Важните новини във ФАКТИ на 10.08.2025 г.

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение

Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му.

Пожарът в Пирин се разпали отново

Огнища в периметъра на големия пожар в Пирин отново се разпалиха, съобщава Нова телевизия.

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтресе Турция, усетено и в България

Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно

Министърът на финансите Теменужка Петкова изрази остра критика към президента Румен Радев във фейсбук публикация, обвинявайки го в дестабилизиране на държавните финанси и политическия живот в България.

Почина Татяна Червенякова - водещ инфекционист в България

Българската медицина понесе тежка загуба с кончината на проф. д-р Татяна Пенкова-Червенякова - един от най-уважаваните специалисти по инфекциозни болести в страната. Тя почина на 10 август 2025 година след скоротечно онкологично заболяване, съобщи семейството ѝ.

Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали

За тежка катастрофа е станала на пътя между Бачково и Юговското ханче, сигнализират шофьори.

Наталия Киселова към президента: Не сме продали нито един от държавните имоти

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това коментира пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Пожар гори и в района на Банкя

В местността към село Клисура, район Банкя, е възникнал пожар. Районната администрация поддържа постоянна връзка с екипите на място, които включват звена на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Това заявиха за БНТ от Столична община - район "Банкя".

Пожар пламна край Свиленград! АПИ затвори магистрала „Марица“

Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград.

Огромен пожар гори в ромската махала до летището в София (СНИМКИ)

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в София. На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната, които се борят с огнената стихия. Изгорели са постройки в квартал „Христо Ботев”, изброи "Нова телевизия".

Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Ryanair

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка. Това обяви той във Фейсбук. Той определи опита на авиокомпанията да прехвърли вината като „неприемлив“ и настоя за конкретни отговори.

Корнелия Нинова: Корупцията ми е по-малка от корупцията ти!

„Решението за продажба на 4400 държавни имоти абсолютно основателно нажежи страстите в стил: корупцията ми е по-малка от корупцията ти.

И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”. Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха.

Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец

Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец. Заради големия пожар в землището на с. Сливово, обхванал впоследствие и землищата на селата Синьо Камене и Гранитец, кметът на Община Средец обяви бедствено положение. От местната управа призовават гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи, посочи БНТ.

Каравана изгоря в къмпинг "Каваци"

Пожар избухна днес по обед в района на къмпинг "Каваци", при който бяха унищожени каравана и прилежаща барака. По първоначална информация огънят е възникнал внезапно и се е разпространил бързо.

Загубите във водопровода на Брестовица достигат 84%

В разгара на летните жеги и продължителното засушаване, три села в Русенска област – Брестовица, Босилковци и Пейчиново – са изправени пред опасност от въвеждане на воден режим. Местните власти и ВиК дружеството предупреждават, че ако не се предприемат спешни мерки, водната криза ще се задълбочи.

Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин

Пожар в сухи треви избухна днес в софийското село Гара Елин Пелин, като пламъците се разпространиха на метри от жилищните сгради. Инцидентът е потвърден от пожарната служба, която веднага е изпратила екипи на място за потушаване на огъня, съобщи "Bulgaria ON AIR".

Обрат в Охрид: Все още търсят изчезналия българин

Охридската полиция коригира първоначално разпространена информация за намирането на тялото на изчезналбългарин в Охридското езеро.

Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов нарече думите на президента Румен Радев "популистка лъжа". Според Стоянов, говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

Реакция на авиокомпания Ryanair, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета

Реакция от нискотарифната авиокомпания, която не позволи 4-членно семейство да лети с тях заради батерия на инвалидната количка на едно от децата им.

Правителството обяви Радев за злонамерен, отговори му за имотите

На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г. Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването иподдържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание. Това се казва в отговор на Министерски съвет по повод изказване на президента Румен Радев.

Завишени нива на метан и въглероден диоксид във въздуха след пожара в Харманли

Леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид показаха измерванията с газанализатор на РИОСВ - Хасково след пожара в автоморгата в Харманли вчера вечерта. Веществата не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от екологичната инспекция.

Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен?

Семейството на 9-годишният Любчо от Плевен, който в края на миналата година написа трогателно писмо до Дядо Коледа с молба да имат постоянно течаща вода, отново се изправя пред същия проблем. Четвърти ден подред водата в Плевен спира за близо 10 часа в денонощие, поставяйки жителите на града пред изпитание да се справят с водната криза в един от най-горещите месеци през годината.

Христо Гаджев: Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота

Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Анализатори: Ако Борисов стане президент, ще трябва да остави ГЕРБ на някой друг

Възможните кандидатури за президентските избори от някои формации са вече факт, макар изборите да са догодина. На този фон стои въпросът за бъдещето на управлението, както и за партиите и коалициите в парламента.

Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК

„Тихомълком, точно преди лятната ваканция, Министерски съвет внася новия Закон за ВиК. Реформа в сектора не се предвижда. Не са отразени препоръките и на заседавалата 6 месеца парламентарна комисия за безводието.