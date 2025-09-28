Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2025 г.

28 Септември, 2025 22:30 599 12

  • възраждане-
  • николай денков-
  • плевен-
  • калоян методиев-
  • костадин костадинов-
  • сияна-
  • асен василев-
  • благомир коцев-
  • тракия-
  • тодор тагарев-
  • автобус-
  • молдова-
  • румен петков-
  • божидар божанов-
  • тир-
  • недежда нейнски-
  • ваня григорова-
  • лена бориславова-
  • храна-
  • трафик

До момента от кабинета на американския президент все още не са съобщили нищо за проведената толкова важна среща на най-високо ниво. Няма нищо по темата и в медиите в САЩ

Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2025 г. - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възраждане: Истинска ли е снимката на Желязков или снимка с восъчна фигура на Тръмп?

“Възраждане” изпрати писмо до Министерски съвет във връзка със снимката на Росен Желязков с Доналд Тръмп.

Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция и си заслужава да се обсъди. Същото важи и за Васил Терзиев. Това каза за "На фокус" съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Плевен изригна: Не искаме обещания, а пуснете водата

Пореден протест срещу безводието в Плевен, обобщи бТВ.

Калоян Методиев към Да, България: Не сте опозиция! Крепите правителството!

"Да, България" обявиха, че няма да подкрепят подписката за свалянето на Киселова. Безпринципно, опортюнистично и патетично поведение. Не сте опозиция! Крепите правителството.

Костадин Костадинов: В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска обща стратегия със сръбския режим. Този призив бе отправен в обширно интервю на политика за проправителственото националистическо белградско издание "Вечерне новости", което беше разпространено от всички контролирани от режима на Александър Вучич медии, съобщи БГНЕС.

Бащата на Сияна: Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, вижте това ВИДЕО

Нова шокираща проява на безотговорно шофиране по българските пътища беше разкрита от Николай Попов, бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. В социалните мрежи той сподели видео, показващо как млади шофьори извършват опасни изпреварвания по планински път при намалена видимост.

Очаквано и единодушно! Асен Василев еднолично оглави "Продължаваме промяната"

Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната" на Общото събрание в София, съобщиха от пресцентъра на партията.

Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев заяви вчера, че е апелирал няколко пъти към кмета на Варна Благомир Коцев да подаде оставка, преди да бъде арестуван. В интервю за БНР варненският адвокат обясни, че не е имал изпреварваща информация за следствените действия, но е следил дейността на Коцев.

Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

В участъците с ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%

Украйна показа, че вече може да атакува цели, дълбоко в руска територия, без да разчита на оръжия. В Русия това вече се чувства, това каза Тодор Тагарев в "Денят започва с Георги Любенов".

Без обществен транспорт са над 200 малки населени места в България

Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:

В Молдова живее историческа българска диаспора

В Молдова днес се провеждат парламентарни избори, които могат да определят бъдещето на историческата българска диаспора в тази съседна страна. Според последното преброяване от 2024 година, в Молдова живеят малко над 38 хиляди българи, което представлява 1,6 процента от общото население от 2,4 милиона души.

Румен Петков: Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха

"На фронтовата линия ни постави г-жа Урсула фон дер Лайен. За съжаление там ни постави нашият премиер. Той направи няколко грешки. Отиде в Елисейския дворец, за да каже, че сме в Коалицията на желаещите без да уточни какво желаем", това заяви лидерът на АБВ Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов".

"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, което ще започне в 13:00 часа от пътен възел Абланица на пътя София – Варна. В проявата ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.

Божидар Божанов: Пеевски сам призна, че звъни на министрите и им дава задачи, пише писма на премиера

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ.

ТИР горя на магистрала "Тракия"

ТИР гори на автомагистрала „Тракия“ и затруднява движението, съобщиха от АПИ.

Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни

„Докато слушах репортажите на вашите кореспонденти в Молдова, си мислих през цялото време за това, през което мина Румъния на президентските избори. Мислих си за референдума и за президентските избори в самата Молдова съвсем наскоро. И за това колко голям е залогът в момента за тази страна - по кой път ще поеме“.

Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките

"Целта на обиколките ми в страната е да се противопоставим на намеренията за поредната реформа в пенсионната система, която е срещу интересите на обикновените работещи хора и на днешните пенсионери, разбира се". Това заяви пред БНР Ваня Григорова от “Солидарна България”:

Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП

Лена Бориславова разбули мистерията защо не е на едно от най-важните събития на партията. Отсъствието ѝ породи множество въпроси.

Скок в цените на основни хранителни продукти

Наблюдава се скок в цените на основни хранителни продукти. Все пак се отчита спад в цените на повечето плодове и зеленчуци. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирана от БТА.

Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо

    2 0 Отговор
    Днес нямаше възможност за коментари под същата статия Аа

    22:32 28.09.2025

  • 2 България 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Възраждане 🚾 Фалшива Опозиция ! Костадинов ЦИРКАДЖИЯ ЛЪЖЕЦ ИЗМАМНИК....

    Коментиран от #8

    22:33 28.09.2025

  • 3 Варна

    2 2 Отговор
    Костя Копанар Гербаджийска Подлога!

    22:34 28.09.2025

  • 4 Факти

    2 1 Отговор
    Ясно е на всички, че докато не я унищожат напълно западните и партньори няма да мирясат. Спрете финансовата помощ, доставките на оръжие и разузнавателните данни, и вижте какво ще се случи с Украйна! Иначе, излиза, че Запада воюва с Русия. Не че не го виждаме и разбираме това. Затова, когато дойде време да плащате, нормалните хора няма да имат да ви съчувстват. НАТО, под това прикритие води война с Русия под чужд флаг - Украйна. Те са там и участват във военните действия срещу Русия и на руска територия. Но правят декларации, че ще свалят всичко, нарушило границите на НАТО, т.е. нашето си е наше, а чуждото - общо. Това е положението. И до кога ще се играе тази игра, не зная. Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само че фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    22:36 28.09.2025

  • 5 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Не съм фен на Водопада, мафиота Тиквата и Пеевски, но има предоставени доказателства, че снимката е 99% автентична с Тръмп и жена му. Най-вероятно са ги снимали на конвейр, но това изглежда не са восъчни фигури. Това не сваля отговорността на Желязков от престъпното му управление като най-слабия министър-председател в последните 30 години.

    22:40 28.09.2025

  • 6 Цончо ганев педала

    2 0 Отговор
    Костадинов и УРСУЛА 👩‍❤️‍👨 ГЕРБ-Възраждане🫂👩‍❤️‍👩

    22:41 28.09.2025

  • 7 Доналд Джон Тръмп

    2 2 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #9

    22:41 28.09.2025

  • 8 Бастун

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "България 🇧🇬":

    Коце

    22:41 28.09.2025

  • 9 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Джон Тръмп":

    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    22:42 28.09.2025

  • 10 Пловдив

    2 1 Отговор
    Костадинов Продажна Проститутка ... Костя Ромско чедо Лъжливо...

    22:46 28.09.2025

  • 11 негърче

    1 0 Отговор
    Тоя вече не знае какво иска. На власт няма да дойде, защото Червената армия не е на Дунав. Има си електората от русофили - да му е жив и здрав. Защо обаче трябва да ме занимават с глупостите, които дрънка непрекъснато само и само да му се чува името и партията.

    22:54 28.09.2025

  • 12 Дядо Влайчо

    1 0 Отговор
    ГЕРБ 🚾 Възраждане 🚾 ДПС позорно начало БЪЛГАРОУБИЙЦИ. Борисов, Пеевски, Костадинов в Затвора.

    23:00 28.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол