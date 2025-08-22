Важните новини във ФАКТИ на 22.08.2025 г.

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев, който на 14-и август в Слънчев бряг премаза с електрическо АТВ петима души.

Костадинов призова България да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници - Унгария и Словакия

Както стана ясно от последните новини, в помпената станция “Унеча” в Брянска област, която е част от петролопровода “Дружба”, е избухнал пожар, вследствие на атака с украински дрон.

Най-малко четири сигнала за паднали дървета заради силния вятър в София

Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.

Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана

Силна буря се разрази този следобед в Монтана. Силата на вятъра е била над 70 км/ч, съобщиха за NOVA от местната метеорологична станция.

България и Япония засилват енергийното си партньорство

Министърът на енергетиката Жечо Станков се срещна с посланика на Япония у нас Н. Пр. Хисаши Мичигами. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, като акцентът бе поставен върху стратегическото партньорство в сферата на енергетиката.

18-годишният Никола Бургазлиев остава за постоянно в ареста след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Най-тежката мярка „задържане под стража“ бе наложена на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с АТВ петима души в курорта Слънчев бряг. Решението на съда е окончателно и беше посрещнато с аплодисменти. Изпълнението на мярката е преведено в действие веднага.

Руският посланик поднесе цветя на Шипка

По случай 148-годишнината от боевете за Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877-1878 г., Посланикът на Русия в България Елеонора В. Митрофанова, заедно със служители на Посолството, положи цветя на Паметника на Свободата.

От „Възраждане“ предлагат делото за АТВ инцидента да бъде прехвърлено на друга прокуратура

Народните представители Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров от „Възраждане“ изпратиха искане до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за преразглеждане на начина, по който се води досъдебното производство по инцидента в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на партията.

Полицията в Смолян арестува 17-годишен без книжка след гонка

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщиха от ОД на МВР в Смолян, предаде БТА.

12-годишно дете е ударено от ток на детска площадка

12-годишно момче е било ударено от ток на детска площадка в кв. "Младост" във Варна.

Бащата на Сияна на протеста в Бургас: Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите

Това не е поведение на човек, който има шофьорска книжка и може да управлява автомобил. Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, който се присъедини към протеста за справедлив процес след ужасяващия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предаде Burgas24.bg.

Капитанът на лодката от Несебър: Ако не бях реагирал веднага, щеше да има още един труп

Адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър говори пред бТВ. Ваня Радиева защитава Христо Раев - капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция.

Калоян Методиев: Вече над 260 000 души са без вода. Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема

"По принцип не вярвам много в конспиративни теории. Но не вярвам и на управляващи, които са избрани чрез фалшификация на избори. Вече над 260 000 души са без вода. Трагедията е в Плевенско, Пернишко, Ловешко, Кюстендилско, Търновско....

Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема. Общинският съвет в Плевен ще прави комисия, която ще се събира за първо заседание..... след седмица (пародия на дребно).

Гуцанов бори сивата икономика: 2300 случая на работа без договор за 8 месеца

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов се включи в проверка на Главната инспекция по труда в Слънчев бряг. „В цялата страна от началото на годината сме установили 2300 случая на работа без трудови договори. Само в областта на хотелиерството и ресторантьорството този брой е близо една четвърт от всички случаи – около 500“, заяви Гуцанов.

Протестът в Пловдив: С искане за по-тежка присъда за водача на АТВ-то и с надежда за случване на чудо

Съдът решава днес дали 18-годишният младеж, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг, да се върне в ареста. В няколко града в страната в момента се провеждат протести с настояване за справедлив процес, съобщи бТВ.

Над 4500 пенсионери у нас не получават реалната си пенсия

4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от "тавана“ от 3400 лева. Това сочат данните на Националния осигурителен институт към 31 декември 2024 година, съобщават от БНР. Най-много 956-ма пенсионери биха получавали с над 850 лева повече, ако това ограничение не съществуваше.

Данните на Националния осигурителен институт сочат, че така наречения таван на пенсиите спестява над 2 900 000 лева месечно от разходите за пенсии. Така например най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лева повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4 250 лева на месец, спестяват 1 900 000 лева от бюджета за пенсии. 293 от тях са от сектор "Сигурност“.