново начало" иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата, съобщават от Нова телевизия. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.