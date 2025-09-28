Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2025 г.

Възраждане: Истинска ли е снимката на Желязков или снимка с восъчна фигура на Тръмп?

“Възраждане” изпрати писмо до Министерски съвет във връзка със снимката на Росен Желязков с Доналд Тръмп.

Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция и си заслужава да се обсъди. Същото важи и за Васил Терзиев. Това каза за "На фокус" съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Плевен изригна: Не искаме обещания, а пуснете водата

Пореден протест срещу безводието в Плевен, обобщи бТВ.

Калоян Методиев към Да, България: Не сте опозиция! Крепите правителството!

"Да, България" обявиха, че няма да подкрепят подписката за свалянето на Киселова. Безпринципно, опортюнистично и патетично поведение. Не сте опозиция! Крепите правителството.

Костадин Костадинов: В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска обща стратегия със сръбския режим. Този призив бе отправен в обширно интервю на политика за проправителственото националистическо белградско издание "Вечерне новости", което беше разпространено от всички контролирани от режима на Александър Вучич медии, съобщи БГНЕС.

Бащата на Сияна: Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, вижте това ВИДЕО

Нова шокираща проява на безотговорно шофиране по българските пътища беше разкрита от Николай Попов, бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. В социалните мрежи той сподели видео, показващо как млади шофьори извършват опасни изпреварвания по планински път при намалена видимост.

Очаквано и единодушно! Асен Василев еднолично оглави "Продължаваме промяната"

Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната" на Общото събрание в София, съобщиха от пресцентъра на партията.

Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев заяви вчера, че е апелирал няколко пъти към кмета на Варна Благомир Коцев да подаде оставка, преди да бъде арестуван. В интервю за БНР варненският адвокат обясни, че не е имал изпреварваща информация за следствените действия, но е следил дейността на Коцев.

Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

В участъците с ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%

Украйна показа, че вече може да атакува цели, дълбоко в руска територия, без да разчита на оръжия. В Русия това вече се чувства, това каза Тодор Тагарев в "Денят започва с Георги Любенов".

Без обществен транспорт са над 200 малки населени места в България

Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:

В Молдова живее историческа българска диаспора

В Молдова днес се провеждат парламентарни избори, които могат да определят бъдещето на историческата българска диаспора в тази съседна страна. Според последното преброяване от 2024 година, в Молдова живеят малко над 38 хиляди българи, което представлява 1,6 процента от общото население от 2,4 милиона души.

Румен Петков: Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха

"На фронтовата линия ни постави г-жа Урсула фон дер Лайен. За съжаление там ни постави нашият премиер. Той направи няколко грешки. Отиде в Елисейския дворец, за да каже, че сме в Коалицията на желаещите без да уточни какво желаем", това заяви лидерът на АБВ Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов".

"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, което ще започне в 13:00 часа от пътен възел Абланица на пътя София – Варна. В проявата ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.

Божидар Божанов: Пеевски сам призна, че звъни на министрите и им дава задачи, пише писма на премиера

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ.

ТИР горя на магистрала "Тракия"

ТИР гори на автомагистрала „Тракия“ и затруднява движението, съобщиха от АПИ.

Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни

„Докато слушах репортажите на вашите кореспонденти в Молдова, си мислих през цялото време за това, през което мина Румъния на президентските избори. Мислих си за референдума и за президентските избори в самата Молдова съвсем наскоро. И за това колко голям е залогът в момента за тази страна - по кой път ще поеме“.

Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките

"Целта на обиколките ми в страната е да се противопоставим на намеренията за поредната реформа в пенсионната система, която е срещу интересите на обикновените работещи хора и на днешните пенсионери, разбира се". Това заяви пред БНР Ваня Григорова от “Солидарна България”:

Лена Бориславова разкри защо "отсвири" конгреса на ПП

Лена Бориславова разбули мистерията защо не е на едно от най-важните събития на партията. Отсъствието ѝ породи множество въпроси.

Скок в цените на основни хранителни продукти

Наблюдава се скок в цените на основни хранителни продукти. Все пак се отчита спад в цените на повечето плодове и зеленчуци. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирана от БТА.

Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".